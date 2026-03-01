Islanda: Referendum  privind aderarea la UE

21:10

Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă un atac comun împotriva unor ţinte din Teheran şi alte oraşe iraniene. Operațiunea a dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei, care conducea Iranul din 1989, și a unor oficiali de vârf, între care ministrul apărării şi şeful ­Corpului Gardienilor Revoluţiei. Teheranul a ripostat cu lovituri asupra Israelului şi mai multor ţări arabe care găzduiesc baze militare americane, relatează agenţiile de presă.