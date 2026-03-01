Mostbet Girişi: Tez-tez Verilən Suallar

14:10

Procurorul șef-adjunct al DIICOT, Claudia-Ionela Curelaru, a declarat joi că procurorii se confruntă în ultima vreme cu un număr tot mai mare de dosare care au ca obiect pornografia infantilă și a menționat că, din 2016 până în prezent, Direcția a primit 500.000 de sesizări din Statele Unite ale Americii, cu date brute despre acest […]