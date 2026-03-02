Andrei Prepeliță, despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Eu cred că el ar fi reușit să facă treabă” + Rusescu: „Problema cea mai mare pentru el este că îi va fi greu să mai antreneze în România”

00:00

Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a comentat eșecul echipei sale în fața celor de la FCSB, scor 2-4, într-un meci din etapa #29 din Superliga. Antrenorul principal de la UTA Arad a transmis că a fost nemulțumit de jocul echipei sale și a anunțat faptul că echipa sa se va lupta pentru locurile superioare din play-out. Adrian Mihalcea a reacționat după UTA - FCSB 2-4: „E un meci de uitat”„E un meci de uitat. E un meci din care nu am înțeles mare lucru. ...