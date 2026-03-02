Dinamo vs FC Argeș 0-1 » Alexandru Musi, declarații după o nouă înfrângere: „Este un sentiment prost, încă un meci pierdut”
Dinamo vs FC Argeș 0-1 » Alexandru Musi, declarații după o nouă înfrângere: „Este un sentiment prost, încă un meci pierdut”
00:30
Răzvan Marin, mijlocașul celor de la AEK Atena, a reușit să ofere o pasă decisivă în remiza obținută de echipa lui pe terenul celor de la Volos, scor 2-2.AEK a pășit greșit în campionat și s-a împiedicat de echipa de pe locul 9. Răzvan Marin a oferit o pasă decisivă în minutul 34 al partidei. Barnabas Varga a marcat și a stabilit scorul pauzei 1-1.VIDEO. ...
00:20
Meciul anului în Serie A! » „Thriller” AS Roma - Juventus, cu deznodământ în prelungiri # Gazeta Sporturilor
AS Roma și Juventus Torino au remizat cu scorul de 3-3, într-un meci extrem de spectaculos care a contat pentru runda cu numărul 27 din Serie A. Roma a avut victoria în mână, dar în minutul 3 al prelungirilor, Juventus a egalat la 3 și a rămas în cursa pentru un loc în top patru. ...
00:20
Cu Ionuț Radu (28 de ani) integralist, Celta Vigo a obținut o victorie importantă în etapa 26 din La Liga, 2-1 cu Girona în deplasare. Românul a reușit 6 intervenții salvatoare.Celta avea ocazia să se apropie de Real Betis, ocupanta locului 5, și a profitat de această oportunitate.Galicienii au câștigat pe tărâm catalan, 2-1 cu Girona, și au ajuns la borna de 40 de puncte după 26 de etape. ...
Acum 6 ore
00:10
Panduru a auzit planul lui Becali cu Mirel Rădoi și a reacționat: „Nu scouting-mouthing!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional stelist Basarab Panduru, 55 de ani, a auzit planul lui Gigi Becali, care a susținut că vrea să-l pună pe Mirel Rădoi manager general, și a venit cu altă soluție, ca fostul căpitan de la FCSB să fie instalat antrenor principal în locul lui Elias Charalambous. ...
00:00
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a fost în direct imediat după ce echipa lui a câștigat cu UTA Arad, scor 4-2, și a spus ce transferuri vrea să facă.Extrem de dezamăgit că FCSB a ratat pentru prima dată prezența în play-off, Gigi Becali a spus că va aduce până la 5 jucători în vară. Vrea neapărat să întărească linia de mijloc. I-a reproșat lui Mihai Stoica faptul că transferurile nu au fost cele așteptate. ...
00:00
Adrian Mihalcea a transmis pentru ce obiectiv se va lupta UTA în play-out: „E important” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a comentat eșecul echipei sale în fața celor de la FCSB, scor 2-4, într-un meci din etapa #29 din Superliga. Antrenorul principal de la UTA Arad a transmis că a fost nemulțumit de jocul echipei sale și a anunțat faptul că echipa sa se va lupta pentru locurile superioare din play-out. Adrian Mihalcea a reacționat după UTA - FCSB 2-4: „E un meci de uitat”„E un meci de uitat. E un meci din care nu am înțeles mare lucru. ...
1 martie 2026
23:50
Gigi Becali îl mazilește pe Mihai Stoica și vrea să-l numească pe Mirel Rădoi: „Manager general!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani) a comentat pe seama deznodământului din sezonul regular: FCSB a ratat play-off-ul, ea va continua în play-out. Patronul echipei îi retrage autoritatea lui Mihai Stoica, anunță întăriri la nivelul staff-ului tehnic și i-a avertizat pe Charalambous și Pintilii: dacă nu califică echipa în Conference League vor fi schimbați.La începutul intervenției de la PrimaSport, Gigi Becali a subliniat, precum o făcuse în dialog cu GSP. ...
23:40
Florin Tănase a dat în toată lumea după UTA - FCSB și l-a apărat pe Radu Petrescu: „Mai aveau puțin și îl spânzurau pe Calea Victoriei” # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase, fotbalistul celor de la FCSB, a reacționat imediat după ce echipa sa a câștigat pe terenul celor de la UTA Arad, scor 4-2, într-un meci din etapa #29 din Superliga. Florin Tănase și-a cerut scuze fanilor pentru faptul că FCSB a ratat calificarea în play-off. ...
23:20
Eroarea care l-a făcut pe Gigi Becali „să explodeze” după UTA - FCSB: „Du-te, mă, la pensie!” # Gazeta Sporturilor
Tabela în UTA - FCSB a fost închisă la 2-4 cu un gol superb semnat de nord-macedoneanul Din Alomerovic (28 de ani). El a înscris dintr-o lovitură liberă acordată eronat de „centralul” Sebastian Colțescu - mai jos, video cu faza. Gigi Becali a răbufnit după meci.Rămasă în 10 oameni înainte de pauză, câtă vreme tabela afișa 3-1 pentru oaspeți, UTA a reușit să înscrie o dată și în partea secundă. ...
23:20
Mai rău decât FCSB! » Echipa de Liga Campionilor a ratat play-off-ul în campionatul intern # Gazeta Sporturilor
FC Copenhaga, campioana sezonului trecut din Danemarca, a ratat prezența în actualul sezon, la fel cum au făcut-o și cei de la FCSB.FCSB nu este singura echipă care s-a făcut de râs în competiția internă în acest sezon. Surpriza poate fi considerată chiar mai mare în cazul celor de la Copenhaga, ținând cont că echipa din Danemarca a jucat în Liga Campionilor în acest sezon. ...
23:00
PAOK, o nouă victorie în Grecia » Răzvan Lucescu: „Cu tot respectul pentru adversar, scorul este nedrept față de noi” # Gazeta Sporturilor
PAOK, echipa condusă de pe bancă de Răzvan Lucescu, a obținut o nouă victorie în prima ligă a Greciei în fața celor de la Asteras Tripoli, scor 2-0. Deși a fost eliminată din competițiile europene, de către Celta Vigo în play-off-ul Europa Legaue, PAOK își continuă marșul spre titlu. Grecii lui Răzvan Lucescu sunt la trei puncte distanță de primul loc, ocupat de Olympiakos, dar cu un meci în minus față de gruparea din Atena. ...
23:00
Când a fost programată FCSB în prima etapă de după ratarea play-off-ului » Programul rundei #30 # Gazeta Sporturilor
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul ultimei etape din sezonul regular al Superligii, a 30-a, care programează două meciuri de play-off, Rapid - Craiova și CFR Cluj - Dinamo.Runda va începe vineri, 6 martie, odată cu duelul dintre Csikszereda și Farul, două dintre echipele care se vor înfrunta în play-out. ...
22:40
Iată de ce a lipsit cu FC Argeș! Omul lui Kopic, operat în ziua în care Dinamo a pierdut » Mesaj de pe patul de spital: „Sunt OK acum” # Gazeta Sporturilor
În seara în care Dinamo a pierdut cu FC Argeș, 0-1, mijlocașul Andrei Mărginean (24 de ani) a transmis un mesaj de pe patul de spital, fiind operat de urgență.Zeljko Kopic nu s-a putut baza astăzi pe mijlocașul Andrei Mărginean. Internat de urgență, acesta nu a făcut parte din lotul cu care Dinamo a abordat partida cu FC Argeș.În cursul zilei, dinamovistul a fost operat pentru apendicită. ...
22:20
Darius Olaru, unul dintre cei mai importanți oameni de atac de la FCSB, a fost călcat foarte tare pe gleznă de către Richard Odada, fotbalistul celor de la UTA Arad în minutul 45 al duelului de pe stadionul Francisc Neuman.Mijlocașul celor de la FCSB, care a bifat două pase decisive în primul act a duelului, a fost vizibil afectat de intrarea lui Odada cu talpa pe gleznă. Fotbalistul arădenilor a primit cartonașul roșu direct de la Sebastian Colțescu în urma duelului cu Olaru. ...
Acum 8 ore
22:10
Daniil Medvedev (30 de ani, 11 ATP) și Tallon Griekspoor (29 de ani, 25 ATP), finaliștii turneului de la Dubai, se află încă în Emiratele Arabe Unite, în timp ce Holger Rune se află în Qatar, pregătindu-și revenriea, după accidentarea suferită anul trecut.Situația din Orientul Mijlociu îi afectează și pe jucătorii de tenis. ...
22:00
Doi campioni cu FCSB au reacționat la ratarea play-off-ului: „Merită ce i se întâmplă!” # Gazeta Sporturilor
Doi campioni cu FCSB, Andrei Prepeliță (40 de ani) și Raul Rusescu (37), au comentat eșecul FCSB-ului de a se califica în play-off-ul Superligii, consemnat după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo cu 1-0.FCSB avea nevoie ca cel puțin una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să se împiedice în această rundă, respectiv să-și câștige meciul de la Arad, cu UTA.Nu s-a întâmplat. ...
21:40
Dinamoviștii exultă după eșecul cu FC Argeș: „Tocmai ne-am asigurat 6 puncte în play-off” # Gazeta Sporturilor
Fanii dinamoviști au reacționat după ce echipa lor a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, scor 0-1, într-un meci din etapa #29. Eșecul de pe Arena Națională, al doilea pe teren propriu din acest sezon, a generat un mix de sentimente printre „câini”.FC Argeș a luat cele trei puncte și a trimis în play-out FCSB, rivala celor de la Dinamo. ...
21:30
A înscris o „dublă” când Dobrin i-a luat titlul lui Dinamo, acum exultă: „Să vii din Divizia B și să reușești asta?!” # Gazeta Sporturilor
Marin Radu II, 69 de ani, unul dintre golgeteri all-time ai lui FC Argeș, campion cu piteștenii în 1979, același an în care echipa lui Dobrin o învingea pe Dinamo cu 4-3 în celebrul meci jucat cu titlul pe masă, a comentat victoria reușită de fosta sa echipă pe terenul lui Dinamo, 1-0, care-i propulsează pe alb-violeți în play-off. ...
21:30
Primarul din Pitești numește omul-cheie la FC Argeș: „A schimbat tot, îi mulțumesc mult!” # Gazeta Sporturilor
Cristian Gentea (62 de ani), primarul din Pitești, postură din care susține financiar clubul FC Argeș, a comentat pentru GSP.ro victoria cu Dinamo, 1-0, și implicita calificare în play-off.FC Argeș avea nevoie de o victorie în ultimele două etape, ori cu Dinamo la București ori cu Unirea Slobozia pe teren propriu.A obținut 3 puncte în primul dintre aceste meciuri, astfel că s-a calificat în play-off cu o etapă rămasă din sezonul regular. ...
21:20
Fără „crocodil” în play-off, Panduru și Vaișcovici au făcut PODIUMUL final în Superliga: „Dacă CFR va mai fi cu «vărul»...” # Gazeta Sporturilor
Acum că știm componența play-off-ului din Superligă, doi foști mari fotbaliști, Claudiu Vaișcovici (63 de ani) și Basarab Panduru (55), au pronosticat configurația podiumului la finele sezonului.Rezultatul din Dinamo - FC Argeș, 0-1, a făcut ca piteștenii să obțină biletele de play-off, iar FCSB să fie trimisă în play-out. ...
21:10
Léon Marchand (23 de ani) va participa la etapa din Westmont a USA Pro Swim Series, între 4 și 7 martie, a doua sa competiție din acest an. Francezul va concura în cinci probe, printre care și 200 și 400 m liber.Léon Marchand, cvadruplu campion olimpic, continuă să-și testeze evoluția în probele de liber, acolo unde s-ar putea întâlni cu David Popovici. ...
21:00
Zeljko Kopic, anunț despre un om de bază de la Dinamo: „Vom vedea ce este cu el, a arătat foarte rău” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul de la Dinamo, a vorbit la flash-interviu la finalul eșecului cu FC Argeș, scor 0-1, la finalul căruia oaspeții s-au calificat în play-off. La finalul partidei, antrenorul s-a arătat îngrijorat de situația atacantului Mamadou Karamoko, care a părăsit terenul pe targă. A mai spus că are răbdare în privința lui George Pușcaș, ultimul transfer al lui Dinamo. Va mai dura până când atacantul va putea debuta. ...
20:50
Nu i-au ieșit! Cum prevedea Gigi Becali play-off-ul înainte de startul sezonului: „Cum să fie? FCSB pe primul loc” # Gazeta Sporturilor
FCSB a ratat play-off-ul în acest sezon de Superliga, după ce FC Argeș s-a impus în fața celor de la Dinamo, scor 1-0. Cea mai mare contraperformanță din epoca lui Gigi Becali aduce aminte de niște declarații pe care le oferea patronul FCSB înainte de startul sezonului de Superliga.Gigi Becali a încercat să prezică alcătuirea play-off-ului chiar înainte de startul sezonului, iar predicțiile nu prea i-au ieșit. ...
20:50
Coborât din lojă, Bogdan Andone a spus ce obiectiv are FC Argeș în play-off: „Asta putem fi” # Gazeta Sporturilor
Suspendat astăzi, urmărind meciul din lojă, Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, a comentat victoria cu Dinamo, 1-0, și urmarea ei, calificarea echipei în play-off.FC Argeș avea nevoie de o victorie în ultimele două etape, cu Dinamo sau cu Unirea Slobozia, pentru a se califica în play-off. Acest succes a venit în penultima rundă, la București, iar piteștenii au putut desface șampania încă dinainte de finele sezonului regular. ...
20:40
Imagini geniale în vestiar! » Dani Coman și Bogdan Andone au negociat prima în fața jucătorilor: „Atât vă dau!” # Gazeta Sporturilor
Imagini spectaculoase în vestiarul celor de la FC Argeș, după meciul cu Dinamo, scor 1-0, la capătul căruia piteștenii și-au asigurat calificarea în play-off-ul Superligii. Președintele Dani Coman (46 de ani) și antrenorul Bogdan Andone (51) au negociat prima în fața jucătorilor. Victoria de pe Arena Națională a reprezentat a doua calificare a lui FC Argeș în play-off. Prima a avut loc în sezonul 2021-2022, sub comanda lui Andrei Prepeliță. GALERIE FOTO. ...
20:40
„Dacă Steaua nu mai e...” » Scene nemaivăzute pe Arenă: „câinii” s-au dezbracat și au început să cânte la înfrângere # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Dinamo n-au părut să sufere deloc din pricina înfrângerii cu FC Argeș, scor 0-1, deși echipa lor cade la 7 puncte distanță de liderul Craiova. Asta pentru că rezultatul a trimis-o pe FCSB în play-out!Eșec... deloc amar pentru suflarea dinamovistă. Chiar dacă antrenorul Zeljko Kopic a insistat că singura variantă contra Argeșului este victoria, suporterii au fost prea supărați din cauza rezultatului. ...
20:30
Ilia Malinin a făcut show la Zurich, reușind și săritura pe care a ratat-o complet la Jocurile Olimpice # Gazeta Sporturilor
Americanul Ilia Malinin (21 de ani) a rămas în Europa și săptămâna aceasta a participat la unul dintre cele mai prestigioase evenimente din Elveția, care a sărbătorit 30 de ani de existență.Ilia Malinin a avut o ediție grea a Jocurilor Olimpice, reușind să câștige aurul cu echipa SUA, dar a ratat în proba individuală masculină și s-a clasat pe locul opt la finalul concursului, acolo unde era principalul favorit. ...
20:30
Titularul lui FC Argeș, în extaz după calificarea în play-off: „M-am urcat în ultimul vagon, după ce plecase trenul din gară” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Căbuz, titularul din poarta celor de la FC Argeș, a oferit o scurtă reacție după ce echipa lui a reușit să se califice în play-off-ul Superligii. Piteștenii au învins Dinamo cu 1-0, iar rezultatul a lăsat-o pe FCSB în play-out.Cătălin Căbuz a ajuns în această iarnă la FC Argeș, după ce Hermannstadt și piteștenii au schimbat portarii. ...
20:20
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost trimisă în play-out: „Azi e ULTIMA zi!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a oferit o primă reacție după ce echipa lui a ratat play-off-ul!Rezultatul din Dinamo - FC Argeș, 0-1, a trimis-o pe FCSB în play-out. Nu mai contează ce va face campioana cu UTA și U Cluj, ea va juca în a doua grupă valorică indiferent de acele rezultate. ...
20:20
Emoțiile l-au copleșit! » Bogdan Andone, în lacrimi la „oficială”, după Dinamo - FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Emoțiile l-au copleșit pe Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, în ultimele momente ale partidei cu Dinamo, scor 1-0, din runda cu numărul 29 din Superliga. FC Argeș avea nevoie de o victorie pentru a fi sigură de prezența în play-off cu o etapă înainte de finalul sezonului regular. Asta s-a și întâmplat. Golul reușit de Ricardo Matos a dat startul petrecerii violete pe Arena Națională. GALERIE FOTO. ...
Acum 12 ore
20:10
Ediția specială GSP Live revine duminică, 1 martie, ora 20:30, cu prilejul meciului dintre UTA și FCSB din cadrul etapei cu numărul 29 din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Mihai Mironică îi va avea ca invitați la GSP Live Special pe Raul Rusescu și Andrei Prepeliță, campioni ai României alături de FCSB. ...
20:10
FCSB, prima dată în istorie în play-out! Consecințele celei mai mari rușini din era Becali # Gazeta Sporturilor
Victoria lui FC Argeș cu Dinamo, 1-0, a trimis-o pe FCSB în premieră în play-out! Indiferent ce rezultate va obține campioana în ultimele două etape, ea nu mai poate accesa top 6. Ce consecințe sportive și financiare va avea acest deznodământ pentru roș-albaștri?FCSB a început etapa sperând că măcar una dintre cele 3 echipe vulnerabile din zona play-off-ului, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș, avea să se încurce.Nu s-a întâmplat. ...
20:00
Vești groaznice pentru Zeljko Kopic: Mamoudou Karamoko a fost scos pe targă la meciul cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Mamoudou Karamoko (26 de ani), fotbalistul celor de la Dinamo, a fost scos pe targă în minutul 52 al partidei dintre „câini” și FC Argeș, întâlnire din etapa #29 din Superliga.Principalul atacant al celor de la Dinamo a acuzat probleme la coapsă în urma unei faze de atac a celor de la Dinamo. În locul său Zeljko Kopic l-a trimis în teren pe Alex Pop.FOTO. ...
20:00
Ricardo Matos (25 de ani), atacantul celor de la FC Argeș, a deschis scorul în meciul cu Dinamo, iar golul a fost unul foarte frumos. Înaintea meciului de pe Arena Națională, FC Argeș avea nevoie de o victorie pentru a-și asigura prezența matematică în play-off și pentru a o condamna pe FCSB la play-out, primul din istoria clubului roș-albastru. VIDEO. Golul marcat de Ricardo Matos în Dinamo - FC Argeș Reușita a venit în minutul 75. ...
20:00
Sperietura medaliatei olimpice a Spaniei la Jocurile de la Milano Cortina » Unde dispăruseră distincțiile de bronz? # Gazeta Sporturilor
Ana Alonso (31 de ani), dublă medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina la schi alpinism, a trecut printr-o sperietură, crezând că și-a pierdut distincțiile. Le-a găsit până la urmă, după ce lansase un apel prin intermediul ziarului As.Spania a strălucit la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina într-un singur sport, schiul alpinism, aflat la prima prezență în programul unei ediții. ...
19:30
19:20
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a avut un discurs dur la adresa arbitrajului imediat după ce echipa sa a remizat cu Csikszereda, scor 1-1, într-un meci din etapa #29 din Superliga.Antrenorul „lupilor galbeni” a acuzat faptul că echipa sa nu a primit penalty la duelul din minutul 26 dintre Marco Dulca și portarul Eduard Pap. ...
