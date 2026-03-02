Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate”
Financial Intelligence, 2 martie 2026 06:20
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice Akrotiri de azi noapte a provocat „daune limitate”. […] The post Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate” appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
06:30
Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional # Financial Intelligence
Prețurile petrolului brut au crescut brusc, în timp ce acțiunile sunt în scădere, pe măsură ce investitorii evaluează […] The post Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului # Financial Intelligence
Compania japoneză Itochu a declarat că transporturile sale de țiței și produse petroliere din Golf sunt „oarecum afectate”, […] The post Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună # Financial Intelligence
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună. Cele șapte țări […] The post SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Trump spune că are “trei candidaţi foarte buni” pentru a conduce Iranul (interviu NYT) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-un scurt interviu acordat jurnalului New York Times, că are “trei […] The post Trump spune că are “trei candidaţi foarte buni” pentru a conduce Iranul (interviu NYT) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Londra acceptă ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene (Starmer) # Financial Intelligence
Regatul Unit a acceptat ca Statele Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete […] The post Londra acceptă ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene (Starmer) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Berlinul, Parisul şi Londra gata de “acţiuni defensive” pentru “a distruge” capacităţile militare ale Iranului # Financial Intelligence
Liderii german, francez şi britanic s-au declarat duminică pregătiţi pentru “acţiuni defensive necesare şi proporţionale” ca răspuns la […] The post Berlinul, Parisul şi Londra gata de “acţiuni defensive” pentru “a distruge” capacităţile militare ale Iranului appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate” # Financial Intelligence
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice Akrotiri de azi noapte a provocat „daune limitate”. […] The post Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate” appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
06:10
Regatul Unit raportează un “presupus atac cu dronă” asupra unei baze din Cipru # Financial Intelligence
Armata britanică reacţionează la “un presupus atac cu dronă” care a avut loc în noaptea de duminică spre […] The post Regatul Unit raportează un “presupus atac cu dronă” asupra unei baze din Cipru appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Israelul bombardează Beirutul după ce Hezbollah lansează un atac cu rachete # Financial Intelligence
Hezbollah afirmă că atacul său este o reacție la uciderea lui Khamenei din Iran și „în apărarea Libanului […] The post Israelul bombardează Beirutul după ce Hezbollah lansează un atac cu rachete appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:20
Armata SUA a anunțat că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene. „America are cea mai puternică armată de […] The post SUA afirmă că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene appeared first on Financial Intelligence.
21:20
TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu # Financial Intelligence
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM este pregătită pentru […] The post TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
21:10
EAU închide ambasada din Teheran și retrage ambasadorul după atacurile iraniene Iran # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite au anunțat duminică închiderea ambasadei sale din Teheran și retragerea ambasadorului său din Iran, a […] The post EAU închide ambasada din Teheran și retrage ambasadorul după atacurile iraniene Iran appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Ca răspuns la atacul comun al SUA și Israelului, Iranul a lansat lovituri asupra bazelor germane din Iordania […] The post Iranul vizează bazele germane din Iordania și Irak — Der Spiegel appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Miniștrii de externe Serghei Lavrov din Rusia și Wang Yi din China își exprimă disponibilitatea de a promova stabilizarea în Orientul Mijlociu; Cei doi miniștri „au convenit să continue contactele strânse cu privire la toate problemele internaționale urgente” # Financial Intelligence
Cei doi diplomați de rang înalt au condamnat atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra teritoriului iranian, […] The post Miniștrii de externe Serghei Lavrov din Rusia și Wang Yi din China își exprimă disponibilitatea de a promova stabilizarea în Orientul Mijlociu; Cei doi miniștri „au convenit să continue contactele strânse cu privire la toate problemele internaționale urgente” appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Prețul petrolului crește cu 10% din cauza conflictului cu Iranul și ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, spun analiștii # Financial Intelligence
Brentul sare la 80 de dolari pe baril în tranzacțiile extrabursiere Fluxurile de petrol din Golf sunt întrerupte […] The post Prețul petrolului crește cu 10% din cauza conflictului cu Iranul și ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, spun analiștii appeared first on Financial Intelligence.
20:50
EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la baza care găzduiește forțele franceze # Financial Intelligence
Un atac cu drone iraniene asupra unei baze navale din Abu Dhabi care găzduiește forțele franceze a provocat […] The post EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la baza care găzduiește forțele franceze appeared first on Financial Intelligence.
20:40
MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat, duminică seară, că operațiunile de repatriere din […] The post MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile appeared first on Financial Intelligence.
20:40
EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde # Financial Intelligence
Autoritatea pieței de capital a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și […] The post EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că un avion Typhoon al Forțelor Aeriene Regale a doborât duminică […] The post Marea Britanie doboară o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar appeared first on Financial Intelligence.
20:40
NATO urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, comandantul său suprem în Europa ajustând forțele după cum […] The post NATO își ajustează forțele pentru a contracara „amenințările potențiale” appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, a anunţat duminică premierul Benjamin Netanyahu, în a […] The post Netanyahu: Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani # Financial Intelligence
Moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei constituie o ”speranţă”, a afirmat duminică nepotul şi opozantul său Mahmoud Moradkhani, […] The post Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că ”48 de lideri” iranieni au […] The post Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 # Financial Intelligence
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze […] The post Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi # Financial Intelligence
Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi, o entitate guvernamentală a Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat […] The post Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) # Financial Intelligence
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, […] The post Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:40
MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică # Financial Intelligence
Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are în acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate […] The post MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Armatorul danez Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz # Financial Intelligence
Al doilea armator mondial, grupul danez Maersk, a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz, […] The post Armatorul danez Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Financial Intelligence
Mahmoud Ahmadinejad, care a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013, a fost ucis într-un atac […] The post Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului appeared first on Financial Intelligence.
16:50
China a ”condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, […] The post China ‘condamnă ferm’ moartea ayatollahului Ali Khamenei appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Gardienii Revoluţiei iranieni au declarat că au ţintit portavionul american USS Abraham Lincoln aflat în Golf, după ce […] The post Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat portavionul USS Abraham Lincoln appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite (Consulatul României în Dubai) # Financial Intelligence
În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona […] The post Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite (Consulatul României în Dubai) appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial (analiză) # Financial Intelligence
Escaladarea războiului din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să declanșeze un șoc economic de proporții, […] The post Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 18%, în ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 17,66%, în ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 706,1 […] The post Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 18%, în ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Israel: Nouă persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă # Financial Intelligence
Nouă persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri ”lovite direct” de o […] The post Israel: Nouă persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Trei persoane au murit și 58 au fost rănite în urma interceptării de către Emiratele Arabe Unite a unor drone iraniene care vizau țara # Financial Intelligence
Sistemele de apărare aeriană au interceptat 165 de rachete balistice și 541 de drone în cadrul atacului în […] The post Trei persoane au murit și 58 au fost rănite în urma interceptării de către Emiratele Arabe Unite a unor drone iraniene care vizau țara appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Bahrainul afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitala Manama a fost avariat în urma unui atac # Financial Intelligence
Ministerul de Interne al Bahrainului afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitală a fost ținta unui atac. Atacul […] The post Bahrainul afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitala Manama a fost avariat în urma unui atac appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Sute de nave blocate pe ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, arată datele din domeniul transportului maritim # Financial Intelligence
Cel puțin 150 de tankere, inclusiv nave care transportă țiței și gaze naturale lichefiate, au aruncat ancora în […] The post Sute de nave blocate pe ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, arată datele din domeniul transportului maritim appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Surse militare: Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu; lovirea ei ar echivala cu declanșarea unei escaladări majore cu NATO # Financial Intelligence
Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu, potrivit surselor noastre din domeniul militar. […] The post Surse militare: Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu; lovirea ei ar echivala cu declanșarea unei escaladări majore cu NATO appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Alireza Arafi, numit în triumviratul care asigură tranziţia după moartea lui Ali Khamenei # Financial Intelligence
Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experţilor şi Consiliului Gardienilor Revoluţiei, a fost numit duminică în triumviratul […] The post Alireza Arafi, numit în triumviratul care asigură tranziţia după moartea lui Ali Khamenei appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei şi a unor membri ai […] The post Vladimir Putin afirmă că uciderea lui Khamenei este o crimă “cinică” appeared first on Financial Intelligence.
12:40
CIA a aflat informaţia care a permis eliminarea ayatollahului Khamenei (New York Times) # Financial Intelligence
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de […] The post CIA a aflat informaţia care a permis eliminarea ayatollahului Khamenei (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează (Al Jazeera) # Financial Intelligence
Dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi închisă, acest lucru ar constitui un șoc major pentru China. Acest risc este […] The post Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează (Al Jazeera) appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Resturile unei drone lovesc Etihad Towers după interceptarea acesteia în Abu Dhabi # Financial Intelligence
Autoritățile din Abu Dhabi se ocupă de un incident după ce resturile unei drone, doborâte de sistemele de […] The post Resturile unei drone lovesc Etihad Towers după interceptarea acesteia în Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Iran: Răzbunarea morţii lui Khamenei este un ‘drept şi o datorie legitimă’, afirmă preşedintele ţării # Financial Intelligence
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat, duminică, că răzbunarea morţii ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în lovituri […] The post Iran: Răzbunarea morţii lui Khamenei este un ‘drept şi o datorie legitimă’, afirmă preşedintele ţării appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Două rachete au fost lansate către Cipru, afirmă ministrul britanic al Apărării, Healey – BBC # Financial Intelligence
Două rachete au fost lansate de Iran către Cipru, a declarat duminică dimineață ministrul britanic al Apărării, John […] The post Două rachete au fost lansate către Cipru, afirmă ministrul britanic al Apărării, Healey – BBC appeared first on Financial Intelligence.
10:30
IRGC susţine: O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din Dubai # Financial Intelligence
O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din […] The post IRGC susţine: O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din Dubai appeared first on Financial Intelligence.
10:20
CNAB: 34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Un număr de 34 de zboruri spre și dinspre cinci destinații au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internațional […] The post CNAB: 34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Două persoane au fost rănite în Dubai după ce resturile unei drone interceptate au căzut în curtea a […] The post Două persoane rănite în Dubai din cauza căderii resturilor unei drone appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Compania aeriană Qatar Airways a anunțat că zborurile sale vor rămâne suspendate din cauza închiderii spațiului aerian al […] The post Zborurile Qatar Airways rămân suspendate appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.