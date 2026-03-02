Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian

Financial Intelligence, 2 martie 2026 12:20

Flăcări şi fum se ridicau luni din complexul Ambasadei Statelor Unite în Kuwait, în urma unui atac iranian […]

• • •

Acum 30 minute
12:40
Bogdan Ivan: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste […]
12:30
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe […]
Acum o oră
12:20
Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian
Flăcări şi fum se ridicau luni din complexul Ambasadei Statelor Unite în Kuwait, în urma unui atac iranian […]
12:10
Eurelectric îndeamnă liderii UE să menţină preţurile marginale de pe piaţa energiei electrice
Eurelectric, asociaţie de profil ce reprezintă industria energiei electrice la nivel european, a trimis o scrisoare şefilor de […]
12:10
Bursele europene au deschis cu scăderi de peste 2%, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu; Indicele BET al BVB, în scădere
Principalele burse europene au deschis sesiunea de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, afectate de tensiunile […]
12:00
Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele
Începând cu 2 martie 2026, Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele, potrivit unui […]
12:00
Vodafone România, colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile direct to device în România
Vodafone România a realizat o colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile de conectivitate satelitară cu […]
Acum 2 ore
11:50
Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădulescu)
Autor: Andrei Rădulescu Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu în ultimele zile nu a reprezentat o surpriză totală, date […]
11:30
România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device
România va fi prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – […]
11:20
Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei
Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier important, provocând incendii în orașul portuar Novorossiisk, sudul Rusiei, în noaptea […]
11:10
Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters)
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco își închide rafinăria Ras Tanura după ce a fost lovită […]
Acum 4 ore
10:30
Gala CONAF „Women in Economy" 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină
Gala „Women in Economy", organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), revine pe 3 martie 2026 la […]
10:20
TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt
Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate […]
10:20
De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate are plăcerea de a vă invita la deschiderea oficială a Laboratorului Regional de […]
09:40
Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure
Prețurile aurului în Emiratele Arabe Unite au crescut luni dimineață, continuând recentul trend ascendent și reflectând o schimbare […]
09:30
Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu)
Când o bancă centrală cu mandat unic de stabilitate a prețurilor tolerează ani de inflație mult peste țintă, […]
09:30
Contractele futures pe indicele Dow scad cu peste 300 de puncte, pe fondul creșterii prețurilor petrolului în urma atacului SUA asupra Iranului
Contractele futures bursiere au scăzut luni dimineață, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în weekend, provocând […]
09:20
Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, declară că „nu va negocia" cu SUA
Iranul „nu va negocia cu Statele Unite", a declarat luni Ali Larijani, puternicul șef al Consiliului Suprem de […]
09:10
Președinta UE promite să rămână fermă alături de Cipru după atacul cu drone
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat cu guvernul Ciprului despre atacul asupra […]
09:00
Președintele cipriot: La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din Akrotiri, provocând pagube materiale minore
La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din […]
09:00
Acțiunile europene se pregătesc să scadă, pe fondul reacției piețelor la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului
Se preconizează că acțiunile europene vor începe noua săptămână de tranzacționare în teritoriu negativ, pe fondul scăderii piețelor […]
Acum 6 ore
08:50
Reziliența corporatistă: Un „bullshit" livrat în ambalaj de aur. De ce managementul de risc a devenit o discuție despre zodii în ultima vreme (Marian Murguleț)
Autor: Marian Murguleț „Reziliența" a devenit noul „sustenabilitate" – un termen-umbrelă, un plasture magic bun de pus pe […]
08:10
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon – inițiativă dedicată antreprenoarelor din România care vor să se extindă internațional
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon, un spin-off al programului MoonShotX, dedicat antreprenoarelor din România care conduc companii […]
Acum 8 ore
06:30
Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional
Prețurile petrolului brut au crescut brusc, în timp ce acțiunile sunt în scădere, pe măsură ce investitorii evaluează […]
06:30
Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului
Compania japoneză Itochu a declarat că transporturile sale de țiței și produse petroliere din Golf sunt „oarecum afectate", […]
06:30
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună. Cele șapte țări […]
06:20
Trump spune că are "trei candidaţi foarte buni" pentru a conduce Iranul (interviu NYT)
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-un scurt interviu acordat jurnalului New York Times, că are "trei […]
06:20
Londra acceptă ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene (Starmer)
Regatul Unit a acceptat ca Statele Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete […]
06:20
Berlinul, Parisul şi Londra gata de "acţiuni defensive" pentru "a distruge" capacităţile militare ale Iranului
Liderii german, francez şi britanic s-au declarat duminică pregătiţi pentru "acţiuni defensive necesare şi proporţionale" ca răspuns la […]
06:20
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate"
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice Akrotiri  de azi noapte a provocat „daune limitate". […]
06:10
Regatul Unit raportează un "presupus atac cu dronă" asupra unei baze din Cipru
Armata britanică reacţionează la "un presupus atac cu dronă" care a avut loc în noaptea de duminică spre […]
06:10
Israelul bombardează Beirutul după ce Hezbollah lansează un atac cu rachete
Hezbollah afirmă că atacul său este o reacție la uciderea lui Khamenei din Iran și „în apărarea Libanului […]
Acum 24 ore
22:20
SUA afirmă că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene
Armata SUA a anunțat că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene. „America are cea mai puternică armată de […]
21:20
TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM este pregătită pentru […]
21:10
EAU închide ambasada din Teheran și retrage ambasadorul după atacurile iraniene Iran
Emiratele Arabe Unite au anunțat duminică închiderea ambasadei sale din Teheran și retragerea ambasadorului său din Iran, a […]
21:10
Iranul vizează bazele germane din Iordania și Irak — Der Spiegel
Ca răspuns la atacul comun al SUA și Israelului, Iranul a lansat lovituri asupra bazelor germane din Iordania […]
21:10
Miniștrii de externe Serghei Lavrov din Rusia și Wang Yi din China își exprimă disponibilitatea de a promova stabilizarea în Orientul Mijlociu; Cei doi miniștri „au convenit să continue contactele strânse cu privire la toate problemele internaționale urgente"
Cei doi diplomați de rang înalt au condamnat atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra teritoriului iranian, […]
21:00
Prețul petrolului crește cu 10% din cauza conflictului cu Iranul și ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, spun analiștii
Brentul sare la 80 de dolari pe baril în tranzacțiile extrabursiere Fluxurile de petrol din Golf sunt întrerupte […]
20:50
EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat
Un atac cu drone iraniene asupra unei baze navale din Abu Dhabi care găzduiește forțele franceze a provocat […] The post EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la baza care găzduiește forțele franceze appeared first on Financial Intelligence.
20:40
MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat, duminică seară, că operațiunile de repatriere din […] The post MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile appeared first on Financial Intelligence.
20:40
EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde Financial Intelligence
Autoritatea pieței de capital a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și […] The post EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Marea Britanie doboară o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că un avion Typhoon al Forțelor Aeriene Regale a doborât duminică […] The post Marea Britanie doboară o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar appeared first on Financial Intelligence.
20:40
NATO își ajustează forțele pentru a contracara „amenințările potențiale” Financial Intelligence
NATO urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, comandantul său suprem în Europa ajustând forțele după cum […] The post NATO își ajustează forțele pentru a contracara „amenințările potențiale” appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Netanyahu: Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica Financial Intelligence
Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, a anunţat duminică premierul Benjamin Netanyahu, în a […] The post Netanyahu: Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani Financial Intelligence
Moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei constituie o ”speranţă”, a afirmat duminică nepotul şi opozantul său Mahmoud Moradkhani, […] The post Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că ”48 de lideri” iranieni au […] The post Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 Financial Intelligence
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze […] The post Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi Financial Intelligence
Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi, o entitate guvernamentală a Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat […] The post Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) Financial Intelligence
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, […] The post Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) appeared first on Financial Intelligence.
17:40
MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică Financial Intelligence
Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are în acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate […] The post MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică appeared first on Financial Intelligence.
