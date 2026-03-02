Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului

Financial Intelligence, 2 martie 2026 06:30

Compania japoneză Itochu a declarat că transporturile sale de țiței și produse petroliere din Golf sunt „oarecum afectate",

Acum 30 minute
06:30
Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional Financial Intelligence
Prețurile petrolului brut au crescut brusc, în timp ce acțiunile sunt în scădere, pe măsură ce investitorii evaluează
06:30
Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului Financial Intelligence
Compania japoneză Itochu a declarat că transporturile sale de țiței și produse petroliere din Golf sunt „oarecum afectate",
06:30
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună Financial Intelligence
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună. Cele șapte țări
Acum o oră
06:20
Trump spune că are “trei candidaţi foarte buni” pentru a conduce Iranul (interviu NYT) Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-un scurt interviu acordat jurnalului New York Times, că are "trei
06:20
Londra acceptă ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene (Starmer) Financial Intelligence
Regatul Unit a acceptat ca Statele Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete
06:20
Berlinul, Parisul şi Londra gata de “acţiuni defensive” pentru “a distruge” capacităţile militare ale Iranului Financial Intelligence
Liderii german, francez şi britanic s-au declarat duminică pregătiţi pentru "acţiuni defensive necesare şi proporţionale" ca răspuns la
06:20
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate” Financial Intelligence
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice Akrotiri  de azi noapte a provocat „daune limitate".
06:10
Regatul Unit raportează un “presupus atac cu dronă” asupra unei baze din Cipru Financial Intelligence
Armata britanică reacţionează la "un presupus atac cu dronă" care a avut loc în noaptea de duminică spre
06:10
Israelul bombardează Beirutul după ce Hezbollah lansează un atac cu rachete Financial Intelligence
Hezbollah afirmă că atacul său este o reacție la uciderea lui Khamenei din Iran și „în apărarea Libanului
Acum 12 ore
22:20
SUA afirmă că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene Financial Intelligence
Armata SUA a anunțat că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene. „America are cea mai puternică armată de
21:20
TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu Financial Intelligence
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM este pregătită pentru
21:10
EAU închide ambasada din Teheran și retrage ambasadorul după atacurile iraniene Iran Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite au anunțat duminică închiderea ambasadei sale din Teheran și retragerea ambasadorului său din Iran, a
21:10
Iranul vizează bazele germane din Iordania și Irak — Der Spiegel Financial Intelligence
Ca răspuns la atacul comun al SUA și Israelului, Iranul a lansat lovituri asupra bazelor germane din Iordania
21:10
Miniștrii de externe Serghei Lavrov din Rusia și Wang Yi din China își exprimă disponibilitatea de a promova stabilizarea în Orientul Mijlociu; Cei doi miniștri „au convenit să continue contactele strânse cu privire la toate problemele internaționale urgente” Financial Intelligence
Cei doi diplomați de rang înalt au condamnat atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra teritoriului iranian,
21:00
Prețul petrolului crește cu 10% din cauza conflictului cu Iranul și ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, spun analiștii Financial Intelligence
Brentul sare la 80 de dolari pe baril în tranzacțiile extrabursiere Fluxurile de petrol din Golf sunt întrerupte
20:50
EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la baza care găzduiește forțele franceze Financial Intelligence
Un atac cu drone iraniene asupra unei baze navale din Abu Dhabi care găzduiește forțele franceze a provocat
20:40
MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat, duminică seară, că operațiunile de repatriere din
20:40
EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde Financial Intelligence
Autoritatea pieței de capital a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și
20:40
Marea Britanie doboară o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar Financial Intelligence
Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că un avion Typhoon al Forțelor Aeriene Regale a doborât duminică
20:40
NATO își ajustează forțele pentru a contracara „amenințările potențiale” Financial Intelligence
NATO urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, comandantul său suprem în Europa ajustând forțele după cum
18:30
Netanyahu: Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica Financial Intelligence
Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, a anunţat duminică premierul Benjamin Netanyahu, în a
18:30
Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani Financial Intelligence
Moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei constituie o "speranţă", a afirmat duminică nepotul şi opozantul său Mahmoud Moradkhani,
18:10
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că "48 de lideri" iranieni au
18:10
Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 Financial Intelligence
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze
Acum 24 ore
17:50
Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi Financial Intelligence
Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi, o entitate guvernamentală a Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat
17:50
Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) Financial Intelligence
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului,
17:40
MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică Financial Intelligence
Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are în acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate
17:10
Armatorul danez Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz Financial Intelligence
Al doilea armator mondial, grupul danez Maersk, a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz,
16:50
Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului Financial Intelligence
Mahmoud Ahmadinejad, care a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013, a fost ucis într-un atac
16:50
China ‘condamnă ferm’ moartea ayatollahului Ali Khamenei Financial Intelligence
China a "condamnat ferm" duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului,
16:50
Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat portavionul USS Abraham Lincoln Financial Intelligence
Gardienii Revoluţiei iranieni au declarat că au ţintit portavionul american USS Abraham Lincoln aflat în Golf, după ce
16:30
Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite (Consulatul României în Dubai) Financial Intelligence
În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona
16:00
Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial (analiză) Financial Intelligence
Escaladarea războiului din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să declanșeze un șoc economic de proporții,
16:00
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 18%, în ianuarie 2026 Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 17,66%, în ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 706,1
16:00
Israel: Nouă persoane, ucise în centrul ţării de un atac iranian cu rachetă Financial Intelligence
Nouă persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbuşirii unei clădiri "lovite direct" de o
15:50
Trei persoane au murit și 58 au fost rănite în urma interceptării de către Emiratele Arabe Unite a unor drone iraniene care vizau țara Financial Intelligence
Sistemele de apărare aeriană au interceptat 165 de rachete balistice și 541 de drone în cadrul atacului în
14:10
Bahrainul afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitala Manama a fost avariat în urma unui atac Financial Intelligence
Ministerul de Interne al Bahrainului afirmă că hotelul Crowne Plaza din capitală a fost ținta unui atac. Atacul
14:00
Sute de nave blocate pe ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, arată datele din domeniul transportului maritim Financial Intelligence
Cel puțin 150 de tankere, inclusiv nave care transportă țiței și gaze naturale lichefiate, au aruncat ancora în
13:40
Surse militare: Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu; lovirea ei ar echivala cu declanșarea unei escaladări majore cu NATO Financial Intelligence
Este puțin probabil ca Iranul să atace Baza de la Deveselu, potrivit surselor noastre din domeniul militar.
13:10
Alireza Arafi, numit în triumviratul care asigură tranziţia după moartea lui Ali Khamenei Financial Intelligence
Alireza Arafi, demnitar religios membru al Adunării Experţilor şi Consiliului Gardienilor Revoluţiei, a fost numit duminică în triumviratul
13:00
Vladimir Putin afirmă că uciderea lui Khamenei este o crimă “cinică” Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei şi a unor membri ai
12:40
CIA a aflat informaţia care a permis eliminarea ayatollahului Khamenei (New York Times) Financial Intelligence
Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a aflat că Ali Khamenei urma să participe la o reuniune de
12:20
Dependența de petrolul din Golf expune China la riscuri în cazul în care conflictul cu Iranul se agravează (Al Jazeera) Financial Intelligence
Dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi închisă, acest lucru ar constitui un șoc major pentru China. Acest risc este
12:20
Resturile unei drone lovesc Etihad Towers după interceptarea acesteia în Abu Dhabi Financial Intelligence
Autoritățile din Abu Dhabi se ocupă de un incident după ce resturile unei drone, doborâte de sistemele de
12:20
Iran: Răzbunarea morţii lui Khamenei este un ‘drept şi o datorie legitimă’, afirmă preşedintele ţării Financial Intelligence
Preşedintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat, duminică, că răzbunarea morţii ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în lovituri
12:10
Două rachete au fost lansate către Cipru, afirmă ministrul britanic al Apărării, Healey – BBC Financial Intelligence
Două rachete au fost lansate de Iran către Cipru, a declarat duminică dimineață ministrul britanic al Apărării, John
10:30
IRGC susţine: O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din Dubai Financial Intelligence
O rchetă iraniană a lovit o parte a unei clădiri asociate cu Agenția Centrală de Informații (CIA) din
10:20
CNAB: 34 de zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Un număr de 34 de zboruri spre și dinspre cinci destinații au fost anulate duminică, pe Aeroportul Internațional
10:10
Două persoane rănite în Dubai din cauza căderii resturilor unei drone Financial Intelligence
Două persoane au fost rănite în Dubai după ce resturile unei drone interceptate au căzut în curtea a
10:10
Zborurile Qatar Airways rămân suspendate Financial Intelligence
Compania aeriană Qatar Airways a anunțat că zborurile sale vor rămâne suspendate din cauza închiderii spațiului aerian al
