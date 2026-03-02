România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device
Financial Intelligence, 2 martie 2026 11:30
România va fi prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – […] The post România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device appeared first on Financial Intelligence.
Acum 5 minute
11:50
Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu în ultimele zile nu a reprezentat o surpriză totală, date […] The post Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:20
Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier important, provocând incendii în orașul portuar Novorossiisk, sudul Rusiei, în noaptea […] The post Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters) # Financial Intelligence
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco își închide rafinăria Ras Tanura după ce a fost lovită […] The post Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
10:30
Gala CONAF „Women in Economy” 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină # Financial Intelligence
Gala „Women in Economy”, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), revine pe 3 martie 2026 la […] The post Gala CONAF „Women in Economy” 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină appeared first on Financial Intelligence.
10:20
TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt # Financial Intelligence
Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate […] The post TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt appeared first on Financial Intelligence.
10:20
De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni # Financial Intelligence
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate are plăcerea de a vă invita la deschiderea oficială a Laboratorului Regional de […] The post De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
09:40
Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure # Financial Intelligence
Prețurile aurului în Emiratele Arabe Unite au crescut luni dimineață, continuând recentul trend ascendent și reflectând o schimbare […] The post Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Când o bancă centrală cu mandat unic de stabilitate a prețurilor tolerează ani de inflație mult peste țintă, […] The post Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Contractele futures pe indicele Dow scad cu peste 300 de puncte, pe fondul creșterii prețurilor petrolului în urma atacului SUA asupra Iranului # Financial Intelligence
Contractele futures bursiere au scăzut luni dimineață, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în weekend, provocând […] The post Contractele futures pe indicele Dow scad cu peste 300 de puncte, pe fondul creșterii prețurilor petrolului în urma atacului SUA asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, declară că „nu va negocia” cu SUA # Financial Intelligence
Iranul „nu va negocia cu Statele Unite”, a declarat luni Ali Larijani, puternicul șef al Consiliului Suprem de […] The post Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, declară că „nu va negocia” cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Președinta UE promite să rămână fermă alături de Cipru după atacul cu drone # Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat cu guvernul Ciprului despre atacul asupra […] The post Președinta UE promite să rămână fermă alături de Cipru după atacul cu drone appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Președintele cipriot: La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din Akrotiri, provocând pagube materiale minore # Financial Intelligence
La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din […] The post Președintele cipriot: La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din Akrotiri, provocând pagube materiale minore appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Acțiunile europene se pregătesc să scadă, pe fondul reacției piețelor la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului # Financial Intelligence
Se preconizează că acțiunile europene vor începe noua săptămână de tranzacționare în teritoriu negativ, pe fondul scăderii piețelor […] The post Acțiunile europene se pregătesc să scadă, pe fondul reacției piețelor la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Reziliența corporatistă: Un „bullshit” livrat în ambalaj de aur. De ce managementul de risc a devenit o discuție despre zodii în ultima vreme (Marian Murguleț) # Financial Intelligence
Autor: Marian Murguleț „Reziliența” a devenit noul „sustenabilitate” – un termen-umbrelă, un plasture magic bun de pus pe […] The post Reziliența corporatistă: Un „bullshit” livrat în ambalaj de aur. De ce managementul de risc a devenit o discuție despre zodii în ultima vreme (Marian Murguleț) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon – inițiativă dedicată antreprenoarelor din România care vor să se extindă internațional # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon, un spin-off al programului MoonShotX, dedicat antreprenoarelor din România care conduc companii […] The post Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon – inițiativă dedicată antreprenoarelor din România care vor să se extindă internațional appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
06:30
Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional # Financial Intelligence
Prețurile petrolului brut au crescut brusc, în timp ce acțiunile sunt în scădere, pe măsură ce investitorii evaluează […] The post Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului # Financial Intelligence
Compania japoneză Itochu a declarat că transporturile sale de țiței și produse petroliere din Golf sunt „oarecum afectate”, […] The post Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună # Financial Intelligence
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună. Cele șapte țări […] The post SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Trump spune că are “trei candidaţi foarte buni” pentru a conduce Iranul (interviu NYT) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-un scurt interviu acordat jurnalului New York Times, că are “trei […] The post Trump spune că are “trei candidaţi foarte buni” pentru a conduce Iranul (interviu NYT) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Londra acceptă ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene (Starmer) # Financial Intelligence
Regatul Unit a acceptat ca Statele Unite să folosească baze militare britanice pentru a ataca situri de rachete […] The post Londra acceptă ca Statele Unite să folosească baze britanice pentru a ataca instalaţii de rachete iraniene (Starmer) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Berlinul, Parisul şi Londra gata de “acţiuni defensive” pentru “a distruge” capacităţile militare ale Iranului # Financial Intelligence
Liderii german, francez şi britanic s-au declarat duminică pregătiţi pentru “acţiuni defensive necesare şi proporţionale” ca răspuns la […] The post Berlinul, Parisul şi Londra gata de “acţiuni defensive” pentru “a distruge” capacităţile militare ale Iranului appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate” # Financial Intelligence
Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice Akrotiri de azi noapte a provocat „daune limitate”. […] The post Cipru afirmă că atacul cu drone asupra bazei aeriene britanice a provocat „daune limitate” appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Regatul Unit raportează un “presupus atac cu dronă” asupra unei baze din Cipru # Financial Intelligence
Armata britanică reacţionează la “un presupus atac cu dronă” care a avut loc în noaptea de duminică spre […] The post Regatul Unit raportează un “presupus atac cu dronă” asupra unei baze din Cipru appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Israelul bombardează Beirutul după ce Hezbollah lansează un atac cu rachete # Financial Intelligence
Hezbollah afirmă că atacul său este o reacție la uciderea lui Khamenei din Iran și „în apărarea Libanului […] The post Israelul bombardează Beirutul după ce Hezbollah lansează un atac cu rachete appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:20
Armata SUA a anunțat că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene. „America are cea mai puternică armată de […] The post SUA afirmă că a distrus sediul Gărzii Revoluționare Iraniene appeared first on Financial Intelligence.
21:20
TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu # Financial Intelligence
În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM este pregătită pentru […] The post TAROM organizează curse speciale pentru a aduce în țară cetățenii români aflați în zona de conflict a Orientului Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
21:10
EAU închide ambasada din Teheran și retrage ambasadorul după atacurile iraniene Iran # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite au anunțat duminică închiderea ambasadei sale din Teheran și retragerea ambasadorului său din Iran, a […] The post EAU închide ambasada din Teheran și retrage ambasadorul după atacurile iraniene Iran appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Ca răspuns la atacul comun al SUA și Israelului, Iranul a lansat lovituri asupra bazelor germane din Iordania […] The post Iranul vizează bazele germane din Iordania și Irak — Der Spiegel appeared first on Financial Intelligence.
21:10
Miniștrii de externe Serghei Lavrov din Rusia și Wang Yi din China își exprimă disponibilitatea de a promova stabilizarea în Orientul Mijlociu; Cei doi miniștri „au convenit să continue contactele strânse cu privire la toate problemele internaționale urgente” # Financial Intelligence
Cei doi diplomați de rang înalt au condamnat atacurile masive ale Statelor Unite și Israelului asupra teritoriului iranian, […] The post Miniștrii de externe Serghei Lavrov din Rusia și Wang Yi din China își exprimă disponibilitatea de a promova stabilizarea în Orientul Mijlociu; Cei doi miniștri „au convenit să continue contactele strânse cu privire la toate problemele internaționale urgente” appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Prețul petrolului crește cu 10% din cauza conflictului cu Iranul și ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, spun analiștii # Financial Intelligence
Brentul sare la 80 de dolari pe baril în tranzacțiile extrabursiere Fluxurile de petrol din Golf sunt întrerupte […] The post Prețul petrolului crește cu 10% din cauza conflictului cu Iranul și ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, spun analiștii appeared first on Financial Intelligence.
20:50
EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la baza care găzduiește forțele franceze # Financial Intelligence
Un atac cu drone iraniene asupra unei baze navale din Abu Dhabi care găzduiește forțele franceze a provocat […] The post EAU afirmă că un atac cu rachete iraniene a provocat un incendiu la baza care găzduiește forțele franceze appeared first on Financial Intelligence.
20:40
MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat, duminică seară, că operațiunile de repatriere din […] The post MAE: Operațiunile de repatriere din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu sunt în această etapă imposibile appeared first on Financial Intelligence.
20:40
EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde # Financial Intelligence
Autoritatea pieței de capital a anunțat că piețele bursiere ale țării vor fi închise luni, 2 martie, și […] The post EAU închide bursele din Dubai și Abu Dhabi, pentru două zile pe fondul tensiunilor regionale crescânde appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Ministerul Apărării din Marea Britanie a declarat că un avion Typhoon al Forțelor Aeriene Regale a doborât duminică […] The post Marea Britanie doboară o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar appeared first on Financial Intelligence.
20:40
NATO urmărește îndeaproape evoluțiile din Iran și Orientul Mijlociu, comandantul său suprem în Europa ajustând forțele după cum […] The post NATO își ajustează forțele pentru a contracara „amenințările potențiale” appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica în zilele următoare, a anunţat duminică premierul Benjamin Netanyahu, în a […] The post Netanyahu: Loviturile israeliene asupra Teheranului se vor intensifica appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani # Financial Intelligence
Moartea ghidului suprem iranian Ali Khamenei constituie o ”speranţă”, a afirmat duminică nepotul şi opozantul său Mahmoud Moradkhani, […] The post Iran: Moartea lui Khamenei este o ‘speranţă’, în opinia nepotului său opozant Mahmoud Moradkhani appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump declară duminică unei jurnaliste de la Fox News că ”48 de lideri” iranieni au […] The post Trump anunţă că ”48 de lideri” iranieni au fost ucişi în Iran. ”Se mişcă repede. Nimănui nu-i vine să creadă” appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 # Financial Intelligence
O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze […] The post Criza iraniană ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de după 2022 appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi # Financial Intelligence
Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi, o entitate guvernamentală a Emiratelor Arabe Unite (EAU), a declarat […] The post Emiratele Arabe Unite declară că vor plăti cazările prelungite la hoteluri pentru turiștii blocați în Abu Dhabi appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) # Financial Intelligence
Trei soldaţi americani au fost ucişi şi alţi cinci au fost grav răniţi în cadrul operaţiunii împotriva Iranului, […] The post Trei soldaţi americani, ucişi în cadrul operaţiunii contra Iranului (Pentagon) appeared first on Financial Intelligence.
17:40
MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică # Financial Intelligence
Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are în acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate […] The post MApN: Nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național; Facilitatea de la Deveselu asigură protecția antibalistică appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Armatorul danez Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz # Financial Intelligence
Al doilea armator mondial, grupul danez Maersk, a anunţat duminică suspendarea tuturor trecerilor de nave prin strâmtoarea Ormuz, […] The post Armatorul danez Maersk anunţă suspendarea tranzitului maritim prin strâmtoarea Ormuz appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului # Financial Intelligence
Mahmoud Ahmadinejad, care a fost președinte al Iranului din 2005 până în 2013, a fost ucis într-un atac […] The post Fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului appeared first on Financial Intelligence.
16:50
China a ”condamnat ferm” duminică moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în timpul atacurilor americano-israeliene contra Teheranului, […] The post China ‘condamnă ferm’ moartea ayatollahului Ali Khamenei appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Gardienii Revoluţiei iranieni au declarat că au ţintit portavionul american USS Abraham Lincoln aflat în Golf, după ce […] The post Gardienii Revoluţiei anunţă că au atacat portavionul USS Abraham Lincoln appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite (Consulatul României în Dubai) # Financial Intelligence
În contextul evoluțiilor recente din regiune și al închiderii temporare a spațiului aerian din EAU și din zona […] The post Informare pentru turiștii și persoanele aflate în tranzit pe teritoriul Emiratele Arabe Unite (Consulatul României în Dubai) appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial (analiză) # Financial Intelligence
Escaladarea războiului din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să declanșeze un șoc economic de proporții, […] The post Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial (analiză) appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 18%, în ianuarie 2026 # Financial Intelligence
Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu 17,66%, în ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, până la 706,1 […] The post Arieratele bugetului general consolidat au crescut cu aproape 18%, în ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
