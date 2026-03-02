Prețul cerealelor prinde culoare – Cotații pentru grâu, orz și porumb în Portul Constanța

12:40

Necaz mare pentru un cioban din Calnic, județul Buzău: mai multe animale, oi și vaci, au decedat, după ce acoperișul unui saivanului în care erau adăpostite s-a prăbușit sub greutatea zăpezii. Potrivit prefectului județului Buzău, Liliana Sbârnea, încă nu se cunosc pagubele exacte, dar la fața locului a fost trimis un echipaj de intervenție „pentru […]