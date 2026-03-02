„Sinners” a strălucit la gala SAG. Michael B. Jordan și Jessie Buckley au cucerit scena, iar Harrison Ford a primit omagiul vieții
Timis Online, 2 martie 2026 10:50
La gala Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists, filmul „Sinners” a câștigat premiul pentru Cea mai bună distribuție, devansând „One Battle After Another”, favorit la Oscar. Michael B. Jordan a obținut premiul pentru Cel mai bun actor, iar Jessie Buckley a câștigat pentru Cea mai bună actriță. În televiziune, satira „The Studio” de pe Apple TV+ a dominat, iar Harrison Ford a fost onorat pentru întreaga carieră.
• • •
Acum 10 minute
11:20
„L-a aruncat în aer pe trecerea de pietoni”. Copil de 7 ani, lovit din plin de o mașină la Timișoara # Timis Online
Un copil de 7 ani a ajuns la spital după ce a fost surprins de un autoturism pe trecerea de pietoni, conducătorul auto având 72 de ani. Incidentul s-a petrecut pe strada Nicolae Andreescu, la intersecția cu strada Octav Bancilă.
Acum 30 minute
11:00
Un bărbat de 45 de ani este cercetat penal după ce a fost prins la granița Moravița cu un permis de conducere fals și fără drept legal de a conduce.
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
10:20
Cel puţin 31 de morţi. Israelul a bombardat Hezbollah în Liban, după tiruri de rachete în plină criză cu Iran # Timis Online
Israelul a bombardat poziții ale Hezbollah din Liban, după ce gruparea a lansat rachete spre Israel, în contextul ofensivei Statele Unite - Israel împotriva Iran. Atacurile au făcut cel puțin 31 de morți și au provocat deplasări masive de populație.
10:20
Unul dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din vestul țării atrage, în aceste zile, tot mai mulți turiști dornici de natură și aventură. Comunitatea Banatul Montan a anunțat că toate cascadele din zonă au un debit ridicat în această perioadă, iar Cascada Vânturătoarea oferă un adevărat spectacol al apei.
10:10
Olivia Dean, regina Brit Awards: patru trofee într-o singură seară și triumf categoric la Manchester # Timis Online
Olivia Dean a câştigat patru trofee la Brit Awards, inclusiv premiul pentru Albumul anului. La categoria internaţională, Rosé şi Bruno Mars au fost premiaţi pentru Cântecul anului.
Acum 4 ore
09:20
Laura Laurențiu este unul dintre cei mai apreciați bloggeri culinari din România, cunoscută pentru rețetele sale explicate clar, atent documentate și testate pas cu pas. Prin intermediul blogului său, Laura Laurențiu a construit în timp o comunitate numeroasă de cititori pasionați de gătit, de la începători până la bucătari experimentați.
08:30
Horoscopul în această săptămână:
08:20
Luni, 2 martie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 12 ore
00:10
Luni, 2 martie, vă puteți bucura de vremea frumoasă de afară și să faceți o plimbare prin oraș sau să vizitați expoziții.
Acum 24 ore
14:10
Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a dispus verificări și măsuri suplimentare de igienizare după ce un călător a semnalat prezența unei ploșnițe strivite în tramvaiul 1, atrăgând atenția asupra riscului de răspândire a insectelor în rândul pasagerilor.
13:40
Plan de weekend la Iulius Town: ateliere creative, teatru pentru copii, târg educațional și competiții sportive # Timis Online
Weekend-ul acesta în Atrium va avea loc Târgul Edu Fest, unde sunt prezentate ofertele educaționale ale celor mai importante instituții de învățământ privat, iar la Atelierele de Creație și Teatrul Interactiv, creativitatea prinde forme și culori.
12:30
Concursuri în 16 domenii pentru viitorii studenți. A fost lansat programul „UVT pentru elevi” # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara anunță o nouă ediție a programului „UVT pentru elevi”, o inițiativă dedicată sprijinirii tinerilor în alegerea și pregătirea traseului academic. Programul reunește activități variate pentru mediul preuniversitar, de la sesiuni de pregătire pentru examenul de bacalaureat la concursuri tematice, webinare de dezvoltare personală și consiliere individuală în carieră.
12:20
FOTO. Polițiștii timișeni au oferit flori și mărțișoare doamnelor și domnișoarelor în prima zi de primăvară # Timis Online
Polițiștii din Timiș au avut astăzi o misiune diferită față de cele obișnuite, una dedicată începutului primăverii. Aceștia le-au oferit doamenilor și domnișoarelor întâlnite în trafic sau aflate la plimbare în centrul Timișoarei flori și mărțișoare.
12:10
Doi bărbați, arestați preventiv pentru lovire și tulburarea ordinii publice, după un scandal în Lugoj # Timis Online
Doi bărbați, în vârstă de 29 și 33 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Măsura a fost dispusă de magistrați după ce aceștia au fost reținuți de polițiștii din Lugoj.
12:10
Două persoane rănite în urma unui accident pe DN 6, între Sânnicolau Mare și Tomnatic # Timis Online
Un accident rutier s-a produs sâmbătă seară, pe DN 6, pe sensul de mers dinspre Sânnicolau Mare către Tomnatic. O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit, iar două persoane au fost rănite.
12:00
Patru capodopere semnate de Werner Herzog cu Klaus Kinski în rol principal, la Cinema Studio din Timișoara # Timis Online
„Ceau, Cinema!” și Centrul Cultural German din Timișoara organizează o serie de proiecții dedicate marelui regizor german Werner Herzog, în cadrul seriei lunare „Ceau, Cineclub!”.
12:00
Direcția de Sănătate Publică Timiș: „Părinții sunt îndemnați să respecte calendarul național de vaccinare” # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică Timiș face apel la părinți să își protejeze copiii prin vaccinare și să se adreseze medicului de familie pentru informații corecte despre schema națională de imunizare, precum și pentru recuperarea eventualelor doze omise.
12:00
Emisiune de mărci poștale dedicată lui Brâncuşi pe baza unor desene realizate de artistul orădean Mircea Cantor # Timis Online
Emisiunea realizată de Romfilatelia şi Poşta Română marchează 150 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi.
11:50
Luna Martie în tradiția românească: Mărțișorul, echinocțiul și începutul anului agrar # Timis Online
Luna martie, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Mărțișor, deschide anul agrar și marchează trecerea simbolică de la iarnă la primăvară. Încărcată de semnificații calendaristice, astronomice și mitologice, martie concentrează unele dintre cele mai vechi și mai bogate tradiții ale culturii românești.
11:40
Mărțișorul este unul dintre cele mai răspândite și trainice simboluri din spațiul românesc, legat de începutul primăverii și de vechiul calendar agrar. Tradiția marchează renașterea naturii și debutul unui nou ciclu al vieții, într-o perioadă în care, în trecut, Anul Nou era celebrat la 1 martie.
Ieri
09:30
Duminica Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică din Postul Mare și are o semnificație profundă în spiritualitatea creștin-ortodoxă.
09:20
Valencia arde spectaculos. „Las Fallas”, festivalul în care arta devine cenușă într-o noapte # Timis Online
În fiecare lună martie, orașul spaniol Valencia se transformă într-un impresionant muzeu de artă stradală în aer liber.
00:10
Primăvara bate la ușă, iar de 1 Martie ai ocazia perfectă să ieși din casă și să te bucuri de evenimente speciale dedicate Mărțișorului.
28 februarie 2026
13:30
Șapte percheziții în Timiș, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și al munițiilor # Timis Online
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au desfășurat vineri, 27 februarie, șapte percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor.
13:20
Accident pe Bulevardul 16 Decembrie din Timișoara. Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital # Timis Online
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, înainte de prânz, pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, din Timișoara, unde două autoturisme au intrat în coliziune.
12:50
România și Bulgaria, printre singurele țări din regiune unde copiii nu învață ce să facă în situații de risc # Timis Online
România și Bulgaria sunt singurele țări din regiune care nu au inclus, în programa școlară pentru învățământul preșcolar și primar, lecții dedicate pregătirii copiilor pentru situații periculoase. Concluzia apare în raportul „Preparedness Education in Europe - 2025”, realizat de rețeaua europeană Eurydice și citat de Edupedu.ro.
12:50
Anne Applebaum vine la Timișoara pentru un dialog despre provocările democrațiilor contemporane # Timis Online
Jurnalista Anne Applebaum, laureată a Premiului Pulitzer, va fi prezentă la Universitatea de Vest din Timișoara pentru o discuție despre fragilitatea democrațiilor și ascensiunea autoritarismului. Participarea este gratuită.
11:50
FOTO. Ziua Protecției Civile, la Timișoara: demonstrații de prim-ajutor, intervenții de salvare și exerciții interactive # Timis Online
Ziua Protecției Civile este marcată vineri, 28 februarie, și la Timișoara, printr-o serie de activități desfășurate în centrul orașului, dedicate informării și pregătirii populației pentru situații de urgență.
11:30
Rebellion Strength Festival, primul festival de sporturi de forță din România, este programat în perioada 18-19 iulie 2026 și va reuni mai multe competiții dedicate disciplinelor de forță. Festivalul va include și activități pentru publicul larg, demonstrații și zone interactive.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Sâmbătă dimineață, SUA și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a anunțat „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran. De asemenea, acesta le-a transmis Gărzilor Revoluționare iraniene că dacă nu se predau, vor muri.
11:00
Ministra de Externe Oana Țoiu: „Personalul neesențial a fost retras din Iran și Israel. Echipe consulare rămân la dispoziția românilor” # Timis Online
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă dimineață că România a retras personalul neesențial din Iran și Israel, în contextul atacurilor recente, dar menține echipe consulare active pentru sprijinirea cetățenilor români aflați în cele două state.
10:50
Carburanții din România rămân mai scumpi decât în multe țări europene, iar șoferii simt diferența la fiecare alimentare.
10:40
Băiat reținut pentru tâlhărie, după ce i-a smuls geanta unei femei de 75 de ani, în plină stradă # Timis Online
Intervenție rapidă a polițiștilor din Deva, după ce o femeie în vârstă de 75 de ani a fost victima unei tâlhării, pe Calea Zarandului. Bănuit de comiterea faptei este un minor de 17 ani, care a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.
09:50
Israelul a anunțat sâmbătă dimineață declanșarea unui „atac preventiv” împotriva Iranului și instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării. Informația a fost confirmată de ministrul israelian al apărării și relatată de CNN.
00:10
Sâmbătă, 28 februarie, puteți merge la târguri de Mărțișor, la film sau să vizitați expoziții.
27 februarie 2026
22:00
Întărirea sistemului imunitar: alimente, vitamine și obiceiuri esențiale! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
Sistemul imunitar este mecanismul prin care organismul se apără zilnic de infecții și dezechilibre. Mai jos găsești informații clare despre obiceiuri și alegeri naturale care pot sprijini acest proces.
21:10
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) anunță că prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, rector al instituției în perioada 2012–2020, a murit.
21:00
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 40 de persoane, potrivit Agerpres.
17:10
Guvernul a aprobat modificări la impozitele locale. Ce se întâmplă cu cei care au plătit deja # Timis Online
Guvernul a adoptat, vineri, ordonanța de urgență care prevede reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum și diminuarea unor taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții legali ai acestora, scrie Agerpres
16:50
Filmul săptămânii: „The Secret Agent”, un thriller politic care surprinde Brazilia anilor ’70 # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „The Secret Agent”, un thriller neo-noir care explorează tensiunile și fricile unei Brazilii aflate sub dictatura militară. Actorul din rolul principal, Wagner Moura, este primul actor brazilian care câștigă premiul pentru Cel mai bun actor la Cannes și la Globurile de Aur, dar și primul actor din țara sa care este nominalizat pentru aceeași categorie la premiile Oscar.
15:10
Vineri, 27 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
14:40
Lucrările de modernizare și lărgire cu patru benzi a drumului județean DJ 692, care leagă Timișoara de comuna Sânandrei, au început astăzi, în cadrul unei vizite oficiale la amplasament, la care au participat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și primarul comunei Sânandrei, Claudiu Coman.
13:50
Primăria anulează datoriile mai mici de 40 de lei și în acest an. Peste 3.000 de timișoreni beneficiază de scutiri # Timis Online
Primăria Timișoara propune anularea datoriilor sub 40 de lei la bugetul local, motivând că recuperarea lor ar costa mai mult decât sumele datorate. Peste 3.000 de contribuabili figurează cu astfel de restanțe, în valoare totală de peste 55.000 de lei.
12:50
Părinții vor fi alertați când adolescenții caută pe Instagram termeni despre suicid sau automutilare # Timis Online
Meta va alerta părinții când adolescenții caută termeni legați de suicid pe Instagram. Notificările vor fi trimise prin e-mail, SMS sau aplicație, inițial în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, și sunt criticate de organizații care avertizează asupra riscurilor pentru părinți nepregătiți.
12:30
CJT reia licitația pentru lucrările de renovare energetică la Liceul „Gheorghe Atanasiu”. Contractul inițial a fost reziliat # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a lansat o nouă licitație pentru finalizarea lucrărilor de renovare energetică la clădirile C4 și C5 ale Liceului Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” din Timișoara, după ce a reziliat contractul cu firma care trebuia să se ocupe de lucrări.
12:20
FOTO. BYD ATTO 2 DM‑i, noul SUV hibrid cu autonomie de 1000 km, poate fi văzut la Autoglobus Timișoara # Timis Online
Noul BYD ATTO 2 DM‑i, SUV-ul hibrid cu autonomie combinată de până la 1.000 km, a fost lansat oficial în România și poate fi văzut la Timișoara pe 27 și 28 februarie, în cadrul unui eveniment cu test drive-uri și oferte speciale.
12:10
OncoHelp Timișoara, acreditat ca Centru de Expertiză în Boli Rare pentru sindroamele care cresc riscul de cancer la tineri # Timis Online
Asociația OncoHelp - Centrul de Oncologie OncoHelp a fost certificată drept Centru de Expertiză în Boli Rare pentru sindroamele oncopredispozante, o categorie de afecțiuni genetice care cresc riscul de apariție a unor tipuri de cancer, adesea la vârste tinere.
09:20
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL , cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, bl. Equilibrum Office Building S1, ap. 10,jud. Bucuresti, avand CUI 21664036 anunta obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE Nr.96/09.05.2025 prin care SE AUTORIZEAZA: executarea lucrarilor de construire pentru:WDP INDUSTRIAL PARK TIMISOARA - AMPLASARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERISUL CLADIRII PENTRU DEPOZITARE EXISTENTE C1, C2, C3 SI ORGANIZARE DE SANTIER, pentru imobil-teren si constructii - situat in jud. Timis, com. Dumbravita, identificat prin CF nr. 413124, nr. cadastral 413124-C1, 413124-C2, 413124-C3. # Timis Online
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL , cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, bl. Equilibrum Office Building S1, ap. 10,jud. Bucuresti, avand CUI 21664036 anunta obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE Nr.96/09.05.2025 prin care SE AUTORIZEAZA: executarea lucrarilor de construire pentru:WDP INDUSTRIAL PARK TIMISOARA - AMPLASARE CENTRALA FOTOVOLTAICA PE ACOPERISUL CLADIRII PENTRU DEPOZITARE EXISTENTE C1, C2, C3 SI ORGANIZARE DE SANTIER, pentru imobil-teren si constructii - sit...
09:20
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL , cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, bl. Equilibrum Office Building S1, ap. 10,jud. Bucuresti, avand CUI 21664036 anunta obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE Nr. 257/03.11.2025 prin care SE AUTORIZEAZA: executarea lucrarilor de construire pentru: MODIFICARE COMPARTIMENTARI INTERIOARE, EXECUTARE GOLURI PE FATADE SI CONSTRUIRE SCARA EXTERIOARA METALICA LA CLADIRE EXISTENTA, pentru imobilul - teren si constructii - situat in jud. Mures, com. Dumbravita, sat DUMBRAVITA, str. Drumul Judetean 691, km 7+192, identificat prin CF nr. 412877, nr. cadastral 412877-C3. # Timis Online
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL , cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, str. Gara Herastrau, nr. 2, bl. Equilibrum Office Building S1, ap. 10,jud. Bucuresti, avand CUI 21664036 anunta obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE Nr. 257/03.11.2025 prin care SE AUTORIZEAZA: executarea lucrarilor de construire pentru: MODIFICARE COMPARTIMENTARI INTERIOARE, EXECUTARE GOLURI PE FATADE SI CONSTRUIRE SCARA EXTERIOARA METALICA LA CLADIRE EXISTENTA, pentru imobilul - teren si constructii - situat in jud. Mures,...
