FOTO. Polițiștii timișeni au oferit flori și mărțișoare doamnelor și domnișoarelor în prima zi de primăvară
Timis Online, 1 martie 2026 12:20
Polițiștii din Timiș au avut astăzi o misiune diferită față de cele obișnuite, una dedicată începutului primăverii. Aceștia le-au oferit doamenilor și domnișoarelor întâlnite în trafic sau aflate la plimbare în centrul Timișoarei flori și mărțișoare.
Universitatea de Vest din Timișoara anunță o nouă ediție a programului „UVT pentru elevi”, o inițiativă dedicată sprijinirii tinerilor în alegerea și pregătirea traseului academic. Programul reunește activități variate pentru mediul preuniversitar, de la sesiuni de pregătire pentru examenul de bacalaureat la concursuri tematice, webinare de dezvoltare personală și consiliere individuală în carieră.
Polițiștii din Timiș au avut astăzi o misiune diferită față de cele obișnuite, una dedicată începutului primăverii. Aceștia le-au oferit doamenilor și domnișoarelor întâlnite în trafic sau aflate la plimbare în centrul Timișoarei flori și mărțișoare.
Doi bărbați, în vârstă de 29 și 33 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Măsura a fost dispusă de magistrați după ce aceștia au fost reținuți de polițiștii din Lugoj.
Un accident rutier s-a produs sâmbătă seară, pe DN 6, pe sensul de mers dinspre Sânnicolau Mare către Tomnatic. O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit, iar două persoane au fost rănite.
„Ceau, Cinema!” și Centrul Cultural German din Timișoara organizează o serie de proiecții dedicate marelui regizor german Werner Herzog, în cadrul seriei lunare „Ceau, Cineclub!”.
Direcția de Sănătate Publică Timiș face apel la părinți să își protejeze copiii prin vaccinare și să se adreseze medicului de familie pentru informații corecte despre schema națională de imunizare, precum și pentru recuperarea eventualelor doze omise.
Emisiunea realizată de Romfilatelia şi Poşta Română marchează 150 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi.
Luna martie, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Mărțișor, deschide anul agrar și marchează trecerea simbolică de la iarnă la primăvară. Încărcată de semnificații calendaristice, astronomice și mitologice, martie concentrează unele dintre cele mai vechi și mai bogate tradiții ale culturii românești.
Mărțișorul este unul dintre cele mai răspândite și trainice simboluri din spațiul românesc, legat de începutul primăverii și de vechiul calendar agrar. Tradiția marchează renașterea naturii și debutul unui nou ciclu al vieții, într-o perioadă în care, în trecut, Anul Nou era celebrat la 1 martie.
Duminica Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică din Postul Mare și are o semnificație profundă în spiritualitatea creștin-ortodoxă.
În fiecare lună martie, orașul spaniol Valencia se transformă într-un impresionant muzeu de artă stradală în aer liber.
Primăvara bate la ușă, iar de 1 Martie ai ocazia perfectă să ieși din casă și să te bucuri de evenimente speciale dedicate Mărțișorului.
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au desfășurat vineri, 27 februarie, șapte percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor.
Un accident rutier a avut loc sâmbătă, înainte de prânz, pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, din Timișoara, unde două autoturisme au intrat în coliziune.
România și Bulgaria sunt singurele țări din regiune care nu au inclus, în programa școlară pentru învățământul preșcolar și primar, lecții dedicate pregătirii copiilor pentru situații periculoase. Concluzia apare în raportul „Preparedness Education in Europe - 2025”, realizat de rețeaua europeană Eurydice și citat de Edupedu.ro.
Jurnalista Anne Applebaum, laureată a Premiului Pulitzer, va fi prezentă la Universitatea de Vest din Timișoara pentru o discuție despre fragilitatea democrațiilor și ascensiunea autoritarismului. Participarea este gratuită.
Ziua Protecției Civile este marcată vineri, 28 februarie, și la Timișoara, printr-o serie de activități desfășurate în centrul orașului, dedicate informării și pregătirii populației pentru situații de urgență.
Rebellion Strength Festival, primul festival de sporturi de forță din România, este programat în perioada 18-19 iulie 2026 și va reuni mai multe competiții dedicate disciplinelor de forță. Festivalul va include și activități pentru publicul larg, demonstrații și zone interactive.
Sâmbătă dimineață, SUA și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului. Președintele american Donald Trump a anunțat „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran. De asemenea, acesta le-a transmis Gărzilor Revoluționare iraniene că dacă nu se predau, vor muri.
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă dimineață că România a retras personalul neesențial din Iran și Israel, în contextul atacurilor recente, dar menține echipe consulare active pentru sprijinirea cetățenilor români aflați în cele două state.
Carburanții din România rămân mai scumpi decât în multe țări europene, iar șoferii simt diferența la fiecare alimentare.
Intervenție rapidă a polițiștilor din Deva, după ce o femeie în vârstă de 75 de ani a fost victima unei tâlhării, pe Calea Zarandului. Bănuit de comiterea faptei este un minor de 17 ani, care a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.
Israelul a anunțat sâmbătă dimineață declanșarea unui „atac preventiv” împotriva Iranului și instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării. Informația a fost confirmată de ministrul israelian al apărării și relatată de CNN.
Sâmbătă, 28 februarie, puteți merge la târguri de Mărțișor, la film sau să vizitați expoziții.
Sistemul imunitar este mecanismul prin care organismul se apără zilnic de infecții și dezechilibre. Mai jos găsești informații clare despre obiceiuri și alegeri naturale care pot sprijini acest proces.
Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) anunță că prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, rector al instituției în perioada 2012–2020, a murit.
Un tramvai a deraiat și a lovit o clădire vineri în centrul orașului Milano, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin 40 de persoane, potrivit Agerpres.
Guvernul a adoptat, vineri, ordonanța de urgență care prevede reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum și diminuarea unor taxe și impozite locale pentru persoanele cu dizabilități și reprezentanții legali ai acestora, scrie Agerpres
Recomandarea de film din această săptămână este „The Secret Agent”, un thriller neo-noir care explorează tensiunile și fricile unei Brazilii aflate sub dictatura militară. Actorul din rolul principal, Wagner Moura, este primul actor brazilian care câștigă premiul pentru Cel mai bun actor la Cannes și la Globurile de Aur, dar și primul actor din țara sa care este nominalizat pentru aceeași categorie la premiile Oscar.
Vineri, 27 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Lucrările de modernizare și lărgire cu patru benzi a drumului județean DJ 692, care leagă Timișoara de comuna Sânandrei, au început astăzi, în cadrul unei vizite oficiale la amplasament, la care au participat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, și primarul comunei Sânandrei, Claudiu Coman.
Primăria Timișoara propune anularea datoriilor sub 40 de lei la bugetul local, motivând că recuperarea lor ar costa mai mult decât sumele datorate. Peste 3.000 de contribuabili figurează cu astfel de restanțe, în valoare totală de peste 55.000 de lei.
Meta va alerta părinții când adolescenții caută termeni legați de suicid pe Instagram. Notificările vor fi trimise prin e-mail, SMS sau aplicație, inițial în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada, și sunt criticate de organizații care avertizează asupra riscurilor pentru părinți nepregătiți.
Consiliul Județean Timiș a lansat o nouă licitație pentru finalizarea lucrărilor de renovare energetică la clădirile C4 și C5 ale Liceului Tehnologic Special „Gheorghe Atanasiu” din Timișoara, după ce a reziliat contractul cu firma care trebuia să se ocupe de lucrări.
Noul BYD ATTO 2 DM‑i, SUV-ul hibrid cu autonomie combinată de până la 1.000 km, a fost lansat oficial în România și poate fi văzut la Timișoara pe 27 și 28 februarie, în cadrul unui eveniment cu test drive-uri și oferte speciale.
Asociația OncoHelp - Centrul de Oncologie OncoHelp a fost certificată drept Centru de Expertiză în Boli Rare pentru sindroamele oncopredispozante, o categorie de afecțiuni genetice care cresc riscul de apariție a unor tipuri de cancer, adesea la vârste tinere.
Schimburile de focuri dintre Afganistan și Pakistan s-au intensificat, după ce un atac al forțelor afgane asupra unor posturi pakistaneze de frontieră a fost urmat de bombardamente ale armatei pakistaneze asupra Kabul și provinciei Paktika. Ambele guverne anunță pierderi importante și se acuză reciproc de escaladarea conflictului, în timp ce Organizația Națiunilor Unite cere reținere și reluarea dialogului diplomatic.
Doi pietoni au fost loviți de o mașină pe trecerea de pietoni în apropiere de Piața Badea Cârțan din Timișoara, vineri dimineața. Victimele au fost transportate la spital.
Vineri, 27 februarie, puteți merge la diverse ateliere, expoziții, filme, concerte sau la petreceri în oraș.
26 februarie 2026
Viceprimarul Ruben Lațcău anunță că, după ultimele discuții cu International Finance Corporation, este aproape de lansarea licitației pentru noul Spital Municipal. Investiția, estimată la peste 141 de milioane de euro, va fi realizată în parteneriat public-privat, cu 300 de paturi în prima etapă.
Copiii plini de curiozitate și părinții preocupați de educația lor sunt invitați, în acest weekend, la Iulius Town, unde îi așteaptă o gamă variată de oferte educaționale și activități pentru întreaga familie. Edu Fest Timișoara 2026 aduce laolaltă unele dintre cele mai importante instituții de învățământ privat, alături de numeroși furnizori de servicii dedicate copiilor. Evenimentul este organizat sub egida Wendhill Academy – International School of Timișoara, iar accesul este gratuit.
ADVERTORIAL. Stilul sportiv masculin a trecut prin numeroase transformări în ultimii ani, devenind o parte integrată a garderobei de zi cu zi.
Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Dorian Popa la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența drogurilor, menținând decizia primei instanțe.
Tramvaiele de pe liniile 1 și 5 vor circula deviat din noaptea de joi spre vineri până luni dimineață, din cauza unor lucrări la șine în zona Pieței Traian. Garniturile vor vira spre Piața Badea Cârțan și vor face bucla pe traseul liniei 2, anunță STPT.
Ministerul Educației a aprobat calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit anunțului publicat de instituție, părinții vor putea depune cererile de înscriere în perioada 31 martie - 6 mai, fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită.
Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație pentru modernizarea drumului județean DJ 595 E, care leagă localitățile Moșnița Veche și Ghiroda. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 25,3 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările includ construcția drumului, amenajarea terenului, protecția mediului și relocarea utilităților.
Comunitatea Butterfly Academy organizează un cros caritabil pentru Bogdan, un băiat de doar 14 ani, elev în clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, care a fost diagnosticat cu suspiciune de limfom în stadiul IV, cu multiple metastaze.
Primăria Timișoara a integrat în harta digitală de pe site și planurile urbanistice în vigoare (PUZ și PUD), oferind acces rapid la regulile de construire din fiecare zonă. Reprezentanții instituției precizează că platforma are rol informativ și nu înlocuiește certificatul de urbanism.
