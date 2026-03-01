Valencia arde spectaculos. „Las Fallas”, festivalul în care arta devine cenușă într-o noapte

11:10

Trăim într-o perioadă în care informația este peste tot, dar adevărul autentic pare din ce în ce mai greu de identificat. Oamenii afișează o imagine atent construită, companiile promovează transparență, iar relațiile par solide la suprafață. Totuși, dincolo de aparențe pot exista discrepanțe care ridică semne de întrebare. În astfel de situații, dorința de a ști sigur ce se întâmplă devine mai puternică decât teama de a afla.