Laura Laurențiu, blogger culinar: „Mâncarea bună adună oamenii la un loc”

Recomandarea de film din această săptămână este „The Secret Agent”, un thriller neo-noir care explorează tensiunile și fricile unei Brazilii aflate sub dictatura militară. Actorul din rolul principal, Wagner Moura, este primul actor brazilian care câștigă premiul pentru Cel mai bun actor la Cannes și la Globurile de Aur, dar și primul actor din țara sa care este nominalizat pentru aceeași categorie la premiile Oscar.