BMW M2 CS primește un pachet nou pentru circuit

Vânzările modelului Cybertruck nu sunt deloc pe placul mai marilor Tesla. Anul trecut, constructorul american de mașini cu zero emisii a comercializat puțin peste 20.000 de exemplare Cybertruck pe piața locală, ceea ce nici măcar nu se apropie de obiectivele anunțate cu ceva timp în urmă de Elon Musk.Pentru a-i încuraja pe clienți să opteze pentru un Cybertruck, Tesla anunță acum o nouă versiune accesibilă. Cea mai accesibilă de până acum, de fapt....