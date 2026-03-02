BMW M2 CS primește un pachet nou pentru circuit
Automarket.ro, 2 martie 2026 10:50
BMW M2 CS va primi din această vară un nou pachet de performanță, gândit special pentru circuit. Noul pachet se numește M Performance Track Kit și aduce elemente aerodinamice noi, o suspensie reglabilă și o evacuare nouă.Astfel, cu noul pachet instalat, BMW M2 CS va avea un spoiler frontal reglabil cu un difuzor frontal integrat și elemente aerodinamice noi vizibile în zona aripilor din față. Tot aici, noul pachet adaugă și o priză de aer specială pentru...
Acum o oră
10:50
Acum 24 ore
12:30
Ediția specială se numește ACH145 Mercedes-Benz Edition, care înlocuiește versiunea anterioară ACH145 Mercedes-Benz Style. Elicopterul a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat la São Paulo, Brazilia.Colaborarea dintre ACH și Mercedes-Benz a început în 2010 și a dus la livrarea a 26 de exemplare unice ale versiunii ACH145 Mercedes-Benz Style către clienți. Acordul de parteneriat a fost reînnoit în 2021.Pentru noul ACH145...
Ieri
10:40
28 februarie 2026
13:00
Mașina aniversară a fost un Volkswagen ID.3 produs în uzina din Zwickau și livrat unui client la fabrica din Dresda, Germania. Deși modelele electrice ID. au început să fie livrate către clienți abia în 2020, trebuie să menționăm că producătorul german și-a început drumul în industria EV în 2013, cu modele precum e-Up! sau e-Golf.Cele mai populare modele vândute de marca germană au fost ID.3, ID.4 și ID.7. Modelul ID.4 a ieșit în...
11:40
Rivian Adventure Department există de ceva timp, însă acum este prezentat oficial. Până acum, membrii RAD au construit mașini pentru diverse competiții de motorsport.Cele mai notabile momente se traduc prin victoria în Rebelle Rally 2023, precum și prin stabilirea unor recorduri pentru un pickup electric de serie la Pikes Peak International Hill Climb în 2023 și 2024. Lecțiile învățate din aceste experiențe sunt ulterior integrate în modelele de...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Chinezii, tot mai aproape de producerea în masă a bateriilor solid-state: 1.500 km autonomie # Automarket.ro
Bateriile solid-state sunt pasul următor în ceea ce privește evoluția mașinilor cu zero emisii. Mai mulți producători de automobile lucrează la dezvoltarea lor și, mai ales, la producerea lor în serie.Pe listă regăsim mulți producători chinezi ca Dongfeng Motor, BYD, Chery, SAIC, GAC și CATL, dar și nume consacrate ca Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Toyota, Nissan, Hyundai și Honda.Recent, chinezii de la Dongfeng au început testarea bateriilor solid-state...
14:30
În ultimii șapte ani, Skoda a livrat peste 68.000 de exemplare Superb iV, iar în prezent 1 din 4 exemplare Superb este echipat cu un sistem de propulsie plug-in hybrid. Tocmai de aceea, constructorul din Mlada Boleslav anunță o nouă motorizare hibridă cu încărcare la priză pentru nava amiral.Aceasta combină un motor de 1.5 litri, pe benzină, care dezvoltă pe cont propriu 177 CP, cu o unitate electrică (116 CP) și o baterie de 25.7 kWh, capacitate brută. În...
14:10
Cei de la Asko Group activează la noi în țară de peste 25 de ani. Momentan, au în portofoliu șase mărci auto, un brand moto, două parcuri de autoturisme rulate certificate, o rețea de nouă showroom-uri și opt puncte de lucru.Acum, Asko Group a inaugurat un nou showroom dedicat mărcii KGM. Este a patra reprezentanță a mărcii coreene din București și este situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu 29A. La evenimentul de inaugurare a fost prezentă și Automarket.Noua...
12:50
În vara anului trecut am zburat, în mare secret, la Centrul R&D Mazda din Frankfurt pentru a face cunoștință cu noua generație Mazda CX-5. Se pare că primul „date” a fost un succes, deoarece oficialii Mazda ne-au invitat să testăm, în premieră, noul SUV japonez. Mazda CX-5 este, la ora actuală, cel mai important model al niponilor. Spun asta deoarece este cel mai bine vândut model Mazda la nivel mondial și, chiar la începutul anului 2026, japonezii au atins borna de 5 milioane de unități produse...
12:10
Proiectul a început în august 2023, la Pebble Beach Concours d'Elegance, unde Jascha Straub, managerul programului Sur Mesure, s-a întâlnit cu clientul care a comandat acest roadster unic.Inspirația a venit din propriile modele Bugatti finisate manual în stilul „Vagues de Lumière”, acele câteva exemplare care folosesc o vopsea specială care reflectă lumina. Straub și echipa de design au dezvoltat o culoare perlată specială, în...
12:00
Campionatul Mondial de Anduranță se pregătește să debuteze, în 2026, în data de 28 martie cu etapa de 1.812 kilometri din Qatar.Francezii de la Peugeot vor lua startul cu prototipurile 9X8, care au acum o nouă identitate vizuală. Ea a fost prezentată în centrul Parisului, în cadrul unui eveniment special găzduit de Espace Vendome.Noua identitate vizuală a prototipului Peugeot 9X8 este fructul colaborării dintre Peugeot Design și Peugeot Sport. Cele trei...
11:50
În ianuarie, Grupul Toyota a vândut aproximativ 823.000 de mașini noi la nivel mondial. Acest număr include nu numai marca Toyota, ci și Lexus. Din cele aproape 823.000 de mașini vândute la începutul anului, peste 700.000 de exemplare au fost vândute în afara Japoniei, unde s-a înregistrat o creștere de 6.1% a vânzărilor comparativ cu ianuarie 2025.Ce este mai important aici este faptul că 50% din mașinile Toyota și Lexus vândute...
10:00
Rimac Technology a fost fondată de Mate Rimac și este parte din Rimac Group. Ca furnizor pentru industria auto, compania este specializată în tehnologii de electrificare, inclusiv baterii și sisteme de propulsie electrice.Mate Rimac tocmai a anunțat că se retrage din funcția de CEO al Rimac Technology, pentru a se concentra mai mult pe rolul de conducere pe care îl are în Bugatti Rimac. Totodată, el rămâne președintele Rimac Group.Funcția de CEO al Rimac...
26 februarie 2026
16:30
Constructorul american a precizat că rechemarea vizează modelele 2021–2026 Ford F-150, 2022–2026 F-250 Super Duty, Lincoln Navigator, Ford Expedition, Ford Maverick, precum și anumite versiuni Ford Ranger și Ford E-Transit.Potrivit companiei, problema apare în special atunci când vehiculul tractează o remorcă. În aceste condiții, un modul electronic poate pierde comunicarea cu sistemele principale ale mașinii, ceea ce poate duce la pierderea luminilor de...
16:10
Spre sfârșitul anilor 2010, Ford a creat un plan prin care și-a dorit să aibă în gamă doar SUV-uri, modele crossover și modele de performanță, în loc de berline și hatchback-uri. Așa se face că în 2020, Ford a retras de pe piața americană modelul Fusion, ultima berlină oferită de Ovalul Albastru pe această piață. După retragerea acestui model, Ford a rămas pe piața americană doar cu SUV-uri, crossovere, camionete și, bineînțeles, cu Mustang....
16:00
Care este cel mai rapid break de performanță la ora actuală? Britanicii de la carwow au vrut să afle care este cel mai rapid break de performanță într-o liniuță de sfert de milă. Aceștia au realizat două liniuțe separate, pentru fiecare segment în parte. În prima liniuță dueliștii au fost: Audi RS4, BMW M3 Touring carwow, drag race, liniuta, audi, bmw, mercedes, audi rs, bmw m, mercedes-amg, audi rs6, bmw m5, bmw drag race, audi drag race, mercedes drag race...
15:00
Deși cumpărarea pieselor de schimb second-hand poate fi o opțiune rentabilă și prietenoasă cu mediul, mulți oameni întâmpină dificultăți în a găsi piese de calitate în limita bugetului lor.Atunci când cumperi online, există multă confuzie și numeroase opțiuni din care să alegi, ceea ce face ca decizia finală să fie dificilă. Pentru a te ajuta să gestionezi această decizie complicată, iată ghidul tău pentru cumpărarea pieselor auto...
13:20
Spaniolii de la Cupra se pregătesc să prezinte noul Born facelift. Evenimentul va avea loc în data de 5 martie însă, pentru a menține suspansul, Cupra a publicat acum prima imagine teaser.Odată cu aceasta, spaniolii au precizat că noul Born facelift va avea faruri LED Matrix, un logo iluminat în partea din spate, iar habitaclul oferă o calitate percepută mai ridicată.Din păcate, reprezentanții companiei nu au anunțat dacă noul Born facelift va primi și o...
13:00
Chinezii de la BYD își extind portofoliul de modele plug-in hybrid din România, odată cu lansarea noului Atto 2 DM-i. Noul SUV compact a debutat, simultan, în 11 orașe din țara noastră.Automarket a condus deja noul BYD Atto 2 DM-i, cu ocazia testelor internaționale, deci dacă vrei să afli cum se simte din spatele volanului, poți citi articolul nostru dedicat.DM-i înseamnă un sistem de propulsie plug-in hybrid care are la bază motorul pe benzină de 1.5...
12:30
Electrificarea se dovedește a fi un proces dificil pentru Porsche. La finele anului trecut au apărut informații că marca de la Zuffenhausen ar putea renunța la succesorii electrici ai lui 718 Cayman și 718 Boxster în favoarea unor generații noi care să primească motoare hibride. Acum, Porsche pare că schimbă din nou macazul în privința altui model, mult mai important pentru marcă.Mai exact, este vorba despre Porsche K1, numele de cod al viitorului SUV de lux cu 7...
12:10
Sistemul de conducere autonomă de nivel 3 pare să nu mai aibă un viitor, cel puțin în rândul mașinilor de lux. Asta pentru că BMW tocmai a anunțat că sistemul Personal Pilot L3 nu va mai fi disponibil odată cu lansarea noului facelift pentru limuzina sa de lux Seria 7, programat să apară în această primăvară.Motivul din spatele acestei decizii de a elimina sistemul de conducere autonomă are de-a face cu provocări legislative și tehnice. Sistemul este...
11:00
Pare greu de crezut, însă actuala generație Mazda MX-5 este unul din cele mai vechi modele din actuala gamă a producătorului japonez. Cea mai nouă generație a decapotabilei sportive a fost lansată în 2014 și este, totodată, cea mai longevivă generație din istoria modelului. De câțiva ani se vorbește despre un succesor, care va păstra aceeași configurație consacrată cu motor amplasat în față și cu roți spate motrice.Mazda încă a...
25 februarie 2026
18:20
X5 este cel mai popular model BMW în țara noastră. Actuala generație se pregătește, încet, încet, de retragere, tocmai de aceea divizia BMW din România s-a gândit să lanseze o campanie specială și o ediție specială pe care clienții o pot comanda până la finalul lunii martie.Numele său este X5 Legacy Edition, o ediție specială bazată pe versiunea xDrive30d. Costă 83.359 de euro cu TVA inclus și vine cu o listă generoasă de dotări...
17:10
Anul trecut, Renault a introdus facelift-uri pentru modelele Austral și Rafale. Cele două modele primesc un design frontal nou, cu o grilă mai mare și cu faruri desenate diferit, precum și câteva dotări noi, cum ar fi: un încărcător prin inducție nou pentru telefon, un pachet de conectivitate nou, cu mai multe aplicații și date, un sistem avansat de monitorizare a șoferului și noul mod de rulare Smart, care se adaptează stilului de condus al șoferului. De asemenea,...
14:50
Suedezii de la Volvo anunță o serie de îmbunătățiri pentru modelul cu zero emisii EX30.Începem cu cea mai importantă și anume cu o nouă versiune entry-level. Aceasta este echipată cu un singur motor electric, oferă 150 de cai putere, bateria are o capacitate de 51 kWh, iar autonomia ajunge până la 339 de kilometri. Aceeași versiune entry-level poate fi comandată și cu o baterie de 69 kWh pentru o autonomie de 476 kilometri.Sistemul multimedia a fost...
14:20
Aston Martin a precizat că disponibilizările, dintr-un total de aproximativ 3.000 de angajați, ar trebui să genereze economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline. Compania nu a specificat când vor fi implementate concedierile, dar a menționat că majoritatea economiilor vor fi realizate în acest an.Reducerile includ și o scădere de 5% anunțată anul trecut. De asemenea, compania și-a redus planul de investiții pe 5 ani la 1.7 miliarde de lire, de la 2...
13:30
Anul 2026 începe cu o scădere a vânzărilor de mașini noi la nivel european. Aici sunt incluse atât țările membre ale Uniunii Europene, precum și statele membre EFTA și Marea Britanie. În prima lună a noului an, europenii au cumpărat 961.382 de mașini noi, mai puține cu 3.5% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, conform noilor date ale Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).Cele mai vândute mașini au fost cele cu sisteme...
12:00
Acțiunile Hyundai Motor au crescut cu 10.5%, iar cele ale afiliatei Kia au urcat cu 15% miercuri, după relatările din presă privind posibile investiții de 10 trilioane woni (aproximativ 7 miliarde de dolari) în zona Saemangeum în următorii 5 ani. Se pare că această investiție vizează robotica, un centru de date pentru inteligență artificială și infrastructură pentru hidrogen.În noiembrie, Hyundai Motor Group a anunțat că va investi în total 125.2...
11:20
11:00
Raliul Monte Carlo este cel mai faimos raliu și este o cursă pe care toți piloții de raliuri doresc să o câștige. În mod tradițional, această etapă marchează începutul unui nou sezon în Campionatul Mondial de Raliuri, însă cu multă vreme în urmă, Raliul Monte Carlo a fost și etapa de debut a Campionatului European de Raliuri.Una din edițiile celebre ale raliului este cea din 1965. În acel an, raliul a fost câștigat de un Mini...
09:10
Skoda: ediție specială Fabia RS Rally2 care aniversează 125 de ani de succes în motorsport # Automarket.ro
Deși în prezent este exclusiv un brand auto, rădăcinile Škoda în motorsport provin din cursele de motociclete, încă din 1901. Atunci, Narcis Podsedníček a concurat în cursa Paris–Berlin pe o motocicletă Laurin & Klement.Dacă nu sunteți familiarizați cu acest nume, Laurin & Klement a fost un producător ceh de vehicule fondat în 1895, care a fuzionat cu Škoda în 1925, dând naștere brandului pe care îl...
08:00
(P) Piesele auto remanufactured: testare, certificare și securitate reală pe piața ... # Automarket.ro
Piața pieselor de schimb auto din Europa traversează o transformare profundă, determinată de creșterea costurilor de producție, de presiunea inflației și de intensificarea controalelor privind siguranța și sustenabilitatea.În România, unde parcul auto are o vârstă medie ridicată, cererea pentru soluții de reparație eficiente și accesibile este în continuă creștere. În acest context, piesele auto remanufactured devin o opțiune tot mai relevantă,...
24 februarie 2026
17:10
Italienii de la Alfa Romeo s-au ținut de promisiunea făcută cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles și, în urma insistențelor fanilor și clienților, a anunțat că redeschide comenzile pentru Giulia Quadrifoglio și Stelvio Quadrifoglio, începând cu luna martie, în Europa.Această decizie face parte din strategia mărcii italiene de a extinde producția actualelor modele Giulia și Stelvio până în 2027.Versiunea Quadrifoglio este, fără...
14:40
Anul trecut, germanii de la Opel prezentau Mokka GSE sau, cu alte cuvinte, primul model cu zero emisii din portofoliu care primea indicativul GSE.Acum, constructorul din Russelsheim anunță că și Corsa electric va primi o versiune GSE. Avem și o primă imagine teaser care se concentrează pe jantele în trei spițe, cu diametrul de 18 inch, și pe etrierele vopsite într-o nuanță de galben.Reprezentanții Opel nu au dezvăluit detaliile tehnice, dar sunt șanse mari ca noul...
14:20
Constructorul asiatic a dezvăluit noul K4 hatchback în toamna anului trecut. Vorbim aici despre un model de segment compact, rival direct pentru Volkswagen Golf și Peugeot 308.Acum, noua Kia K4 hatchback poate fi comandată în România. Clienții din țara noastră au la dispoziție 5 niveluri de echipare, adică Urban, Comfort Line, Comfort Line+, GT Line și GT Line+. De asemenea, sunt disponibile două motorizări principale.Intrarea în gamă se face cu unitatea...
12:40
Atunci când îți cumperi o mașină second-hand, un lucru la care trebuie să fii atent este kilometrajul. De fapt, trebuie să te asiguri, pe cât posibil, că odometrul a fost manipulat. Din păcate este destul de greu să faci asta, având în vedere că țările nu schimbă date din istoricul vehiculelor.carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de utilizatori între ianuarie 2025 și decembrie 2025, iar acum a elaborat un...
12:10
VIDEO: Cine este mai rapid: un pilot de drift, unul de Nascar sau unul de Formula 1? # Automarket.ro
11:40
Volkswagen, cele mai multe electrice vândute în Europa, în ianuarie. Renault și Skoda pe podium # Automarket.ro
Constructorul german de automobile a început anul 2026 cu dreptul. În luna ianuarie, Volkswagen a fost lider european la vânzările de modele cu zero emisii după ce a comercializat 17.230 de unități, cu 16% mai puține decât în aceeași lună din 2025.Cu 14.447 de exemplare și o creștere de 64%, Renault s-a clasat pe locul secund, în fața cehilor de la Skoda (14.022 unități, +91%).Urmează apoi BMW, Audi, Kia, Mercedes-Benz, BYD, Peugeot și...
11:20
În 2001, firma de arhitectură Coop Himmelb(l)au a câștigat proiectul pentru construirea BMW Welt. Una dintre cele mai emblematice clădiri din Munchen și, de ce nu, din Bavaria.Inițial se estima un număr de 850.000 de vizitatori anual însă, azi, BMW Welt primește în fiecare an peste 2.2 milioane de vizitatori. Aici sunt incluși și cei peste 280.000 de clienți din Germania care vin aici pentru a-și primi noua mașină.Construcția complexului a...
10:40
Stellantis se pregătește pentru vești proaste. Prima pierdere anuală din istoria companiei # Automarket.ro
Stellantis a luat ființă în 2021, după fuziunea dintre Grupul PSA și Fiat Chrysler Automobiles. Anul de debut l-a încheiat cu un profit substanțial, o performanță pe care a repetat-o și în 2022, dar și în 2023 și 2024.Anul 2025 nu a fost unul la fel de bun, în contextul în care Stellantis se pregătește să anunțe prima pierdere anuală din istoria companiei. Grupul își anunță rezultate financiare anuale în data de 26 februarie....
08:40
Volvo recheamă peste 40.000 de modele EX30 din cauza riscului de incendiu al bateriei # Automarket.ro
Rechemarea, care nu fusese raportată anterior, implică înlocuirea unor module din bateriile de înaltă tensiune ale SUV-ului compact. În total, 40.323 de exemplare EX30 Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance echipate cu aceste celule de înaltă tensiune sunt afectate.Acțiunile Volvo Cars au scăzut cu 4% după publicarea informației despre rechemare. Problemele cu bateriile apar în contextul în care Volvo urmărește un program de...
23 februarie 2026
16:40
Mercedes-Benz pregătește deja de câțiva ani un model de teren nou, asemănător cu actuala Clasa G. De fapt, viitorul model va fi chiar fratele mai mic al Clasei G, deoarece acesta va avea un aspect aproape identic cu modelul pe care îl știm cu toții, însă va avea dimensiuni mai mici. Noul model se anunță a fi un concurent pentru modele de teren ca Ford Bronco, Toyota Land Cruiser FJ și viitorul Defender Sport.Lansarea noului model este programată pentru 2027. La...
16:30
Îți propun să începem cu un salt înapoi în timp. Nu cu mult, ci doar cu câțiva ani în urmă. Este anul 2019. În acel an, Ford decide să readucă la viață numele Puma. De această dată, nu mai era vorba despre un coupe sportiv și accesibil, ci despre un crossover de dimensiuni subcompacte. Mulți, în special fanii vechiului model, produs între 1997 și 2001, au fost luați prin surprindere de decizia mărcii americane de a folosi acest nume pe un model nou care nu are nicio legătură cu cel original. Dar...
13:40
Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar, o performanță istorică pentru marca de la Mioveni deținută de gigantul francez Renault. În cinstea acestei performanțe, Dacia anunță acum o ediție limitată pentru Duster, denumită sugestiv Spirit of Sand.Noua ediție limitată Dacia Duster Spirit of Sand este destinată exclusiv pieței din România și este bazată pe versiunea Hybrid-G 150 4x4. Adică un motor termic de 1.2 litri mild-hybrid, unitate electrică,...
12:00
12:00
În urmă cu aproape trei ani, Lamborghini prezenta conceptul Lanzador. Altfel spus, un SUV cu zero emisii care ar fi trebuit să primească o versiune de serie în 2028.Constructorul din Sant'Agata Bolognese a revenit asupra acestei idei la finalul anului 2024, atunci când a anunțat că lansarea unei versiuni de serie a fost amânată cu un an, deci până în 2029.Între timp, interesul clienților pentru mașinile cu zero emisii s-a diminuat, astfel...
10:40
10:00
Automarket.ro × Aventour la feminin Aventour la feminin 2023 RomanianRoads Luxury Edition ElectricRomânia 2020 ElectricRomânia 2019 RomanianRoads 2019 Cu noul Duster in creierii muntilor Un german in Transilvania Pick-up Maraton Moldova 2017 Cum s-a descurcat noul Omoda 9 la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul model chinez Omoda 9 pentru a-l supune la bine cunoscutul test al elanului. Aflați în video cum s-a descurcat SUV-ul chinez la acest test de manevrabilitate. km77, testul el...
09:50
În 2025, Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină în Europa, pentru al doilea an consecutiv. După acest succes, era de așteptat ca modelul mărcii de la Mioveni să înceapă în forță noul an, însă situația nu putea fi mai diferită comparativ cu anul care s-a încheiat.Luna ianuarie nu a fost foarte bună pentru Sandero. În primele 31 de zile ale lui 2026 au fost vândute 11.300 de exemplare în Europa, mai puține cu 9000...
22 februarie 2026
11:10
Vânzările modelului Cybertruck nu sunt deloc pe placul mai marilor Tesla. Anul trecut, constructorul american de mașini cu zero emisii a comercializat puțin peste 20.000 de exemplare Cybertruck pe piața locală, ceea ce nici măcar nu se apropie de obiectivele anunțate cu ceva timp în urmă de Elon Musk.Pentru a-i încuraja pe clienți să opteze pentru un Cybertruck, Tesla anunță acum o nouă versiune accesibilă. Cea mai accesibilă de până acum, de fapt....
