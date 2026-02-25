BMW lansează noul X5 Legacy Edition în România: costă 68.900 de euro

14:50

Mașinile nu mai sunt de mult un simplu mijloc de transport care te duce din punctul A în punctul B. Sunt mai inteligente ca oricând, vin echipate cu armate de senzori și camere video, iar habitaclul este dominat de ecrane generoase.Însă, în ciuda infuziei de tehnologie, mașinile moderne nu sunt mai fiabile. Cel puțin asta arată cel mai nou studiu JD Power. Americanii au chestionat 33.268 de proprietari de mașini fabricate în 2023, despre 184 de probleme...