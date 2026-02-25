Noutăți pentru Volvo EX30: versiune entry-level cu 150 CP și 476 km autonomie
Automarket.ro, 25 februarie 2026 14:50
Suedezii de la Volvo anunță o serie de îmbunătățiri pentru modelul cu zero emisii EX30.Începem cu cea mai importantă și anume cu o nouă versiune entry-level. Aceasta este echipată cu un singur motor electric, oferă 150 de cai putere, bateria are o capacitate de 51 kWh, iar autonomia ajunge până la 339 de kilometri. Aceeași versiune entry-level poate fi comandată și cu o baterie de 69 kWh pentru o autonomie de 476 kilometri.Sistemul multimedia a fost...
• • •
Acum 30 minute
14:50
Acum o oră
14:20
Aston Martin a precizat că disponibilizările, dintr-un total de aproximativ 3.000 de angajați, ar trebui să genereze economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline. Compania nu a specificat când vor fi implementate concedierile, dar a menționat că majoritatea economiilor vor fi realizate în acest an.Reducerile includ și o scădere de 5% anunțată anul trecut. De asemenea, compania și-a redus planul de investiții pe 5 ani la 1.7 miliarde de lire, de la 2...
Acum 2 ore
13:30
Anul 2026 începe cu o scădere a vânzărilor de mașini noi la nivel european. Aici sunt incluse atât țările membre ale Uniunii Europene, precum și statele membre EFTA și Marea Britanie. În prima lună a noului an, europenii au cumpărat 961.382 de mașini noi, mai puține cu 3.5% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, conform noilor date ale Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).Cele mai vândute mașini au fost cele cu sisteme...
Acum 4 ore
12:00
Acțiunile Hyundai Motor au crescut cu 10.5%, iar cele ale afiliatei Kia au urcat cu 15% miercuri, după relatările din presă privind posibile investiții de 10 trilioane woni (aproximativ 7 miliarde de dolari) în zona Saemangeum în următorii 5 ani. Se pare că această investiție vizează robotica, un centru de date pentru inteligență artificială și infrastructură pentru hidrogen.În noiembrie, Hyundai Motor Group a anunțat că va investi în total 125.2...
11:20
X5 este cel mai popular model BMW în țara noastră. Actuala generație se pregătește, încet, încet, de retragere, tocmai de aceea divizia BMW din România s-a gândit să lanseze o campanie specială și o ediție specială pe care clienții o pot comanda până la finalul lunii martie.Numele său este X5 Legacy Edition, o ediție specială bazată pe versiunea xDrive30d. Costă 68.900 de euro cu TVA inclus și vine cu o listă generoasă de dotări...
Acum 6 ore
11:00
Raliul Monte Carlo este cel mai faimos raliu și este o cursă pe care toți piloții de raliuri doresc să o câștige. În mod tradițional, această etapă marchează începutul unui nou sezon în Campionatul Mondial de Raliuri, însă cu multă vreme în urmă, Raliul Monte Carlo a fost și etapa de debut a Campionatului European de Raliuri.Una din edițiile celebre ale raliului este cea din 1965. În acel an, raliul a fost câștigat de un Mini...
Acum 8 ore
09:10
Skoda: ediție specială Fabia RS Rally2 care aniversează 125 de ani de succes în motorsport # Automarket.ro
Deși în prezent este exclusiv un brand auto, rădăcinile Škoda în motorsport provin din cursele de motociclete, încă din 1901. Atunci, Narcis Podsedníček a concurat în cursa Paris–Berlin pe o motocicletă Laurin & Klement.Dacă nu sunteți familiarizați cu acest nume, Laurin & Klement a fost un producător ceh de vehicule fondat în 1895, care a fuzionat cu Škoda în 1925, dând naștere brandului pe care îl...
08:00
(P) Piesele auto remanufactured: testare, certificare și securitate reală pe piața ... # Automarket.ro
Piața pieselor de schimb auto din Europa traversează o transformare profundă, determinată de creșterea costurilor de producție, de presiunea inflației și de intensificarea controalelor privind siguranța și sustenabilitatea.În România, unde parcul auto are o vârstă medie ridicată, cererea pentru soluții de reparație eficiente și accesibile este în continuă creștere. În acest context, piesele auto remanufactured devin o opțiune tot mai relevantă,...
Acum 24 ore
17:10
Italienii de la Alfa Romeo s-au ținut de promisiunea făcută cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles și, în urma insistențelor fanilor și clienților, a anunțat că redeschide comenzile pentru Giulia Quadrifoglio și Stelvio Quadrifoglio, începând cu luna martie, în Europa.Această decizie face parte din strategia mărcii italiene de a extinde producția actualelor modele Giulia și Stelvio până în 2027.Versiunea Quadrifoglio este, fără...
Ieri
14:40
Anul trecut, germanii de la Opel prezentau Mokka GSE sau, cu alte cuvinte, primul model cu zero emisii din portofoliu care primea indicativul GSE.Acum, constructorul din Russelsheim anunță că și Corsa electric va primi o versiune GSE. Avem și o primă imagine teaser care se concentrează pe jantele în trei spițe, cu diametrul de 18 inch, și pe etrierele vopsite într-o nuanță de galben.Reprezentanții Opel nu au dezvăluit detaliile tehnice, dar sunt șanse mari ca noul...
14:20
Constructorul asiatic a dezvăluit noul K4 hatchback în toamna anului trecut. Vorbim aici despre un model de segment compact, rival direct pentru Volkswagen Golf și Peugeot 308.Acum, noua Kia K4 hatchback poate fi comandată în România. Clienții din țara noastră au la dispoziție 5 niveluri de echipare, adică Urban, Comfort Line, Comfort Line+, GT Line și GT Line+. De asemenea, sunt disponibile două motorizări principale.Intrarea în gamă se face cu unitatea...
12:40
Atunci când îți cumperi o mașină second-hand, un lucru la care trebuie să fii atent este kilometrajul. De fapt, trebuie să te asiguri, pe cât posibil, că odometrul a fost manipulat. Din păcate este destul de greu să faci asta, având în vedere că țările nu schimbă date din istoricul vehiculelor.carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de utilizatori între ianuarie 2025 și decembrie 2025, iar acum a elaborat un...
12:10
VIDEO: Cine este mai rapid: un pilot de drift, unul de Nascar sau unul de Formula 1? # Automarket.ro
În urmă cu aproape trei ani, Lamborghini prezenta conceptul Lanzador. Altfel spus, un SUV cu zero emisii care ar fi trebuit să primească o versiune de serie în 2028.Constructorul din Sant'Agata Bolognese a revenit asupra acestei idei la finalul anului 2024, atunci când a anunțat că lansarea unei versiuni de serie a fost amânată cu un an, deci până în 2029.Între timp, interesul clienților pentru mașinile cu zero emisii s-a diminuat,...
11:40
Volkswagen, cele mai multe electrice vândute în Europa, în ianuarie. Renault și Skoda pe podium # Automarket.ro
Constructorul german de automobile a început anul 2026 cu dreptul. În luna ianuarie, Volkswagen a fost lider european la vânzările de modele cu zero emisii după ce a comercializat 17.230 de unități, cu 16% mai puține decât în aceeași lună din 2025.Cu 14.447 de exemplare și o creștere de 64%, Renault s-a clasat pe locul secund, în fața cehilor de la Skoda (14.022 unități, +91%).Urmează apoi BMW, Audi, Kia, Mercedes-Benz, BYD, Peugeot și...
11:20
În 2001, firma de arhitectură Coop Himmelb(l)au a câștigat proiectul pentru construirea BMW Welt. Una dintre cele mai emblematice clădiri din Munchen și, de ce nu, din Bavaria.Inițial se estima un număr de 850.000 de vizitatori anual însă, azi, BMW Welt primește în fiecare an peste 2.2 milioane de vizitatori. Aici sunt incluși și cei peste 280.000 de clienți din Germania care vin aici pentru a-și primi noua mașină.Construcția complexului a...
10:40
Stellantis se pregătește pentru vești proaste. Prima pierdere anuală din istoria companiei # Automarket.ro
Stellantis a luat ființă în 2021, după fuziunea dintre Grupul PSA și Fiat Chrysler Automobiles. Anul de debut l-a încheiat cu un profit substanțial, o performanță pe care a repetat-o și în 2022, dar și în 2023 și 2024.Anul 2025 nu a fost unul la fel de bun, în contextul în care Stellantis se pregătește să anunțe prima pierdere anuală din istoria companiei. Grupul își anunță rezultate financiare anuale în data de 26 februarie....
08:40
Volvo recheamă peste 40.000 de modele EX30 din cauza riscului de incendiu al bateriei # Automarket.ro
Rechemarea, care nu fusese raportată anterior, implică înlocuirea unor module din bateriile de înaltă tensiune ale SUV-ului compact. În total, 40.323 de exemplare EX30 Single-Motor Extended Range și Twin-Motor Performance echipate cu aceste celule de înaltă tensiune sunt afectate.Acțiunile Volvo Cars au scăzut cu 4% după publicarea informației despre rechemare. Problemele cu bateriile apar în contextul în care Volvo urmărește un program de...
23 februarie 2026
16:40
Mercedes-Benz pregătește deja de câțiva ani un model de teren nou, asemănător cu actuala Clasa G. De fapt, viitorul model va fi chiar fratele mai mic al Clasei G, deoarece acesta va avea un aspect aproape identic cu modelul pe care îl știm cu toții, însă va avea dimensiuni mai mici. Noul model se anunță a fi un concurent pentru modele de teren ca Ford Bronco, Toyota Land Cruiser FJ și viitorul Defender Sport.Lansarea noului model este programată pentru 2027. La...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar, o performanță istorică pentru marca de la Mioveni deținută de gigantul francez Renault. În cinstea acestei performanțe, Dacia anunță acum o ediție limitată pentru Duster, denumită sugestiv Spirit of Sand.Noua ediție limitată Dacia Duster Spirit of Sand este destinată exclusiv pieței din România și este bazată pe versiunea Hybrid-G 150 4x4. Adică un motor termic de 1.2 litri mild-hybrid, unitate electrică,...
12:00
În urmă cu doi ani, Renault Group, Volvo Group și compania de transporturi maritime CMA CGM au înființat marca Flexis Mobility. Scopul? Dezvoltarea unei noi generații de furgonete electrice.De atunci, cele trei companii au dezvoltat o platformă unică de tip skateboard, un motor de 800V și o arhitectură SDV, adică Software Defined Vehicle.Acum, Grupul Renault anunță că a semnat un acord cu Volvo Group și CMA CGM care le permite francezilor să preia integral...
12:00
10:40
09:50
În 2025, Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină în Europa, pentru al doilea an consecutiv. După acest succes, era de așteptat ca modelul mărcii de la Mioveni să înceapă în forță noul an, însă situația nu putea fi mai diferită comparativ cu anul care s-a încheiat.Luna ianuarie nu a fost foarte bună pentru Sandero. În primele 31 de zile ale lui 2026 au fost vândute 11.300 de exemplare în Europa, mai puține cu 9000...
22 februarie 2026
11:10
Vânzările modelului Cybertruck nu sunt deloc pe placul mai marilor Tesla. Anul trecut, constructorul american de mașini cu zero emisii a comercializat puțin peste 20.000 de exemplare Cybertruck pe piața locală, ceea ce nici măcar nu se apropie de obiectivele anunțate cu ceva timp în urmă de Elon Musk.Pentru a-i încuraja pe clienți să opteze pentru un Cybertruck, Tesla anunță acum o nouă versiune accesibilă. Cea mai accesibilă de până acum, de fapt....
10:30
21 februarie 2026
11:10
În flota poliției din Dubai a intrat un nou hypercar: Lamborghini Revuelto modificat de Mansory # Automarket.ro
Poliția din Dubai este cunoscută în toată lumea. Nu, neaparat, pentru acțiunile pe care le întreprinde ci pentru flota de super mașini cu care defilează.În urmă cu nici două luni, în flotă a intrat un Ferrari Purosangue modificat de Mansory. Acum, polițiștii se laudă cu o nouă "achiziție". Este vorba despre un Lamborghini Revuelto, modificat tot de către cei de la Mansory.Tunerul a venit cu o capotă nouă, pe care tronează sigla Mansory iluminată,...
10:40
De o bună perioadă, românii din vestul și nord-vestul țării ajung mai repede la Budapesta sau la Viena decât la București sau Constanța. Asta pentru că spre Ungaria există autostradă, care trece prin punctul de frontieră Borș II, dar spre Cluj încă nu sunt gata tronsoanele de drum de mare viteză.La finalul anului trecut, Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunța că a început montarea grinzilor pe unul dintre loturile Autostrăzii A3...
20 februarie 2026
16:50
Ultima sesiune de teste din Bahrain, înaintea primei etape din noul sezon de Formula 1, se află în plină desfășurare.Sesiunea de dimineață a fost dominată de Charles Leclerc, pilotul monegasc al celor de la Ferrari stabilind un rezultat de 1 minut și 33.689 secunde. În total, Leclerc a acoperit 80 de tururi.Al doilea rezultat i-a aparținut lui Kimi Antonelli (+0.227 secunde), iar al treilea lui Oscar Piastri (+0.663 secunde). Restul topului 10 a fost ocupat, pe...
13:40
Brazilianul Ayrton Senna este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari piloți de Formula 1 din istorie. Dacă nu chiar cel mai mare. A fost de 3 ori campion mondial, a câștigat 41 de etape, a urcat pe podium de 80 de ori și a luat startul în 161 de Mari Premii.În 1984, Senna a semnat cu echipa Toleman și și-a început cariera în Formula 1. Anul următor a semnat cu Lotus și i-a locul unui alt pilot celebru, adică Nigel Mansell.Acum, un monopost...
11:50
VIDEO: Care supercar italian câștigă într-o liniuță? Ferrari 296 GTB sau Maserati MC20 Cielo? # Automarket.ro
Care supercar italian câștigă într-o liniuță? Ferrari 296 GTB sau Maserati MC20 Cielo? Cei de la canalul de YouTube CarExpert au realizat o liniuță între două supercaruri italiene, cu un sistem asemănător de propulsie. Atât 296 GTB, cât și MC20 Cielo au la bază un motor V6, doar că modelul celor de la Ferrari oferă un sistem Plug-in Hybrid. Drag race, liniuta, ferrari, maserati, maserati mc20, ferrari 296 gtb, ferrari drag race, maserati drag race, maserati mc20 cielo drag race...
10:30
Șeful BMW M: "Din punct de vedere tehnic, transmisia manuală nu are prea mult ... # Automarket.ro
Pasionații de automobile, în special de cele de performanță, nu văd viața în spatele volanului fără o transmisie manuală. Deși este de înțeles, cutia de viteze manuală are limitările sale, nu doar din punct de vedere tehnic ci și economic.Șeful BMW M, Frank van Meel, este conștient de toate acestea, tocmai de aceea își încurajează clienții să opteze pentru o transmisie manuală cât timp mai pot să facă asta. De fapt, această...
19 februarie 2026
17:40
Gigantul francez Renault și-a prezentat rezultatele financiare pentru anul 2025. Cu această ocazie, reprezentanții companiei au vorbit și despre marca Dacia și am aflat, printre altele, că producătorul de la Mioveni va lansare două modele noi în 2026.În primul rând, este vorba despre un model cu zero emisii, de segment A, derivat din Renault Twingo și care va fi comercializat în paralel cu actualul Spring. Apoi, Dacia va prezenta un model nou de segment C,...
17:30
BMW M3 și Mercedes-AMG C 63 au de acum un nou rival. Este vorba despre noul Audi RS 5, diponibil atât în variantă sedan cât și Avant. Sau, în traducere liberă, break.CU 9 CM MAI LAT DECÂT UN A5Constructorul din Ingolstadt susține că noul RS 5 este cu aproximativ 9 centimetri mai lat decât un A5 standard. În partea frontală este prezentă grila Singleframe cu model 3D de tip fagure, spoilerul integrează prize de aer supradimensionate,...
14:40
Marca britanico-chineză tocmai a atins borna de 1 milion de mașini vândute în Europa de la momentul relansării mărcii în 2011. La 15 ani după revenirea celebrei mărci britanice, deținută acum de chinezii de la SAIC, MG Motor este prezent în nu mai puțin de 34 de piețe europene și are peste 1300 de parteneri distribuitori.Cel mai vândut model al mărcii pe Bătrânul Continent este SUV-ul compact MG ZS. De la momentul lansării sale pe piața...
13:20
Constructorul american de mașini electrice a produs primul exemplar Cybercab, un model care va fi folosit exclusiv ca taxi autonom. Noul model este produs la giga-uzina din Texas, Statele Unite, iar producția sa a început cu două luni mai devreme decât anunțase inițial Elon Musk, CEO-ul Tesla. Noua Tesla Cybercab este, totodată, primul model al mărcii conceput pentru a se conduce exclusiv de unul singur. Mașina nu are nici pedale și nici volan, însă Tesla...
12:50
A început a doua și ultima sesiune oficială de teste înainte de startul noului sezon de Formula 1. La fel ca săptămâna trecută, testele se desfășoară în Bahrain, acolo unde piloții și echipele vor mai avea la dispoziție încă 3 zile de teste.La finalul primei zile din a doua sesiune, George Russell a stabilit cel mai bun timp pe circuitul din Bahrain. Timpul de referință al britanicului a fost de 1 minut și 33.459 secunde, fiind cu doar o sutime de...
11:40
În 2025, Grupul Renault a vândut 2.336.807 vehicule la nivel mondial, ceea ce înseamnă o creștere de 3.2% față de nivelul înregistrat în 2024. Pe piața europeană, Renault a fost cea mai vândută marcă franceză, respectiv a doua cel mai vândut brand de mașini în clasamentul general al autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare.Tot în Europa, Dacia Sandero și-a confirmat statutul de cea mai vândută mașină pe...
10:30
Grupul Volkswagen schimbă designer-ul șef: Andreas Mindt îl va înlocui pe Michael Maurer # Automarket.ro
După doar 3 ani petrecuți ca șef de design al Grupului Volkswagen, Michael Maurer va părăsi această poziție. Maurer, care a fost până în ianuarie și designer-ul șef al celor de la Porsche, va fi înlocuit de către Andreas Mindt începând din 1 martie.Anterior, Andreas Mindt a fost designer-ul șef al mărcilor Volkswagen, Audi și Bentley, însă odată cu această numire, oficialul va fi responsabil pentru estetica tuturor mărcilor din cadrul...
18 februarie 2026
18:40
VIDEO: Germania vs America! Noul Dodge Charger, într-o liniuță cu BMW M4 Competition și Audi RS3 # Automarket.ro
Germania vs America! Noul Dodge Charger, într-o liniuță cu BMW M4 Competition și Audi RS3 Cei de la Throttle House au luat noul Dodge Charger Scat Pack termic pentru a vedea cum se descurcă într-o liniuță împotriva a două modele germane: BMW M4 Competition și Audi RS3. Aflați în video care model a câștigat cursa. drag race, liniuta, audi, audi rs3, bmw, bmw m4, m4 competition, dodge, dodge drag race, dodge charger...
17:30
Audi TT a fost retras din fabricație în 2023, după o producție care a durat 25 de ani. De atunci, se tot vehiculează în presă informații despre un viitor succesor electric al coupe-ului german. Anul trecut, marca de la Ingolstadt a dezvăluit Concept C, o mașină care anunță nu doar noul limbaj de design al mărcii, ci și un succesor electric pentru TT.Până acum, Audi nu a confirmat dacă TT va primi, până la urmă, un succesor. Însă, o scrisoare...
16:20
Constructorul suedez de mașini electrice a dezvăluit planuri noi pentru următorii 3 ani. Începând din acest an și până în 2028, Polestar își va mări gama cu 4 modele electrice noi. Printre modelele noi care urmează să fie lansate se numără un break electric, o generație nouă a unui model existent, precum și două modele complet noi.Primul model care își va face apariția va fi Polestar 5. Acesta va fi un GT electric și va fi noua navă...
12:50
Comisia Europeană: mașinile electrice eligibile pentru subvenții trebuie să fie produse în ... # Automarket.ro
Mașinile electrice eligibile pentru subvenții din partea guvernelor europene vor trebui să fie produse pe Bătrânul Continent în proporție de cel puțin 70%, potrivit unui nou proiect propus de Comisia Europeană, organismul executiv al Uniunii Europene. Producătorii europeni de mașini și de componente pentru acestea au fost deja informați cu privire la această propunere.Proiectul va include și câteva țări din afara Uniunii Europene care au stabilite parteneriate...
10:50
Germanii de la Audi sunt tot mai aproape să dezvăluie noua generație RS5, un înlocuitor pentru actualul RS4 și un rival direct pentru BMW M3 și Mercedes-AMG C63.Noul Audi RS5 va fi disponibil atât în variantă sedan cât și Avant, sau break în limbaj popular. Constructorul din Ingolstadt a confirmat deja prezența unui sistem de propulsie hibrid cu încărcare la priză, la baza căruia se află un motor termic de 2.9 litri biturbo.Puterea totală...
10:40
AMG a fost asociat aproape de la început cu Mercedes-Benz. Fondată în 1967 de către inginerii Hans Werner Aufrecht și Erhard Melcher, compania a fost implicată serios în motorsport în anii ’70 și a fost responsabilă pentru revenirea mărcii Mercedes-Benz pe circuit după ce constructorul renunțase la motorsport ca urmare a dezastrului de la Le Mans din 1955, în care și-au pierdut viața 84 de oameni.Revenirea mărcii pe circuit a avut loc în...
09:40
Eficiența și durabilitatea mecanică sunt influențate în mod direct de modul în care mașina este tratată în primii trei ani. Astfel, șoferii europeni trebuie să înțeleagă foarte bine care sunt cerințele specifice ale mașinii achiziționate, dar mai ales reglementările UE în vigoare și specificațiile producătorului.Grijă, atenție, întreținere frecventă și colaborarea cu un magazin piese auto de încredere, la nevoie, sunt printre...
17 februarie 2026
17:00
(P) Cum alegi anvelopele potrivite petnru întregul an și ce trebuie să știi înainte de ... # Automarket.ro
Pe măsură ce costurile cresc în toate domeniile, mulți șoferi caută soluții eficiente pentru întregul an. Conceptul de anvelope all season câștigă teren, deoarece promite echilibru și adaptabilitate la temperaturi medii.Acest tip de cauciuc este destinat celor care întâlnesc schimbări moderate de vreme, fără extreme severe. Astfel, devine o opțiune convenabilă pentru utilizarea urbană și pentru zonele cu climă predictibilă. Confortul de a nu...
17:00
Alpine A110, modelul de bază al mărcii franceze, va primi în curând o generație nouă. Doar că, de această dată, modelul nu va mai avea sub capotă un motor termic, deoarece noua generație va fi pur electrică. Actualul Alpine A110 va fi retras din fabricație la jumătatea acestui an, cu o ediție specială de adio limitată la 1750 de exemplare.Philippe Krief, CEO-ul mărcii franceze, a confirmat că noul Alpine A110 va avea o arhitectură de 800 de volți. Aceasta va fi...
14:50
JD Power publică topul fiabilității. Lexus pe prima poziție, Volvo și Volkswagen pe ... # Automarket.ro
Mașinile nu mai sunt de mult un simplu mijloc de transport care te duce din punctul A în punctul B. Sunt mai inteligente ca oricând, vin echipate cu armate de senzori și camere video, iar habitaclul este dominat de ecrane generoase.Însă, în ciuda infuziei de tehnologie, mașinile moderne nu sunt mai fiabile. Cel puțin asta arată cel mai nou studiu JD Power. Americanii au chestionat 33.268 de proprietari de mașini fabricate în 2023, despre 184 de probleme...
