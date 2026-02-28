„Magia unei chitare” la Filarmonica Oradea: Maxim Belciug aduce Bach, tango și flamenco pe aceeași scenă

15:30

La ședința Colegiului Prefectural Bihor, desfășurată joi la Oradea, nu s-au prezentat doar bilanțurile Poliției, ISU Crișana și Poliției de Frontieră, ci s-a vorbit și despre ceea ce nu apare în statistici: traumele trăite de salvatori și polițiști în timpul intervențiilor. Tema a deschis-o Cristian Buzlea, șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Bihor, care a subliniat că angajații MAI sunt „oameni, înainte de orice”, invocând tragedia copilului de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc în cartierul Nufărul pentru a evidenția trauma celor care intervin primii în situații-limită.