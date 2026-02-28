„Magia unei chitare” la Filarmonica Oradea: Maxim Belciug aduce Bach, tango și flamenco pe aceeași scenă
Bihoreanul, 28 februarie 2026 17:50
Sub titlul „Magia unei chitare”, Filarmonica Oradea propune marți, 3 martie, de la ora 19, un recital susținut de chitaristul Maxim Belciug, cu muzică din epoci și stiluri diferite, sub forța expresivă a unui singur instrument.
Acum 2 ore
16:50
Ce expoziții foto vor fi în Cetatea Oradea de-a lungul anului. Printre ele, cea cu lucrările unui artist laureat la Premiile Pulitzer de jurnalism din Ungaria (FOTO) # Bihoreanul
Galeriile Euro Foto Art deschise în Cetatea Oradea, care pot fi vizitate gratuit, pregătesc o serie de expoziții atractive pentru 2026. Vor fi lucrări ale unor artiști celebri din țară, dar și din Europa și alte continente, dedicate unor sărbători sau zile importante. Printre evenimente se numără și cel care va prezenta lucrările unui artist recompensat în cadrul Premiilor Pulitzer de jurnalism din Ungaria.
Acum 4 ore
15:30
În vreme ce țara geme sub povara taxelor și impozitelor puse de Bolojan și respiră doar datorită măsurilor sociale luate de Nordis Grindeanu, premierul nostru merge la chefuri...
14:40
Școala Szacsvay Imre din Oradea ar putea avea un corp nou de clădire, printr-o investiție de 40 milioane lei # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat documentația unei investiții de 40 milioane lei, plus TVA, pentru construirea unui corp nou de clădire la Școala Gimnazială Szacsvay Imre din strada Mihai Eminescu 28. Inițiativa, lansată în 2021, încă din precedentul mandat al bihoreanului Cseke Attila la conducerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și reluată în 2023, a fost amânată până acum, din lipsă de finanțare.
Acum 6 ore
13:50
Bolojan, declarații după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu: „Angajații ambasadelor noastre sunt la posturi, trebuie să îi susțină pe cetățenii noștri. Le mulțumesc” # Bihoreanul
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut sâmbătă o primă reacție legată de conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu, unde Israel și SUA au atacat Iranul. Premierul a vorbit despre angajații ambasadelor din România, spunând că le mulțumește pentru că toți sunt la posturi, pentru a-i ajuta pe cetățenii români din țările afectate de război.
13:00
Noul regulament privind parcările la domiciliu în Oradea: ce trebuie să facă cei care le au deja, cum se vor atribui online, cum se vor derula licitațiile # Bihoreanul
Dacă locuiești în Oradea și ai sau vrei un loc de parcare de domiciliu, trebuie să știi că regulile s-au schimbat fundamental. Din 3 martie 2026, toate procedurile legate de aceste locuri de parcare se vor derula printr-o singură platformă online - Parking Oradea - iar locurile libere fie se vor atribui direct, dacă va exista un singur doritor, fie se vor câștiga prin licitație digitală, într-un sistem pe care primarul Florin Birta îl numește o premieră națională. Citește principalele prevederi ale noului regulament!
Acum 8 ore
11:50
Israelul și SUA au lansat un atac asupra Iranului. Teheranul, vizat de explozii; avertismente de călătorie și zboruri suspendate # Bihoreanul
Israelul și Statele Unite au lansat sâmbătă dimineață un atac asupra Iranului, descris de ministrul israelian al Apărării drept „preventiv”. Președintele american Donald Trump a confirmat implicarea SUA într-un mesaj video publicat pe platforma Truth Social, afirmând că operațiunea urmărește protejarea Statelor Unite prin „eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.
10:40
Primăria Oradea și-a tras asistent virtual. Săptămâna trecută, instituția a preluat, spre testare gratuită timp de două luni, aplicația AI Zena, pusă anul trecut la dispoziția Spitalului Județean de un start-up fondat de „părintele DVD-ului”, milionarul orădean stabilit în SUA George Haber, în colaborare cu un medic, dr. Horia Timiș.
Acum 12 ore
09:20
Luna martie aduce un maraton de muzică și emoție în Oradea, în show-uri precum cel pe care-l va da în premieră grecul Nikos Vertis. În agenda primei luni de primăvară mai sunt înscrise o petrecere cu Loredana, un concert simfonic cu muzica formațiilor ABBA, Queen și The Beatles și mega-evenimentul „Nostalgia”.
Acum 24 ore
19:00
Reclame false cu Mugur Isărescu și CEO-ul Bitdefender promit câștiguri „garantate”. BNR avertizează asupra unei noi fraude deepfake # Bihoreanul
Banca Națională a României a avertizat vineri că în mediul online circulă o nouă tentativă de înșelătorie în care este folosită imaginea guvernatorului Mugur Isărescu și numele CEO-ului Bitdefender, Florin Talpeș, în care este promovată o platformă fictivă de investiții și unde sunt promise câștiguri rapide și „garantate”.
Ieri
18:10
Oradea se pregătește pentru o seară care ar putea deveni un cadou elegant și emoționant oferit de Ziua Femeii. Sâmbătă, 7 martie, de la ora 20, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea, „Simfonia iubirii” se apropie de momentul în care va afișa „sold out”. Au mai rămas doar câteva locuri.
17:20
Bryan Adams nu vine la Oradea: Concertul din România este programat la Cluj-Napoca. Află când! # Bihoreanul
Cântărețul canadian Bryan Adams va susține, la finalul acestui an, un concert la Cluj-Napoca, după ce la începutul lui 2026 fusese vehiculată varianta unui show la Oradea. Platforma Eventim a anunțat vineri într-o postare pe pagina de Facebook că artistul aduce turneul european „Roll with the Punches” la Cluj, la BT Arena, pe 17 decembrie.
16:30
Platforma de socializare Instagram va lansa o nouă funcție prin care părinții vor fi alertați dacă adolescentul caută în mod repetat conținut legat de autovătămare sau sinucidere. Până acum, intervențiile platformei se limitau la blocarea sau redirecționarea utilizatorilor spre resurse de ajutor atunci când efectuau astfel de căutări.
15:50
CSM Oradea se pregătește pentru un weekend intens în Superliga Națională de polo pe apă, cu două meciuri în București, împotriva lui Dinamo și Sportul Studențesc. Echipa pregătită de Petar Kovacevic și Ciprian Cîmpianu vizează victorii care să le consolideze forma înainte de returul european cu CN Terrassa din Spania, programat săptămâna viitoare în optimile de finală ale EuroCup.
15:20
S-a decis: Guvernul a redus impozitele pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii clădirilor vechi. Află cu cât! # Bihoreanul
Guvernul României a adoptat, în ședința de vineri, printr-o Ordonanță de urgență, o serie de reduceri de taxe și impozite locale, pentru persoanele cu handicap și pentru proprietarii clădirilor vechi.
14:40
O nouă stradă răsare în Oradea, între cartierul Luceafărul și noul Spital de Infecțioase (FOTO) # Bihoreanul
Pentru ca traficul rutier să fie mai fluent după deschiderea viitorului Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie, aflat în construcție pe strada Vlădeasa, va fi amenajată o nouă stradă, care să asigure accesul la unitatea medicală atât din strada Decebal, cât și din strada Traian Blajovici, despărțind practic cartierul Luceafărul de noul spital. În acest scop, CJ Bihor va pune la dispoziție Primăriei Oradea terenul necesar, iar municipalitatea va finanța construirea străzii.
14:10
Protocol între Primăria Oradea și RER Vest: Operatorul de salubritate preia în grijă toate țarcurile și eco-insulele # Bihoreanul
Pentru ca zonele din jurul blocurilor orașului să fie mai curate, Primăria Oradea și operatorul de salubritate RER Vest au ajuns la o înțelegere privind administrarea țarcurilor și eco-insulelor pentru deșeuri. Compania de salubritate va prelua administrarea acestora, fiind de acum înainte responsabilă și de curățenia din jurul lor. În schimb, Primăria va rămâne responsabilă pentru reparațiile majore necesare acestei infrastructuri.
13:20
Liga 3 revine în forță: trei teste grele pentru echipele bihorene în startul primăverii # Bihoreanul
După pauza de iarnă, Liga 3 revine pe teren, iar fotbalul bihorean se pregătește de startul primăverii. Crișul Sântandrei, Lotus Băile Felix și Bihorul Beiuș își doresc un debut cu puncte în etapa a 18-a, fiecare cu obiective diferite în lupta pentru play-off sau evitarea zonei retrogradabile.
12:40
Poliţia Bihor despre accidentul de pe DN1, din Borod: Un șofer polonez a intrat cu autoutilitara pe contrasens (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice primele concluzii în cazul accidentului rutier produs joi pe DN1, în localitatea Borod, iar cercetările indică drept responsabil un șofer polonez de 39 de ani, care a pierdut controlul autoutilitarei, a pătruns pe contrasens și a lovit un TIR.
12:20
Tradiția prinde din nou viață la Oradea: poți să îți coși singur costumul popular tradițional din Bihor, în cadrul unui atelier gratuit # Bihoreanul
Începând de luni, 2 martie, Centrul de Cultură al județului Bihor redeschide porțile universului tradițiilor locale și invită bihorenii să ducă mai departe povestea costumului popular autentic, la a doua ediție a atelierului de cusut, care este unul gratuit. Doritorii vor putea să-și creeze acum o altă piesă esențială: poala.
12:10
BYD, lider mondial în producția de vehicule cu energie nouă, a lansat în România noul ATTO 2 DM-i, iar modelul poate fi descoperit și testat la ATP Automotive Oradea, dealer autorizat în rețeaua BYD.
11:40
D&C Oradea îți prezintă noul Audi Q3 Sportback, un model care îmbină perfect versatilitatea unui SUV compact cu designul modern și tehnologia de ultimă generație. Disponibil la preț special, în mai multe configurații și motorizări, atât în versiunea SUV, cât și Sportback, noul Q3 este pregătit să răspundă oricărui stil de viață activ.
11:40
Ministrul Apărării vorbește despre o cabană turistică ilegală într-o cazarmă, la Stâna de Vale. Administratorul cabanei: „E a lor, noi am renovat-o!" (FOTO) # Bihoreanul
Scandal la o unitate militară din Bihor, după ce ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că într-o cazarmă aparținând UM 01232 Oradea, din zona Stâna de Vale, ar fi fost ridicată fără autorizație o cabană turistică, ulterior promovată spre închiriere online. Firma concesionară, Emilian Funghi SRL, respinge acuzațiile și susține că imobilul exista anterior, fiind renovat în baza unui contract valabil până în 2028. Miruță a anunțat sesizarea organelor de anchetă penală și rezilierea contractului.
11:00
La finalul anului 2025, Administrația Domeniului Public SA Oradea a obținut un profit net de 8,84 milioane lei. Într-o conferință de presă organizată joi, 26.02.2026, la Aquapark-ul Nymphaea, directorul general al Administrației Domeniului Public, Liviu Andrica, a prezentat raportul de activitate pe anul 2025.
10:40
Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027, aprobat de Ministerul Educației # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat calendarul oficial pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2026–2027. Documentul stabilește atât obligațiile părinților, cât și etapele de evaluare pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani spre finalul anului viitor.
10:00
Prima campanie de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și periculoase din 2026, în Oradea # Bihoreanul
RER Vest și Primăria anunță prima campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase din acest an, de la populația din Oradea. Ridicarea deșeurilor începe luni, 2 martie, și se va face pe baza unei programări telefonice.
10:00
Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor magistraților: „Un gest de echitate, așteptat de societate” # Bihoreanul
Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri dimineață că a promulgat legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curtea Constituțională a României (CCR), care a stabilit că actul normativ este constituțional.
09:10
Galea și trecutul: Fostul judecător Ovidiu Galea fuge cum poate de verdictul de securist # Bihoreanul
Fostul judecător al Tribunalului Bihor, Ovidiu Galea, şi el tânăr pensionar, continuă să tergiverseze procesul pornit chiar de el împotriva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care l-a dat în vileag că pe vremea când era tânăr ofițer de Securitate a făcut poliție politică.
08:40
Bihorul medieval renaște în „Anul lupilor”, debutul surprinzător al orădencei Ina David (FOTO) # Bihoreanul
Dacă v-ați întrebat vreodată cum arăta Bihorul de acum aproape 800 de ani, ce reguli și, mai ales, ce obiceiuri aveau oamenii pe-atunci, romanul „Anul lupilor”, scris de orădeanca Ina David, până acum cu o carieră doar în IT și psihologie, vă oferă răspunsuri. Cartea, inedită atât prin tematica sa, cât și prin acțiunea plasată în Oradea și împrejurimi, a fost lansată joi și acasă, după ce la finalul anului trecut a avut parte de o lansare în București, la târgul de carte Gaudeamus. Și a adunat deja multe aprecieri.
07:50
„Toţi suntem egali". Consiliul Local Oradea a respins scutirea de impozit pentru militarii care au fost în teatre de operaţiuni # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea, întrunit joi în şedinţă ordinară, a respins proiectul de document promovat de consilierul local Costel Moza (AUR) care prevedea scutirea de impozit pe clădiri şi teren pentru militarii care au fost mai mult de 120 de zile în teatre de operaţiuni din afara ţării. Reprezentanţii veteranilor prezenţi în sală au pledat pentru acordarea acestor scutiri ca o formă de respect faţă de uniforma militară. Primarul Florin Birta a fost de altă părere...
26 februarie 2026
21:00
FC Bihor Oradea, duel de foc la Târgoviște pentru play-off. Meciul cu Chindia poate aduce calificarea matematică # Bihoreanul
La un pas de play-off, FC Bihor Oradea joacă duminică unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, în deplasare, la Chindia Târgoviște. Duelul din etapa a 19-a a Liga II poate aduce calificarea matematică în faza superioară a competiției, într-un moment în care fiecare punct cântărește decisiv în lupta pentru promovare.
19:50
Agenția de Dezvoltare Locală Oradea are șefă nouă: Teodora Suciu a lucrat 12 ani în Coreea de Sud. Directorii OTL și CAO au mai câștigat un mandat # Bihoreanul
Orădeanca Teodora Suciu este noua directoare a Agenției de Dezvoltare Locală Oradea, care gestionează 13 parcuri industriale și de specializare inteligentă din Bihor. Aceasta și-a câștigat funcția joi, în urma unui concurs la care s-au înscris 12 candidați. Prin comparație, directorul Companiei de Apă Oradea, Lucian Chindlea, a câștigat un nou mandat având un singur contracandidat, iar directorul OTL, Adrian Revnic, și-a obținut reînnoirea pe post fără concurență.
19:10
A venit motivarea: De ce i-a dat dreptate CCR lui Ilie Bolojan în problema pensiilor magistraților # Bihoreanul
Curtea Constituțională a României a publicat joi, 26 februarie, motivarea deciziei prin care a declarat constituțional proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților și reduce pensiile acestora, inițiat de Guvernul Bolojan.
19:00
Mai puțini turiști și prețuri mai mari: Aquaparkul Nymphaea din Oradea a pierdut vizitatori în 2025 (FOTO) # Bihoreanul
În anul în care aniversează un deceniu de existență, Aquaparkul Nymphaea din Oradea are tarife mai scumpe cu 10%, dar și un bilet nou, de patru ore, menit să atragă mai mulți vizitatori. În 2025, numărul turiștilor care s-au bălăcit în aquapark a fost mai mic decât în 2024.
18:50
VIDEO - Cum răspunde Ilie Bolojan la atacurile lui Sorin Grindeanu și la acuzațiile că a chefuit după ce a adoptat tăierile # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, a detaliat joi după-amiază, la Bruxelles, rezultatele întâlnirilor cu reprezentanții UE, răspunzând totodată unei întrebări legate de un eveniment care s-a propagat rapid: prezența prim-ministrului la o petrecere privată a unui lider PNL la scurt timp după adoptarea reformei administrației publice, unele surse media susținând că Bolojan „a chefuit” sărbătorind tăierile. Prim-ministrul a fost solicitat să comenteze cel mai nou atac din partea liderului PSD Sorin Grindeanu.
18:20
Orădenii, întrebați de primărie cum ar vrea să fie amenajate viitoarele țarcuri pentru câini (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Oradea a lansat joi, pe propria pagină de Facebook, o consultare publică privind modul în care ar trebui amenajate țarcurile pentru câini din oraș. Municipalitatea le cere deținătorilor de patrupede să recomande cele mai bune materiale pentru a fi sigure pentru animale, ușor de întreținut, rezistente în timp și confortabile indiferent de sezon. În numai o oră, inițiatorii consultării au primit peste 50 de răspunsuri.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
„Aducem primăvara în oraș”: peste 30 de artiști contemporani din Oradea expun „flori”, în Galeria ERA Park (FOTO) # Bihoreanul
Peste 30 de artiști contemporani din Oradea, consacrați sau pasionați, expun picturi ce au ca temă „florile”, realizate în diverse tehnici sau stiluri, de la clasic, la abstract, în interpretări libere. Vernisajul expoziției „Floral”, care marchează și deschiderea noii Galerii de Artă Contemporană Oradea din ERA Park va avea loc vineri, 27 februarie, la ora 18. Printre expozanți se numără Alina D. Fărcuța, purtătoare de cuvânt la Poliția Bihor, Ștefan Postol, Eliza Beie sau Radu Pământ.
17:30
Cine sunt constructorii desemnați pentru cele patru pasaje pietonale subterane, pe sub centura Oradea # Bihoreanul
Administrația județeană a finalizat licitația pentru construirea a patru pasaje pietonale pe sub centura Oradiei, lucrări în valoare totală de peste 18,8 milioane lei. Contractele cu constructorii vor fi semnate, însă, numai dacă procedura nu va fi contestată, iar acestea vor avea o clauză suspensivă, întrucât executarea este condiționată de schimbarea sursei de finanțare, care inițial a fost PNRR.
17:00
Colegiul Prefectural Bihor: ISU la „minim istoric” de 76% personal, Frontiera la 75,8%. Infracționalitatea scade, dar deficitul pune presiune pe toate structurile MAI # Bihoreanul
Deși Poliția raportează scăderea infracționalității și rezultate mai bune la recuperarea prejudiciilor, iar intervențiile SMURD au continuat în ritm susținut, principala concluzie a ședinței de joi a Colegiului Prefectural a fost alta: lipsa de personal din structurile MAI din Bihor. ISU Crișana funcționează la un „minim istoric” de 76% din personalul necesar, Poliția de Frontieră la 75,8%, iar IPJ Bihor are 15% din posturi neocupate.
16:30
FOTO/VIDEO - Ilie Bolojan, oprire-surpriză în Bruxelles: a mers inopinat la Consulatul României să vadă cum sunt tratați românii # Bihoreanul
Aflat joi la Bruxelles pentru întâlniri cu oficiali europeni, premierul Ilie Bolojan a făcut o vizită inopinată la Consulatul României la Bruxelles, pentru a verifica direct serviciile consulare oferite românilor din Belgia și modul în care sunt tratați de funcționari.
16:20
Încă nu sunt soluții pentru relocarea Zoo Oradea. ADP știe ce ar vrea: o pădure, minim 25 de hectare și o investiție de 20 milioane euro # Bihoreanul
Necesară pentru construcția viitorului stadion de pe strada Făgărașului, relocarea Grădinii Zoologice din Oradea este încă o ecuație cu necunoscute. Directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, spune că nu i s-a prezentat nicio variantă concretă unde ar putea fi mutată grădina, dar știe ce condiții sunt ideale: un teren între 25 și 50 de hectare, care să aibă și pădure care să asigure umbră pentru animale și vizitatori deopotrivă, și o investiție în amenajare de circa 20 de milioane de euro.
16:10
Nivelul de umiditate dintr-o locuință are un impact direct asupra confortului general, asupra calității aerului și asupra modului în care materialele interioare rezistă în timp.
16:00
Premieră națională la Oradea, anunțată de primarul Florin Birta: Locurile de parcare de domiciliu se vor atribui online, inclusiv prin licitație. Ce trebuie să facă cei care au deja locuri # Bihoreanul
Primarul Florin Birta a anunțat joi, într-o conferință de presă, că municipiul Oradea lansează oficial pe 3 martie un sistem complet digitalizat de rezervare și atribuire a locurilor de parcare de domiciliu. Platforma Parking Oradea introduce, în premieră națională, posibilitatea licitației online pentru locurile disponibile - eliminând, susține edilul, orice urmă de subiectivism în atribuirea acestora.
15:50
Florin Birta, reacție privind conflictul cu abatele din Ordinul Premonstratens și protestul credincioșilor: „A induce că, în Oradea, românii au ceva cu maghiarii este o gravă eroare” # Bihoreanul
Primarul Florin Birta a făcut joi precizări despre conflictul dintre Primăria Oradea și abatele Fejes Rudolf Anzelm din Ordinul Premonstratens, după ce, luni, circa o sută de credincioși au ieșit în stradă în ziua programată pentru evacuarea silită din câteva spații ale Colegiului Național „Mihai Eminescu". Edilul a respins ferm orice conotație etnică a disputei, a explicat de ce evacuarea nu poate fi evitată în contextul unui proiect european de 100 milioane de lei și a asigurat că nimeni nu intenționează să atingă biserica din vecinătatea colegiului.
15:30
Traumele salvatorilor și polițiștilor, puse pe tapet la ultima şedinţă a Colegiului Prefectural Bihor: „Sunt oameni, înainte de orice” # Bihoreanul
La ședința Colegiului Prefectural Bihor, desfășurată joi la Oradea, nu s-au prezentat doar bilanțurile Poliției, ISU Crișana și Poliției de Frontieră, ci s-a vorbit și despre ceea ce nu apare în statistici: traumele trăite de salvatori și polițiști în timpul intervențiilor. Tema a deschis-o Cristian Buzlea, șeful Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Bihor, care a subliniat că angajații MAI sunt „oameni, înainte de orice”, invocând tragedia copilului de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc în cartierul Nufărul pentru a evidenția trauma celor care intervin primii în situații-limită.
15:00
Încă o școală gimnazială în Oradea: Colegiul Economic Partenie Cosma începe înscrierile pentru clasa a V-a # Bihoreanul
Din toamnă, Oradea va avea încă o școală gimnazială publică. Colegiul Economic Partenie Cosma a anunțat că își extinde oferta educațională și demarează școlarizarea și pentru clasele V-VIII. Deocamdată, se fac înscrieri pentru clasa a V-a.
14:50
Informăm călătorii că, ȋncepând de duminică, 1 martie 2026, se modifică programul de funcționare ȋn următoarele puncte de vânzare a titlurilor de călătorie, astfel:
14:40
Liberalii îl apără pe Bolojan, după amenințările lui Grindeanu: „Schimbarea premierului este nenegociabilă. PNL nu va ceda niciunui șantaj politic" # Bihoreanul
PNL a reacționat joi în termeni fermi la declarațiile prin care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a pus în discuție viitorul coaliției cu Bolojan premier și cu USR la guvernare. Într-un comunicat oficial, liberalii îl declară pe premierul Ilie Bolojan drept „nenegociabil", transmițând fără echivoc că susținerea pentru actualul prim-ministru nu este și nu va fi subiect de negociere. PNL avertizează totodată că nu va ceda „niciunului șantaj politic".
14:10
Informăm călătorii că, ȋncepând de duminică, 1 martie 2026, se sistează cursele pe traseul liniei 22.
14:00
Intrarea auto în cimitirul Rulikowski din Oradea va fi din nou modificată. ADP pregătește și „digitalizarea” locurilor de veci # Bihoreanul
La câteva luni după ce a mutat accesul auto în cimitirul municipal pe o poartă nouă, aflată în capătul dinspre magazinul Lidl al stabilimentului, Administrația Domeniului Public Oradea face o nouă modificare, menită să corecteze o greșeală în proiectarea actualei intrări. Mai precis, ghereta și bariera de acces vor fi mutate în interiorul cimitirului, astfel încât mașinile care stau la coadă să nu blocheze strada Ceyrat.
