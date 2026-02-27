S-a decis: Guvernul a redus impozitele pentru persoanele cu dizabilități și pentru proprietarii clădirilor vechi. Află cu cât! 

11:30

Din 1 martie până la 1 iunie, circulația trenurilor va fi suspendată ca urmare a unor lucrări programate la infrastructura feroviară de către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA. Pasagerii urmează să fie deserviți de autocare și autobuze care vor înlocui trenurile, biletele putând fi cumpărate direct de la autocare sau de la casele de bilete din gări.