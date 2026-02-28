Israelul și SUA au lansat un atac asupra Iranului. Teheranul, vizat de explozii; avertismente de călătorie și zboruri suspendate

16:20

Necesară pentru construcția viitorului stadion de pe strada Făgărașului, relocarea Grădinii Zoologice din Oradea este încă o ecuație cu necunoscute. Directorul ADP Oradea, Liviu Andrica, spune că nu i s-a prezentat nicio variantă concretă unde ar putea fi mutată grădina, dar știe ce condiții sunt ideale: un teren între 25 și 50 de hectare, care să aibă și pădure care să asigure umbră pentru animale și vizitatori deopotrivă, și o investiție în amenajare de circa 20 de milioane de euro.