Dr. Ardeleanu se extinde: clinică nouă de stomatologie la Focșani
Financial Intelligence, 2 martie 2026 17:40
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU deschide o nouă clinică în Focșani, aducând în regiune servicii stomatologice complete […] The post <b>Dr. Ardeleanu se extinde:</b> clinică nouă de stomatologie la Focșani appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
17:40
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU deschide o nouă clinică în Focșani, aducând în regiune servicii stomatologice complete […] The post Dr. Ardeleanu se extinde: clinică nouă de stomatologie la Focșani appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
17:30
Cine sunt candidații propuși pentru vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT: decizia MJ după interviuri – Procuror General: Cristina Chiriac. Adjunct PICCJ: Marius Voineag; Șef DNA: Viorel Cerbu; Șef DIICOT: Codrin-Horațiu Miron # Financial Intelligence
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire […] The post Cine sunt candidații propuși pentru vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT: decizia MJ după interviuri – Procuror General: Cristina Chiriac. Adjunct PICCJ: Marius Voineag; Șef DNA: Viorel Cerbu; Șef DIICOT: Codrin-Horațiu Miron appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Campania militară americană în Iran va dura, dar nu va fi la fel ca în Irak, potrivit secretarului american al apărării # Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva […] The post Campania militară americană în Iran va dura, dar nu va fi la fel ca în Irak, potrivit secretarului american al apărării appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:20
Petrişor Peiu (AUR): Va exista o creştere mare de preţuri, atât în Europa, cât şi în România # Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, luni, că rata inflaţiei ar putea creşte în acest an, la […] The post Petrişor Peiu (AUR): Va exista o creştere mare de preţuri, atât în Europa, cât şi în România appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Chiriţoiu: Monitorizăm evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi; nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ […] The post Chiriţoiu: Monitorizăm evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi; nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Ministrul chinez de externe își afirmă sprijinul față de Iran în ceea ce privește protejarea suveranității și integrității teritoriale (Xinhua) # Financial Intelligence
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat luni că China apreciază prietenia tradițională dintre China și Iran […] The post Ministrul chinez de externe își afirmă sprijinul față de Iran în ceea ce privește protejarea suveranității și integrității teritoriale (Xinhua) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
15:50
Abu Dhabi activează o linie telefonică de asistență psihologică disponibilă 24/7 pentru a oferi ajutor imediat # Financial Intelligence
Linia de asistență oferă sprijin gratuit și confidențial în arabă și engleză Abu Dhabi a lansat o linie […] The post Abu Dhabi activează o linie telefonică de asistență psihologică disponibilă 24/7 pentru a oferi ajutor imediat appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a negat luni o declaraţie a Gărzilor Revoluţionare iraniene care afirmă că această […] The post Biroul lui Netanyahu neagă că sediul acestuia ar fi fost atacat de Iran appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Motorina crește cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend (Oil Price) # Financial Intelligence
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut luni, la deschiderea piețelor, după escaladarea conflictului cu Iranul în weekend, creșterea […] The post Motorina crește cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend (Oil Price) appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL # Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce […] The post Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria # Financial Intelligence
Direcția de Comunicații a Turciei publică o declarație în care neagă știrile conform cărora o bază americană din […] The post Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Qatarul a oprit luni producția de gaz natural lichefiat, iar Arabia Saudită a închis cea mai mare rafinărie […] The post Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Grecia trimite fregate și avioane F-16 în Cipru pe fondul tensiunilor crescânde în materie de securitate # Financial Intelligence
Grecia va trimite două fregate și două avioane de vânătoare F-16 în Cipru, pe fondul escaladării tensiunilor în […] The post Grecia trimite fregate și avioane F-16 în Cipru pe fondul tensiunilor crescânde în materie de securitate appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
14:00
Gabriela Popescu, noul Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și regiunea CIS # Financial Intelligence
Începând cu 1 martie, Gabriela Popescu a preluat funcția de Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și CSI, […] The post Gabriela Popescu, noul Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și regiunea CIS appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Abu Dhabi Commercial Bank din Emiratele Arabe Unite – afectată de întreruperi în urma atacurilor Iranului și a perturbărilor centrelor de date din Golf # Financial Intelligence
Abu Dhabi Commercial Bank a declarat luni că probleme tehnice afectează unele platforme ale clienților și aplicația sa […] The post Abu Dhabi Commercial Bank din Emiratele Arabe Unite – afectată de întreruperi în urma atacurilor Iranului și a perturbărilor centrelor de date din Golf appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Încredere, disciplină și diferențiere: modelul de succes din spatele celor 19 ani de Kanal D # Financial Intelligence
Uğur Yeşil, CEO și Membru al Consiliului de Administrație al Kanal D, este liderul vizionar din spatele succesului […] The post Încredere, disciplină și diferențiere: modelul de succes din spatele celor 19 ani de Kanal D appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Rusia exclude posibilitatea ca grupul BRICS să ajute Iranul în conflictul său cu SUA şi cu Israelul # Financial Intelligence
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în […] The post Rusia exclude posibilitatea ca grupul BRICS să ajute Iranul în conflictul său cu SUA şi cu Israelul appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Iran–Rusia: testul solidarității strategice și eșecul alianțelor „alternative” (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
„În relațiile internaționale, parteneriatele fără obligații formale devin vizibile abia în momentele de criză.” Autor: Corneliu Pivariu – […] The post Iran–Rusia: testul solidarității strategice și eșecul alianțelor „alternative” (Corneliu Pivariu) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România # Financial Intelligence
15,4 milioane de telespectatori au urmărit postul TV în 2025 Kanal D marchează 19 ani de prezență pe […] The post Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Drone iraniene au vizat o centrală electrică şi o instalaţie energetică din Qatar # Financial Intelligence
Două drone iraniene au vizat luni o centrală electrică şi o altă instalaţie energetică din Qatar, a anunţat […] The post Drone iraniene au vizat o centrală electrică şi o instalaţie energetică din Qatar appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Două drone care se îndreptau spre baza britanică din Cipru au fost interceptate: purtător de cuvânt # Financial Intelligence
Două drone care se îndreptau spre baza britanică Akrotiri din Cipru au fost „interceptate cu succes”, a postat […] The post Două drone care se îndreptau spre baza britanică din Cipru au fost interceptate: purtător de cuvânt appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Ivan: Actul normativ privind reglementarea preţului la gaze – adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Actul normativ cu privire la reglementarea preţului la gaze naturale după data de 1 aprilie va fi adoptat […] The post Ivan: Actul normativ privind reglementarea preţului la gaze – adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit; Iran susține că a doborât un aparat F-15 # Financial Intelligence
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit pe fondul acțiunilor militare din Orientul Mijlociu, anunță […] The post Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit; Iran susține că a doborât un aparat F-15 appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Bogdan Ivan: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste […] The post Bogdan Ivan: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german # Financial Intelligence
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe […] The post Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian # Financial Intelligence
Flăcări şi fum se ridicau luni din complexul Ambasadei Statelor Unite în Kuwait, în urma unui atac iranian […] The post Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Eurelectric îndeamnă liderii UE să menţină preţurile marginale de pe piaţa energiei electrice # Financial Intelligence
Eurelectric, asociaţie de profil ce reprezintă industria energiei electrice la nivel european, a trimis o scrisoare şefilor de […] The post Eurelectric îndeamnă liderii UE să menţină preţurile marginale de pe piaţa energiei electrice appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Bursele europene au deschis cu scăderi de peste 2%, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu; Indicele BET al BVB, în scădere # Financial Intelligence
Principalele burse europene au deschis sesiunea de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, afectate de tensiunile […] The post Bursele europene au deschis cu scăderi de peste 2%, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu; Indicele BET al BVB, în scădere appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
12:00
Începând cu 2 martie 2026, Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele, potrivit unui […] The post Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Vodafone România, colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile direct to device în România # Financial Intelligence
Vodafone România a realizat o colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile de conectivitate satelitară cu […] The post Vodafone România, colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile direct to device în România appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu în ultimele zile nu a reprezentat o surpriză totală, date […] The post Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
11:30
România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device # Financial Intelligence
România va fi prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – […] The post România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei # Financial Intelligence
Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier important, provocând incendii în orașul portuar Novorossiisk, sudul Rusiei, în noaptea […] The post Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters) # Financial Intelligence
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco își închide rafinăria Ras Tanura după ce a fost lovită […] The post Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Gala CONAF „Women in Economy” 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină # Financial Intelligence
Gala „Women in Economy”, organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), revine pe 3 martie 2026 la […] The post Gala CONAF „Women in Economy” 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină appeared first on Financial Intelligence.
10:20
TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt # Financial Intelligence
Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate […] The post TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt appeared first on Financial Intelligence.
10:20
De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni # Financial Intelligence
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate are plăcerea de a vă invita la deschiderea oficială a Laboratorului Regional de […] The post De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:40
Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure # Financial Intelligence
Prețurile aurului în Emiratele Arabe Unite au crescut luni dimineață, continuând recentul trend ascendent și reflectând o schimbare […] The post Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Când o bancă centrală cu mandat unic de stabilitate a prețurilor tolerează ani de inflație mult peste țintă, […] The post Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Contractele futures pe indicele Dow scad cu peste 300 de puncte, pe fondul creșterii prețurilor petrolului în urma atacului SUA asupra Iranului # Financial Intelligence
Contractele futures bursiere au scăzut luni dimineață, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în weekend, provocând […] The post Contractele futures pe indicele Dow scad cu peste 300 de puncte, pe fondul creșterii prețurilor petrolului în urma atacului SUA asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, declară că „nu va negocia” cu SUA # Financial Intelligence
Iranul „nu va negocia cu Statele Unite”, a declarat luni Ali Larijani, puternicul șef al Consiliului Suprem de […] The post Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, declară că „nu va negocia” cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Președinta UE promite să rămână fermă alături de Cipru după atacul cu drone # Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat cu guvernul Ciprului despre atacul asupra […] The post Președinta UE promite să rămână fermă alături de Cipru după atacul cu drone appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Președintele cipriot: La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din Akrotiri, provocând pagube materiale minore # Financial Intelligence
La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din […] The post Președintele cipriot: La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din Akrotiri, provocând pagube materiale minore appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Acțiunile europene se pregătesc să scadă, pe fondul reacției piețelor la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului # Financial Intelligence
Se preconizează că acțiunile europene vor începe noua săptămână de tranzacționare în teritoriu negativ, pe fondul scăderii piețelor […] The post Acțiunile europene se pregătesc să scadă, pe fondul reacției piețelor la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Reziliența corporatistă: Un „bullshit” livrat în ambalaj de aur. De ce managementul de risc a devenit o discuție despre zodii în ultima vreme (Marian Murguleț) # Financial Intelligence
Autor: Marian Murguleț „Reziliența” a devenit noul „sustenabilitate” – un termen-umbrelă, un plasture magic bun de pus pe […] The post Reziliența corporatistă: Un „bullshit” livrat în ambalaj de aur. De ce managementul de risc a devenit o discuție despre zodii în ultima vreme (Marian Murguleț) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon – inițiativă dedicată antreprenoarelor din România care vor să se extindă internațional # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon, un spin-off al programului MoonShotX, dedicat antreprenoarelor din România care conduc companii […] The post Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon – inițiativă dedicată antreprenoarelor din România care vor să se extindă internațional appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional # Financial Intelligence
Prețurile petrolului brut au crescut brusc, în timp ce acțiunile sunt în scădere, pe măsură ce investitorii evaluează […] The post Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului # Financial Intelligence
Compania japoneză Itochu a declarat că transporturile sale de țiței și produse petroliere din Golf sunt „oarecum afectate”, […] The post Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună # Financial Intelligence
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună. Cele șapte țări […] The post SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Trump spune că are “trei candidaţi foarte buni” pentru a conduce Iranul (interviu NYT) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-un scurt interviu acordat jurnalului New York Times, că are “trei […] The post Trump spune că are “trei candidaţi foarte buni” pentru a conduce Iranul (interviu NYT) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.