Donad Trump, gata să trimită trupe terestre în Iran “dacă va fi necesar”

Financial Intelligence, 2 martie 2026 18:50

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat New York Post, că nu va ezita să […]

Acum 30 minute
18:50
Donad Trump, gata să trimită trupe terestre în Iran “dacă va fi necesar” Financial Intelligence
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, într-un interviu acordat New York Post, că nu va ezita să […]
Acum 2 ore
17:40
Dr. Ardeleanu se extinde: clinică nouă de stomatologie la Focșani Financial Intelligence
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU deschide o nouă clinică în Focșani, aducând în regiune servicii stomatologice complete […]
17:30
Cine sunt candidații propuși pentru vârful PÎCCJ, DNA și DIICOT: decizia MJ după interviuri – Procuror General: Cristina Chiriac. Adjunct PICCJ: Marius Voineag; Șef DNA: Viorel Cerbu; Șef DIICOT: Codrin-Horațiu Miron Financial Intelligence
În perioada 23-26 februarie 2026, s-au desfășurat, la sediul Ministerului Justiției, interviurile în vederea efectuării propunerilor de numire […]
17:20
Campania militară americană în Iran va dura, dar nu va fi la fel ca în Irak, potrivit secretarului american al apărării Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a susţinut luni că operaţiunea militară ordonată de preşedintele Donald Trump împotriva […]
Acum 4 ore
16:20
Petrişor Peiu (AUR): Va exista o creştere mare de preţuri, atât în Europa, cât şi în România Financial Intelligence
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat, luni, că rata inflaţiei ar putea creşte în acest an, la […]
16:10
Chiriţoiu: Monitorizăm evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi; nu am vrea să vedem comercianţi care profită de contextul internaţional Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei monitorizează constant evoluţiile din sectorul distribuţiei de carburanţi, pentru a se asigura că modificările de preţ […]
16:10
Ministrul chinez de externe își afirmă sprijinul față de Iran în ceea ce privește protejarea suveranității și integrității teritoriale (Xinhua) Financial Intelligence
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat luni că China apreciază prietenia tradițională dintre China și Iran […]
15:50
Abu Dhabi activează o linie telefonică de asistență psihologică disponibilă 24/7 pentru a oferi ajutor imediat Financial Intelligence
Linia de asistență oferă sprijin gratuit și confidențial în arabă și engleză Abu Dhabi a lansat o linie […]
15:40
Biroul lui Netanyahu neagă că sediul acestuia ar fi fost atacat de Iran Financial Intelligence
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a negat luni o declaraţie a Gărzilor Revoluţionare iraniene care afirmă că această […]
15:10
Motorina crește cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend (Oil Price) Financial Intelligence
Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut luni, la deschiderea piețelor, după escaladarea conflictului cu Iranul în weekend, creșterea […]
Acum 6 ore
15:00
Preţurile de referinţă la gaze în Europa au sărit cu 40% după ce QatarEnergy a oprit producţia de GNL Financial Intelligence
Preţurile de referinţă la gaze în Europa, care înregistrau deja creşteri puternice luni dimineaţa, au explodat după ce […]
14:50
Turcia neagă informațiile conform cărora o bază americană de pe teritoriul său a fost lovită de Iran; Imaginile de la presupusa explozie la Incirlik sunt din Siria Financial Intelligence
Direcția de Comunicații a Turciei publică o declarație în care neagă știrile conform cărora o bază americană din […]
14:40
Qatar suspendă producția de GNL, iar o rafinărie din Arabia Saudită și câmpuri petroliere din Kurdistanul irakian și Israel sunt închise, pe fondul intensificării loviturilor din Orientul Mijlociu Financial Intelligence
Qatarul a oprit luni producția de gaz natural lichefiat, iar Arabia Saudită a închis cea mai mare rafinărie […]
14:30
Grecia trimite fregate și avioane F-16 în Cipru pe fondul tensiunilor crescânde în materie de securitate Financial Intelligence
Grecia va trimite două fregate și două avioane de vânătoare F-16 în Cipru, pe fondul escaladării tensiunilor în […]
14:00
Gabriela Popescu, noul Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și regiunea CIS Financial Intelligence
Începând cu 1 martie, Gabriela Popescu a preluat funcția de Country Manager pentru Microsoft România, Moldova și CSI, […]
13:50
Abu Dhabi Commercial Bank din Emiratele Arabe Unite – afectată de întreruperi în urma atacurilor Iranului și a perturbărilor centrelor de date din Golf Financial Intelligence
Abu Dhabi Commercial Bank a declarat luni că probleme tehnice afectează unele platforme ale clienților și aplicația sa […]
13:40
Încredere, disciplină și diferențiere: modelul de succes din spatele celor 19 ani de Kanal D Financial Intelligence
Uğur Yeşil, CEO și Membru al Consiliului de Administrație al Kanal D, este liderul vizionar din spatele succesului […]
13:40
Rusia exclude posibilitatea ca grupul BRICS să ajute Iranul în conflictul său cu SUA şi cu Israelul Financial Intelligence
Kremlinul a exclus luni ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în […]
13:40
Iran–Rusia: testul solidarității strategice și eșecul alianțelor „alternative” (Corneliu Pivariu) Financial Intelligence
„În relațiile internaționale, parteneriatele fără obligații formale devin vizibile abia în momentele de criză." Autor: Corneliu Pivariu – […]
13:40
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România Financial Intelligence
15,4 milioane de telespectatori au urmărit postul TV în 2025 Kanal D marchează 19 ani de prezență pe […]
13:40
Drone iraniene au vizat o centrală electrică şi o instalaţie energetică din Qatar Financial Intelligence
Două drone iraniene au vizat luni o centrală electrică şi o altă instalaţie energetică din Qatar, a anunţat […]
13:40
Două drone care se îndreptau spre baza britanică din Cipru au fost interceptate: purtător de cuvânt Financial Intelligence
Două drone care se îndreptau spre baza britanică Akrotiri din Cipru au fost „interceptate cu succes", a postat […]
13:10
Ivan: Actul normativ privind reglementarea preţului la gaze – adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare Financial Intelligence
Actul normativ cu privire la reglementarea preţului la gaze naturale după data de 1 aprilie va fi adoptat […]
Acum 8 ore
13:00
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit; Iran susține că a doborât un aparat F-15 Financial Intelligence
Mai multe avioane americane de luptă s-au prăbușit în Kuweit pe fondul acțiunilor militare din Orientul Mijlociu, anunță […]
12:40
Bogdan Ivan: Acele speculaţii cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că speculaţiile potrivit cărora motorina sau benzina vor ajunge să coste […]
12:30
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA-Israel împotriva Iranului, afirmă ministrul de externe german Financial Intelligence
Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de externe […]
12:20
Flăcări şi fum se ridică din complexul Ambasadei SUA în Kuwait, în urma unui atac iranian Financial Intelligence
Flăcări şi fum se ridicau luni din complexul Ambasadei Statelor Unite în Kuwait, în urma unui atac iranian […]
12:10
Eurelectric îndeamnă liderii UE să menţină preţurile marginale de pe piaţa energiei electrice Financial Intelligence
Eurelectric, asociaţie de profil ce reprezintă industria energiei electrice la nivel european, a trimis o scrisoare şefilor de […]
12:10
Bursele europene au deschis cu scăderi de peste 2%, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu; Indicele BET al BVB, în scădere Financial Intelligence
Principalele burse europene au deschis sesiunea de luni cu scăderi importante, majoritatea de peste 2%, afectate de tensiunile […]
12:00
Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele Financial Intelligence
Începând cu 2 martie 2026, Laurent Hubert preia funcția de Director General al Distrigaz Sud Rețele, potrivit unui […]
12:00
Vodafone România, colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile direct to device în România Financial Intelligence
Vodafone România a realizat o colaborare cu Satellite Connect Europe pentru a proba serviciile de conectivitate satelitară cu […]
11:50
Tensiunile geopolitice în Orientul Mijlociu – implicații macro-financiare (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu în ultimele zile nu a reprezentat o surpriză totală, date […]
11:30
România, prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip Direct-to-Device Financial Intelligence
România va fi prima ţară în care Orange va testa conectivitatea prin satelit de tip D2D (Direct-to-Device – […]
11:20
Dronele ucrainene ar fi atacat un terminal petrolier important în Novorossiisk, sudul Rusiei Financial Intelligence
Dronele ucrainene au atacat un terminal petrolier important, provocând incendii în orașul portuar Novorossiisk, sudul Rusiei, în noaptea […]
11:10
Aramco anunță că a închis rafinăria Ras Tanura, după un atac cu drone (surse Reuters) Financial Intelligence
Gigantul petrolier de stat din Arabia Saudită, Aramco își închide rafinăria Ras Tanura după ce a fost lovită […]
Acum 12 ore
10:30
Gala CONAF „Women in Economy” 2026 – locul unde viitorul economic are voce feminină Financial Intelligence
Gala „Women in Economy", organizată de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), revine pe 3 martie 2026 la […]
10:20
TAROM amână pentru luni seara cursele de repatriere din Cairo, din cauza întârzierilor la frontiera Israel-Egipt Financial Intelligence
Cursele speciale organizate de TAROM pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din Egipt au fost reprogramate […]
10:20
De la competiții internaționale la mentorat local: Quantum Robotics inspiră elevii sibieni Financial Intelligence
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate are plăcerea de a vă invita la deschiderea oficială a Laboratorului Regional de […]
09:40
Prețurile aurului din Emiratele Arabe Unite cresc cu peste 10 dirhami, pe fondul temerilor de război care determină o cursă către activele sigure Financial Intelligence
Prețurile aurului în Emiratele Arabe Unite au crescut luni dimineață, continuând recentul trend ascendent și reflectând o schimbare […]
09:30
Când politica monetară devine captivă constrângerilor fiscale (Florin Cîțu) Financial Intelligence
Când o bancă centrală cu mandat unic de stabilitate a prețurilor tolerează ani de inflație mult peste țintă, […]
09:30
Contractele futures pe indicele Dow scad cu peste 300 de puncte, pe fondul creșterii prețurilor petrolului în urma atacului SUA asupra Iranului Financial Intelligence
Contractele futures bursiere au scăzut luni dimineață, după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în weekend, provocând […]
09:20
Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională din Iran, declară că „nu va negocia” cu SUA Financial Intelligence
Iranul „nu va negocia cu Statele Unite", a declarat luni Ali Larijani, puternicul șef al Consiliului Suprem de […]
09:10
Președinta UE promite să rămână fermă alături de Cipru după atacul cu drone Financial Intelligence
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că a discutat cu guvernul Ciprului despre atacul asupra […]
09:00
Președintele cipriot: La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din Akrotiri, provocând pagube materiale minore Financial Intelligence
La miezul nopții, un vehicul aerian fără pilot Shahed s-a prăbușit în instalațiile militare ale bazelor britanice din […]
09:00
Acțiunile europene se pregătesc să scadă, pe fondul reacției piețelor la atacurile SUA și Israelului asupra Iranului Financial Intelligence
Se preconizează că acțiunile europene vor începe noua săptămână de tranzacționare în teritoriu negativ, pe fondul scăderii piețelor […]
08:50
Reziliența corporatistă: Un „bullshit” livrat în ambalaj de aur. De ce managementul de risc a devenit o discuție despre zodii în ultima vreme (Marian Murguleț) Financial Intelligence
Autor: Marian Murguleț „Reziliența" a devenit noul „sustenabilitate" – un termen-umbrelă, un plasture magic bun de pus pe […]
08:10
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon – inițiativă dedicată antreprenoarelor din România care vor să se extindă internațional Financial Intelligence
Raiffeisen Bank și InnovX lansează PinkMoon, un spin-off al programului MoonShotX, dedicat antreprenoarelor din România care conduc companii […]
06:30
Prețurile petrolului cresc brusc, piețele bursiere scad pe fondul conflictului regional Financial Intelligence
Prețurile petrolului brut au crescut brusc, în timp ce acțiunile sunt în scădere, pe măsură ce investitorii evaluează […]
06:30
Compania japoneză Itochu afirmă că transporturile de combustibil din Golf sunt afectate de atacurile asupra Iranului Financial Intelligence
Compania japoneză Itochu a declarat că transporturile sale de țiței și produse petroliere din Golf sunt „oarecum afectate", […]
06:30
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună Financial Intelligence
SUA, Bahrain, Iordania, Kuweit, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite emit o declarație comună. Cele șapte țări […]
