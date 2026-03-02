Ministrul Justiției anunță propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și a Parchetului General
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, că i-a propus pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general, pe Viorel Cerbu – șef al Direcției Naționale Anticorupție și pe Codrin Miron – șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Propunerile vor fi comunicate CSM pentru avizul consultativ urmând că […]
Ministrul Justiției anunță propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și a Parchetului General
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, că i-a propus pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general, pe Viorel Cerbu – șef al Direcției Naționale Anticorupție și pe Codrin Miron – șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Propunerile vor fi comunicate CSM pentru avizul consultativ urmând că
Primăria Sectorului 1 a actualizat aplicația parcari.primariasector1.ro, prin care înscrierea pentru parcările de reședință se face online, printr-o secțiune pe această temă. Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis luni, funcția de înscriere pentru obținerea unui loc de parcare devine activă prin secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”. Întregul proces se desfășoară digital și […]
Guvernul libanez interzice activitățile militare ale Hezbollah, considerându-le ilegale, și solicită grupării teroriste, susținute de Iran, să predea armele
Anunțul, care vine la o zi după ce Hezbollah a lansat un atac asupra Israelului, reprezintă o schimbare dramatică în politica statului. Prezența Hezbollah ca grupare militară face parte din peisajul Libanului de mai bine de 40 de ani. Cu câteva ore înainte de anunțul premierului libanez, Nawaf Salam, armata israeliană a comunicat oficial că […]
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, în timpul în care „unii” se tăvălesc pe jos prin Parlament, ministerul pe care îl conduce construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România, adăugând că reforma nu înseamnă tăierea salariilor doctorilor. „Sistemul de sănătate din România este astăzi într-o transformare […]
Deja slăbită de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de gestionarea relației cu președintele american Donald Trump, Uniunea Europeană încearcă acum să reacționeze la un conflict în care dispune de și mai puțină influență, scrie Politico. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezidează o reuniune de urgență a comisarilor europeni, pe fondul adâncirii conflictului cu […]
Oana Țoiu: Am creat un canal de Whats app pentru românii blocați în Orientul Mijlociu
În prezent sunt 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite, dar există un număr minim de cazuri de urgență extremă, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un canal de Whatsapp pentru românii blocați în Orientul Mijlociu. „Estimarea autorităților este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află […]
Israelul va redeschide spațiul aerian în mod „controlat" în această seară, în timp ce companiile aeriene au în vedere zboruri de repatriere. SUA confirmă că trei avioane de vânătoare au fost doborâte de Kuweit într-un incident de „foc prietenos"
Armata americană confirmă că trei avioane de vânătoare F-15 ale SUA au fost doborâte din greșeală de Kuweit în această dimineață, într-un incident de așa-numit „foc prietenos”. „Trei avioane F-15E Strike Eagles ale SUA, care zburau în sprijinul operațiunii Epic Fury, s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui aparent incident de foc prietenos”, a declarat […]
Bogdan Ivan, despre posibila creștere a costului benzinei: Niște minciuni sfruntate! O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a asigurat că speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina ar putea ajunge să coste 10 lei litrul sunt niște „minciuni sfruntate”. „În momentul de față, suntem preocupați, în primul rând, de modul în care arată potențialele perturbații pe piața de aprovizionare cu produse petroliere, de asigurarea faptului că nu vor crește […]
Ședință de guvern pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu. Update: „Autoritățile pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război. Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale"
Update luni, 12.45. Guvernul României a comunicat că „autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc.” „Astfel, în această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are […]
După atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului, în urma cărora au fost uciși ayatollahul Ali Khamenei și mai mulți oficiali iranieni, Teheranul a trecut rapid la represalii. Conducerea iraniană a anunțat că loviturile sale au vizat atât Israelul, cât și obiective militare asociate prezenței americane în regiune, inclusiv în statele din Golf care găzduiesc […]
O incursiune în viața și creația a două personalități esențiale ale culturii române, construită în jurul unei donații către Muzeul Municipiului București, propune expoziția „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”. Expoziția, care invită publicul să pășească în lumea soților Ileana și Romulus Vulpescu, un univers marcat de erudiție, pasiune pentru cuvânt și o eleganță intelectuală […]
În această dimineață, conflictul din Orientul Mijlociu a continuat cu aceeași intensitate ca zilele trecute. Vă prezentăm succint evenimentele care au marcat ziua de astăzi, până la această oră. Cel puțin 555 de persoane au fost ucise în Iran în urma atacurilor comune ale SUA și Israelului asupra a 131 de localități până în prezent, […]
Premierul Ilie Bolojan a convocat la Palatul Victoria o ședință pe tema situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunțat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9:30. La ședința convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor […]
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că noua conducere a Iranului dorește să discute cu administrația sa și a subliniat că el a fost de acord. „Ei vor să discute și eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme. Ar fi trebuit […]
40 de lideri iranieni uciși. Între ei și fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad care cerea în 2005 „ștergerea Israelului de pe hartă"
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA. În vârstă de 69 de ani, Ahmadinejad a fost ucis în locuința sa din estul Teheranului, împreună cu garda lui de corp. În timpul său mandatului său de opt ani […]
Opt persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbușirii unei clădiri „lovite direct” de o rachetă iraniană, informează Agerpres. „În sectorul Beit Shemesh, echipele de salvare și ambulanțierii au constatat decesul a opt persoane”, a anunțat Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, într-un comunicat. De asemenea, au fost evacuate 28 […]
Nimic nu mai e secret în război. O companie chineză privată a publicat imaginea cu toate avioanele americane din baza militară de la Riad pe care a vizat-o Iranul
„Priviți cu atenție această imagine. Vedeți o fotografie comercială chineză din satelit a bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită. Fiecare casetă roșie reprezintă un model de inteligență artificială care identifică un avion militar american după tip. Fiecare etichetă este în mandarină. Iar baza pe care o vedeți este cea asupra căreia Iranul a lansat […]
După mai bine de 24 de ore de la începerea ostilităților din Orientul Mijlociu, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe Facebook prin care îi asigură pe cetățeni că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. În postarea de pe Facebook, Dan afirmă că prioritară este […]
Emiratele Arabe suportă toate costurile de găzduire și cazare pentru pasagerii afectați și blocați de conflictul din Iran
Autoritatea Generală a Aviației Civile (GCAA) din Emiratele Arabe Unite a anunțat activarea planurilor operaționale pentru a limita repercusiunile evoluțiilor care au loc în regiune, afirmând că sectorul aviatic al Emiratelor Arabe Unite continuă să gestioneze traficul de pasageri într-un mod organizat și flexibil pentru a atenua impactul modificărilor succesive ale orarelor de zbor, limitând […]
Îngroziți de trădări, iranienii îi legau la ochi pe cei care se întâlneau cu Khamenei. N-au putut lega la ochi și aviația israeliană
Ofițerii iranieni însărcinați cu protecția și securitatea, îi legau la ochi pe proprii oficiali înainte de a-i însoți la întâlnirile cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ca măsură de protecție. Nu a fost suficient. „În ultimele săptămâni din viața ayatollahului Ali Khamenei, protocoalele de securitate iraniene au atins un nivel de paranoia fără precedent în […]
Peste 1.000 de demonstranți au mărșăluit către ambasadele SUA și Israelului din Atena pentru a protesta împotriva atacurilor din Iran. Manifestanții, afiliați în principal Partidului Comunist Grec, au purtat bannere și pancarte cu mesajele „Nu vă atingeți de Iran” și „Închideți baza Souda”. Sâmbătă, Grecia a întărit securitatea în baza navală Souda de pe insula […]
Peste 1.000 de demonstranți au mărșăluit către ambasadele SUA și Israelului din Atena pentru a protesta împotriva atacurilor din Iran. Manifestanții, afiliați în principal Partidului Comunist Grec, au purtat bannere și pancarte cu mesajele „Nu vă atingeți de Iran” și „Închideți baza Souda”. Sâmbătă, Grecia a întărit securitatea în baza navală Souda de pe insula […]
Furtuna perfectă. Războiul din Iran riscă să declanșeze un șoc economic la nivel mondial
Escaladarea războiului din Iran și extinderea sa la nivel regional riscă să declanșeze un șoc economic de proporții, avertizează experții de la compania de consultanță Frames, într-o analiză succintă privind posibile efecte economice ale crizei din Orientul Mijlociu. Poziția geografică a Iranului și influența sa asupra piețelor energetice fac din această regiune un punct nevralgic […]
Alireza Arafi, lider religios în cadrul Consiliului Gardienilor, a fost numit în consiliul de conducere al Iranului, organismul însărcinat cu îndeplinirea rolului de lider suprem până când Adunarea Experților va alege un nou lider. Arafi va face parte din consiliul de conducere temporar alături de președintele Pezeshkian și de președintele Curții Supreme, Mohseni-Ejei. Clericul în […]
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru postul de televiziune Sky News că două rachete au fost lansate în direcția Ciprului, unde sunt staționați mii de soldați britanici. „Nu credem că acestea au avut ca țintă Ciprul, dar, cu toate acestea, este un exemplu al amenințării reale și crescânde din partea unui regim […]
Emiratele Arabe Unite se confruntă cu o situație pe care nu au mai trăit‑o până acum: un atac coordonat lansat de Iran, cu rachete balistice și drone trimise simultan spre teritoriul național. Ministerul Apărării anunță că sistemele de apărare aeriană au reacționat prompt și eficient, reușind să neutralizeze majoritatea amenințărilor înainte ca acestea să se […]
Dubaiul, refugiul oamenilor bogați, considerat până mai ieri unul dintre cele mai sigure locuri din Orientul Mijlociu, a traversat o noapte ca nicio alta. Zeci de drone iraniene au survolat cerul, fiind interceptate de sistemul de apărare, însă resturi din acestea au ajuns în hotelul Fairmont din insula Palm Jumeirah, lângă Burj al Arab şi […]
UPDATE Teheranul a confirmat duminică moartea ghidului suprem Ali Khamenei, ucis în operațiunea militară americano-israeliană, la care a ripostat cu lovituri asupra Israelului și mai multor țări arabe care găzduiau baze militare americane. Anunțată sâmbătă de Donald Trump, moartea lui Ali Khamanei a fost confirmată de televiziunea de stat iraniană, Gardienii Revoluții promițând o „pedeapsă […]
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a transformat țara într-o puternică forță anti-americană și și-a extins influența militară în Orientul Mijlociu, în timp ce a înăbușit tulburările interne repetate, a fost ucis în atacuri „israeliene și americane”, a declarat sâmbătă un oficial israelian de rang înalt pentru Reuters. Agenția de presă britanică nu […]
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ținut un discurs televizat cu puțin timp în urmă. Netanyahu a declarat că semnele că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, „nu mai există” sunt tot mai numeroase. Premierul israelian a afirmat că în această dimineață Israelul a eliminat comandanții IRGC, înalți oficiali ai regimului iranian, înalți oficiali nucleari și […]
Premierul Mark Carney: Canada sprijină acțiunea Statelor Unite de a preveni ca regimul din Iran să amenințe și mai mult pacea și securitatea internațională
În declarația lor comună, prim-ministrul Mark Carney și ministrul de externe Anita Anand au avertizat că situația regională rămâne volatilă și au făcut apel direct la canadienii din Iran și din statele vecine să „se adăpostească la locul lor”. „Canadienii din regiunea extinsă ar trebui să urmeze sfaturile locale și să ia toate măsurile de […]
Erdogan: Considerăm inacceptabile atacurile Iranului împotriva țărilor noastre frățești din Golf, indiferent de motiv
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat lumea islamică să acționeze urgent pentru a preveni o escaladare suplimentară în Orientul Mijlociu, potrivit unor declarații publicate de agenția de știri Anadolu. Erdogan a declarat că va accelera eforturile diplomatice pentru a stabili un armistițiu și a reveni la masa negocierilor și că este „profund” îngrijorat de […]
Iranul închide Strâmtoarea Hormuz. SUA o vor deschide cu forța. Prețul petrolului ar putea exploda
„Iranul tocmai a anunțat închiderea Strâmtorii Hormuz. Recitiți asta! Douăzeci de milioane de barili de petrol trec prin acea strâmtoare în fiecare zi. 15% din tot gazul natural lichefiat de pe pământ tranzitează acel punct de blocadă. O cincime din oferta globală de petrol se deplasează printr-un canal lat de 21 de mile în cel […]
„Iranul a lovit un aeroport civil. Nu o bază militară. Nu un aerodrom. Ci Aeroportul Internațional Kuwait. Terminalul 1”, scrie analistul Shanaka Analem Perera. Clădirea unde familiile faceau check-in pentru bagaje și copiii merg spre porțile de îmbarcare. O dronă a lovit terminalul pentru pasageri sâmbătă, 28 februarie 2026. Autoritatea pentru Aviația Civilă din Kuwait […]
„USS Gerald R. Ford, 100.000 de tone de suveranitate plutitoare cu propulsie nucleară, care transportă peste 75 de aeronave și un echipaj de 4.500 de oameni, și-a oprit transponderul și a dispărut din toate sistemele publice de urmărire de pe pământ. Cel mai avansat portavion din istoria umanității se află undeva în estul Mediteranei, iar […]
Franța, Germania și Marea Britanie au emis o declarație comună prin care cer reluarea negocierilor diplomatice și încetarea violențelor
Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer au emis o declarație comună prin care condamnă ferm atacurile Iranului asupra țărilor din regiune. Cele trei țări au solicitat încetarea violențelor, reluarea negocierilor diplomatice și au subliniat că nu au participat la acțiunile militare recente. Franța, Germania și Marea Britanie au […]
„Dubai Palm Jumeirah este în flăcări în seara asta. Literalmente! Din cea mai scumpă insulă artificială de lux construită vreodată, vizibilă din spațiu, ridicată bob cu bob de nisip timp de cincisprezece ani, la un cost de doisprezece miliarde de dolari, se vede ridicându-se un imens nor de fum dinspre hotelurile sale de lux. Rachete […]
Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că Marea Britanie nu a fost implicată în atacurile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului. Starmer a afirmat că Marea Britanie susține și este solidară cu „partenerii din regiune” care au fost vizați. „Ca parte a angajamentelor noastre față de securitatea aliaților noștri din Orientul Mijlociu, dispunem de […]
Televiziunea israeliană Channel 12 consideră, pe baza unor surse neidentificate, că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost rănit sau chiar ucis într-un atac israelian desfășurat astăzi în atacurile americano-israeliene asupra Iranului. Nu există confirmări oficiale, iar surse israeliene afirmă că atacurile au provocat daune semnificative conducerii regimului și comandamentelor militare iraniene. Kan […]
Escaladarea bruscă a tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Iran, după schimbul de lovituri militare din ultimele ore, a provocat reacții ferme din partea comunității internaționale. Guverne și organizații din întreaga lume cer reținere maximă, avertizând că situația riscă să degenereze într-un conflict regional de proporții. Statele lumii au reacționat cu îngrijorare profundă după ce […]
Compania Națională Aeroporturi București a activat un grup de monitorizare și intervenție operativă. Din cauza atacurilor care au avut loc sâmbătă spre şi dinspre Iran, mai multe țări din Orientul Mijlociu şi-au închis spațiul aerian. Potrivit purtătorului de cuvânt al companiei, Teodor Postelnicu, la nivelul aeroportului a fost creat un mecanism special pentru a urmări în […]
Iranul a atacat baze americane aflate pe teritoriul mai multor state din Orientul Mijlociu
„În ultimele două ore s-a instalat un oarecare calm, dar în această dimineață au avut loc numeroase atacuri intense, inclusiv aici, în capitala Teheran, în special în cartierul Pasteur”, transmite corespondentul Al Jazeera din Iran, sâmbătă la prânz. Acesta este un loc în care se află mai multe instituții guvernamentale și militare, precum și palatul […]
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că toate structurile sunt în alertă în urma conflictul izbucnit în Iran, iar pentru cetățenii români aflați în țările care și-au închis spațiile aeriene se caută soluții pentru transportul către casă, „în momentul în care va fi posibil să se reia zborurile“. „Am încheiat acum câteva minute o discuție […]
