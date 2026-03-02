Potenţial de 1,3 miliarde de euro în comunităţile de energie. Valea Jiului, posibil proiect-pilot

17:00

Infrastructura cloud a Amazon Web Services (AWS) din Orientul Mijlociu a fost afectată luni de pene de curent şi probleme de conectivitate, după ce obiecte neidentificate au lovit un centru de date al companiei din Emiratele Arabe Unite, provocând scântei şi un incendiu care a forţat autorităţile să taie alimentarea cu energie electrică a două clustere de centre de date, potrivit unei relatări Reuters care citează pagina de status AWS.