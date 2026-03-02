Destinul se rescrie pentru 4 zodii pe 3 martie 2026
Jurnalul.ro, 3 martie 2026 00:30
Pe 3 martie 2026, patru semne zodiacale primesc un dar special din partea Universului, sub influența Lunii Pline în Fecioară.
Acum o oră
00:30
00:20
Escaladarea confruntării dintre Statele Unite și Iran a readus în prim-plan o întrebare esențială: care este, de fapt, obiectivul final al Casei Albe? Analiști politici, experți în securitate și membri ai Congresului SUA avertizează că absența unei strategii clar articulate ar putea transforma intervenția militară într-un conflict de durată, dificil de controlat și cu rezultate incerte.
Acum 2 ore
23:50
Armata din Qatar a anunțat că a doborât două bombardiere iraniene. Incidentul marchează o posibilă inflamare a crizei din Orientul Mijlociu.
23:40
Ursula Von der Leyen, despre războiul din Orientul Mijlociu: Singura soluție durabilă este una diplomatică # Jurnalul.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că singura soluție privind conflictul din Orientul Mijlociu este una diplomatică, subliniind nevoia de descaladare și avertizând cu privire la impactul situației asupra blocului comunitar.
23:20
Marte și Venus sunt cele două planete care ne guvernează viața amoroasă iar în această lună Marte intră în Pești, pe 2 martie, iar Venus intră în Berbec, pe 6 martie. Peștii sunt un semn de apă blând și sensibil.
Acum 4 ore
23:10
Spania a refuzat să permită SUA utilizarea bazelor militare dpe teritoriul său pentru a ataca Iranul # Jurnalul.ro
Spania a refuzat permisiunea SUA de a utiliza baze militare operate în comun pe teritoriul său pentru a ataca Iranul, în timp ce Madridul și-a intensificat criticile la adresa „intervenției militare nejustificate și periculoase”.
22:50
Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni cu privire la „descurajarea nucleară” # Jurnalul.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat luni că Varșovia poartă discuții cu Parisul și aliații europeni apropiați cu privire la un program avansat de descurajare nucleară.
22:40
Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal a discutat, spun surse liberale pentru MEDIAFAX, validarea noului ministru al Educației, situația românilor aflați în zone de conflict și stadiul bugetului pe 2026. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că bugetul este aproape finalizat.
22:40
Strâmtoarea Ormuz este închisă. Gărzile Revoluționare Iraniene anunță că vor incendia orice navă care se apropie # Jurnalul.ro
Comandantul Gărzilor Revoluţionare iraniene a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim şi că Iranul va incendia orice navă care încearcă să treacă pe acolo, relatează presa iraniană citată de Reuters.
22:40
Turcia critică atacurile SUA în Iran. Erdogan: "Ca vecin şi frate al lor, împărtăşim durerea poporului iranian" # Jurnalul.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat luni atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra Iranului, considerându-le o "încălcare clară" a dreptului internaţional, adăugând că Turcia împărtăşeşte durerea poporului iranian în contextul războiului care se extinde şi despre care afirmă că a fost provocat de Israel, transmite Reuters.
22:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, luni, că Ucraina va finaliza în câteva zile pregătirile privind deschiderea negocierilor de aderare la UE. „Ucraina a afirmat în repetate rânduri că până în 2027 va fi pregătită din punct de vedere tehnic să devină membră a UE.
22:30
După loviturile aeriene asupra țărilor din Orientul Mijlociu, iranienii ar putea lansa atacuri cibernetice și teroriste în întreaga lume. Avertismentul vine de la șeful uneia dintre cele mai mari bănci din lume.
22:20
Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al restricțiilor tot mai frecvente din spațiul aerian regional, capitala Arabiei Saudite, Riad, a devenit pentru mulți pasageri singura rută viabilă de ieșire din zonă. Prețurile biletelor variază puternic în funcție de companie, escale și durată.
22:10
Prințul William și prințesa Kate au distribuit pentru prima dată un mesaj video înregistrat integral în galeză # Jurnalul.ro
Prințul William și prințesa Kate, care poartă titlurile oficiale de prinț și prințesă de Wales, au distribuit pentru prima dată un mesaj video înregistrat integral în galeză, duminică, pentru a celebra Ziua Sfântului David (St David's Day), sfântul patron al Țării Galilor, a anunțat biroul de presă de la Palatul Kensington, citat de DPA.
21:50
Piețele bursiere europene au fost pe roșu. Luni, acestea au închis în scădere pe fondul războiului în desfășurare din Orientul Mijlociu, acțiunile din turism și companiile aeriene scăzând brusc, iar creșterea prețurilor la energie stârnind temeri privind noi presiuni inflaționiste.
21:40
Stelian Ion, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: Această situație începe să semene cu o mascaradă # Jurnalul.ro
Deputatul USR Stelian Ion consideră că propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru șefia marilor parchete arată un 'total dispreț' față de acea parte a societății care își dorește o justiție 'mai curată'.
Acum 6 ore
21:10
Horoscopul săptămânal al iubirii pentru perioada 2–8 martie 2026 vine cu schimbări importante în plan emoțional.
20:50
Zelenski spune că oferă ajutor pentru oprirea dronelor iraniene în schimbul unui armistițiu cu Rusia # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit să trimită cei mai buni experți ai săi în doborârea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu, dacă liderii din regiune îl conving pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
20:40
Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal a validat luni, 2 martie, nominalizarea profesorului universitar dr. Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării, cu scopul de a reformă și dezvolta sistemul.
20:30
FACIAS a solicitat autorităților declanșarea unei anchete în cazul decesului minorei de 11 ani de la Spitalul Județean Vâlcea, survenit la cinci zile după un simplu diagnostic de gripă # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită anchete și explicații urgente după moartea fulgerătoare a unei fetițe de 11 ani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea, survenită la numai cinci zile după ce fusese consultată în aceeași unitate medicală și trimisă acasă cu diagnosticul de gripă de tip A. Pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia, FACIAS a sesizat conducerea Spitalului Județean, Colegiul Medicilor Vâlcea și Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, solicitând verificări și măsuri imediate.
20:20
Portalul 3/3 2026: Universul îți dă bilet direct spre destin – Ce să faci pe 3 martie! # Jurnalul.ro
Pe 3 martie 2026, portalul 3/3 deschide ușa spre magie! Creativitate explozivă, Mercur în Berbec și ghid practic pentru manifestare. Descoperă cum să-ți transformi visele în realitate – nu rata șansa cosmică!
20:20
6 zodii chinezești obțin rezultate concrete din conversații inteligente, pe 3 martie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și succesul financiar pe 3 martie 2026. Marți este o Zi a Porților Deschise Șobolan de Foc, iar starea de spirit este rapidă și bazată pe oportunități.
20:10
Bolt reacționează după poziția exprimată de Asociația Șoferilor Autonomi și susține că măsurile aplicate pe platformă nu au caracter punitiv. Compania afirmă că șoferii rămân parteneri independenți, cu libertatea de a alege când și ce curse acceptă, însă anulările nu pot fi utilizate abuziv.
19:50
Războiul din Orientul Mijlociu. Crește numărul victimelor din rândul armatei americane # Jurnalul.ro
Autoritățile din SUA anunță că a crescut numărul victimelor din rândul armatei americane care este implicată în operațiunile din Orientul Mijlociu.
19:40
Alertă privind o boală tropicală dureroasă care s-ar putea extinde în aproape toată Europa # Jurnalul.ro
Un nou studiu științific avertizează că febra chikungunya, o boală tropicală extrem de dureroasă transmisă de țânțari, ar putea deveni endemică în mari zone ale Europei, pe fondul creșterii temperaturilor.
19:20
Statele Unite continuă să desfăşoare operaţiuni militare de amploare, a declarat luni preşedintele Donald Trump.
19:20
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, pentru BBC News, că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Comentariile sale vin în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Acum 8 ore
19:10
Horoscopul tarot al săptămânii 2–8 martie 2026 aduce evenimente intense și revelații pentru toate zodiile.
18:50
Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, va fi primit oficial marți, 3 martie, de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, a anunțat Administrația Prezidențială.
18:40
Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, a declarat că barajul Mihăileni este funcțional și continuă să oprească viiturile, în ciuda anulării în instanță a unui aviz emis în 1987. Oficialul susține că proiectul va merge mai departe cu documentație refăcută complet și cu respectarea strictă a legii.
18:20
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu pot declanșa efecte economice și în România, la pompă, în facturile industriei, în inflație.
18:10
Alertă BRAVO la baza Deveselu: Măsuri de securitate sporite din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Jurnalul.ro
Alertă BRAVO la scutul antirachetă Deveselu: baze americane sporesc securitatea din cauza amenințărilor iraniene în Orientul Mijlociu. Detalii de la gen. Mîndrescu despre nivelurile CHARLIE și DELTA.
17:50
Consilierii generali ai USR vor depune un proiect de hotărâre prin care solicită interzicerea păcănelelor în Capitală, a anunţat lidera deputaţilor USR, Diana Stoica.
17:40
Nominalizări explozive la Parchetul General, DNA și DIICOT: cine sunt noii lideri propuși de ministrul Justiției Radu Marinescu # Jurnalul.ro
Ministrul Radu Marinescu nominalizează șefi noi la Parchet, DNA și DIICOT! Cristina Chiriac procuror general, Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT.
17:40
Liderii partidelor din Coaliția de guvernare s-au reunit luni într-o ședință de lucru pentru a analiza principalele componente ale bugetului de stat pe 2026, liberalii anunțând că discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și măsurile necesare pentru menținerea stabilității.
17:40
Șoc la Amsterdam: o capodoperă uitată de Rembrandt confirmată după decenii – Viziunea lui Zaharia autentificată # Jurnalul.ro
O pictură uitată de Rembrandt, redescoperită după 65 de ani la Rijksmuseum! Lumină divină, tehnică genială și o poveste biblică inovatoare. Vezi cum experții au confirmat capodopera – expoziție din 4 martie!
17:20
CSM a validat candidaturile a 11 judecători pentru trei posturi la Inspecția Judiciară # Jurnalul.ro
Un număr de 11 magistrați s-au înscris la concursul pentru ocuparea a trei posturi de inspector judiciar.
Acum 12 ore
17:10
Trei semne zodiacale se bucură de succes financiar pe tot parcursul săptămânii 2–8 martie 2026, într-un context astral care favorizează flexibilitatea și curajul de a ieși din planurile rigide.
16:50
Eclipsa totală de lună din 3 martie 2026 marchează sfârșitul unui ciclu de șase luni. Descoperă impactul asupra zodiilor și ce schimbări să te aștepți.
16:40
Mulți români vor să își petreacă Sărbătorile Pascale în Bucovina, fiind atrași de tradițiile zonei, ospitalitatea gazdelor și peisajele de poveste.
16:30
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi # Jurnalul.ro
Vodafone România și Satellite Connect Europe colaborează pentru implementarea în perspectivă a noii tehnologii satelitare, exercițiile de probă a serviciilor urmând să înceapă în România în următoarele luni. Smartphone-urile se vor conecta automat la sateliți atunci când semnalul mobil terestru scade, eliminând astfel zonele fără acoperire pentru consumatori și serviciile de urgență.
16:20
Grupul aerian Lufthansa va suspenda zborurile în Orientul Mijlociu până pe 8 martie, după ce Israelul şi SUA au atacat, sâmbătă, Iranul, relatează agenţia EFE.
16:10
Oana Țoiu, despre românii din Orientul Mijlociu: Avem un număr de 14.000 de cetățeni în EAU # Jurnalul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat că siguranța cetățenilor români reprezintă principala prioritate a autorităților și a anunțat situația cetățenilor români din Emiratele Arabe Unite și Israel, în contextul conflictului pornit în regiune.
16:00
MAE lansează canal WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu: alerte și recomandări în timp real # Jurnalul.ro
MAE a lansat un canal oficial WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu, oferind alerte și informații oficiale direct de la ambasade și consulate.
15:50
Un gest cu încărcătură simbolică puternică a stârnit îngrijorare în întreaga lume. Steagul roșu a fost ridicat pe cupola Moscheei Jamkaran din orașul sfânt Qom.
15:40
Dintr-o casă de chirpici și cla un pas de a trăi pe străzi, Alna Șerban a ajuns pe covorul roșu de la Cannes. De origine romă, ea a fost desemnată cea mai bună actriță din Germania iar astăzi își transformă rănile trecutului în artă.
15:20
Ivan, despre prețul carburanților: „O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată” # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că o creștere mai mare de 3-5 bani a prețului carburanților la pompă nu este justificată în acest moment.
15:10
Săptămână astrală intensă: cele 5 zodii favorizate de eclipsă, între 2 și 8 martie 2026 # Jurnalul.ro
Cinci semne zodiacale se bucură de cele mai favorabile horoscoape în săptămâna 2–8 martie 2026, într-un context astral intens, marcat de Eclipsa totală de Lună Plină în Fecioară, pe 3 martie.
15:00
Pierderea unuia sau a mai multor dinți nu este doar o problemă estetică. În timp, poate afecta masticația, dicția, încrederea în sine și chiar sănătatea gingiilor și a osului.
14:50
Tensiunea arterială poate fi măsurată simplu și rapid acasă. Aceasta este utilă pentru a identifica o posibilă hipertensiune și a lua măsuri din timp.
