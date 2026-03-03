Iertarea fratelui
Ziarul Lumina, 3 martie 2026 01:50
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 293-294 (Scrisoarea Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului către ucenicul său Alexie)„Așteptând cu
• • •
01:50
Un eveniment important i-a fost dedicat lui Ion Creangă la Iași, în ziua nașterii sale, 1 martie, prin lansarea ediției de Scrieri integrale „Ion Creangă”, ediție conform manuscriselor, îngrijită de Con
01:50
Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) din București găzduiește, până la 21 martie 2026, la sediul din Calea Griviței nr. 64-66, expoziția „Brâncuși, între formă și spirit”, organizată de
01:50
„Maica Vieții – icoana mamei” este titlul sub care Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, va susține la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan
01:50
O incursiune în viața și creația a două personalități esențiale ale culturii române, construită în jurul unei donații către Muzeul Municipiului București (MMB), propune expoziția „Infinitatea
01:50
Dacă prețul țițeiului va ajunge și se va stabiliza la 90-100 dolari/baril, în urma conflictului din Orientul Mijlociu, prețul carburanților în România ar putea urca la 9-10 lei/litru, a estimat președintele
01:50
Recentele modificări aduse prin ordonanța Guvernului privind reforma administrativă oferă primarilor și consiliilor locale libertatea de a taxa local jocurile de noroc, dar și de a decide dacă acceptă astfel
01:50
Premierul Ilie Bolojan a convocat ieri-dimineață, la Palatul Victoria, o ședință pe tema situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Până du
01:50
Piața florilor a devenit, în ultimii ani, un sector de miliarde de lei, cu un vârf al vânzărilor estimate la 200 de milioane de lei în perioada 1-8 martie, potrivit Frames. Analiza remarcă explozia numărului de
01:50
Persoanele fizice pot subscrie la noua emisiune de titluri Fidelis, între 6 și 13 martie, prin intermediul băncilor partenere ale programului, a anunțat Ministerul Finanțelor. La emisiunile în lei, dobânzile sunt
01:50
Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (†308) au trăit pe vremea împăraţilor romani Diocleţian şi Maximian (284-305). Ei au fost rude şi soldaţi în armata romană alături de Sfântul Teodor Tiron.
01:50
01:40
Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinți români și sfințirea picturii Catedralei Naționale. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2025 # Ziarul Lumina
Sub acest titlu cuprinzător și luminos, ca o candelă aprinsă în pridvorul sufletului, se deschide o pagină de sinteză și mărturisire a vieții bisericești, în care anul 2025 apare ca un timp de har, de rodir
01:40
Suntem în săptămâna care desparte primele două duminici din Postul Mare, când sărbătorim triumful Ortodoxiei din secolul al 9-lea și dreapta teologhisire a Sfântului Grigorie Palama din secolul al 14-lea. De
19:20
Duminica întâi din Postul Mare, numită și a Ortodoxiei, a fost prăznuită cu mult fast liturgic și la Biserica Icoanei din Capitală, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. La 1 martie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, credincioșii bucureșteni au avut posibilitatea să se închine la mai multe fragmente de sfinte moaște și la icoana Maicii Domnului din patrimoniul lăcașului.
19:00
Mănăstirea Snagov, Protoieria Ilfov Nord, organizează în data de 19 martie 2026, la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, municipiul București,
15:50
În contextul escaladării conflictului militar din Orientul Mijlociu, soldat deja cu numeroase victime, precum și al împlinirii a patru ani de la începutul războiului din Ucraina, Patriarhia Română adresează un
15:10
În 1898, regina Elisabeta († 2 martie 1916) a elaborat un plan pentru ajutorarea orbilor. În acest scop Casa Regală a cumpărat o suprafață de peste 26 de hectare, în estul Bucureștiului, pe strada Mărcuța între Vii nr. 20, iar la 1 august 1906 s-a constituit Societatea Orbilor Vatra Luminoasă, care a înființat azilul cu același nume și Școala primară „Regina Elisabeta”. Numele care a botezat un întreg cartier era simbolic, căci nevăzătorii aveau nevoie de o vatră de lumină. Astfel, poeta Carmen Sylva nu a tradus mecanic, ci a adaptat poetic numele „Lighthouse” („Far”), consacrat în spațiul anglofon ca denumire dată instituțiilor pentru orbi.
13:00
Duminica Ortodoxiei, Κυριακή της Ορθοδοξίας, se așază în viața liturgică a Bisericii ca o cunună luminoasă peste celelalte duminici ale anului bisericesc, strălucind în chip aparte, greu de
12:50
La Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 1 martie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de soborul de clerici ai
12:50
În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, împreună cu
12:40
Ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au slujit în prima duminică din Postul Mare, 1 martie, la catedrale eparhiale, la biserici de mănăstire și de parohie, binecuvântându‑i pe credincioși
12:40
Credincioșii din Craiova au participat duminică, 1 martie, la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de către IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei,
11:50
În prima duminică din postul mare, Duminica Ortodoxiei, la biserica din Lunca Rateș, comuna Scânteia, județul Iași, sa avut loc o primă cateheză cu tema „Familia - Icoană a Sfintei Treimi”, din cadrul
11:40
În Duminica întâi din Postul Mare (a Ortodoxiei), 1 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat
10:50
Duminică, 1 martie, când s-au împlinit 189 de ani de la nașterea marelui povestitor Ion Creangă, Asociația Culturală Vovidenia-Neamț a organizat, după săvârșirea Sfintei Liturghii, o slujbă de pomenire
10:40
Peste 2.000 de pelerini au participat în Duminica Ortodoxiei la procesiunea cu sfintele icoane organizată la Roman de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în parteneriat cu autoritățile publice locale.La
23:00
Câteva cuvinte despre viața credinței după modelul pe care ni-l oferă Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, unul dintre sfinții canonizați recent, a cărui viață și lucrare sunt
23:00
În perioadele de pregătire pentru marile praznice, postul, rugăciunea şi nevoinţele duhovniceşti însoţesc viaţa de zi cu zi a credincioşilor şi mai ales a monahilor. Despre nevoinţele monahilor în timpul Pos
23:00
În toamna anului 1960, în închisoarea Uranus, care se afla pe locul unde astăzi este Casa Poporului, era anchetată o tânără de 27 de ani. Fusese arestată direct din dispensarul unde lucra. Pentru ce? Pentru că
23:00
Duminica a 2-a din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama) Marcu 2, 1-12În vremea aceea, intrând iarăşi Iisus în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă. Şi îndată s-au adunat aşa de
23:00
Slujirea preoțească este cea mai înaltă demnitate pe care o poate primi un om în viața sa, ca urmare a eforturilor sale morale și spirituale, intelectuale și duhovnicești și a chemării din partea lui
23:00
După căderea Constantinopolului și ocuparea întregului Orient Apropiat și a Europei balcanice de către turci, această zonă culturală ortodoxă a intrat în criză. Era rezultatul asupririi otomane și al
23:00
Acum ceva timp, doi oameni din Biserică, cu așezare duhovnicească și rod frumos în lucrarea misionară, inventariau problemele mai presante ale vieții creștine de azi. Unul a vorbit, la un moment dat, despre
21:30
Sfântul Sfinţit Mucenic Teodot (†315) s-a născut în Galatia din Asia Mică, din părinţi creştini. El a fost contemporan cu împăratul Liciniu (307-324). Din tinereţe s-a deprins cu înţelepciunea şi faptele
21:30
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 610-611„(...) După o lună, cumpărând hârtia și cerneala, Părintele Teodul și-a luat toiagul și
21:20
Guvernul islandez va organiza, la o dată care urmează a fi stabilită, un referendum privind reluarea negocierilor de aderare la UE, a declarat Ministerul de Externe de la Reykjavik pentru AFP. Islanda a depus o
21:20
O casă de producţie rusă a început săptămâna trecută filmările la seria cu patru episoade „Stalin”, despre dictatorul sovietic a cărui imagine Kremlinul încearcă să o reabiliteze de mai mulţi ani,
21:10
De miercurea trecută, vizitatorii din 85 de ţări, inclusiv Statele Unite, Canada sau statele membre ale UE, sunt obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul
21:10
Cât de întunecat și predispus la depresie era George Bacovia, până și pe el l-a fermecat și l-a umplut de energie primăvara, anotimp fascinant, marcat de renaștere, schimbări astronomice și fenomene naturale
21:10
Prin lumina amurgului, boabele arămii par vitralii împodobite cu rouă. O, cât de frumos Cerul își păstrează acolo Taina Cuminecării ca pe-un sfânt grăuncior de mană lăsat în zori, pe pragul casei bunilor
21:10
Într-o scrisoare frumoasă a Sfântului Ignatie Teoforul adresată Sfântului Policarp, acesta îl îndemna, printre altele, să aibă „o grijă desăvârșită pentru trup și pentru suflet”. Postul Mare este un
21:10
Ministrul apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a prezentat marțea trecută, la împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, planul armatei pentru al cincilea an de război, care se concentrează pe
21:10
Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă un atac comun împotriva unor ţinte din Teheran şi alte oraşe iraniene. Operațiunea a dus la moartea liderului suprem Ali Khamenei, care conducea Iranul din 1989, și a unor oficiali de vârf, între care ministrul apărării şi şeful Corpului Gardienilor Revoluţiei. Teheranul a ripostat cu lovituri asupra Israelului şi mai multor ţări arabe care găzduiesc baze militare americane, relatează agenţiile de presă.
21:00
Volumul „Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinţi români şi sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2025” - frescă peste veacuri # Ziarul Lumina
Dintre aparițiile editoriale semnificative pentru începutul de an semnalez cititorilor publicarea la Editura Basilica a volumului Centenarul Patriarhiei Române, noi sfinţi români şi sfinţirea picturii Catedralei
21:00
E-abia după prima săptămână din post începem să resimțim efectele „depresurizării”, adică ale evadării duhovnicești din zbuciumul lumii. O adiere isihastă ne pătrunde discret viața, îndeletnicirile,
15:20
Duminica întâi din Postul Mare, numită și a Ortodoxiei, a fost prăznuită cu mult fast la Biserica Icoanei din Capitală, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. La 1 martie, Sfânta Liturghie a fost oficiată
15:00
Credincioşii din Sibiu şi din împrejurimi au participat în număr mare la Sfânta Liturghie din prima duminică a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei, săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu,
14:50
În Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Patriarhală din București Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un bogat cuvânt de învățătură. În continuare, Episcopul-vicar patriarhal a prezentat volumul dedicat activității Bisericii noastre în anul 2025 și a adresat un cuvânt de felicitare Preafericirii Sale la împlinirea a 36 de ani de la primirea hirotoniei întru arhiereu.
14:50
În prima zi de primăvară, ce a coincis în acest an cu Dumnica Ortodoxiei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul,
14:30
În Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Patriarhală din București Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul
