Primari pro și contra interzicerii jocurilor de noroc

În Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Patriarhală din București Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un bogat cuvânt de învățătură. În continuare, Episcopul-vicar patriarhal a prezentat volumul dedicat activității Bisericii noastre în anul 2025 și a adresat un cuvânt de felicitare Preafericirii Sale la împlinirea a 36 de ani de la primirea hirotoniei întru arhiereu.