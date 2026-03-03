Eco-schema PD-28: Când intră banii de la APIA în conturile fermierilor

11:30

Meteorologii descriu luna martie ca fiind una ce se caracterizează printr-o vreme deosebit de schimbătoare, zilele reci şi umede alternând cu cele calde şi însorite. Din estimările pentru următoarele patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), se pare că, anul acesta, în martie vom avea parte de temperaturi ceva mai ridicate decât […]