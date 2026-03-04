Cartofii din UE sub monitorizare: Fermierii obligați să respecte noi norme
Agro-TV.ro, 4 martie 2026 10:20
Oficiul Fitosanitar a transmis o informare oficială către producătorii și cumpărătorii de cartofi după ce în ultimul an au fost aduse în țară cantități semnificative de cartof provenit din comerțul intracomunitar. Autoritățile din județul Suceava atrag atenția că nerespectarea regulilor de trasabilitate și înregistrare poate duce la sancțiuni și chiar la interzicerea comercializării produselor. Potrivit […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum o oră
10:20
Oficiul Fitosanitar a transmis o informare oficială către producătorii și cumpărătorii de cartofi după ce în ultimul an au fost aduse în țară cantități semnificative de cartof provenit din comerțul intracomunitar. Autoritățile din județul Suceava atrag atenția că nerespectarea regulilor de trasabilitate și înregistrare poate duce la sancțiuni și chiar la interzicerea comercializării produselor. Potrivit […]
Acum 4 ore
08:10
Fermierii care exploatează ferme de mici dimensiuni pot beneficia de o finanțare în valoare de 50.000 de euro prin intervenția DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, prevăzută în Planul Național Strategic PAC 2023‑2027. Potrivit consultantului în fonduri europene Cosmin Măglaș, această linie de finanțare este una dintre cele mai accesibile pentru micii fermieri, […]
Acum 6 ore
06:30
România gestionează în prezent un număr mult mai mare de scheme de plată în sectorul agricol decât alte state membre ale Uniunii Europene, ceea ce aduce atât oportunități pentru fermieri, cât și o complexitate administrativă ridicată. Potrivit declarațiilor făcute de Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la AGRO […]
Acum 24 ore
17:40
Măsuri drastice de război: S-au interzis exporturile de produse alimentare și agricole! # Agro-TV.ro
Ca urmare a războiului în desfășurare cu Israelul și Statele Unite, guvernul iranian a anunțat marți că interzice exporturile de produse alimentare și agricole, transmite AFP, citată de AGERPRES. „Exportarea oricăror produse alimentare și agricole este interzisă până la noi dispoziții. Guvernul dă prioritate aprovizionării populației cu bunuri esențiale”, se arată într-un comunicat al executivului […]
16:40
Atenție, Garda de Mediu ia fermele la puricat! Amendă de 17.500 de lei pentru o societate agricolă din Buzău # Agro-TV.ro
O societate agricolă din comuna Movila Banului, una dintre cele mai cunoscute zone legumicole din județul Buzău, a fost sancționată de comisarii de la Garda de Mediu – Comisariatul Județean Buzău în urma unui control planificat. Firma are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și oleaginoase, însă în timpul verificărilor au fost […]
15:30
Într-un moment în care fermierii români așteaptă finanțări care întârzie tot mai mult, iar programul Rabla pentru tractoare nu s-a mai organizat, piața utilajelor agricole trece printr-o schimbare interesantă. Tot mai mulți agricultori care intenționau să cumpere un tractor second hand descoperă acum o alternativă neașteptată: tractor Solis nou la același buget. Pare greu de […]
15:10
Peste 1000 de specialiști din țară și din străinătate au participat la Agri Trade Summit 2026, eveniment care a confirmat rolul tot mai important al României în stabilirea prețului grâului în regiune. Cezar Gheorghe, fondator AGRIColumn și inițiator al Agri Trade Summit, a transmis un mesaj clar comunității prezente: „Doresc să mulțumesc tuturor celor care […]
13:50
În contextul acordului cu Mercosur, Uniunea Europeană ar putea introduce un nou sprijin cuplat pentru venit, care să-i ajute pe producătorii europeni dintr-un sector destul de încercat în ultima vreme, anunță europarlamentarul Daniel Buda. „Având în vedere decizia Comisiei Europene privind aplicarea provizorie a acordului cu Mercosur, am solicitat Comisiei explicații suplimentare cu privire la […]
11:50
Prefectul județului Vrancea a convocat în ședință extraordinară Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), după ce pesta porcină africană (PPA) a fost confirmată în cazul a doi mistreți identificați în zona comunelor Răcoasa și Străoane. Potrivit informațiilor transmise de Prefectura Vrancea, cazurile au fost confirmate la doi porci mistreți vânați în Fondul de vânătoare nr. 27 Mărăști, […]
Ieri
10:10
Plățile în sectorul zootehnic sunt într-un stadiu avansat, potrivit declarațiilor făcute de Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Oficialul a prezentat, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” de la AGRO TV, situația actualizată a autorizărilor la plată pentru principalele intervenții din sectorul zootehnic gestionate de Agenția de Plăți […]
09:00
Depunerea cererilor unice de plată pentru anul 2026 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va începe pe 16 martie și se va încheia la 30 mai, a anunțat Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), la AGRO TV. Potrivit oficialului, calendarul este ușor întârziat față de […]
07:40
Plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă trimestrului III și trimestrului IV din 2025, depinde de aprobarea bugetului de stat pentru anul 2026, a declarat secretarul de stat Emil Dumitru, la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”. Oficialul din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a precizat […]
06:30
Plățile pentru eco-schema PD-28 au fost accelerate, după ce bugetul alocat a fost suplimentat cu 90 de milioane de euro, a declarat Emil Dumitru, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” de la AGRO TV. Potrivit oficialului MADR, ministerul a făcut „tot ceea ce a ținut de noi” pentru ca fermierii să primească mai devreme banii […]
2 martie 2026
17:40
Fermierii care vor să obțină sprijinul de urgență de 2000 euro/ha pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025 mai au la dispoziție doar o săptămână, până pe 9 martie 2026 inclusiv, pentru depunerea cererilor și a documentelor justificative. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 66/2026, publicate în Monitorul Oficial nr. 104 de luni, […]
16:40
Se scumpește motorina! Ce înseamnă pentru fermieri majorarea anunțată de Ministerul Energiei # Agro-TV.ro
Ministrul Energiei a declarat că, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, este posibilă o scumpire a carburanților cu 3-5 bani pe litru în perioada următoare, însă a respins scenariile potrivit cărora benzina sau motorina ar putea ajunge la 10 lei/litru. Oficialul a subliniat că România dispune de stocuri suficiente, inclusiv de gaze naturale, pentru a […]
14:20
În contextul războiului din Orientul Mijlociu, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor, românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună, avertizează analistul economic Adrian Negrescu. Acesta a explicat că, în România, prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de larg consum, iar cum barilul de petrol […]
12:40
Peste 1.600 de proiecte au primit finanțări AFIR pentru înființarea sau dezvoltare de unități de procesare și depozitare din sectorul agroalimentar, a anunțat directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. Prezent la sfârșitul săptămânii trecute la Agri Trade Summit, la Romexpo, Adrian Chesnoiu a vorbit despre influențele geopolitice în agricultură și în […]
11:10
O nouă oportunitate apare pentru fermieri printr-un proiect de amploare care va acoperi întreg lanțul valoric de la depozitarea și uscarea cerealelor până la procesarea și comercializarea produselor finite. Dezvoltarea proiectului urmează în comuna Cojocna, județul Cluj. Investiția este finanțată integral fără a necesita cofinanțare din bugetul local. „Este un proiect pe care nu l-am […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Microîntreprinderile din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui pot accesa, în 2026, finanțări europene consistente pentru modernizare și dezvoltare, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. Este vorba despre apelul „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 2”, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, cu un buget total de peste 20,3 milioane euro. Pentru mediul […]
07:40
Uniunea Europeană, prin vocea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat aplicarea provizorie a controversatului acord comercial cu blocul sud-american Mercosur – un tratat negociat timp de peste 25 de ani între UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) pentru crearea uneia dintre cele mai mari arii de liber schimb la […]
06:30
Prețul cerealelor prinde culoare – Cotații pentru grâu, orz și porumb în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Piața cerealelor începe să dea semne de revigorare în aceste zile, iar în Portul Constanța se văd deja primele mișcări mai consistente la grâu și orz. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, grâul „a căpătat un pic de culoare”, cererea pentru orz rămâne la cote ridicate, în timp ce porumbul este, deocamdată, […]
28 februarie 2026
11:10
Doi porci morți au fost descoperiți de autorități pe marginea drumului. În urma verificărilor, animalele au fost infectate cu virusul pestei pocine africane. Incidentul a avut loc pe marginea drum drumului dintre Șofronea și Sânpaul. Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad (DSVSA Arad) a dispus mai multe măsuri stricte pentru limitarea răspândirii bolii. […]
08:10
Fermierii nu mai au bani de îngrășăminte. ,,Este al treilea an de când lucrăm fără fosfor” # Agro-TV.ro
Fermierii duc o luptă tot mai grea cu prețurile la inputuri, lipsa finanțării și efectele secetei din ultimii ani. Într-un context în care costurile cresc, mulți agricultori spun că abia reușesc să își mențină culturile în viață. Un fermier din sudul țării care practică tehnologia no-till povestește că, deși la sfârșitul lunii februarie orzul arată bine ca […]
27 februarie 2026
16:50
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) analizează posibilitatea instituirii unei scheme de ajutor de minimis pentru sectorul acvaculturii, după întâlnirea de lucru organizată joi de Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul pentru Pescuit și Acvacultură (PAP) 2021–2027, la care a participat secretarul de stat Emil Dumitru, alături de reprezentanți ai ai organizațiilor […]
16:10
Combaterea buruienilor problemă rămâne una dintre principalele provocări tehnologice în cerealele păioase. Intervalul de aplicare și selectivitatea produselor utilizate sunt factori decisivi pentru eficiența intervenției. Soluția completă pentru controlul buruienilor graminee și cu frunză lată, inclusiv a celor problemă, din culturile de cereale păioase: grâu, grâu durum, grâu spelta, secară, triticale. Pachet tehnologic pentru 10 hectare, compus din: erbicidele Atevior® (3 […]
15:40
Michael Flatley deschide noul sezon Life & Style cu Maria Andrei: o întâlnire spectaculoasă cu legenda Lord of the Dance # Agro-TV.ro
Un nou sezon Life & Style cu Maria Andrei începe sambata, 28 februarie, de la 15.00, la Prima TV, cu energie, eleganță și povești care inspiră. Emisiunea revine cu o promisiune simplă: fiecare ediție va fi o invitație la descoperire, la călătorii care schimbă perspectiva și la întâlniri memorabile. Gazda emisiunii, Maria Andrei, pornește din […]
15:40
O nouă oportunitate pentru dezvolatarea tinerilor fermieri vine din partea BCR Social Finance în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Aceștia vor avea parte de mentorat gratuit si credite subvenționate. BCR Social Finance, în parteneriat cu Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, lansează un program dedicat susținerii tinerilor antreprenori din agricultură și domeniul […]
15:20
Copiii invizibili ai României: 1 din 3 trăiește în sărăcie, iar mortalitatea infantilă revine la niveluri alarmante # Agro-TV.ro
România se confruntă cu una dintre cele mai dure realități sociale din Uniunea Europeană: copilăria trăită în sărăcie. În spatele cifrelor oficiale se află milioane de destine fragile – copii pentru care accesul la educație, hrană, îngrijire medicală sau siguranță nu este garantat. Datele recente arată o situație care nu mai poate fi ignorată: aproximativ […]
14:40
Tehnologie SF pusă în practică de chinezi: „Semințe de sol” care transformă nisipul deșertului în teren de plantat în 1-2 ani! # Agro-TV.ro
„Semințe de sol”, da, ai citit bine! Le „plantezi” pe nisip și, într-un an, doi, poți avea pe suprafața deșertului un sol tamna bun pentru plantat! O echipă de oameni de știință chinezi susține că a scurtat procesul de stabilizare a nisipului de la decenii la doar câțiva ani, deschizând noi speranțe în lupta împotriva […]
11:30
Meteorologii descriu luna martie ca fiind una ce se caracterizează printr-o vreme deosebit de schimbătoare, zilele reci şi umede alternând cu cele calde şi însorite. Din estimările pentru următoarele patru săptămâni publicate vineri de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), se pare că, anul acesta, în martie vom avea parte de temperaturi ceva mai ridicate decât […]
09:00
Facilitățile financiare prezentate de ministrul Agriculturii la întâlnirea cu oierii, desfășurată la sediul MADR, au readus în prim-plan o problemă structurală din sectorul ovin: majoritatea covârșitoare a crescătorilor activează ca persoane fizice și nu pot accesa instrumentele de finanțare destinate persoanelor juridice. Potrivit declarațiilor făcute în cadrul discuțiilor, persoanele juridice vor putea beneficia de credite […]
07:50
După mai mulți ani în care porumbul a fost evitat din cauza secetei și a riscurilor tot mai greu de gestionat, 2026 ar putea aduce o schimbare de strategie în fermele românești. Trei tineri fermieri – din Călărași, Vrancea și Vaslui – vorbesc deschis despre revenirea la porumb, pe fondul unei rezerve bune de apă […]
06:30
Anul agricol 2026 se anunță unul plin de incertitudini pentru fermierii români, în special în ceea ce privește prețul cerealelor. Dacă rapița pare să își păstreze statutul de „vedetă” a sezonului, grâul și orzul ridică serioase semne de întrebare, în contextul unor prețuri deja scăzute și al unei presiuni anticipate la recoltă. Rapița – „lozul […]
26 februarie 2026
19:40
Provocarea lui Florin Barbu către marii retaileri: Negocieri cu spectatori privind adaosul comercial la alimente! # Agro-TV.ro
Se pare că ministrul agriculturii, Florin Barbu, e hotărât să declare război total practicilor comerciale neloiale pe care, după cum afirmă acesta, le utilizează marii retaileri în relația cu fermierii și producătorii români de alimente. Iar una dintre aceste practici, potrivit ministrul agriculturii, este aplicarea neunitară a adaosului comercial pe aceeați categorie de produs. „Toate […]
19:30
După o iarnă bogată în precipitații multe culturi de cereale ies din sezonul rece cu rădăcinile expuse și cu un sistem radicular slăbit. Fără o intervenție rapidă la desprimăvărare, reluarea vegetației poate fi întârziată, iar potențialul de producție diminuat considerabil. Dar există soluții care pun culturile pe drumul cel bun încă din primele zile de primăvară… De […]
24 februarie 2026
10:10
Când vine vorba de Dragobete, niciodată nu e timpul pierdut pentru a sărbători iubirea în buna tradiție românească. Iar pentru că Tărgul de Dragobete programat pentru săptămâna trecută nu a mai putut avea loc din cauza vremii nefavorabile, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) te invită să te bucuri de sărbătoarea de Dragobete puțin mai […]
09:10
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a transmis comisarului european pentru Agricultură și Alimentație, precum și miniștrilor Agriculturii din statele membre, o serie de propuneri concrete pentru eliminarea practicilor comerciale neloiale din retailul agroalimentar. Prezent la Consiliul AgriFish de la Bruxelles, șeful MADR a subliniat patru puncte pe care le consideră esențiale în ceea […]
07:50
Piața porumbului rămâne, în aceste zile, într-o zonă de echilibru fragil. Cotațiile nu dau semne de revenire, iar presiunile externe și contextul agronomic global creează un tablou mixt pentru fermieri și traderi. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, prețul porumbului rămâne stabil în aceste zile, cu o valoare cuprinsă în intervalul 185-187 […]
06:30
După ani la rând marcați de secetă și dezechilibre majore în regimul pluviometric, fermierii din mai multe zone ale țării vorbesc, în 2026, despre o schimbare de paradigmă: solurile sunt bine alimentate cu apă, iar culturile de toamnă intră în primăvară cu rezerve considerabile de umiditate. Chiar dacă pe alocuri există băltiri și exces temporar […]
23 februarie 2026
19:50
Prețul grâului în Portul Constanța – Cum arată cotațiile după episoadele de ger năprasnic # Agro-TV.ro
Prețul grâului traversează o perioadă de aparentă acalmie, în ciuda unor semnale îngrijorătoare venite din mai multe zone agricole importante ale Europei. Inundațiile din Franța și Spania, revărsările de râuri din Marea Britanie și băltirile extinse din Ucraina ridică semne de întrebare privind starea culturilor și potențialele efecte asupra producției din 2026. Potrivit expertului în […]
18:40
Necaz mare pe proprietarul unei stâne din localitatea Curtișoara, județul Olt: s-a trezit cu zeci de animale ucise de câinii de pază ai vecinului, o haită de vreo 20 de dulăi. Potrivit Digi24, câinii i-ar aparține directorului Casei Județene de Pensii Olt, care ar deține o proprietate aflată în imediata apropiere a stânei. Aceștia au […]
15:30
Vești rele, în pragul lucrărilor agricole de primăvară: Cât de sus urcă prețul motorinei! # Agro-TV.ro
Venirea primăverii aduce după sine reluarea lucrărilor agricole, însă prețul motorinei nu e deloc încurajator pentru fermieri. Potrivit unei analize publicate de Asociația Energia Inteligentă (AEI), prețul motorinei a trecut de 8,2 lei pe litru în unele benzinării și ar putea ajunge la 8,3 – 8,5 lei în perioada următoare, dacă presiunile regionale și evoluția […]
14:20
Să te trezești în ogradă cu un miel orb din naștere nu e doar neobișnuit, dar pentru mulți faptul reprezintă chiar un mare necaz. Nu același lucru s-a întâmplat și în cazul unui gospodar din Berca, județul Buzău, a cărui poveste despre sensibilitate, grijă și devotament a ajuns să emoționeze întreaga comunitate. Totul a început […]
12:50
Agricultura avea demult nevoie de o iarnă ca la carte, însă zăpada abundentă n-a fost pentru toți fermierii o binefacere, ci dimpotrivă, a adus dezastrul. Claudiu Breazu, legumicultor din comuna Glodeanu Sărat, județul Buzău, a pierdut mare parte din cultura sa unică de viță-de-vie cultivată în spații protejate. Aproape 80% din suprafața aflată în solarii […]
11:10
Miniștrii agriculturii din Uniunea Europeană se reunesc luni, 23 februarie, la Bruxelles, în cadrul Consiliului pentru Agricultură și Pescuit (AgriFish), pentru a discuta din nou despre practicile comerciale neloiale îndreptate asupra fermierilor și producătorilor agricoli, dar și despre recomandările Comisiei Europene privind Politica Agricolă Comună 2028-2034. Potrivit unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene, în prima […]
09:30
Demult n-am mai avut o iarnă care să-și joace așa de bine rolul din punct de vedere meteorologic – ninsori suficiente, viscol, chiar și perioade cu ger –, iar marea majoritate a fermierilor s-au arătat mulțumiți până acum, dar cam ajunge. Martie bate la ușă, și toată lumea așteaptă să vadă primele semne de primăvară. […]
07:50
Fermierul Ionuț Olteanu: Finanțarea utilajelor second-hand ar fi salvat multe exploatații. # Agro-TV.ro
În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Portret de fermier”, realizatorul Ovidiu Ghinea a stat de vorbă cu Ionuț Olteanu, unul dintre cei mai mari fermieri din zona de sud a țării, care a vorbit deschis despre greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului în afacerea sa din agricultură. Potrivit acestuia, după secetă, scumpirea […]
06:30
Prețul terenului agricol, prea mare pentru buzunarele fermierilor români: „S-a scumpit de 10 ori” # Agro-TV.ro
Prețul terenului agricol continuă să crească în România, iar pentru mulți fermieri visul de a-și consolida exploatațiile devine tot mai greu de realizat. Fermieri cu ștate vechi în agricultura românească au ajuns acum să regrete că au preferat să lucreze pământul în arendă și nu l-au cumpărat atunci când prețul era jos. Acum, mulți dintre […]
21 februarie 2026
11:10
De la 1 mai imaginile cu carne vor dispărea din panourile publicitare, stații de autobuz și alte spații publice. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a impactului asupra climei. Autoritățile locale susțin că publicitatea influențează comportamentul de consum, iar limitarea promovării produselor din carne procesată poate contribui la scăderea cererii și, implicit, […]
20 februarie 2026
16:30
Disperare printre fermieri: Viscolul distruge solariile! Sute de legumicultori afectati și producții în pericol! # Agro-TV.ro
E nenorocire printre fermierii din sectorul legumicol: viscolul și ninsorile abundente din ultimele zile le-au pus la pământ solariile, afectând grav producțiile din acest an. În Glodeanu Sărat, unul dintre cele mai importante centre legumicole din județul Buzău și din țară pagubele sunt extreme de serioase. Peste 50 de hectare de solarii au fost distruse, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.