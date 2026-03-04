Cartofii din UE sub monitorizare: Fermierii obligați să respecte noi norme

06:30

Prețul terenului agricol continuă să crească în România, iar pentru mulți fermieri visul de a-și consolida exploatațiile devine tot mai greu de realizat. Fermieri cu ștate vechi în agricultura românească au ajuns acum să regrete că au preferat să lucreze pământul în arendă și nu l-au cumpărat atunci când prețul era jos. Acum, mulți dintre […]