„Războaiele pot fi purtate la nesfârșit”. Mesajul dur al lui Trump care zguduie Orientul Mijlociu: „Avem o rezervă nelimitată de arme”

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a lăsat în urmă o moștenire profund controversată după asasinarea sa, la 28 februarie. Aflat la conducerea țării din 1989, după moartea mentorului său, Ruhollah Khomeini, Khamenei a fost cel mai longeviv lider din Orientul Mijlociu.