28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din regiune

22:30

Pe măsură ce Orientul Mijlociu se confruntă cu o criză în escaladare rapidă, Statele Unite și Israelul par să fi obținut avantaje militare timpurii, în timp ce Iranul se confruntă cu o criză de lideri și o profundă incertitudine privind pașii următori, se arată într-o analiză CNN.