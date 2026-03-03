Cum reacționează Europa la oferta nucleară a lui Emmanuel Macron
Adevarul.ro, 3 martie 2026 11:30
Opt țări europene au fost de acord să participe la această descurajare avansată: Regatul Unit, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a anunțat președintele Franței.
Andreea Anița, tânăra din Fălticeni, bolnavă de cancer, pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari, a pierdut lupta cu boala. Anunțul a fost făcut marți de polițistul Daniel Ceclan (Dani Cek), unul dintre cei care au reușit să convingă mii de oameni să doneze pentru tratamentul în SUA al tinerei
La Cocoș, preluat de proprietarul Lidl și Kaufland. Conceptul companiei urmează să fie implementat și în alte țări europene # Adevarul.ro
Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland şi totodată unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume, a anunțat, marți, că a preluat cu succes retailerul român La Cocoș.
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se sperie, apar cele mai mari oportunități” # Adevarul.ro
Maria Dinulescu, fosta actriță devenită expertă în imobiliare în Dubai, spune că actuala criză regională nu reprezintă un pericol și că este momentul perfect pentru cei care vor să facă investiții: „Valurile urcă și coboară, iar noi trebuie să vindem doar când urcă”.
Se împlinesc 49 de ani de la seismul din 1977. Bilanțul unui dezastru care a schimbat România # Adevarul.ro
Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, una dintre cele mai tragice zile din istoria recentă a României. În jur de 35.000 de locuințe au fost distruse, dar cel mai tragic a fost bilanțul pierderilor umane: peste 1.500 de oameni au murit atunci.
Sorana Cîrstea, la primul turneu după despărțirea de Alexandru Țiriac. Drum deschis la Miami # Adevarul.ro
Cîrstea, Cristian și Ruse, cele 3 românce de pe tabloul principal, și-au aflat adversarele de la Indian Wells.
Povara fiscală lovește persoanele cu handicap, care trăiesc cu frica zilei de mâine: „Deja aveam cureaua strânsă și acum a mai mutat-o două găuri” # Adevarul.ro
Persoanele cu dizabilități continuă să resimtă povara fiscală chiar și după adoptarea recentă a reducerilor de taxe. Pentru mulți, venitul lunar este insuficient pentru a acoperi cheltuielile de bază, iar facturile la utilități și costurile pentru întreținere devin o sursă constantă de stres.
Avioane americane părăsesc bazele din Spania după refuzul Madridului privind utilizarea lor pentru atacuri asupra Iranului # Adevarul.ro
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare de la Rota și Morón, în sudul Spaniei, după ce guvernul de la Madrid a transmis că facilitățile aflate pe teritoriul său nu pot fi utilizate pentru atacuri asupra Iranului.
Tensiuni între Londra și Nicosia după ce o dronă a lovit baza militară de la Akrotiri. Ciprul amenință cu renegocierea acordului # Adevarul.ro
Guvernul Ciprului a criticat Regatul Unit după un atac cu dronă asupra bazei aeriene britanice de la Akrotiri, incident care a determinat evacuarea locuitorilor din zonă și a alimentat tensiunile diplomatice dintre cele două părți, scrie politico.eu.
Noul ambasador al Republicii Moldova în România, primit de șefa diplomației Oana Țoiu. A primit scrisorile de acreditare # Adevarul.ro
Noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a fost primit de șefa diplomației române, Oana Țoiu, care i-a înmânat scrisorile de acreditare. Ulterior, cei doi au discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două state.
Alegeri decisive la Sofia. Alianță nouă, ambiții mari. Fostul președinte Rumen Radev conduce detașat în sondaje, promițând „demolarea modelului oligarhic” # Adevarul.ro
Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este creditat cu prima șansă la câștigarea alegerilor generale anticipate din aprilie, după ce a anunțat lansarea unei noi coaliții politice, menită să îi consolideze drumul spre funcția de prim-ministru.
Israelul trimite trupe în sudul Libanului după atacurile Hezbollah: „Avansăm pentru a proteja comunitățile de la graniță” # Adevarul.ro
Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al apărării, Israel Katz, au autorizat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în sudul Libanului, după atacuri ale grupului Hezbollah, sprijinit de Iran.
Altfel nu găsesc o explicaţie la insistenţa cu care PSD-Grindeanu vrea să cheltuim peste ce avem.
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține că recesiunea tehnică este necesară. „Ceea ce traversează România astăzi nu este o criză” # Adevarul.ro
Recesiunea tehnică reprezintă un pas necesar pentru schimbarea modelului de creștere economică, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul evenimentului „România: creștere economică bazată pe competitivitate”, organizat în parteneriat cu Banca Mondială.
Ministrul Apărării Radu Miruță vine la „Interviurile Adevărul”. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, va participa marți, 3 martie la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre temele actuale ale apărării, situația internațională și evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.
Piloții americani catapultați în Kuweit, confundați de localnici cu iranienii, după ce avioanele lor au fost doborâte din greșeală # Adevarul.ro
Localnicii din Kuweit au reacționat agresiv și aproape l-au atacat pe unul dintre membrii echipajului unui F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA, doborât luni, 2 martie, într-un incident de „foc prietenesc” deasupra Kuweitului.
28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din regiune # Adevarul.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat marți, că 28 de curse către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), ca urmare a escaladării conflictului regional.
Zelenski îl acuză pe Orban că a respins oferta Croației de a livra petrol Ungariei și Slovaciei # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a existat o ofertă din partea Croației de a furniza petrol Ungariei, însă Guvernul de la Budapesta a refuzat propunerea.
Suntem în era bombardamentelor controlate de inteligența artificială. Mai rapidă decât „viteza gândului”: „Decapitezi regimul în ore, nu în săptămâni” # Adevarul.ro
Utilizarea inteligenței artificiale în atacurile asupra Iranului deschide o nouă eră a bombardamentelor ultrarapide, aproape mai rapide decât „viteza gândului”, iar experții avertizează că deciziile umane ar putea fi reduse la simple aprobări automate.
Declarația care a stârnit controverse în Congresul SUA. Marco Rubio: „Știam că dacă nu îi vom lovi preventiv, vom suferi pierderi mai mari” # Adevarul.ro
Atacurile aeriene ale Statelor Unite asupra Iranului au fost lansate preventiv, ca urmare a informațiilor că Israelul intenționa să lovească ținte iraniene, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio într-o ședință închisă cu membri ai Congresului.
Mossadul ar fi compromis, timp de ani, rețeaua de camere de trafic din Teheran. Cum au reușit Israelul și SUA să-l elimine pe ayatollahul Khamenei # Adevarul.ro
Agenți ai Mossad au pătruns în rețeaua de camere de supraveghere a traficului din Teheran și au monitorizat, timp de mai mulți ani, deplasările ayatollahului Ali Khamenei, ale gărzilor sale de corp și ale altor oficiali de rang înalt iranieni, potrivit unui raport citat de Daily Mail.
Ceață densă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Vizibilitate sub 100 de metri în zece județe # Adevarul.ro
Circulația rutieră se desfășoară marți dimineața în codiții dificile, din cauza ceții dense care reduce semnificativ vizibilitatea pe mai multe artere importante din țară.
Atacurile Iranului zguduie piața petrolului. Prețul mediu al benzinei la pompă în SUA a depășit pragul de 3 dolari pe galon # Adevarul.ro
Prețul mediu al benzinei la pompă în SUA a depășit luni pragul de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, pe fondul agravării conflictului din Orientul Mijlociu, punând la încercare aprobarea publică a deciziei președintelui Donald Trump de a ataca Iranul.
„Războaiele pot fi purtate la nesfârșit”. Mesajul dur al lui Trump care zguduie Orientul Mijlociu: „Avem o rezervă nelimitată de arme” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți dimineață, că Statele Unite dispun de o „rezervă nelimitată” de arme și că stocurile de muniție nu au fost niciodată mai consistente.
Radu Miruță: MApN poate evacua românii din Orient, dar avioanele militare au puține locuri # Adevarul.ro
Ministerul Apărării poate ajuta la evacuarea cetățenilor români aflați în zone de conflict, în Orientul Mijlociu, a afirmat, luni seară, Radu Miruță.
Una dintre ultimele fotografii cu Johan Cruyff în viață. Se împlinesc 10 ani de la moartea genialului olandez # Adevarul.ro
Olandezul Johan Cruyff a murit în 2016.
A început numărătoarea inversă: 100 de zile până la startul Campionatului Mondial de fotbal # Adevarul.ro
Turneul final va fi găzduit în premieră de trei țări.
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fugit în Arizona. Vedetele au fost „interceptate” de paparazzi # Adevarul.ro
Cei doi formează cel mai vânat cuplu al momentului.
Explozie urmată de incendiu devastator în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană și câinele acesteia au murit sub dărâmături # Adevarul.ro
O explozie puternică, urmată de un incendiu violent, a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 03:30, la o locuință în Sectorul 6 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de puternică încât tavanul și pereții casei s-au prăbușit.
Primii 318 români au fost repatriați din Orientul Mijlociu cu două curse. Oamenii acuză statul român că nu i-a ajutat # Adevarul.ro
Circa 300 de cetățeni români au ajuns în această noapte în țară cu două curse operate de TAROM spre Egipt. La aeroport a fost prezentă și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla” # Adevarul.ro
Pe lângă milionari din întreaga lume, mulți români înstăriți au cumpărat apartamente în Dubai, atrași de promisiunea unor investiții foarte rentabile și în condiții de discreție maximă. „Adevărul” a discutat cu economistul Radu Nechita despre perspectiva acestor investiții.
Dronele fabricate în Iran care au vizat o bază militară britanică din Cipru au fost lansate din Libanul vecin, probabil de Hezbollah, a declarat pentru AFP o sursă guvernamentală cipriotă.
Incendiu la ambasada americană de la Riad, după un atac cu drone. Trump amenință că SUA vor răspunde „în curând” # Adevarul.ro
Un incendiu „limitat” a izbucnit în cursul luni nopţii de luni spre marţi la ambasada americană la Riad în urma unui atac cu două drone, a anunţat Ministerul Apărării din Arabia Saudită. Ulterior, Donald Trump a avertizat că SUA vor răspunde „în curând” la acest atac.
Conflictul din Iran care a făcut ca peste o mie de români să rămână blocați în țări din Orientul Mijlociu, o parte chiar elevi aflați în vacanță, redeschide o veche controversă privind organizarea excursiilor și taberelor școlare.
Haosul zborurilor din Orientul Mijlociu: Ce soluții au românii cu vacanțe programate. Sfaturile oferite de un expert # Adevarul.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează planurile multor turiști, în condițiile în care majoritatea aeroporturilor au fost închise. Consultantul în turism Răzvan Pascu a explicat pentru „Adevarul” situația la zi și a oferit recomandări adaptate momentului în care este programată călătoria.
Paradoxul sărăciei în România: De ce se simt vulnerabili cei care câștigă 2.000 de euro, când salariul majoritar este de 700 de euro # Adevarul.ro
Definiția sărăciei în România devine tot mai subiectivă: în timp ce majoritatea angajaților câștigă aproximativ 700 de euro, o nouă formă de nemulțumire financiară apare în rândul celor cu venituri de peste 2.000 de euro.
De ce scade sprijinul românilor pentru Ucraina? „Nu suntem pro-ruși, dar războiul nu mai provoacă șoc, ci oboseală” # Adevarul.ro
La patru ani de la invazia Ucrainei, percepția românilor despre război s-a schimbat semnificativ, doar jumătate susținând că Rusia este vinovată și mai puțin de jumătate fiind disponibili să ajute. Analistul de securitate Nicolae Țibrigan explică ce s-a întâmplat.
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit” # Adevarul.ro
Războiul dintre SUA și Iran amenință să blocheze strâmtoarea Ormuz, prin care trec peste 20% din gazele lichefiate destinate Europei. Efectele acestei situații sunt analizate de experții consultați de „Adevărul”
Dacă aveți diabet, probabil că vi s-a recomandat, la un moment dat, să evitați fructele. Explicația pare logică: conțin carbohidrați, iar aceștia cresc glicemia. Totuși, fructele nu trebuie eliminate din alimentație, ci consumate în cantități potrivite și în forma lor naturală.
O operațiune recentă comună a serviciilor de securitate din Ucraina și Moldova a scos la iveală modul în care frontul informațional al Moscovei începe să dea rateuri, transformându-se într-un nou front pe care Ucraina și-a demonstrat încă o dată reziliența, se arată într-o analiză Kyiv Post.
Exercițiu de alarmare publică. Ziua și ora când pornesc alarmele în București și în țară # Adevarul.ro
Miercuri, 4 martie, dacă veți auzi alarmele, nu trebuie să vă panicați. Nu e din nou cutremur și nici nu anunță vreo catostrofă. E ,,miercurea sirenelor", un exercițiu de alarmare la nivel național, organizat de către IGSU.
Nelia Ceceata, în vârsta de 62 de ani, a muncit decenii în serviciul statului - mai întâi în armata sovietică din Turkmenistan, apoi în cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență al Ucrainei. În dosarul ei se regăseau distincții oficiale.
Președintele SUA, Donald Trump, nu pare să fi învățat lecțiile intervențiilor anterioare pentru schimbarea regimurilor din Irak și Afghanistan, susține publicația Financial Times.
Japonia este adesea descrisă drept o cultură a discreției, unde mesajele indirecte cântăresc la fel de mult ca declarațiile explicite. Totuși, evoluțiile recente arată că Tokyo vorbește din ce în ce mai clar — și acționează mai ferm.
Evaziunea fiscală, nota plătită de contribuabilii onești. Unde sunt vulnerabilitățile și cât contează reducerea gap-ului de TVA # Adevarul.ro
Deficitul bugetar al României este profund afectat de evaziunea fiscală ridicată, statul pierzând anual aproape 10% din PIB din cauza colectării ineficiente a taxelor. Evaziunea, în special cea din TVA (3,8% din PIB), este o cauză majoră a veniturilor bugetare scăzute.
Cum și-a schimbat Iranul strategia militară de la Războiul de 12 zile. Poate supraviețui Republica Islamică atacurilor SUA și Israelului? # Adevarul.ro
Orientul Mijlociu traversează unul dintre cele mai volatile momente din ultimele decenii, după confirmarea uciderii Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor lovituri coordonate americano-israeliene.
Presiunea arterială crescută, obezitatea și diabetul cresc riscul bolilor cardiovasculare, chiar și la vârste mai mici decât cele obișnuite pentru astfel de afecțiuni. Cele mai afectate sunt femeile, arată un studiu al American Heart Association.
De ce prăbușirea regimului de la Teheran este o victorie pentru întreaga lume liberă - Analiza lui Adrian Papahagi # Adevarul.ro
Războiul declanșat de SUA și Israel în Iran este privit în general prin cheie geopolitică, reflexul multor comentatori fiind unul de îngrijorare față de riscul escaladării. Această perspectivă scapă din vedere aspectul cel mai important: răul făcut de acest regim timp de aproape jumătate de secol.
„O armă iraniană puternică”. Cum au fost uciși cei șase militari americani într-un atac al Iranului # Adevarul.ro
Șase militari americani au fost uciși într-un atac direct al Iranului asupra unui centru tactic de operațiuni fortificat din Kuweit, marcând primele pierderi americane în conflictul în escaladare dintre Statele Unite și Iran, au confirmat oficiali ai apărării luni, relatează Business Insider și CNN.
Viața secretă a nevestei lui Stalin și moartea sa misterioasă. Cum a sfârșit Nadejda, tânăra cu sânge de rom # Adevarul.ro
Viața privată a lui Stalin a fost marcată de tragedii. Cele două soții ale sale au murit. Cea mai misterioasă soartă a avut-o cea de-a doua nevastă, Nadejda Allilueva. Aceasta s-a sinucis la vârsta de 31 de ani fiindcă ar fi fost nefericită în căsnicie și foarte geloasă.
