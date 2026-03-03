Iranul amenință Europa să nu se alăture ofensivei Israelului-SUA: „Ar fi un act de război”
Adevarul.ro, 3 martie 2026 13:00
Iranul a avertizat marți, 3 martie, țările europene să nu se implice în conflictul său cu Israelul și Statele Unite, după ce Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene.
Acum 30 minute
13:15
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie” ca măsură de debirocratizare. Consilier prezidențial: „Avem nevoie să terminăm cu tipul ăsta de discurs că nu ne vindem ţara” # Adevarul.ro
Guvernul României invită cetățenii să contribuie în procesul de reducere a birocrației a administrației publice prin semnalarea procedurilor birocratice greoaie cu care se confruntă, pe platforma online „Fără hârtie”, disponibilă la adresa fara-hartie.gov.ro.
13:15
Țara din Europa care oferă până la 70.000 de euro celor care vor să locuiască sau să renoveze locuințe în zonele rurale # Adevarul.ro
Statul spaniol oferă ajutoare de până la 70.000 de euro persoanelor care vor să locuiască sau să renoveze locuințe în zonele rurale, mai ales în zonele cunoscute sub denumirea de „Spania Goală” (España Vaciada).
13:15
Israel lovește în inima Teheranului: palatul prezidențial bombardat masiv cu peste 250 de rachete. Operațiuni terestre în Liban # Adevarul.ro
Forțele aeriene israeliene au lansat peste 250 de rachete asupra complexului de conducere al Iranului, vizând inclusiv clădirea prezidențială, sediul Consiliului Suprem de Securitate Națională și alte facilități strategice, potrivit informațiilor furnizate de IDF.
13:15
PSD le cere partenerilor de guvernare o „atitudine constructivă” în negocierile pentru bugetul de stat. „Invocarea indicării surselor de finanțare reflectă rea-credință” # Adevarul.ro
PSD cere partidelor din Coaliție să nu blocheze adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2026. Social democrații spun că pachetul de solidaritate pe care îl propun are un impact minimal.
Acum o oră
13:00
Oana Lasconi, declarații șocante care au stârnit valuri: „Khamenei era de un miliard de ori mai feminist decât Satana ăla”. Atac direct la Patriarhul Daniel # Adevarul.ro
Oana Lasconi, fiica fostei președinte USR Elena Lasconi și activistă cunoscută pentru opiniile sale critice la adresa instituțiilor religioase, a stârnit valuri de polemici după ce a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care deplânge moartea ayatollahului Ali Khamenei.
13:00
12:45
„Avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, susține un consilier BNR. România pierde 30% din TVA # Adevarul.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a acuzată că „avem un sistem corupt până în măduva oaselor”, afirmând că țara are un deficit de 30% la colectarea TVA, în timp ce țările vecine reușesc să colecteze peste 90%.
12:45
Wizz Air trimite un avion din Sofia la Muscat pentru a evacua echipajele blocate în Dubai # Adevarul.ro
Wizz Air a trimis un avion de la Sofia (Bulgaria) spre Muscat (Oman) pentru a evacua echipajele de zbor rămase blocate în Dubai (Emiratele Arabe), au informat surse avizate pentru „Adevărul”.
12:45
Cele mai bune 7 cafetiere din 2026 pe eMAG pentru dimineți perfecte cu cafea filtrată: Ghid complet pentru orice buget și necesitate # Adevarul.ro
Descoperă top 7 cafetiere din 2026 pe eMAG, alese pentru gust perfect, fiabilitate și raport excelent calitate-preț. Compară rapid modelele pentru orice buget și alege cafetiera ideală pentru cafea filtrată aromată, zi de zi.
12:45
Un comandant de rang înalt al Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a declarat că Iranul este pregătit să „ardă fiecare navă” care încearcă să traverseze Strâmtoarea Ormuz, avertizând totodată că prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.
Acum 2 ore
12:30
Anamaria Prodan ignoră realitățile din Orientul Mijlociu și pleacă la Dubai: „Nu mai dezinformați, nebunilor!” # Adevarul.ro
Există și persoane care sfidează situația din Orientul Mijlociu și înfruntă pericolele.
12:30
Semiluna Roșie Iraniană anunță că bilanțul morților a ajuns la 787, cu peste 40% mai mult decât cifra anunțată anterior # Adevarul.ro
Semiluna Roșie Iraniană a anunțat marți, 3 martie, că numărul morților în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului a ajuns la 787. De asemenea, au fost înregistrate 1.039 de atacuri în 504 locații.
12:30
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru numirea lui Mihai Damian, propunerea PNL, în funcția de ministru al Educației și Cercetării.
12:30
Agenția Internațională pentru Energie Atomică confirmă pagube produse la clădirile centralei nucleare Natanz din Iran # Adevarul.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (IAEA) a confirmat marți, 3 martie, unele deteriorări recente la clădirile de intrare ale Uzinei de Îmbogățire a Combustibilului de la Natanz (FEP) din Iran.
12:30
Ministrul Finanțelor anunță un buget realist, care marchează trecerea la un model bazat pe investiții: „Nu ne permitem cheltuieli fără sursă” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că proiectul bugetului de stat pe anul 2026 aduce un record al investițiilor și fondurilor europene atrase de România.
12:15
Explozie de prețuri la gaze: TTF urcă cu 40% și amenință industria, sectorul energetic, avertizează expertul Dumitru Chisăliță # Adevarul.ro
Prețul gazelor naturale la hub-ul european TTF a înregistrat o creștere spectaculoasă de aproximativ 40% într-o singură zi, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu și atacurile asupra infrastructurii energetice din Qatar.
12:15
Secretarul american de război, Pete Hegseth, a adoptat luni tonul tipic începuturilor spectaculoase ale războaielor americane, promițând o victorie rapidă în Iran.
12:15
Israelul acuză Spania că se află „de partea greșită a istoriei”, după refuzul privind bazele militare operate comun cu SUA # Adevarul.ro
Israel a criticat dur refuzul guvernului spaniol de a permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare operate în comun pe teritoriul Spaniei pentru atacuri împotriva Iranului, acuzându-l pe premierul spaniol Pedro Sánchez că ar fi „de partea greșită a istoriei”, scrie The Guardian.
12:00
Andreea Anița, tânăra din Fălticeni, bolnavă de cancer, pentru care s-au strâns 2,3 milioane de dolari, a pierdut lupta cu boala. Anunțul a fost făcut marți de polițistul Daniel Ceclan (Dani Cek), unul dintre cei care au reușit să convingă mii de oameni să doneze pentru tratamentul în SUA al tinerei
11:45
La Cocoș, preluat de proprietarul Lidl și Kaufland. Conceptul companiei urmează să fie implementat și în alte țări europene # Adevarul.ro
Grupul german Schwarz, proprietarul Lidl şi Kaufland şi totodată unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din lume, a anunțat, marți, că a preluat cu succes retailerul român La Cocoș.
Acum 4 ore
11:30
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se sperie, apar cele mai mari oportunități” # Adevarul.ro
Maria Dinulescu, fosta actriță devenită expertă în imobiliare în Dubai, spune că actuala criză regională nu reprezintă un pericol și că este momentul perfect pentru cei care vor să facă investiții: „Valurile urcă și coboară, iar noi trebuie să vindem doar când urcă”.
11:30
Opt țări europene au fost de acord să participe la această descurajare avansată: Regatul Unit, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca, a anunțat președintele Franței.
11:30
Se împlinesc 49 de ani de la seismul din 1977. Bilanțul unui dezastru care a schimbat România # Adevarul.ro
Pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, una dintre cele mai tragice zile din istoria recentă a României. În jur de 35.000 de locuințe au fost distruse, dar cel mai tragic a fost bilanțul pierderilor umane: peste 1.500 de oameni au murit atunci.
11:15
Sorana Cîrstea, la primul turneu după despărțirea de Alexandru Țiriac. Drum deschis la Miami # Adevarul.ro
Cîrstea, Cristian și Ruse, cele 3 românce de pe tabloul principal, și-au aflat adversarele de la Indian Wells.
11:00
Povara fiscală lovește persoanele cu handicap, care trăiesc cu frica zilei de mâine: „Deja aveam cureaua strânsă și acum a mai mutat-o două găuri” # Adevarul.ro
Persoanele cu dizabilități continuă să resimtă povara fiscală chiar și după adoptarea recentă a reducerilor de taxe. Pentru mulți, venitul lunar este insuficient pentru a acoperi cheltuielile de bază, iar facturile la utilități și costurile pentru întreținere devin o sursă constantă de stres.
11:00
Avioane americane părăsesc bazele din Spania după refuzul Madridului privind utilizarea lor pentru atacuri asupra Iranului # Adevarul.ro
Cincisprezece aeronave americane au părăsit bazele militare de la Rota și Morón, în sudul Spaniei, după ce guvernul de la Madrid a transmis că facilitățile aflate pe teritoriul său nu pot fi utilizate pentru atacuri asupra Iranului.
10:45
Tensiuni între Londra și Nicosia după ce o dronă a lovit baza militară de la Akrotiri. Ciprul amenință cu renegocierea acordului # Adevarul.ro
Guvernul Ciprului a criticat Regatul Unit după un atac cu dronă asupra bazei aeriene britanice de la Akrotiri, incident care a determinat evacuarea locuitorilor din zonă și a alimentat tensiunile diplomatice dintre cele două părți, scrie politico.eu.
10:45
Noul ambasador al Republicii Moldova în România, primit de șefa diplomației Oana Țoiu. A primit scrisorile de acreditare # Adevarul.ro
Noul ambasador al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a fost primit de șefa diplomației române, Oana Țoiu, care i-a înmânat scrisorile de acreditare. Ulterior, cei doi au discutat despre relațiile bilaterale dintre cele două state.
10:30
Alegeri decisive la Sofia. Alianță nouă, ambiții mari. Fostul președinte Rumen Radev conduce detașat în sondaje, promițând „demolarea modelului oligarhic” # Adevarul.ro
Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este creditat cu prima șansă la câștigarea alegerilor generale anticipate din aprilie, după ce a anunțat lansarea unei noi coaliții politice, menită să îi consolideze drumul spre funcția de prim-ministru.
10:30
Israelul trimite trupe în sudul Libanului după atacurile Hezbollah: „Avansăm pentru a proteja comunitățile de la graniță” # Adevarul.ro
Premierul Benjamin Netanyahu și ministrul israelian al apărării, Israel Katz, au autorizat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în sudul Libanului, după atacuri ale grupului Hezbollah, sprijinit de Iran.
10:30
Altfel nu găsesc o explicaţie la insistenţa cu care PSD-Grindeanu vrea să cheltuim peste ce avem.
10:30
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține că recesiunea tehnică este necesară. „Ceea ce traversează România astăzi nu este o criză” # Adevarul.ro
Recesiunea tehnică reprezintă un pas necesar pentru schimbarea modelului de creștere economică, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul evenimentului „România: creștere economică bazată pe competitivitate”, organizat în parteneriat cu Banca Mondială.
10:15
Ministrul Apărării Radu Miruță vine la „Interviurile Adevărul”. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, va participa marți, 3 martie la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre temele actuale ale apărării, situația internațională și evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.
10:00
Piloții americani catapultați în Kuweit, confundați de localnici cu iranienii, după ce avioanele lor au fost doborâte din greșeală # Adevarul.ro
Localnicii din Kuweit au reacționat agresiv și aproape l-au atacat pe unul dintre membrii echipajului unui F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA, doborât luni, 2 martie, într-un incident de „foc prietenesc” deasupra Kuweitului.
10:00
28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din regiune # Adevarul.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat marți, că 28 de curse către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), ca urmare a escaladării conflictului regional.
09:45
Zelenski îl acuză pe Orban că a respins oferta Croației de a livra petrol Ungariei și Slovaciei # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a existat o ofertă din partea Croației de a furniza petrol Ungariei, însă Guvernul de la Budapesta a refuzat propunerea.
Acum 6 ore
09:15
Suntem în era bombardamentelor controlate de inteligența artificială. Mai rapidă decât „viteza gândului”: „Decapitezi regimul în ore, nu în săptămâni” # Adevarul.ro
Utilizarea inteligenței artificiale în atacurile asupra Iranului deschide o nouă eră a bombardamentelor ultrarapide, aproape mai rapide decât „viteza gândului”, iar experții avertizează că deciziile umane ar putea fi reduse la simple aprobări automate.
09:15
Declarația care a stârnit controverse în Congresul SUA. Marco Rubio: „Știam că dacă nu îi vom lovi preventiv, vom suferi pierderi mai mari” # Adevarul.ro
Atacurile aeriene ale Statelor Unite asupra Iranului au fost lansate preventiv, ca urmare a informațiilor că Israelul intenționa să lovească ținte iraniene, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio într-o ședință închisă cu membri ai Congresului.
09:00
Mossadul ar fi compromis, timp de ani, rețeaua de camere de trafic din Teheran. Cum au reușit Israelul și SUA să-l elimine pe ayatollahul Khamenei # Adevarul.ro
Agenți ai Mossad au pătruns în rețeaua de camere de supraveghere a traficului din Teheran și au monitorizat, timp de mai mulți ani, deplasările ayatollahului Ali Khamenei, ale gărzilor sale de corp și ale altor oficiali de rang înalt iranieni, potrivit unui raport citat de Daily Mail.
08:45
Ceață densă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale. Vizibilitate sub 100 de metri în zece județe # Adevarul.ro
Circulația rutieră se desfășoară marți dimineața în codiții dificile, din cauza ceții dense care reduce semnificativ vizibilitatea pe mai multe artere importante din țară.
08:45
Atacurile Iranului zguduie piața petrolului. Prețul mediu al benzinei la pompă în SUA a depășit pragul de 3 dolari pe galon # Adevarul.ro
Prețul mediu al benzinei la pompă în SUA a depășit luni pragul de 3 dolari pe galon pentru prima dată din noiembrie, pe fondul agravării conflictului din Orientul Mijlociu, punând la încercare aprobarea publică a deciziei președintelui Donald Trump de a ataca Iranul.
08:30
„Războaiele pot fi purtate la nesfârșit”. Mesajul dur al lui Trump care zguduie Orientul Mijlociu: „Avem o rezervă nelimitată de arme” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți dimineață, că Statele Unite dispun de o „rezervă nelimitată” de arme și că stocurile de muniție nu au fost niciodată mai consistente.
08:15
Radu Miruță: MApN poate evacua românii din Orient, dar avioanele militare au puține locuri # Adevarul.ro
Ministerul Apărării poate ajuta la evacuarea cetățenilor români aflați în zone de conflict, în Orientul Mijlociu, a afirmat, luni seară, Radu Miruță.
08:15
Una dintre ultimele fotografii cu Johan Cruyff în viață. Se împlinesc 10 ani de la moartea genialului olandez # Adevarul.ro
Olandezul Johan Cruyff a murit în 2016.
08:15
A început numărătoarea inversă: 100 de zile până la startul Campionatului Mondial de fotbal # Adevarul.ro
Turneul final va fi găzduit în premieră de trei țări.
08:15
Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fugit în Arizona. Vedetele au fost „interceptate” de paparazzi # Adevarul.ro
Cei doi formează cel mai vânat cuplu al momentului.
08:15
Explozie urmată de incendiu devastator în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană și câinele acesteia au murit sub dărâmături # Adevarul.ro
O explozie puternică, urmată de un incendiu violent, a avut loc în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 03:30, la o locuință în Sectorul 6 al Capitalei. Deflagrația a fost atât de puternică încât tavanul și pereții casei s-au prăbușit.
07:45
Primii 318 români au fost repatriați din Orientul Mijlociu cu două curse. Oamenii acuză statul român că nu i-a ajutat # Adevarul.ro
Circa 300 de cetățeni români au ajuns în această noapte în țară cu două curse operate de TAROM spre Egipt. La aeroport a fost prezentă și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Acum 8 ore
07:15
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla” # Adevarul.ro
Pe lângă milionari din întreaga lume, mulți români înstăriți au cumpărat apartamente în Dubai, atrași de promisiunea unor investiții foarte rentabile și în condiții de discreție maximă. „Adevărul” a discutat cu economistul Radu Nechita despre perspectiva acestor investiții.
07:15
Dronele fabricate în Iran care au vizat o bază militară britanică din Cipru au fost lansate din Libanul vecin, probabil de Hezbollah, a declarat pentru AFP o sursă guvernamentală cipriotă.
