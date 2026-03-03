Viitor best-seller?

12:40

Atunci când îți cumperi o mașină second-hand, un lucru la care trebuie să fii atent este kilometrajul. De fapt, trebuie să te asiguri, pe cât posibil, că odometrul a fost manipulat. Din păcate este destul de greu să faci asta, având în vedere că țările nu schimbă date din istoricul vehiculelor.carVertical a analizat rapoartele de istoric ale vehiculelor achiziționate de utilizatori între ianuarie 2025 și decembrie 2025, iar acum a elaborat un...