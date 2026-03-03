Volvo: actualizare software nouă disponibilă pentru 2.5 milioane de mașini
Automarket.ro, 3 martie 2026 16:20
Constructorul suedez a pregătit o actualizare over-the-air pentru sistemul său multimedia. Noua actualizare este disponibilă pentru toate modelele Volvo produse după 2020 și care au sisteme multimedia bazate pe Android Automotive. Cu alte cuvinte, noua actualizare va fi disponibilă pentru aproximativ 2.5 milioane de mașini.Prin noua actualizare, interacțiunea dintre șofer și sistemul multimedia devine mai ușoară datorită reducerii numărului de atingeri de ecran pentru...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
16:20
Constructorul suedez a pregătit o actualizare over-the-air pentru sistemul său multimedia. Noua actualizare este disponibilă pentru toate modelele Volvo produse după 2020 și care au sisteme multimedia bazate pe Android Automotive. Cu alte cuvinte, noua actualizare va fi disponibilă pentru aproximativ 2.5 milioane de mașini.Prin noua actualizare, interacțiunea dintre șofer și sistemul multimedia devine mai ușoară datorită reducerii numărului de atingeri de ecran pentru...
Acum 2 ore
15:00
Nissan traversează una din cele mai dificile perioade din istoria sa. În anul fiscal care urmează să se încheie în 31 martie, constructorul japonez preconizează o pierdere netă în valoare de 4.2 miliarde de dolari. Situația ar fi doar ușor îmbunătățită față de anul fiscal trecut, atunci când Nissan a înregistrat o pierdere de 4.5 miliarde de dolari.De ceva vreme, Nissan a început un amplu proces de restructurare pentru a...
Acum 4 ore
13:00
Grupul Renault, din care face parte și Dacia, a anunțat un nou plan strategic. Acesta se numește futuREady și este creat ca reacție la schimbările majore din industria auto. Mai multe detalii despre noul plan vor fi dezvăluite în 10 martie, însă până atunci vom afla numele a două modele viitoare din cadrul grupului francez.Concret, Renault va anunța numele unui nou show car în data de 4 martie. Ceea ce este mai important pentru noi, însă, este faptul...
Acum 6 ore
11:50
În timp ce studiau arhivele mărcii, cronicarii celor de la Rolls-Royce au descoperit că, în 1928, cineva a comandat un exemplar 20 H.P Brewster Brougham într-o configurație neobișnuită pentru acele vremuri. Altfel spus, avea grila radiatorului și celebra emblemă Spirit of Ecstasy vopsite în negru.Acela este momentul care a anticipat gama Black Badge a mărcii britanice.Apoi a mai existat un moment important în istorie, când o legendă a muzicii...
11:00
Mașinile cu sisteme de propulsie PHEV sunt o soluție de compromis între mașinile 100% și cele cu motoare pur termice. Acestea sunt de regulă preferate de cei care își doresc în continuare un motor termic sub capotă, dar care vor un consum mai mic de combustibil și chiar să ruleze electric în oraș.În teorie, mașinile cu acest tip de sistem de propulsie consumă mult mai puțin combustibil decât cele cu motoare pur termice. Însă, de cele mai...
11:00
Deși mașinile chinezești sunt deja o normalitate pe drumurile din Europa, mai sunt unele persoane (și nu puține) care le privesc cu scepticism și susțin că nu și-ar cumpăra niciodată o mașină chinezească, fie ea și produsă în Europa.Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite ale Americii, o piață unde mașinile chinezești nu se bucură de aceeași popularitate din cauza tarifelor impuse de administrația Trump, cei din generația Z sunt cei mai deschiși...
Acum 24 ore
19:30
Hyundai investește 6.3 miliarde de dolari în AI, roboți și hidrogen în Coreea de Sud # Automarket.ro
Hyundai Motor Group și guvernul din Coreea de Sud au semnat un acord pentru investiții de aproximativ 9 trilioane de woni (6.3 miliarde de dolari) în vederea construirii unui centru de date pentru inteligență artificială, a unei fabrici de roboți și a altor proiecte în regiunea de vest a țării.Hyundai va investi aproximativ 3.9 miliarde de dolari pentru construirea unui centru de date AI, care va utiliza 50.000 de unități de procesare grafică (GPU).Grupul va aloca,...
16:40
Constructorul ceh își mărește producția de baterii pentru mașini electrice. Tocmai de aceea, Skoda a inaugurat o uzină de asamblare nouă în interiorul fabricii din Mlada Boleslav, orașul din Cehia în care Skoda își are sediul. În această uzină nouă urmează să fie produse 335.000 de baterii pe an. Noua uzină de producție de baterii este rezultatul unei investiții în valoare de 205 milioane de euro. Lucrările pentru noua uzină au...
Ieri
16:20
Vision Gran Turismo este numele atribuit unor concepte futuriste create special pentru jocurile video din seria Gran Turismo. Până acum, astfel de mașini care pot fi pilotate în lumea virtuală au fost create de mărci europene, americane și asiatice, în speță japoneze și coreene. Acum, a venit și rândul chinezilor să prezinte primul lor concept Vision Gran Turismo din istorie.Cel mai nou concept creat pentru Gran Turismo 7 este semnat de Xiaomi....
16:20
Noul concept Xiaomi Vision Gran Turismo: primul concept chinezesc creat pentru Gran Turismo 7 # Automarket.ro
Vision Gran Turismo este numele atribuit unor concepte futuriste create special pentru jocurile video din seria Gran Turismo. Până acum, astfel de mașini care pot fi pilotate în lumea virtuală au fost create de mărci europene, americane și asiatice, în speță japoneze și coreene. Acum, a venit și rândul chinezilor să prezinte primul lor concept Vision Gran Turismo din istorie.Cel mai nou concept creat pentru Gran Turismo 7 este semnat de Xiaomi. Producătorul...
14:40
STUDIU: Consumul real al mașinilor cu sisteme de propulsie PHEV, de 4 ori mai mare decât cel ... # Automarket.ro
Mașinile cu sisteme de propulsie PHEV sunt o soluție de compromis între mașinile 100% și cele cu motoare pur termice. Acestea sunt de regulă preferate de cei care își doresc în continuare un motor termic sub capotă, dar care vor un consum mai mic de combustibil și chiar să ruleze electric în oraș.În teorie, mașinile cu acest tip de sistem de propulsie consumă mult mai puțin combustibil decât cele cu motoare pur termice. Însă, de cele mai...
13:50
Anul trecut, constructorul din Munchen a integrat, în premieră mondială, roboți umanoizi într-o uzină de-a sa. S-a întâmplat la fabrica din Spartanburg, SUA.În următoarele 10 luni, roboții, denumiți Figure 02, au ajutat la producerea a peste 30.000 de exemplare X3, au lucrat în schimburi de câte 10 ore de luni până vineri, au mutat peste 90.000 de componente și au acoperit aproximativ 1.2 milioane de pași în 1.250 de ore de...
12:20
BYD a încheiat anul 2025 pe prima poziție în clasamentul constructorilor de mașini electrice, întrecându-i pe americanii de la Tesla. Noul an nu a început chiar așa cum sperau chinezii.Potrivit celor mai recente cifre, vânzările BYD au scăzut cu 41%, la nivel global, în luna februarie, la 190.190 de exemplare. Deși exporturile au crescut cu 50%, vânzările pe piața chineză au scăzut cu 65%. Unii analiști susțin că această scădere...
11:40
Continuă scăderea vânzărilor de mașini noi în România. După ce piața noastră a înregistrat o scădere de 33% în ianuarie, vânzările de mașini noi au scăzut și în februarie. Conform celor mai noi informații furnizate de DGPCI, românii au înmatriculat 8965 de mașini noi în cea de-a doua lună a anului, mai puține cu 24.35% față de februarie 2025. Astfel, în primele două luni au fost înmatriculate 16.892 de...
11:30
Audi se pregătește să ia startul în primul său sezon de Formula 1. Până la startul din Australia, echipa germană s-a pregătit temeinic și a pus la punct toate detaliile noului R26, primul său monopost de Formula 1. În acest articol special vei vedea cum s-a pregătit Audi pentru lansarea oficială a mașinii sale, dar și cum s-a descurcat în testele oficiale din...
10:50
BMW M2 CS va primi din această vară un nou pachet de performanță, gândit special pentru circuit. Noul pachet se numește M Performance Track Kit și aduce elemente aerodinamice noi, o suspensie reglabilă și o evacuare nouă.Astfel, cu noul pachet instalat, BMW M2 CS va avea un spoiler frontal reglabil cu un difuzor frontal integrat și elemente aerodinamice noi vizibile în zona aripilor din față. Tot aici, noul pachet adaugă și o priză de aer specială pentru...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Ediția specială se numește ACH145 Mercedes-Benz Edition, care înlocuiește versiunea anterioară ACH145 Mercedes-Benz Style. Elicopterul a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat la São Paulo, Brazilia.Colaborarea dintre ACH și Mercedes-Benz a început în 2010 și a dus la livrarea a 26 de exemplare unice ale versiunii ACH145 Mercedes-Benz Style către clienți. Acordul de parteneriat a fost reînnoit în 2021.Pentru noul ACH145...
10:40
28 februarie 2026
13:00
Mașina aniversară a fost un Volkswagen ID.3 produs în uzina din Zwickau și livrat unui client la fabrica din Dresda, Germania. Deși modelele electrice ID. au început să fie livrate către clienți abia în 2020, trebuie să menționăm că producătorul german și-a început drumul în industria EV în 2013, cu modele precum e-Up! sau e-Golf.Cele mai populare modele vândute de marca germană au fost ID.3, ID.4 și ID.7. Modelul ID.4 a ieșit în...
11:40
Rivian Adventure Department există de ceva timp, însă acum este prezentat oficial. Până acum, membrii RAD au construit mașini pentru diverse competiții de motorsport.Cele mai notabile momente se traduc prin victoria în Rebelle Rally 2023, precum și prin stabilirea unor recorduri pentru un pickup electric de serie la Pikes Peak International Hill Climb în 2023 și 2024. Lecțiile învățate din aceste experiențe sunt ulterior integrate în modelele de...
27 februarie 2026
15:40
Chinezii, tot mai aproape de producerea în masă a bateriilor solid-state: 1.500 km autonomie # Automarket.ro
Bateriile solid-state sunt pasul următor în ceea ce privește evoluția mașinilor cu zero emisii. Mai mulți producători de automobile lucrează la dezvoltarea lor și, mai ales, la producerea lor în serie.Pe listă regăsim mulți producători chinezi ca Dongfeng Motor, BYD, Chery, SAIC, GAC și CATL, dar și nume consacrate ca Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Toyota, Nissan, Hyundai și Honda.Recent, chinezii de la Dongfeng au început testarea bateriilor solid-state...
14:30
În ultimii șapte ani, Skoda a livrat peste 68.000 de exemplare Superb iV, iar în prezent 1 din 4 exemplare Superb este echipat cu un sistem de propulsie plug-in hybrid. Tocmai de aceea, constructorul din Mlada Boleslav anunță o nouă motorizare hibridă cu încărcare la priză pentru nava amiral.Aceasta combină un motor de 1.5 litri, pe benzină, care dezvoltă pe cont propriu 177 CP, cu o unitate electrică (116 CP) și o baterie de 25.7 kWh, capacitate brută. În...
14:10
Cei de la Asko Group activează la noi în țară de peste 25 de ani. Momentan, au în portofoliu șase mărci auto, un brand moto, două parcuri de autoturisme rulate certificate, o rețea de nouă showroom-uri și opt puncte de lucru.Acum, Asko Group a inaugurat un nou showroom dedicat mărcii KGM. Este a patra reprezentanță a mărcii coreene din București și este situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu 29A. La evenimentul de inaugurare a fost prezentă și Automarket.Noua...
12:50
În vara anului trecut am zburat, în mare secret, la Centrul R&D Mazda din Frankfurt pentru a face cunoștință cu noua generație Mazda CX-5. Se pare că primul „date” a fost un succes, deoarece oficialii Mazda ne-au invitat să testăm, în premieră, noul SUV japonez. Mazda CX-5 este, la ora actuală, cel mai important model al niponilor. Spun asta deoarece este cel mai bine vândut model Mazda la nivel mondial și, chiar la începutul anului 2026, japonezii au atins borna de 5 milioane de unități produse...
12:10
Proiectul a început în august 2023, la Pebble Beach Concours d'Elegance, unde Jascha Straub, managerul programului Sur Mesure, s-a întâlnit cu clientul care a comandat acest roadster unic.Inspirația a venit din propriile modele Bugatti finisate manual în stilul „Vagues de Lumière”, acele câteva exemplare care folosesc o vopsea specială care reflectă lumina. Straub și echipa de design au dezvoltat o culoare perlată specială, în...
12:00
Campionatul Mondial de Anduranță se pregătește să debuteze, în 2026, în data de 28 martie cu etapa de 1.812 kilometri din Qatar.Francezii de la Peugeot vor lua startul cu prototipurile 9X8, care au acum o nouă identitate vizuală. Ea a fost prezentată în centrul Parisului, în cadrul unui eveniment special găzduit de Espace Vendome.Noua identitate vizuală a prototipului Peugeot 9X8 este fructul colaborării dintre Peugeot Design și Peugeot Sport. Cele trei...
11:50
În ianuarie, Grupul Toyota a vândut aproximativ 823.000 de mașini noi la nivel mondial. Acest număr include nu numai marca Toyota, ci și Lexus. Din cele aproape 823.000 de mașini vândute la începutul anului, peste 700.000 de exemplare au fost vândute în afara Japoniei, unde s-a înregistrat o creștere de 6.1% a vânzărilor comparativ cu ianuarie 2025.Ce este mai important aici este faptul că 50% din mașinile Toyota și Lexus vândute...
10:00
Rimac Technology a fost fondată de Mate Rimac și este parte din Rimac Group. Ca furnizor pentru industria auto, compania este specializată în tehnologii de electrificare, inclusiv baterii și sisteme de propulsie electrice.Mate Rimac tocmai a anunțat că se retrage din funcția de CEO al Rimac Technology, pentru a se concentra mai mult pe rolul de conducere pe care îl are în Bugatti Rimac. Totodată, el rămâne președintele Rimac Group.Funcția de CEO al Rimac...
26 februarie 2026
16:30
Constructorul american a precizat că rechemarea vizează modelele 2021–2026 Ford F-150, 2022–2026 F-250 Super Duty, Lincoln Navigator, Ford Expedition, Ford Maverick, precum și anumite versiuni Ford Ranger și Ford E-Transit.Potrivit companiei, problema apare în special atunci când vehiculul tractează o remorcă. În aceste condiții, un modul electronic poate pierde comunicarea cu sistemele principale ale mașinii, ceea ce poate duce la pierderea luminilor de...
16:10
Spre sfârșitul anilor 2010, Ford a creat un plan prin care și-a dorit să aibă în gamă doar SUV-uri, modele crossover și modele de performanță, în loc de berline și hatchback-uri. Așa se face că în 2020, Ford a retras de pe piața americană modelul Fusion, ultima berlină oferită de Ovalul Albastru pe această piață. După retragerea acestui model, Ford a rămas pe piața americană doar cu SUV-uri, crossovere, camionete și, bineînțeles, cu Mustang....
16:00
Care este cel mai rapid break de performanță la ora actuală? Britanicii de la carwow au vrut să afle care este cel mai rapid break de performanță într-o liniuță de sfert de milă. Aceștia au realizat două liniuțe separate, pentru fiecare segment în parte. În prima liniuță dueliștii au fost: Audi RS4, BMW M3 Touring carwow, drag race, liniuta, audi, bmw, mercedes, audi rs, bmw m, mercedes-amg, audi rs6, bmw m5, bmw drag race, audi drag race, mercedes drag race...
15:00
Deși cumpărarea pieselor de schimb second-hand poate fi o opțiune rentabilă și prietenoasă cu mediul, mulți oameni întâmpină dificultăți în a găsi piese de calitate în limita bugetului lor.Atunci când cumperi online, există multă confuzie și numeroase opțiuni din care să alegi, ceea ce face ca decizia finală să fie dificilă. Pentru a te ajuta să gestionezi această decizie complicată, iată ghidul tău pentru cumpărarea pieselor auto...
13:20
Spaniolii de la Cupra se pregătesc să prezinte noul Born facelift. Evenimentul va avea loc în data de 5 martie însă, pentru a menține suspansul, Cupra a publicat acum prima imagine teaser.Odată cu aceasta, spaniolii au precizat că noul Born facelift va avea faruri LED Matrix, un logo iluminat în partea din spate, iar habitaclul oferă o calitate percepută mai ridicată.Din păcate, reprezentanții companiei nu au anunțat dacă noul Born facelift va primi și o...
13:00
Chinezii de la BYD își extind portofoliul de modele plug-in hybrid din România, odată cu lansarea noului Atto 2 DM-i. Noul SUV compact a debutat, simultan, în 11 orașe din țara noastră.Automarket a condus deja noul BYD Atto 2 DM-i, cu ocazia testelor internaționale, deci dacă vrei să afli cum se simte din spatele volanului, poți citi articolul nostru dedicat.DM-i înseamnă un sistem de propulsie plug-in hybrid care are la bază motorul pe benzină de 1.5...
12:30
Electrificarea se dovedește a fi un proces dificil pentru Porsche. La finele anului trecut au apărut informații că marca de la Zuffenhausen ar putea renunța la succesorii electrici ai lui 718 Cayman și 718 Boxster în favoarea unor generații noi care să primească motoare hibride. Acum, Porsche pare că schimbă din nou macazul în privința altui model, mult mai important pentru marcă.Mai exact, este vorba despre Porsche K1, numele de cod al viitorului SUV de lux cu 7...
12:10
Sistemul de conducere autonomă de nivel 3 pare să nu mai aibă un viitor, cel puțin în rândul mașinilor de lux. Asta pentru că BMW tocmai a anunțat că sistemul Personal Pilot L3 nu va mai fi disponibil odată cu lansarea noului facelift pentru limuzina sa de lux Seria 7, programat să apară în această primăvară.Motivul din spatele acestei decizii de a elimina sistemul de conducere autonomă are de-a face cu provocări legislative și tehnice. Sistemul este...
11:00
Pare greu de crezut, însă actuala generație Mazda MX-5 este unul din cele mai vechi modele din actuala gamă a producătorului japonez. Cea mai nouă generație a decapotabilei sportive a fost lansată în 2014 și este, totodată, cea mai longevivă generație din istoria modelului. De câțiva ani se vorbește despre un succesor, care va păstra aceeași configurație consacrată cu motor amplasat în față și cu roți spate motrice.Mazda încă a...
25 februarie 2026
18:20
X5 este cel mai popular model BMW în țara noastră. Actuala generație se pregătește, încet, încet, de retragere, tocmai de aceea divizia BMW din România s-a gândit să lanseze o campanie specială și o ediție specială pe care clienții o pot comanda până la finalul lunii martie.Numele său este X5 Legacy Edition, o ediție specială bazată pe versiunea xDrive30d. Costă 83.359 de euro cu TVA inclus și vine cu o listă generoasă de dotări...
17:10
Anul trecut, Renault a introdus facelift-uri pentru modelele Austral și Rafale. Cele două modele primesc un design frontal nou, cu o grilă mai mare și cu faruri desenate diferit, precum și câteva dotări noi, cum ar fi: un încărcător prin inducție nou pentru telefon, un pachet de conectivitate nou, cu mai multe aplicații și date, un sistem avansat de monitorizare a șoferului și noul mod de rulare Smart, care se adaptează stilului de condus al șoferului. De asemenea,...
14:50
Suedezii de la Volvo anunță o serie de îmbunătățiri pentru modelul cu zero emisii EX30.Începem cu cea mai importantă și anume cu o nouă versiune entry-level. Aceasta este echipată cu un singur motor electric, oferă 150 de cai putere, bateria are o capacitate de 51 kWh, iar autonomia ajunge până la 339 de kilometri. Aceeași versiune entry-level poate fi comandată și cu o baterie de 69 kWh pentru o autonomie de 476 kilometri.Sistemul multimedia a fost...
14:20
Aston Martin a precizat că disponibilizările, dintr-un total de aproximativ 3.000 de angajați, ar trebui să genereze economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline. Compania nu a specificat când vor fi implementate concedierile, dar a menționat că majoritatea economiilor vor fi realizate în acest an.Reducerile includ și o scădere de 5% anunțată anul trecut. De asemenea, compania și-a redus planul de investiții pe 5 ani la 1.7 miliarde de lire, de la 2...
13:30
Anul 2026 începe cu o scădere a vânzărilor de mașini noi la nivel european. Aici sunt incluse atât țările membre ale Uniunii Europene, precum și statele membre EFTA și Marea Britanie. În prima lună a noului an, europenii au cumpărat 961.382 de mașini noi, mai puține cu 3.5% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, conform noilor date ale Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).Cele mai vândute mașini au fost cele cu sisteme...
12:00
Acțiunile Hyundai Motor au crescut cu 10.5%, iar cele ale afiliatei Kia au urcat cu 15% miercuri, după relatările din presă privind posibile investiții de 10 trilioane woni (aproximativ 7 miliarde de dolari) în zona Saemangeum în următorii 5 ani. Se pare că această investiție vizează robotica, un centru de date pentru inteligență artificială și infrastructură pentru hidrogen.În noiembrie, Hyundai Motor Group a anunțat că va investi în total 125.2...
11:20
X5 este cel mai popular model BMW în țara noastră. Actuala generație se pregătește, încet, încet, de retragere, tocmai de aceea divizia BMW din România s-a gândit să lanseze o campanie specială și o ediție specială pe care clienții o pot comanda până la finalul lunii martie.Numele său este X5 Legacy Edition, o ediție specială bazată pe versiunea xDrive30d. Costă 68.900 de euro cu TVA inclus și vine cu o listă generoasă de dotări...
11:00
Raliul Monte Carlo este cel mai faimos raliu și este o cursă pe care toți piloții de raliuri doresc să o câștige. În mod tradițional, această etapă marchează începutul unui nou sezon în Campionatul Mondial de Raliuri, însă cu multă vreme în urmă, Raliul Monte Carlo a fost și etapa de debut a Campionatului European de Raliuri.Una din edițiile celebre ale raliului este cea din 1965. În acel an, raliul a fost câștigat de un Mini...
09:10
Skoda: ediție specială Fabia RS Rally2 care aniversează 125 de ani de succes în motorsport # Automarket.ro
Deși în prezent este exclusiv un brand auto, rădăcinile Škoda în motorsport provin din cursele de motociclete, încă din 1901. Atunci, Narcis Podsedníček a concurat în cursa Paris–Berlin pe o motocicletă Laurin & Klement.Dacă nu sunteți familiarizați cu acest nume, Laurin & Klement a fost un producător ceh de vehicule fondat în 1895, care a fuzionat cu Škoda în 1925, dând naștere brandului pe care îl...
08:00
(P) Piesele auto remanufactured: testare, certificare și securitate reală pe piața ... # Automarket.ro
Piața pieselor de schimb auto din Europa traversează o transformare profundă, determinată de creșterea costurilor de producție, de presiunea inflației și de intensificarea controalelor privind siguranța și sustenabilitatea.În România, unde parcul auto are o vârstă medie ridicată, cererea pentru soluții de reparație eficiente și accesibile este în continuă creștere. În acest context, piesele auto remanufactured devin o opțiune tot mai relevantă,...
24 februarie 2026
17:10
Italienii de la Alfa Romeo s-au ținut de promisiunea făcută cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles și, în urma insistențelor fanilor și clienților, a anunțat că redeschide comenzile pentru Giulia Quadrifoglio și Stelvio Quadrifoglio, începând cu luna martie, în Europa.Această decizie face parte din strategia mărcii italiene de a extinde producția actualelor modele Giulia și Stelvio până în 2027.Versiunea Quadrifoglio este, fără...
14:40
Anul trecut, germanii de la Opel prezentau Mokka GSE sau, cu alte cuvinte, primul model cu zero emisii din portofoliu care primea indicativul GSE.Acum, constructorul din Russelsheim anunță că și Corsa electric va primi o versiune GSE. Avem și o primă imagine teaser care se concentrează pe jantele în trei spițe, cu diametrul de 18 inch, și pe etrierele vopsite într-o nuanță de galben.Reprezentanții Opel nu au dezvăluit detaliile tehnice, dar sunt șanse mari ca noul...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.