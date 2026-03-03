Volvo: actualizare software nouă disponibilă pentru 2.5 milioane de mașini

14:40

Anul trecut, germanii de la Opel prezentau Mokka GSE sau, cu alte cuvinte, primul model cu zero emisii din portofoliu care primea indicativul GSE.Acum, constructorul din Russelsheim anunță că și Corsa electric va primi o versiune GSE. Avem și o primă imagine teaser care se concentrează pe jantele în trei spițe, cu diametrul de 18 inch, și pe etrierele vopsite într-o nuanță de galben.Reprezentanții Opel nu au dezvăluit detaliile tehnice, dar sunt șanse mari ca noul...