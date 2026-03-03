Atac în Emiratele Arabe Unite: un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Fujairah după ce o dronă interceptată s-a prăbuşit în perimetrul instalaţiei
Ziarul Financiar, 3 martie 2026 16:30
Atac în Emiratele Arabe Unite: un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Fujairah după ce o dronă interceptată s-a prăbuşit în perimetrul instalaţiei
ZF Index Imobiliar. Semne de stagnare pe piaţa locuinţelor vechi din Bucureşti. Proprietarii cer în medie 136.000 de euro pe trei camere, dar cine cumpără la acest preţ? Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie. Avansul anual s-a temperat la 14,8%, de la 16,6% în ianuarie, semn că piaţa îşi pierde din elan. Faţă de februarie 2025, preţurile sunt încă mai mari cu 17.692 de euro, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, direct în top zece jucători după ce a atins pragul de 1,4 mld. lei afaceri. Compania a lucrat şi la construcţia căii ferate care face legătura între Gara de Nord din Bucureşti şi aeroportul Otopeni. # Ziarul Financiar
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, controlată de antreprenori locali, a atins pragul de 1,4 mld. lei în 2024, de două ori şi jumătate mai mult faţă de nivelul de anul anterior.
Urmează marţi, 17 martie, evenimentul ZF eCommerce Summit 2026 - The Next Phase of eCommerce: AI, marketplace-uri şi viitorul eCommerce în România # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează în data de 17 martie cea de-a patra ediţie a evenimentului dedicat industriei de eCommerce, în care va analiza, alături de invitaţii săi, cum intră comerţul electronic românesc într-o nouă fază - cea a maturităţii, a inteligenţei artificiale aplicate şi a consolidării ecosistemelor digitale care susţin economia românească.
Antonella Bassani,vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale: România a oferit una dintre cele mai impresionante poveşti de convergenţă din UE, dar este un punct de cotitură şi trebuie să pornească un nou ciclu de creştere, care implică investiţii, infuzie de noi idei şi tehnologie şi inovaţie # Ziarul Financiar
Platforma de analiză financiară CompanyWall din Londra şi-a înregistrat în 2025 o subsidiară în România # Ziarul Financiar
CompanyWall, platformă de analiză financiară şi rating de credit cu sediul în Londra, activă în opt ţări europene, şi-a înregistrat în octombrie 2025 o subsidiară în România, cu un capital social de 35.552 de lei, conform datelor de Registrul Comerţului.
Care este ţara de care depinde România pentru a avea petrol? Factura pentru ţiţeiul importat s-a ridicat anul trecut la 4 miliarde de euro. Producţia internă de petrol a României a acoperit anul trecut circa 22% din necesarul de consum. Cel mai puternic partener comercial al României pentru importurile de petrol este Kazahstanul # Ziarul Financiar
România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane de tone au fost importate, restul acopfiinderit prin producţia internă, arată datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică la solicitarea ZF.
ZF Live. Mihai Constandiş şi Alin Turcu, Cognizant: Noul programator va fi un „orchestrator“ de agenţi AI. Marea provocare este ca AI-ul să funcţioneze într-un mod constant, previzibil şi sigur în realitatea unică a unei companii # Ziarul Financiar
Piaţa de IT traversează un punct de inflexiune care va schimba fundamental fişa postului pentru un inginer software. Într-un viitor apropiat, programatorii aflaţi la început de carieră vor acţiona mai degrabă ca manageri care validează rezultatele generate de inteligenţa artificială, trecând de la scrierea manuală a codului la coordonarea unor echipe de agenţi AI independenţi. În acelaşi timp, adopţia la nivel de corporaţie ridică provocări majore de scalare, iar companiile care întârzie să integreze aceste tehnologii în procesele de business riscă o pierdere abruptă a competitivităţii.
Bursă. Cine este Globinvest, administratorul de investiţii cu cele mai performante fonduri multiactive şi de obligaţiuni în 2025 # Ziarul Financiar
Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) a plasat două vehicule administrate de SAI Globinvest pe primele locuri în clasamentul performanţelor din anul 2025.
Bursă. De la vârful din 2022, când Chimcomplex avea o capitalizare de 8 mld. lei, compania valorează acum 2 mld. lei după un 2025 dificil, marcat de pierderi, despre care CEO-ul Ştefan Vuza spune că sunt cauzate de pasivitatea guvernului în faţa închiderii industriei chimice naţionale # Ziarul Financiar
În urmă cu doar câţiva ani, Chimcomplex scria istorie la Bursa de Valori Bucureşti, fiind campioana absolută a randamentelor după o creştere de 1.200% în 2021. În ianuarie 2022, momentul transferului pe piaţa principală, grupul atingea o capitalizare record de aproape 8 mld. lei, alimentată de profituri solide şi de optimismul investitorilor care vedeau un hub industrial regional în platformele companiei de la Borzeşti şi Râmnicu Vâlcea.
Christina Verchere, CEO al OMV Petrom: Geografia nu este ideală în Marea Neagră, dar geologia este. Asigurarea proiectului Neptun Deep a fost un test, iar noi l-am trecut. Toate componentele ajung în Marea Neagră anul acesta # Ziarul Financiar
Evenimentul ZF Power Summit, cea mai mare conferinţă dedicată segmentului energetic organizată de ZF, a avut loc în perioada 23-25 februarie.
Bursă. DN Agrar primeşte un preţ ţintă de 5,28 lei pe acţiune de la BRK Financial Group, cu un potenţial de creştere de 42%, după rezultatele preliminare din 2025 # Ziarul Financiar
Acţiunile DN Agrar au primit un nou preţ ţintă de 5,28 lei pe titlu, ceea ce implică un potenţial de creştere de 42,2% faţă de preţul de referinţă din 24 februarie 2026, potrivit unui raport de analiză publicat de BRK Financial Group, în urma rezultatelor preliminare aferente anului 2025.
Bursă. Sezonul de raportări financiare pe 2025 al companiilor listate la Bursa de Valori Bucureşti este temporar eclipsat de tensiunile din Iran. Investitorii rămân atenţi la rezultate şi la riscul unui şoc energetic despre care Erste spune că va fi de scurtă durată # Ziarul Financiar
Sezonul de raportări financiare aferente anului 2025 s-a încheiat recent pe piaţa de capital din România, însă pentru moment acesta a fost împins în plan secund de evoluţiile geopolitice din Orientul Mijlociu, care domină agenda investitorilor şi fluxul de ştiri.
Reportaj Industrial. TeraSteel deschide cea de-a patra fabrică şi întăreşte poziţia României ca pol regional de producţie: O investiţie de peste 20 mil. euro, cea mai lungă linie de producţie din Sud-Estul Europei şi ambiţia de a exporta panouri sandwich cu vată minerală prin Portul Constanţa. „Avem curajul să mergem în Turcia, Dubai, Emiratele Arabe“ # Ziarul Financiar
La aproape 64 de kilometri de Bucureşti pe autostradă – adică la jumătate de oră de la ieşirea pe A2 – şi la intersecţia dintre A2, DN3 şi DN3A, între Bucureşti şi Constanţa, o fabrică nouă îşi deschide porţile. TeraSteel, unul dintre primii trei producători de panouri sandwich – „cărămida“ proiectelor industriale, logistice şi comerciale – din România şi parte a Grupului Kingspan, lider mondial în soluţii de izolare şi anvelopare a clădirilor, a inaugurat sâmbătă, 28 februarie, cea de-a patra fabrică a sa – şi cea mai modernă de până acum.
Ministrul FInanţelor a prezentat proiectul de buget în şedinţa Coaliţiei: Ne propunem reducerea deficitului spre 6% din PIB, într-un context în care presiunile rămân ridicate. Dobânzile cresc cu aproximativ 0,5% din PIB. Investiţiile din fonduri europene cresc la peste 100 mld.lei # Ziarul Financiar
