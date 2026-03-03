Patria Bank prelungeşte mandatele oamenilor din conducerea băncii. Valentin Grigore Vancea va mai conduce Patria Bank până în 2030, iar adjuncţii Georgiana Mihaela Stănciulescu şi Răzvan Vasile Prodea primesc şi ei mandate de 5 ani
Ziarul Financiar, 3 martie 2026 18:30
Patria Bank prelungeşte mandatele oamenilor din conducerea băncii. Valentin Grigore Vancea va mai conduce Patria Bank până în 2030, iar adjuncţii Georgiana Mihaela Stănciulescu şi Răzvan Vasile Prodea primesc şi ei mandate de 5 ani
• • •
Analiză ZF. Marii retaileri şi planurile lor pentru 2026: Grupurile internaţionale anunţă în cor accelerarea expansiunii în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, amintind de anii de vârf, 2018-2019 # Ziarul Financiar
Marii retaileri anunţă în cor accelerarea expansiunii în 2026 în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, afirmaţiile lor şi cifrele amintind de anii de vârf, 2018-2019, arată o analiză ZF ce are la bază datele comunicate de companiile de top ca vânzări.
Bursa de la Bucureşti a închis în scădere cu 3,3%, cel mai abrupt declin din august 2024, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au adus vânzători în piaţă, aliniind piaţa la corecţiile de 3-5% din Europa şi SUA. Banca Transilvania, minus 2,3%. Hidroelectrica, minus 4,4%. Romgaz, minus 1,5% # Ziarul Financiar
Polonezii de la Zabka ajung să îşi pună sigla în şase oraşe mari din România şi se apropie de 200 de magazine Froo după nici doi ani de prezenţă. După Bucureşti, Constanţa şi Piteşti, acum retailerul se dezvoltă şi în Braşov, Craiova şi Ploieşti # Ziarul Financiar
Grupul polonez Zabka, care deţine peste 12.400 de magazine de proximitate pe piaţa-mamă, se apropie de pragul de 200 de unităţi în România, la mai puţin de doi ani de prezenţă pe plan autohton.
De ce România bate Franţa, Germania sau Spania la achiziţia locuinţelor? Comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră # Ziarul Financiar
România se poziţionează ca una dintre cele mai avantajoase pieţe pentru cumpărătorii de locuinţe din Europa, arată o analiză realizată de Ofertebancare. ro. Astfel, comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră.
Forvis Mazars & Mergermarket: Multiplii tranzacţiilor din CEE depăşesc restul Europei. Cumpărătorii sunt dispuşi să plătească o primă pentru a accesa creşterea viitoare a regiunii. Multiplul median EV/EBITDA în regiunea Europei Centrale şi de Est a ajuns la 9,9x în perioada 2024-2025, potrivit datelor platformei Mergermarket # Ziarul Financiar
Investitorii activi în regiunea Europei Centrale şi de Est plătesc multipli mai mari decât cei care merg la cumpărare în celelalte state de pe Bătrânul Continent, arată un raport al companiei de audit, consultanţă fiscală şi financiară, outsourcing şi sustenabilitate Forvis Mazars şi al platformei de specialitate Mergermarket.
ZF Live. Dan Preda, expert contabil şi consultant fiscal: Prin controllingul financiar modern eu măsor acti vităţile oamenilor – cât timp petrec la birou, cât timp sunt ineficienţi. Controllingul financiar modern are particu laritatea că se leagă de procese şi se duce, astfel, în zona operaţională. Contabilitatea nu face asta. În controlling nu fugim de a cheltui # Ziarul Financiar
Într-un context economic marcat de presiuni fiscale şi volatilitate, rolul antreprenorului nu se mai rezumă doar la administrarea eficientă a costurilor, ci şi la capacitatea liderului de a valorifica inteligent competenţele echipei sale, timpul şi productivitatea.
ZF Index Imobiliar. Semne de stagnare pe piaţa locuinţelor vechi din Bucureşti. Proprietarii cer în medie 136.000 de euro pe trei camere, dar cine cumpără la acest preţ? Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie. Avansul anual s-a temperat la 14,8%, de la 16,6% în ianuarie, semn că piaţa îşi pierde din elan. Faţă de februarie 2025, preţurile sunt încă mai mari cu 17.692 de euro, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, direct în top zece jucători după ce a atins pragul de 1,4 mld. lei afaceri. Compania a lucrat şi la construcţia căii ferate care face legătura între Gara de Nord din Bucureşti şi aeroportul Otopeni. # Ziarul Financiar
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, controlată de antreprenori locali, a atins pragul de 1,4 mld. lei în 2024, de două ori şi jumătate mai mult faţă de nivelul de anul anterior.
Urmează marţi, 17 martie, evenimentul ZF eCommerce Summit 2026 - The Next Phase of eCommerce: AI, marketplace-uri şi viitorul eCommerce în România # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează în data de 17 martie cea de-a patra ediţie a evenimentului dedicat industriei de eCommerce, în care va analiza, alături de invitaţii săi, cum intră comerţul electronic românesc într-o nouă fază - cea a maturităţii, a inteligenţei artificiale aplicate şi a consolidării ecosistemelor digitale care susţin economia românească.
Antonella Bassani,vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale: România a oferit una dintre cele mai impresionante poveşti de convergenţă din UE, dar este un punct de cotitură şi trebuie să pornească un nou ciclu de creştere, care implică investiţii, infuzie de noi idei şi tehnologie şi inovaţie # Ziarul Financiar
Platforma de analiză financiară CompanyWall din Londra şi-a înregistrat în 2025 o subsidiară în România # Ziarul Financiar
CompanyWall, platformă de analiză financiară şi rating de credit cu sediul în Londra, activă în opt ţări europene, şi-a înregistrat în octombrie 2025 o subsidiară în România, cu un capital social de 35.552 de lei, conform datelor de Registrul Comerţului.
Care este ţara de care depinde România pentru a avea petrol? Factura pentru ţiţeiul importat s-a ridicat anul trecut la 4 miliarde de euro. Producţia internă de petrol a României a acoperit anul trecut circa 22% din necesarul de consum. Cel mai puternic partener comercial al României pentru importurile de petrol este Kazahstanul # Ziarul Financiar
România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane de tone au fost importate, restul acopfiinderit prin producţia internă, arată datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică la solicitarea ZF.
ZF Live. Mihai Constandiş şi Alin Turcu, Cognizant: Noul programator va fi un „orchestrator“ de agenţi AI. Marea provocare este ca AI-ul să funcţioneze într-un mod constant, previzibil şi sigur în realitatea unică a unei companii # Ziarul Financiar
Piaţa de IT traversează un punct de inflexiune care va schimba fundamental fişa postului pentru un inginer software. Într-un viitor apropiat, programatorii aflaţi la început de carieră vor acţiona mai degrabă ca manageri care validează rezultatele generate de inteligenţa artificială, trecând de la scrierea manuală a codului la coordonarea unor echipe de agenţi AI independenţi. În acelaşi timp, adopţia la nivel de corporaţie ridică provocări majore de scalare, iar companiile care întârzie să integreze aceste tehnologii în procesele de business riscă o pierdere abruptă a competitivităţii.
Bursă. Cine este Globinvest, administratorul de investiţii cu cele mai performante fonduri multiactive şi de obligaţiuni în 2025 # Ziarul Financiar
Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) a plasat două vehicule administrate de SAI Globinvest pe primele locuri în clasamentul performanţelor din anul 2025.
