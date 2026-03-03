Nestlé lansează în România parteneriatul global dintre KitKat şi Formula 1, marcând una dintre cele mai importante investiţii recente ale brandului

Ziarul Financiar, 3 martie 2026 18:30

Nestlé lansează în România parteneriatul global dintre KitKat şi Formula 1, marcând una dintre cele mai importante investiţii recente ale brandului

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
18:30
Cum va putea portofelul digital, în foarte scurt timp, să te scape de întrebarea: cu ce card să plătesc? Ziarul Financiar
18:30
Patria Bank prelungeşte mandatele oamenilor din conducerea băncii. Valentin Grigore Vancea va mai conduce Patria Bank până în 2030, iar adjuncţii Georgiana Mihaela Stănciulescu şi Răzvan Vasile Prodea primesc şi ei mandate de 5 ani Ziarul Financiar
18:30
Nestlé lansează în România parteneriatul global dintre KitKat şi Formula 1, marcând una dintre cele mai importante investiţii recente ale brandului Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:15
Analiză ZF. Marii retaileri şi planurile lor pentru 2026: Grupurile internaţionale anunţă în cor accelerarea expansiunii în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, amintind de anii de vârf, 2018-2019 Ziarul Financiar
Marii retaileri anunţă în cor accelerarea expansiunii în 2026 în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, afirmaţiile lor şi cifrele amintind de anii de vârf, 2018-2019, arată o a­na­liză ZF ce are la bază datele comunicate de companiile de top ca vânzări.
18:15
Bursa de la Bucureşti a închis în scădere cu 3,3%, cel mai abrupt declin din august 2024, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au adus vânzători în piaţă, aliniind piaţa la corecţiile de 3-5% din Europa şi SUA. Banca Transilvania, minus 2,3%. Hidroelectrica, minus 4,4%. Romgaz, minus 1,5% Ziarul Financiar
Acum o oră
18:00
Proiect european de 80,5 mil. lei pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi din Satu Mare Ziarul Financiar
18:00
Alertă de securitate în Arabia Saudită: Statele Unite avertizează asupra ameninţării imediate cu rachete şi drone în Dhahran, unde se află sediul central al Saudi Aramco Ziarul Financiar
18:00
Primăria Carei, judeţul Satu Mare, a investit 13,7 mil. lei în construirea unui centru recreaţional Ziarul Financiar
17:45
Polonezii de la Zabka ajung să îşi pună sigla în şase oraşe mari din România şi se apropie de 200 de magazine Froo după nici doi ani de prezenţă. După Bucureşti, Constanţa şi Piteşti, acum retailerul se dezvoltă şi în Braşov, Craiova şi Ploieşti Ziarul Financiar
Grupul polonez Zabka, care deţine peste 12.400 de maga­zine de proximitate pe piaţa-mamă, se apropie de pragul de 200 de unităţi în România, la mai puţin de doi ani de prezenţă pe plan autohton.
Acum 2 ore
17:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 4 martie 2026, ora 09.30 cu Costin Brumă, broker, Swiss Capital Ziarul Financiar
17:30
Le-a spus Trump? Utilizatori Polymarket au câştigat peste 300.000 de dolari după ce au pariat că SUA va ataca Iranul. Pariurile erau plasate de pe conturi înfiinţate cu doar 24 de ore înainte Ziarul Financiar
17:15
De ce România bate Franţa, Germania sau Spania la achiziţia locuinţelor? Comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră Ziarul Financiar
România se poziţionează ca una dintre cele mai avantajoase pieţe pentru cumpărătorii de locuinţe din Europa, arată o analiză realizată de Ofertebancare. ro. Astfel, comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră.
17:15
Forvis Mazars & Mergermarket: Multiplii tranzacţiilor din CEE depăşesc restul Europei. Cumpărătorii sunt dispuşi să plătească o primă pentru a accesa creşterea viitoare a regiunii. Multiplul median EV/EBITDA în regiunea Europei Centrale şi de Est a ajuns la 9,9x în perioada 2024-2025, potrivit datelor platformei Mergermarket Ziarul Financiar
Investitorii activi în regiunea Europei Centrale şi de Est plătesc multipli mai mari decât cei care merg la cumpărare în ce­le­lalte state de pe Bătrânul Conti­nent, arată un raport al companiei de audit, consultanţă fiscală şi financia­ră, outsourcing şi sustenabilitate Forvis Mazars şi al platformei de specialitate Mergermarket.
17:15
Încă o lovitură pentru industria luxului. Războiul din Orientul Mijlociu aruncă un nor de fum asupra unei regiuni care încă mai alimenta creşterea sectorului. Giganţi precum LVMH, Kering, Burberry au pierdut peste 10% din capitalizare în ultimele zile Ziarul Financiar
17:00
Bitcoin recuperează teren după vânzările provocate de conflictul SUA–Iran. Cea mai valoroasă criptomonedă revine spre 67.000 de dolari după corecţia bruscă din weekend. Piaţa cripto a pierdut 350 mld. dolari din capitalizare în ultima lună Ziarul Financiar
17:00
Generaţia încuiată pe dinafară. A devenit locuinţa un lux pentru tinerii Europei? Ziarul Financiar
16:45
Încă o zi de haos pe pieţele internaţionale. Bursele europene şi cea americană sunt pe roşu la a patra zi de la începutul războiului din Iran, în timp ce preţul petrolului a spart pragul de 85 de dolari pe baril. „Oamenii îşi reduc expunerea la risc” Ziarul Financiar
16:45
ZF Live. Dan Preda, expert contabil şi consultant fiscal: Prin controllingul financiar modern eu măsor acti ­vităţile oamenilor – cât timp petrec la birou, cât timp sunt ineficienţi. Controllingul financiar modern are particu ­laritatea că se leagă de procese şi se duce, astfel, în zona operaţională. Contabilitatea nu face asta. În controlling nu fugim de a cheltui Ziarul Financiar
Într-un context econo­mic mar­cat de presiuni fiscale şi vola­tili­tate, rolul antrepreno­rului nu se mai rezumă doar la administrarea eficientă a costu­rilor, ci şi la capacitatea liderului de a valorifica inteligent compe­tenţele echipei sale, timpul şi productivitatea.
16:45
Cum prinde viaţă literatura în mediul online? Trendul BookTok creează comunităţi online care motivează tinerii să citească. Ruxandra Gîdei, creatoare de conţinut: Când creşti o comunitate atât de mare în această zonă, se simte ca o responsabilitate reală Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:30
Atac în Emiratele Arabe Unite: un incendiu a izbucnit la terminalul petrolier din Fujairah după ce o dronă interceptată s-a prăbuşit în perimetrul instalaţiei Ziarul Financiar
16:15
ZF Index Imobiliar. Semne de stagnare pe piaţa locuinţelor vechi din Bucureşti. Proprietarii cer în medie 136.000 de euro pe trei camere, dar cine cumpără la acest preţ? Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie. Avansul anual s-a temperat la 14,8%, de la 16,6% în ianuarie, semn că piaţa îşi pierde din elan. Faţă de februarie 2025, preţurile sunt încă mai mari cu 17.692 de euro, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parte­neriat cu SVN România.
16:15
Blackstone se confruntă cu o mare problemă la unul dintre fondurile de private equity deţinute, de unde investitorii vor să se retragă în masă: ieşiri nete de 1,7 mld. dolari doar în T1 Ziarul Financiar
16:00
Agenţia Golin România a coordonat comunicarea pentru oferta publică iniţială a Electro-Alfa International, companie care a derulat recent una dintre cele bine primite listări realizate pe BVB Ziarul Financiar
15:45
Un semnal de alarmă: Inflaţia din zona euro a crescut neaşteptat la 1,9% în februarie, înainte ca extinderea conflictului din Orientul Mijlociu să ducă la creşteri puternice ale preţurilor la gaze şi petrol Ziarul Financiar
15:45
Schimburile comerciale dintre România şi Germania au atins un nou record de 42,6 mld. euro în 2025, în creştere cu 5,7% Ziarul Financiar
15:30
Bursă. Antibiotice Iaşi investeşte 75 de milioane de euro pentru a produce medicamente biosimilare destinate tratării cancerului Ziarul Financiar
15:30
BERD, CEECAT Capital şi Morphosis Capital îşi marchează exitul din investiţia La Cocoş după ce Consiliul Concurenţei a aprobat tranzacţia către proprietarul Lidl şi Kaufland Ziarul Financiar
15:15
CTP a atras compania românească Fabi Total Grup în parcul industrial CTPark Bucharest South din Popeşti-Leordeni Ziarul Financiar
15:15
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, direct în top zece jucători după ce a atins pragul de 1,4 mld. lei afaceri. Compania a lucrat şi la construcţia căii ferate care face legătura între Gara de Nord din Bucureşti şi aeroportul Otopeni. Ziarul Financiar
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, controlată de antreprenori locali, a atins pragul de 1,4 mld. lei în 2024, de două ori şi jumătate mai mult faţă de nivelul de anul anterior.
15:00
Se schimbă situaţia: UE cere ucrainenilor să le permită să inspecteze o conductă avariată care transportă petrol rusesc către Ungaria şi Slovacia Ziarul Financiar
15:00
Urmează marţi, 17 martie, evenimentul ZF eCommerce Summit 2026 - The Next Phase of eCommerce: AI, marketplace-uri şi viitorul eCommerce în România Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează în data de 17 martie cea de-a patra ediţie a evenimentului dedicat industriei de eCommerce, în care va analiza, alături de invitaţii săi, cum intră comerţul electronic românesc într-o nouă fază - cea a maturităţii, a inteligenţei artificiale aplicate şi a consolidării ecosistemelor digitale care susţin economia românească.
14:45
Investiţie în viitor: 35 de ONG-uri din ţară vor beneficia de o finanţare totală de 1 mil. euro pentru a dezvolta proiecte şi iniţiative dedicate elevilor, cu scopul de a reduce barierele de acces la educaţie, piaţa muncii şi cultură Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:30
Când furtuna nu se mai opreşte la graniţă: Cum atacurile Iranului ameninţă reputaţia Dubaiului de sanctuar financiar într-o regiune instabilă Ziarul Financiar
14:30
Antonella Bassani,vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale: România a oferit una dintre cele mai impresionante poveşti de convergenţă din UE, dar este un punct de cotitură şi trebuie să pornească un nou ciclu de creştere, care implică investiţii, infuzie de noi idei şi tehnologie şi inovaţie Ziarul Financiar
14:30
Platforma de analiză financiară CompanyWall din Londra şi-a înregistrat în 2025 o subsidiară în România Ziarul Financiar
CompanyWall, platformă de analiză financiară şi rating de credit cu sediul în Londra, activă în opt ţări europene, şi-a înregistrat în octombrie 2025 o subsidiară în România, cu un capital social de 35.552 de lei, conform datelor de Registrul Comerţului.
13:45
Platforma de servicii şi furnizare de energie Alive Capital revine integral în portofoliul fondatorului Giacomo Billi Ziarul Financiar
13:45
Cine este Gheorghe Ciubotaru, fondatorul Electroalfa, care a ajuns la o deţinere de acţiuni de 260 mil. euro după aprecierea spectaculoasă de la debutul la bursă al companiei din Botoşani Ziarul Financiar
13:30
Ce vine pentru economia locală în 2026, după războiul din Orientul Mijllociu. Confederaţia Patronală Concordia: Înainte ne aşteptam la o creştere economică de 1% pe tot anul. După acest weekend, nu se ştie Ziarul Financiar
13:30
Bursa de la Bucureşti a trecut de la un plus de 1,2% la un minus de aproape 2% în trei ore, într-o zi în care marile pieţe europene scad cu 3–4% pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu Ziarul Financiar
13:15
Care este ţara de care depinde România pentru a avea petrol? Factura pentru ţiţeiul importat s-a ridicat anul trecut la 4 miliarde de euro. Producţia internă de petrol a României a acoperit anul trecut circa 22% din necesarul de consum. Cel mai puternic partener comercial al României pentru importurile de petrol este Kazahstanul Ziarul Financiar
România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 mi­lioane de tone au fost importate, restul acopfiinderit prin producţia internă, arată datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică la solicitarea ZF.
13:15
ZF Live. Mihai Constandiş şi Alin Turcu, Cognizant: Noul programator va fi un „orchestrator“ de agenţi AI. Marea provocare este ca AI-ul să funcţioneze într-un mod constant, previzibil şi sigur în realitatea unică a unei companii Ziarul Financiar
Piaţa de IT traversează un punct de inflexiune care va schimba fundamental fişa postului pentru un inginer software. Într-un viitor apropiat, programatorii aflaţi la început de carieră vor acţiona mai degrabă ca manageri care validează rezultatele generate de inteligenţa artificială, trecând de la scrierea manuală a codului la coordonarea unor echipe de agenţi AI independenţi. În acelaşi timp, adopţia la nivel de corporaţie ridică provocări majore de scalare, iar companiile care întârzie să integreze aceste tehnologii în procesele de business riscă o pierdere abruptă a competitivităţii.
13:00
Strâmtoarea Hormuz, în pragul blocajului total: Conflictul SUA–Iran aruncă în aer transportul global de petrol şi gaze, tarifele pentru superpetroliere ating maxime istorice, iar costurile zilnice sar spre 500.000 de dolari pe fondul temerilor privind o criză energetică majoră Ziarul Financiar
12:45
Grupul Intesa Sanpaolo, prin subsidiarele Intesa Sanpaolo Bank România şi VUB, a acordat un credit de 85 milioane de euro producătorului de energie Enery Development pentru proiectul hibrid de la Ogrezeni, parte a unui finanţări sindicalizate de 460 mil.euro Ziarul Financiar
12:45
Producătorul de energie austriac Enery Development ia o finanţare verde sindicalizată de 460 milioane de euro de la un consorţiu format din şapte grupuri bancare, pentru construcţia proiectului hibrid Ogrezeni, în judeţul Giurgiu Ziarul Financiar
12:45
Profit de 330.000 de dolari înaintea bombardamentelor din Iran: 12 conturi nou-create au pariat masiv pe atacul SUA asupra Teheranului şi au câştigat în ultimele ore dinaintea loviturii. Întâmplare remarcabilă sau indiciu al unor informaţii accesate anticipat? Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:30
Motorina, vulnerabilitatea României în contextul războiului din Iran. Peste 20% din importurile de motorină vin din Arabia Saudită. România exportă benzină, dar importă aproape 40% din necesarul de motorină. Importurile din Arabia Saudită şi Turcia au luat locul Rusiei Ziarul Financiar
12:30
Producătorul de energie austriac Enery ia un credit de 85 mil.euro de la Intesa Sanpaolo pentru proiectul hibrid solar-fotovoltaic şi stocare de la Ogrezeni, judeţul Giurgiu, parte a unei finanţări de 460 mil.euro Ziarul Financiar
12:15
Confederaţia Patronală Concordia: Economia are nevoie de predictibilitate fiscală pentru relansarea investiţiilor. „Nu ne permitem ca 2026 să fie anul stagnării” Ziarul Financiar
11:45
Bursă. Visual Fan (Allview) şi-a dublat profitul şi afacerile în 2025, la 12,5 mil. lei, respectiv 200 mil. lei Ziarul Financiar
11:30
Bursă. Cine este Globinvest, administratorul de investiţii cu cele mai performante fonduri multiactive şi de obligaţiuni în 2025 Ziarul Financiar
Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) a plasat două vehicule administrate de SAI Globinvest pe primele locuri în clasamentul performanţelor din anul 2025.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.