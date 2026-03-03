În ce situaţie ar putea ajunge preţul benzinei şi al motorinei la 10 lei pe litru? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, explică: „Dacă barilul de petrol va ajunge la 120–130 de dolari”

16:15

Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie. Avansul anual s-a temperat la 14,8%, de la 16,6% în ianuarie, semn că piaţa îşi pierde din elan. Faţă de februarie 2025, preţurile sunt încă mai mari cu 17.692 de euro, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parte­neriat cu SVN România.