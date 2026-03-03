În ce situaţie ar putea ajunge preţul benzinei şi al motorinei la 10 lei pe litru? Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, explică: „Dacă barilul de petrol va ajunge la 120–130 de dolari”
Ziarul Financiar, 3 martie 2026 21:00
Preţul la pompă al carburanţilor ar putea să sară de 10 lei, nivel neatins nici în criza preţurilor din energie din 2022, sub impactul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a admis ministrul Energiei, Bogdan Ivan, marţi, după actualizarea informaţiilor şi declaraţiilor din ziua precedentă.
Preşedintele şi vicepreşedintele ANCOM s-au întâlnit cu Gwynne Shotwell, preşedinte SpaceX, şi cu David Goldman, vicepreşedinte pentru politici satelitare. “SpaceX şi-a deschis o filială la Bucureşti pentru a continua investiţiile importante în infrastructura locală” # Ziarul Financiar
Colaborarea dintre Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii (ANCOM) şi SpaceX - compania americană controlată de Elon Musk - continuă cu noi discuţii purtate la Mobile World Congress 2026 de la Barcelona, după ce testele desfăşurate în premieră mondială în România în 2024 au demonstrat, conform ANCOM, că sistemele moderne de comunicaţii prin satelit pot coexista cu infrastructura existentă.
Cei mai buni ani pentru investiţiile în energie aduc pe plan local specialiştii plecaţi şi devin o carte de vizită pentru internaţionalizarea companiilor româneşti. Antreprenorii locali: În momentele grele, te preocupă doar prezentul, dar azi ne preocupă viitorul. Suntem într-un moment bun # Ziarul Financiar
Acestea sunt câteva dintre concluziile din interacţiunea cu unii dintre cei mai puternici antreprenori din energia României, prezenţi la ZF Power Summit. Cea de-a 15-a ediţie a ZF Power Summit a avut loc în perioada 23-25 februarie.
Analiză ZF. Marii retaileri şi planurile lor pentru 2026: Grupurile internaţionale anunţă în cor accelerarea expansiunii în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, amintind de anii de vârf, 2018-2019 # Ziarul Financiar
Marii retaileri anunţă în cor accelerarea expansiunii în 2026 în România, piaţă pe care o definesc drept „strategică“, afirmaţiile lor şi cifrele amintind de anii de vârf, 2018-2019, arată o analiză ZF ce are la bază datele comunicate de companiile de top ca vânzări.
Bursa de la Bucureşti a închis în scădere cu 3,3%, cel mai abrupt declin din august 2024, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au adus vânzători în piaţă, aliniind piaţa la corecţiile de 3-5% din Europa şi SUA. Banca Transilvania, minus 2,3%. Hidroelectrica, minus 4,4%. Romgaz, minus 1,5% # Ziarul Financiar
Polonezii de la Zabka ajung să îşi pună sigla în şase oraşe mari din România şi se apropie de 200 de magazine Froo după nici doi ani de prezenţă. După Bucureşti, Constanţa şi Piteşti, acum retailerul se dezvoltă şi în Braşov, Craiova şi Ploieşti # Ziarul Financiar
Grupul polonez Zabka, care deţine peste 12.400 de magazine de proximitate pe piaţa-mamă, se apropie de pragul de 200 de unităţi în România, la mai puţin de doi ani de prezenţă pe plan autohton.
De ce România bate Franţa, Germania sau Spania la achiziţia locuinţelor? Comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră # Ziarul Financiar
România se poziţionează ca una dintre cele mai avantajoase pieţe pentru cumpărătorii de locuinţe din Europa, arată o analiză realizată de Ofertebancare. ro. Astfel, comparativ cu Germania, Franţa sau Spania, un buget de 150.000 de euro în România permite achiziţia unui apartament de 3 camere şi 75 de metri pătraţi, în timp ce în capitala Franţei sau în Berlin aceiaşi bani abia ajung doar pentru o garsonieră.
Forvis Mazars & Mergermarket: Multiplii tranzacţiilor din CEE depăşesc restul Europei. Cumpărătorii sunt dispuşi să plătească o primă pentru a accesa creşterea viitoare a regiunii. Multiplul median EV/EBITDA în regiunea Europei Centrale şi de Est a ajuns la 9,9x în perioada 2024-2025, potrivit datelor platformei Mergermarket # Ziarul Financiar
Investitorii activi în regiunea Europei Centrale şi de Est plătesc multipli mai mari decât cei care merg la cumpărare în celelalte state de pe Bătrânul Continent, arată un raport al companiei de audit, consultanţă fiscală şi financiară, outsourcing şi sustenabilitate Forvis Mazars şi al platformei de specialitate Mergermarket.
ZF Live. Dan Preda, expert contabil şi consultant fiscal: Prin controllingul financiar modern eu măsor acti vităţile oamenilor – cât timp petrec la birou, cât timp sunt ineficienţi. Controllingul financiar modern are particu laritatea că se leagă de procese şi se duce, astfel, în zona operaţională. Contabilitatea nu face asta. În controlling nu fugim de a cheltui # Ziarul Financiar
Într-un context economic marcat de presiuni fiscale şi volatilitate, rolul antreprenorului nu se mai rezumă doar la administrarea eficientă a costurilor, ci şi la capacitatea liderului de a valorifica inteligent competenţele echipei sale, timpul şi productivitatea.
ZF Index Imobiliar. Semne de stagnare pe piaţa locuinţelor vechi din Bucureşti. Proprietarii cer în medie 136.000 de euro pe trei camere, dar cine cumpără la acest preţ? Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie # Ziarul Financiar
Preţul mediu cerut pentru un apartament vechi cu trei camere din Bucureşti este de 136.769 de euro în februarie, la fel ca în ianuarie. Avansul anual s-a temperat la 14,8%, de la 16,6% în ianuarie, semn că piaţa îşi pierde din elan. Faţă de februarie 2025, preţurile sunt încă mai mari cu 17.692 de euro, potrivit datelor din ZF Index Imobiliar, realizat în parteneriat cu SVN România.
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, direct în top zece jucători după ce a atins pragul de 1,4 mld. lei afaceri. Compania a lucrat şi la construcţia căii ferate care face legătura între Gara de Nord din Bucureşti şi aeroportul Otopeni. # Ziarul Financiar
Arcada Company din Galaţi, unul din constructorii metroului din Cluj-Napoca, controlată de antreprenori locali, a atins pragul de 1,4 mld. lei în 2024, de două ori şi jumătate mai mult faţă de nivelul de anul anterior.
Urmează marţi, 17 martie, evenimentul ZF eCommerce Summit 2026 - The Next Phase of eCommerce: AI, marketplace-uri şi viitorul eCommerce în România # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar organizează în data de 17 martie cea de-a patra ediţie a evenimentului dedicat industriei de eCommerce, în care va analiza, alături de invitaţii săi, cum intră comerţul electronic românesc într-o nouă fază - cea a maturităţii, a inteligenţei artificiale aplicate şi a consolidării ecosistemelor digitale care susţin economia românească.
Antonella Bassani,vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale: România a oferit una dintre cele mai impresionante poveşti de convergenţă din UE, dar este un punct de cotitură şi trebuie să pornească un nou ciclu de creştere, care implică investiţii, infuzie de noi idei şi tehnologie şi inovaţie # Ziarul Financiar
Platforma de analiză financiară CompanyWall din Londra şi-a înregistrat în 2025 o subsidiară în România # Ziarul Financiar
CompanyWall, platformă de analiză financiară şi rating de credit cu sediul în Londra, activă în opt ţări europene, şi-a înregistrat în octombrie 2025 o subsidiară în România, cu un capital social de 35.552 de lei, conform datelor de Registrul Comerţului.
Care este ţara de care depinde România pentru a avea petrol? Factura pentru ţiţeiul importat s-a ridicat anul trecut la 4 miliarde de euro. Producţia internă de petrol a României a acoperit anul trecut circa 22% din necesarul de consum. Cel mai puternic partener comercial al României pentru importurile de petrol este Kazahstanul # Ziarul Financiar
România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane de tone au fost importate, restul acopfiinderit prin producţia internă, arată datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică la solicitarea ZF.
