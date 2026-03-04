49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977: Ce s-a schimbat în România în aproape cinci decenii

19:10

Rapperul britanic Ghetts, pe numele său real Justin Clarke-Samuel, a fost condamnat la 12 ani de închisoare după ce a ucis un student de 20 de ani într-un accident rutier produs în nord-estul Londrei, pe care l-a provocat în timp ce conducea cu viteză excesivă și sub influența alcoolului. Instanța a stabilit că artistul circula cu peste 60 de mile pe oră într-o zonă cu limită de 30, a trecut pe roșu la mai multe semafoare și nu a oprit după impactul în urma căruia tânărul a suferit leziuni fatale. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, tribunalul i-a interzis dreptul de a conduce pentru 17 ani.