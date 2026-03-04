Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”

07:10

După ce SUA și Israel au deschis un nou capitol al haosului în Orientul Mijlociu, China poate acum profita de faptul că America nu pare să aibă resursele politice sau militare necesare pentru a se concentra asupra problemelor din Asia. Beijingul se poate folosi din nou de poziția sa dominantă față de Washington în privința mineralelor critice pentru industria de apărare din SUA, în timp ce Taiwanul coboară tot mai jos pe lista priorităților Casei Albe, se arată într-o analiză The Guardian.