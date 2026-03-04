Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală, prin parteneriatul între Haleon România & Salvați Copiii
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale # Digi24.ro
Spania va face față consecințelor unui eventual blocaj comercial din partea SUA, a cărui introducere a fost admisă anterior de președintele Donald Trump, a declarat guvernul spaniol.
Chiar dacă un zbor e programat, nu există certitudinea că va fi realizat. Avertisment MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mii de români, blocați în țările din Orientul Mijlociu, au cerut ajutor pentru revenirea în țară. În total, în zona de conflict se află 16.000 de români, mare parte dintre ei rezidenți în Emiratele Arabe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a transmis, la Digi24, un mesaj pentru românii blocați în zonele afectate și avertizează că, chiar dacă un zbor este programat, nu există certitudinea că acel zbor va fi realizat.
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35 # Digi24.ro
Armata israeliană a anunțat miercuri că a doborât un avion de vânătoare iranian folosind un aparat F-35 de fabricație americană și că este „prima dată în istorie” când se înregistrează un astfel de eveniment.
Cutremur în Sicilia, pe versantul sudic al vulcanului Etna: Școlile din Catania au fost închise # Digi24.ro
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs miercuri pe versantul vulcanului Etna, în provincia Catania din Sicilia, determinând autorităţile locale să închidă preventiv şcolile pentru verificarea clădirilor. Nu au fost raportate victime sau pagube.
Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să „părăsească Pakistanul din motive de securitate”.
Zaharova, reacție la planul privind descurajarea nucleară anunțat de Macron: Inițiativa trebuie să fie acceptabilă pentru țările vecine # Digi24.ro
Purtătrarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat iniţiativa preşedintelui Franţei Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securităţii nucleare, afirmând că price iniţiativă trebuie să fie acceptabilă pentru ţările vecine, care nu ar trebui să se simtă ameninţate de eventualii noi participanţi.
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru vânzarea online de parfumuri contrafăcute de peste 400.000 de euro # Digi24.ro
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub acuzaţia că au vândut pe platforme online parfumuri contrafăcute în valoare totală de peste 400.000 de euro.
Japonia dizolvă „secta Moon”, controversata Biserică a Unificării acuzată că și-a ruinat adepții # Digi24.ro
Curtea Supremă din Japonia a ratificat miercuri ordinul de dizolvare a Bisericii Unificării, cunoscută peiorativ drept „secta Moon”, acuzată că şi-a ruinat adepţii prin donaţii abuzive şi practici comerciale controversate.
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere” # Digi24.ro
Cele trei avioane F-15 americane care s-au prăbușit duminică în Kuweit au fost doborâte de un avion de vânătoare kuweitian, în urma unui incident de foc fratricid (friendly fire) între aliați, scrie Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu rapoartele inițiale ale incidentului.
Raport: Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040. E nevoie de „măsuri drastice” # Digi24.ro
Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040, în absenţa unor măsuri drastice, avertizează un raport internaţional. La nivel global, în 2025 aproximativ 180 de milioane de copii erau obezi.
Un fost director în Primăria Capitalei şi un primar din Dâmboviţa au fost condamnaţi la închisoare pentru angajări nelegale # Digi24.ro
Victor Emanuel Picu, fost director al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public (DGAPMFP) din cadrul Primăriei Capitalei, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 3 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi fals intelectual, într-un dosar legat de angajarea nelegală a soţiei unui coleg de partid. În acelaşi dosar, Matei Gheorghiţă, primar al comunei Şelaru, judeţul Dâmboviţa, a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare.
Prima scumpire la pompă în România, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Cât costă un litru de benzină și de motorină # Digi24.ro
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, marcând prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, relatează Profit.ro.
Un pensionar din Franța primea câte 40 de amenzi de parcare pe zi, pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat # Digi24.ro
Un pensionar francez în vârstă de 75 de ani primea între 25 și 40 de amenzi de parcare în fiecare zi, pentru 3.000 de mașini care erau pe numele lui, dar pe care nu le-a cumpărat niciodată. Bărbatul a ajuns în această situație după ce a devenit victima unui furt de identitate, relatează presa franceză citată de Bild.
Bărbatul care a a agresat sexual o elevă de 14 ani pe care o medita la matematică, reținut # Digi24.ro
Bărbatul care a agresat sexual o elevă de 14 ani cu care făcea pregătire la matematică, într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei, a fost reţinut pentru 24 de ore.
Ministrul israelian al Apărării promite să „elimine” orice lider suprem ales să îi succeadă lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmă că armata israeliană va încerca să ucidă orice lider suprem iranian numit să-i succeadă lui Ali Khamenei, relatează Al Jazeera.
Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou împărțirea banilor, după ce PSD a amenințat cu blocaj politic # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare se întâlnesc din nou pentru a discuta împărțirea banilor între instituții, în contextul în care liberalii ar vrea să aibă gata proiectul până la finalul acestei săptămâni. Cu o zi în urmă, social-democrații au transmis că se va ajunge la blocaj politic dacă în buget nu se regăsesc și ajutoarele pentru persoane vulnerabile propuse de PSD.
Comisia Europeană lansează „Made in Europe”: plan pentru reindustrializare şi limitarea concurenţei chineze # Digi24.ro
Comisia Europeană prezintă, miercuri, propunerile sale privind reindustrializarea continentului şi combaterea concurenţei chineze, regrupate în strategia „Made in Europe” („Fabricat în Europa”-n.r.).
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc miercuri dimineaţa, la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Accident în lanţ pe DN 3 la ieşirea din Constanţa. Mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului # Digi24.ro
Un accident rutier în lanţ a avut loc miercuri, pe DN 3, între municipiul Constanţa şi Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".
Un oficial al Pentagonului spune că Israelul l-a ucis pe ayatollahul Khamenei, nu Statele Unite # Digi24.ro
Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit „operaţiunilor israeliene” eliminarea ayatollahului Ali Khamenei și a reiterat că obiectivul „primar” al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene.
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate # Digi24.ro
Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
Sam Altman recunoaşte că OpenAI s-a grăbit să anunțe acordul cu Pentagonul: „A părut oportunist şi neglijent” # Digi24.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a admis că „nu ar fi trebuit să se grăbească” cu anunţul privind acordul recent cu Pentagonul şi a anunţat revizuirea contractului, pe fondul reacţiilor dure din mediul public şi tehnologic, transmite CNBC.
Tragedie în nordul Spaniei. Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander # Digi24.ro
Cinci persoane au murit şi alta este dispărută după ce o pasarelă s-a prăbuşit marţi pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei, au indicat autorităţile locale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein, a dat explicaţii cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, alături de o femeie # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat explicaţii în faţa unei comisii a Congresului cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, publicată printre documentele din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein şi care a devenit virală, relatează AFP.
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie # Digi24.ro
China deschide miercuri marele eveniment politic anual numit Două Sesiuni, în cadrul căruia va dezvălui obiectivele de creştere pentru a doua cea mai mare economie a lumii şi bugetul său militar, într-un context intern şi internaţional delicat.
Alertă în Slatina, zeci de oameni au fost evacuați după o alunecare de teren. Două case afectate, alte cinci sunt în pericol # Digi24.ro
Zeci de oameni, printre care și copii, au fost evacuați în Slatina, din cauza unei alunecări de teren care le pune locuințele în pericol. Două case au fost deja afectate, alte cinci sunt amenințate.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 martie
Forțele militare din Ecuador și SUA au lansat operațiuni împotriva organizațiilor teroriste desemnate din Ecuador, în scopul combaterii flagelului narcoterorismului, anunță Comandamentul American de Sud.
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului # Digi24.ro
Miliţiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite în ultimele zile pentru a afla dacă ar trebui să atace forţele de securitate iraniene din vestul ţării şi cum să o facă, susţin trei surse apropiate dosarului, citate de Le Figaro.
Cancelarul german i-a cerut lui Donald Trump să introducă Europa în negocierile privind Ucraina. „Știe foarte bine acest lucru” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa, preluată de Agerpres.
Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar # Digi24.ro
Numărul oamenilor care și-au pierdut viața în conflictul care a cuprins Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie nu este stabilit cu precizie, însă - potrivit rapoartelor preliminare - a depășit pragul de 1.000 de victime. Cele mai multe morți s-au înregistrat în Iran, însă și alte state din regiune, inclusiv Israelul, au suferit pierderi umane în urma bombardamentelor.
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru comerțul mondial # Digi24.ro
Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri, informează News.ro.
Războiul cu Iran complică pacea din Ucraina. Care este marea teamă a Europei în privința lui Trump # Digi24.ro
Europenii se tem că o Americă distrasă își va pierde interesul de a-l împinge pe Vladimir Putin către pace, în timp ce SUA își consumă stocurile de rachete de care Kievul are disperată nevoie. Europenii care se străduiesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump ar putea fi pe cale să descopere că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico.
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China să profite de haosul creat de Trump # Digi24.ro
După ce SUA și Israel au deschis un nou capitol al haosului în Orientul Mijlociu, China poate acum profita de faptul că America nu pare să aibă resursele politice sau militare necesare pentru a se concentra asupra problemelor din Asia. Beijingul se poate folosi din nou de poziția sa dominantă față de Washington în privința mineralelor critice pentru industria de apărare din SUA, în timp ce Taiwanul coboară tot mai jos pe lista priorităților Casei Albe, se arată într-o analiză The Guardian.
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Iranul a construit o rețea extinsă de miliții aliate și mișcări politic, din Liban și Gaza până în Irak și Yemen. Cunoscute ca parte a unei „Axe a Rezistenței”, milițiile au jucat roluri centrale în atacurile asupra unor ținte occidentale și israeliene. Președintele american Donald Trump a menționat și acești aliați ai Teheranului atunci când a anunțat atacul comun SUA-Israel asupra Iranului.
49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977: Ce s-a schimbat în România în aproape cinci decenii # Digi24.ro
Au trecut 49 de ani de la seara în care România a fost zguduită de unul dintre cele mai puternice evenimente din istoria sa modernă: un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter.
În ce zi a săptămânii găsești cele mai ieftine bilete de avion. Recomandările specialiștilor în turism # Digi24.ro
Pentru numeroase persoane, vacanțele rămân momente de referință, însă pregătirea acestora, în special achiziționarea biletelor de avion, poate ridica dificultăți neașteptate. Ofertele online, aparent atractive, pot ascunde costuri suplimentare, iar momentul și modul rezervării influențează semnificativ experiența.
Comandorul Sandu Valentin Mateiu explică de ce blocarea strâmtorii Ormuz e o misiune atât de dificilă. „Apar mai multe probleme” # Digi24.ro
Comandantului Gărzilor Revoluționare din Iran a amenințat că nicio picătură de petrol nu mai iese din Golful Persic. „Vom bombarda orice petrolier intră în strâmtarea Ormuz”, a spus acesta. Prezent la Digi24, comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat de ce această strâmtoare este atât de greu de apărat în fața unei flote ca cea americană.
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia” # Digi24.ro
Pentru rușii pro-război, bombardarea Iranului a venit ca o surpriză, provocând furie și teamă. Kyiv Post a colectat reacțiile propagandiștilor de la Moscova la atacul asupra statului teocratic islamic.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 5. SUA au lovit peste 1.700 de ținte în Iran. Ali Khamenei va fi înmormântat în Mashhad # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit peste 1.700 de ținte în Iran de la debutul operațiunilor militare cu Israelul. Cea de-a patra zi a conflictului a fost marcată de desemnarea lui Mojtaba Khamenei drept nou lider suprem al Iranului. Informația a fost relatată de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia.
Virusul prezent la 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer, poate fi blocat de un nou anticorp # Digi24.ro
Virusul Epstein-Barr, prezent la peste 95% dintre oameni pe tot parcursul vieții, este asociat cu scleroza multiplă și mai multe tipuri de cancer. Cercetători din SUA au dezvoltat primul anticorp uman capabil să blocheze pătrunderea virusului în celulele imune, deschizând calea pentru terapii preventive și posibile vaccinuri pentru pacienții cu risc crescut.
„Cred că are nevoie de o schimbare de atitudine”. Șeful Pentagonului, criticat dur de un fost consilier al lui Trump # Digi24.ro
John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Trump în primul mandat, l-a criticat pe secretarul apărării, Pete Hegseth, pe care îi acuză că a încurcat mesajul administrației cu privire la obiectivele atacurilor americane împotriva Iranului.
Rețelele sociale ale lui Nicki Minaj, susținute de 18.000 de boți. Sprijinul a „coincis” cu susținerea ei pentru mișcarea MAGA și Trump # Digi24.ro
O analiză împărtășită cu Politico relevă că susținerea vedetei rap pentru cauzele conservatoare a fost amplificată de o armată de boți și de activități coordonate.
Sfidare, teamă și speranță pe străzile din Teheran. Autoritățile au avertizat: cine iese în stradă e considerat agent israelian # Digi24.ro
Frica, sfidarea și sărbătorile discrete s-au amestecat în Teheran cu treburile cotidiene, în timp ce capitala Iranului continua să fie zguduită de atacurile aeriene americane și israeliene, informează The Guardian într-un articol care coboară în stradă printre ruine, lacrimi și speranță.
Europa „se află în război cu Iranul”, susține ambasadorul Israelului la UE: „Nu este nevoie să fii atacat cu rachete” # Digi24.ro
Țările europene se află deja în vizorul agresiunii Iranului și ar trebui să renunțe la insistența lor de a găsi soluții diplomatice la criză, a declarat înaltul reprezentant al Israelului la UE. Continentul „se află în război cu Iranul” și asta de mult timp, a declarat Avi Nir-Feldklein, într-un interviu acordat Politico, îndemnând Europa să susțină fără echivoc eforturile militare de a răsturna regimul.
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va începe să escorteze tancurile petroliere” # Digi24.ro
După ce Iranul a amenințat că va „arde” toate navele străine care vor încerca să traverseze Ormuz, Donald Trump a anunțat că, în cazul în care va fi necesar, Marina SUA „va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil”.
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și plasat sub sancțiunile SUA # Digi24.ro
După ce Iranul a rămas fără ayatollah, după uciderea lui Ali Khamenei în timpul războiului din Orientul Mijlociu, Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia și a afirmat că votul a avut loc sub presiunea Gărzii Revoluționare Islamice, relatează Ynet News.
Armata israeliană a declarat marţi că a lovit un complex subteran „secret” pe care, potrivit afirmaţiilor sale, oamenii de ştiinţă iranieni îl foloseau pentru a dezvolta „capacităţile necesare” pentru arme nucleare.
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical # Digi24.ro
Procurorii din orașul italian Forlì anchetează un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici în timpul unor transporturi medicale între spitale și centre de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna. Autoritățile iau în calcul ipoteza că bărbatul, suspendat între timp din cadrul Crucii Roșii Italiene, ar fi administrat substanțe nocive victimelor, iar anchetatorii analizează și alte cazuri, pe fondul temerilor că numărul posibil al victimelor ar putea crește.
