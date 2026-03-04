Tragedie în nordul Spaniei. Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander
Digi24.ro, 4 martie 2026 08:50
Cinci persoane au murit şi alta este dispărută după ce o pasarelă s-a prăbuşit marţi pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei, au indicat autorităţile locale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
• • •
Acum 5 minute
09:30
Comisia Europeană lansează „Made in Europe”: plan pentru reindustrializare şi limitarea concurenţei chineze # Digi24.ro
Comisia Europeană prezintă, miercuri, propunerile sale privind reindustrializarea continentului şi combaterea concurenţei chineze, regrupate în strategia „Made in Europe” („Fabricat în Europa”-n.r.).
Acum 30 minute
09:10
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc miercuri dimineaţa, la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:10
Accident în lanţ pe DN 3 la ieşirea din Constanţa. Mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului # Digi24.ro
Un accident rutier în lanţ a avut loc miercuri, pe DN 3, între municipiul Constanţa şi Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".
Acum o oră
09:00
Un oficial al Pentagonului spune că Israelul l-a ucis pe ayatollahul Khamenei, nu Statele Unite # Digi24.ro
Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit „operaţiunilor israeliene” eliminarea ayatollahului Ali Khamenei și a reiterat că obiectivul „primar” al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene.
09:00
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate # Digi24.ro
Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
08:50
Sam Altman recunoaşte că OpenAI s-a grăbit să anunțe acordul cu Pentagonul: „A părut oportunist şi neglijent” # Digi24.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a admis că „nu ar fi trebuit să se grăbească” cu anunţul privind acordul recent cu Pentagonul şi a anunţat revizuirea contractului, pe fondul reacţiilor dure din mediul public şi tehnologic, transmite CNBC.
08:50
08:40
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein, a dat explicaţii cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, alături de o femeie # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat explicaţii în faţa unei comisii a Congresului cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, publicată printre documentele din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein şi care a devenit virală, relatează AFP.
08:40
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie # Digi24.ro
China deschide miercuri marele eveniment politic anual numit Două Sesiuni, în cadrul căruia va dezvălui obiectivele de creştere pentru a doua cea mai mare economie a lumii şi bugetul său militar, într-un context intern şi internaţional delicat.
Acum 2 ore
08:30
Alertă în Slatina, zeci de oameni au fost evacuați după o alunecare de teren. Două case afectate, alte cinci sunt în pericol # Digi24.ro
Zeci de oameni, printre care și copii, au fost evacuați în Slatina, din cauza unei alunecări de teren care le pune locuințele în pericol. Două case au fost deja afectate, alte cinci sunt amenințate.
08:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 martie
08:30
Forțele militare din Ecuador și SUA au lansat operațiuni împotriva organizațiilor teroriste desemnate din Ecuador, în scopul combaterii flagelului narcoterorismului, anunță Comandamentul American de Sud.
08:30
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului # Digi24.ro
Miliţiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite în ultimele zile pentru a afla dacă ar trebui să atace forţele de securitate iraniene din vestul ţării şi cum să o facă, susţin trei surse apropiate dosarului, citate de Le Figaro.
08:00
Cancelarul german i-a cerut lui Donald Trump să introducă Europa în negocierile privind Ucraina. „Știe foarte bine acest lucru” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa, preluată de Agerpres.
08:00
Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar # Digi24.ro
Numărul oamenilor care și-au pierdut viața în conflictul care a cuprins Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie nu este stabilit cu precizie, însă - potrivit rapoartelor preliminare - a depășit pragul de 1.000 de victime. Cele mai multe morți s-au înregistrat în Iran, însă și alte state din regiune, inclusiv Israelul, au suferit pierderi umane în urma bombardamentelor.
07:40
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru comerțul mondial # Digi24.ro
Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri, informează News.ro.
Acum 4 ore
07:10
Războiul cu Iran complică pacea din Ucraina. Care este marea teamă a Europei în privința lui Trump # Digi24.ro
Europenii se tem că o Americă distrasă își va pierde interesul de a-l împinge pe Vladimir Putin către pace, în timp ce SUA își consumă stocurile de rachete de care Kievul are disperată nevoie. Europenii care se străduiesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump ar putea fi pe cale să descopere că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico.
07:10
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China să profite de haosul creat de Trump # Digi24.ro
După ce SUA și Israel au deschis un nou capitol al haosului în Orientul Mijlociu, China poate acum profita de faptul că America nu pare să aibă resursele politice sau militare necesare pentru a se concentra asupra problemelor din Asia. Beijingul se poate folosi din nou de poziția sa dominantă față de Washington în privința mineralelor critice pentru industria de apărare din SUA, în timp ce Taiwanul coboară tot mai jos pe lista priorităților Casei Albe, se arată într-o analiză The Guardian.
07:10
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Iranul a construit o rețea extinsă de miliții aliate și mișcări politic, din Liban și Gaza până în Irak și Yemen. Cunoscute ca parte a unei „Axe a Rezistenței”, milițiile au jucat roluri centrale în atacurile asupra unor ținte occidentale și israeliene. Președintele american Donald Trump a menționat și acești aliați ai Teheranului atunci când a anunțat atacul comun SUA-Israel asupra Iranului.
07:10
49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977: Ce s-a schimbat în România în aproape cinci decenii # Digi24.ro
Au trecut 49 de ani de la seara în care România a fost zguduită de unul dintre cele mai puternice evenimente din istoria sa modernă: un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter.
07:10
În ce zi a săptămânii găsești cele mai ieftine bilete de avion. Recomandările specialiștilor în turism # Digi24.ro
Pentru numeroase persoane, vacanțele rămân momente de referință, însă pregătirea acestora, în special achiziționarea biletelor de avion, poate ridica dificultăți neașteptate. Ofertele online, aparent atractive, pot ascunde costuri suplimentare, iar momentul și modul rezervării influențează semnificativ experiența.
07:10
Comandorul Sandu Valentin Mateiu explică de ce blocarea strâmtorii Ormuz e o misiune atât de dificilă. „Apar mai multe probleme” # Digi24.ro
Comandantului Gărzilor Revoluționare din Iran a amenințat că nicio picătură de petrol nu mai iese din Golful Persic. „Vom bombarda orice petrolier intră în strâmtarea Ormuz”, a spus acesta. Prezent la Digi24, comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat de ce această strâmtoare este atât de greu de apărat în fața unei flote ca cea americană.
07:10
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia” # Digi24.ro
Pentru rușii pro-război, bombardarea Iranului a venit ca o surpriză, provocând furie și teamă. Kyiv Post a colectat reacțiile propagandiștilor de la Moscova la atacul asupra statului teocratic islamic.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua 5. SUA au lovit peste 1.700 de ținte în Iran. Ali Khamenei va fi înmormântat în Mashhad # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit peste 1.700 de ținte în Iran de la debutul operațiunilor militare cu Israelul. Cea de-a patra zi a conflictului a fost marcată de desemnarea lui Mojtaba Khamenei drept nou lider suprem al Iranului. Informația a fost relatată de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia.
07:10
Virusul prezent la 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer, poate fi blocat de un nou anticorp # Digi24.ro
Virusul Epstein-Barr, prezent la peste 95% dintre oameni pe tot parcursul vieții, este asociat cu scleroza multiplă și mai multe tipuri de cancer. Cercetători din SUA au dezvoltat primul anticorp uman capabil să blocheze pătrunderea virusului în celulele imune, deschizând calea pentru terapii preventive și posibile vaccinuri pentru pacienții cu risc crescut.
07:10
„Cred că are nevoie de o schimbare de atitudine”. Șeful Pentagonului, criticat dur de un fost consilier al lui Trump # Digi24.ro
John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Trump în primul mandat, l-a criticat pe secretarul apărării, Pete Hegseth, pe care îi acuză că a încurcat mesajul administrației cu privire la obiectivele atacurilor americane împotriva Iranului.
07:10
Rețelele sociale ale lui Nicki Minaj, susținute de 18.000 de boți. Sprijinul a „coincis” cu susținerea ei pentru mișcarea MAGA și Trump # Digi24.ro
O analiză împărtășită cu Politico relevă că susținerea vedetei rap pentru cauzele conservatoare a fost amplificată de o armată de boți și de activități coordonate.
07:10
Sfidare, teamă și speranță pe străzile din Teheran. Autoritățile au avertizat: cine iese în stradă e considerat agent israelian # Digi24.ro
Frica, sfidarea și sărbătorile discrete s-au amestecat în Teheran cu treburile cotidiene, în timp ce capitala Iranului continua să fie zguduită de atacurile aeriene americane și israeliene, informează The Guardian într-un articol care coboară în stradă printre ruine, lacrimi și speranță.
Acum 6 ore
04:30
04:10
Acum 12 ore
00:10
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și plasat sub sancțiunile SUA # Digi24.ro
După ce Iranul a rămas fără ayatollah, după uciderea lui Ali Khamenei în timpul războiului din Orientul Mijlociu, Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia și a afirmat că votul a avut loc sub presiunea Gărzii Revoluționare Islamice, relatează Ynet News.
00:00
Armata israeliană a declarat marţi că a lovit un complex subteran „secret” pe care, potrivit afirmaţiilor sale, oamenii de ştiinţă iranieni îl foloseau pentru a dezvolta „capacităţile necesare” pentru arme nucleare.
00:00
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical # Digi24.ro
Procurorii din orașul italian Forlì anchetează un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici în timpul unor transporturi medicale între spitale și centre de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna. Autoritățile iau în calcul ipoteza că bărbatul, suspendat între timp din cadrul Crucii Roșii Italiene, ar fi administrat substanțe nocive victimelor, iar anchetatorii analizează și alte cazuri, pe fondul temerilor că numărul posibil al victimelor ar putea crește.
3 martie 2026
23:50
Tanczos Barna: Foarte greu să ajungem la deficit de 6,2 recomandat de Comisie. În criză economică, cu războaie nu poți să fii rigid # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna este de părere că pentru România va fi „foarte greu” să se încadreze în ţinta de deficit bugetar de 6,2% pe care şi-a asumat-o în faţa Comisiei Europene, având în vedere evoluţiile la nivel mondial care indică potenţiale crize economice şi militare, relatează News.ro.
23:40
Un petrolier rusesc sancționat de Occident a explodat în Marea Mediterană. Ce se știe despre soarta echipajului # Digi24.ro
Nava petrolieră Arctic Metagaz, care transporta gaze naturale lichefiate și care arborează pavilion rusesc, este în flăcări în Marea Mediterană, echipajul său fiind salvat de autoritățile malteze, au declarat, marți, surse din domeniul transporturilor maritime și al securității maritime, potrivit Reuters.
23:40
Vicepremierul Tanczos Barna, despre propunerea Franței de descurajare nucleară: Ajunge prima dată la președintele țării # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit, marți seară, la TVR Info, despre anunțul președintelui Emmanuel Macron că Franța va crește numărul focoaselor nucleare, în contextul în care statele europene, inclusiv România, au fost invitate să participe la „descurajarea avansată”. El afirmă că este necesară o analiză la nivelul autorităților decidente din România, adică președintele țării, ministrul de Externe și premier.
22:50
Cercetători din domeniul autismului, replică la comitetul înființat de RFK Jr pentru această boală: O alternativă pe baze științifice # Digi24.ro
Cercetătorii din domeniul autismului şi lideri ai mişcării de susţinere a persoanelor cu autism au anunţat marţi că vor înfiinţa un nou comitet independent care să contribuie la stabilirea priorităţilor în cercetările ce vizează autismul, oferind astfel o alternativă bazată pe date ştiinţifice la informările oficiale transmise de administraţia din Statele Unite în legătură cu această afecţiune, informează Reuters, potrivit Agerpres.
22:40
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul Energiei. „Nu putem controla situația din Orientul Mijlociu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-un interviu acordat în exlusivitate la Digi24, la mai puțin de o zi după ce contrazicea vehement scenariul scumpirii carburanților la 10 lei pe litru, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari decât câțiva bani. Bogdan Ivan a declarat că, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari pe baril, acest lucru se va reflecta și în prețul benzinei și al motorinei.
22:40
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur dacă voi candida # Digi24.ro
Președintele Ucrainei a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului.
22:40
Israelul anunță că va redeschide „treptat” spațiul aerian național. Când se vor relua zborurile civile și cu ce frecvență # Digi24.ro
Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea „treptată” a spaţiului aerian israelian începând din noaptea de miercuri spre joi, după închiderea acestuia pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.
22:30
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, convocat la MAE. România protestează ferm faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran # Digi24.ro
Însărcinatul cu afaceri a.i. al Iranului la Bucureşti, Javad Karimi, a fost convocat, marţi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”. Totodată, acestuia i s-a transmis „protestul ferm” al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum şi faţă de evoluţiile recente din Cipru.
22:30
22:20
Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că doreşte să formeze o coaliţie pentru a reuni mijloace, „inclusiv militare”, cu scopul de a securiza „căile maritime esenţiale pentru economia mondială”. Astfel, el a anunțat că a ordonat portavionului Charles de Gaulle să se îndrepte spre Marea Mediterană, și, de asemenea, au fost desfășurate radare și avioane de vânătoare Rafale în zona Orientului Mijlociu.
22:20
Noi acuzații pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, judecat pentru viol. Marius Borg Hoiby riscă până la 10 ani de închisoare # Digi24.ro
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost pus sub noi capete de acuzare de procurorii norvegieni, fiind acuzat de comportament imprudent și de încălcarea unui ordin de restricție, în timp ce este deja judecat pentru viol și zeci de alte infracțiuni. Bărbatul în vârstă de 29 de ani, care a crescut în familia regală, dar nu este membru al Casei Regale a Norvegiei, se confruntă în total cu 40 de acuzații și respinge cele mai grave dintre ele, inclusiv patru capete de acuzare pentru viol.
22:10
Spania, Polonia și Marea Britanie organizează zboruri pentru evacuarea cetățenilor lor din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mai multe ţări europene organizează primele zboruri de evacuare pentru cetăţenii lor din Orientul Mijlociu, în urma escaladării regionale a conflictului din Iran, anunță dpa, potrivit Agerpres.
22:00
21:50
O jandarmeriţă din Vâlcea a devenit exemplu pentru colegii ei după ce, în urmă cu două zile, a oprit un bărbat din Iaşi să fugă cu banii sustraşi din cutia milei de la un aşezământ monahal din judeţ.
21:40
De ce uciderea lui Khamenei i-a adâncit paranoia lui Putin și l-a atins acolo unde îl doare mai tare # Digi24.ro
Atacurile americane și israeliene asupra Iranului au adâncit paranoia președintelui rus și dorința sa de a câștiga în Ucraina. Ultima dată când Statele Unite și Israelul au bombardat Iranul, un reporter l-a întrebat pe Vladimir Putin cum ar fi reacționat dacă liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atac. „Nici măcar nu vreau să discut despre asta”, a răspuns atunci președintele rus, relatează POLITICO.
21:40
Comisia Europeană ajută la evacuarea cetățenilor din țările membre blocați în Orientul Mijlociu. Care e mecanismul și cât plătește UE # Digi24.ro
Uniunea Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului, a anunţat marţi comisarul european pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză Hadja Lahbib, potrivit AFP.
21:30
Emmanuel Macron, despre războiul împotriva Iranului: Republica Islamică poartă principala responsabilitate. Avertismentul pentru Israel # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a ținut, marți, un discurs adresat națiunii despre războiul din Iran și consecințele sale, după ce Franța s-a angajat să-și protejeze cetățenii și bazele din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.
