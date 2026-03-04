„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu
Digi24.ro, 4 martie 2026 07:10
Iranul a construit o rețea extinsă de miliții aliate și mișcări politic, din Liban și Gaza până în Irak și Yemen. Cunoscute ca parte a unei „Axe a Rezistenței”, milițiile au jucat roluri centrale în atacurile asupra unor ținte occidentale și israeliene. Președintele american Donald Trump a menționat și acești aliați ai Teheranului atunci când a anunțat atacul comun SUA-Israel asupra Iranului.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
07:40
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru comerțul mondial # Digi24.ro
Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri, informează News.ro.
Acum o oră
07:10
Războiul cu Iran complică pacea din Ucraina. Care este marea teamă a Europei în privința lui Trump # Digi24.ro
Europenii se tem că o Americă distrasă își va pierde interesul de a-l împinge pe Vladimir Putin către pace, în timp ce SUA își consumă stocurile de rachete de care Kievul are disperată nevoie. Europenii care se străduiesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump ar putea fi pe cale să descopere că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico.
07:10
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China să profite de haosul creat de Trump # Digi24.ro
După ce SUA și Israel au deschis un nou capitol al haosului în Orientul Mijlociu, China poate acum profita de faptul că America nu pare să aibă resursele politice sau militare necesare pentru a se concentra asupra problemelor din Asia. Beijingul se poate folosi din nou de poziția sa dominantă față de Washington în privința mineralelor critice pentru industria de apărare din SUA, în timp ce Taiwanul coboară tot mai jos pe lista priorităților Casei Albe, se arată într-o analiză The Guardian.
07:10
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Iranul a construit o rețea extinsă de miliții aliate și mișcări politic, din Liban și Gaza până în Irak și Yemen. Cunoscute ca parte a unei „Axe a Rezistenței”, milițiile au jucat roluri centrale în atacurile asupra unor ținte occidentale și israeliene. Președintele american Donald Trump a menționat și acești aliați ai Teheranului atunci când a anunțat atacul comun SUA-Israel asupra Iranului.
07:10
49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977: Ce s-a schimbat în România în aproape cinci decenii # Digi24.ro
Au trecut 49 de ani de la seara în care România a fost zguduită de unul dintre cele mai puternice evenimente din istoria sa modernă: un cutremur cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter.
07:10
În ce zi a săptămânii găsești cele mai ieftine bilete de avion. Recomandările specialiștilor în turism # Digi24.ro
Pentru numeroase persoane, vacanțele rămân momente de referință, însă pregătirea acestora, în special achiziționarea biletelor de avion, poate ridica dificultăți neașteptate. Ofertele online, aparent atractive, pot ascunde costuri suplimentare, iar momentul și modul rezervării influențează semnificativ experiența.
07:10
Comandorul Sandu Valentin Mateiu explică de ce blocarea strâmtorii Ormuz e o misiune atât de dificilă. „Apar mai multe probleme” # Digi24.ro
Comandantului Gărzilor Revoluționare din Iran a amenințat că nicio picătură de petrol nu mai iese din Golful Persic. „Vom bombarda orice petrolier intră în strâmtarea Ormuz”, a spus acesta. Prezent la Digi24, comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu a explicat de ce această strâmtoare este atât de greu de apărat în fața unei flote ca cea americană.
07:10
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia” # Digi24.ro
Pentru rușii pro-război, bombardarea Iranului a venit ca o surpriză, provocând furie și teamă. Kyiv Post a colectat reacțiile propagandiștilor de la Moscova la atacul asupra statului teocratic islamic.
07:10
Război în Orientul Mijlociu, ziua 5. SUA au lovit peste 1.700 de ținte în Iran. Ali Khamenei va fi înmormântat în Mashhad # Digi24.ro
Războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit peste 1.700 de ținte în Iran de la debutul operațiunilor militare cu Israelul. Cea de-a patra zi a conflictului a fost marcată de desemnarea lui Mojtaba Khamenei drept nou lider suprem al Iranului. Informația a fost relatată de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia.
07:10
Virusul prezent la 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer, poate fi blocat de un nou anticorp # Digi24.ro
Virusul Epstein-Barr, prezent la peste 95% dintre oameni pe tot parcursul vieții, este asociat cu scleroza multiplă și mai multe tipuri de cancer. Cercetători din SUA au dezvoltat primul anticorp uman capabil să blocheze pătrunderea virusului în celulele imune, deschizând calea pentru terapii preventive și posibile vaccinuri pentru pacienții cu risc crescut.
07:10
„Cred că are nevoie de o schimbare de atitudine”. Șeful Pentagonului, criticat dur de un fost consilier al lui Trump # Digi24.ro
John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Trump în primul mandat, l-a criticat pe secretarul apărării, Pete Hegseth, pe care îi acuză că a încurcat mesajul administrației cu privire la obiectivele atacurilor americane împotriva Iranului.
07:10
Rețelele sociale ale lui Nicki Minaj, susținute de 18.000 de boți. Sprijinul a „coincis” cu susținerea ei pentru mișcarea MAGA și Trump # Digi24.ro
O analiză împărtășită cu Politico relevă că susținerea vedetei rap pentru cauzele conservatoare a fost amplificată de o armată de boți și de activități coordonate.
07:10
Sfidare, teamă și speranță pe străzile din Teheran. Autoritățile au avertizat: cine iese în stradă e considerat agent israelian # Digi24.ro
Frica, sfidarea și sărbătorile discrete s-au amestecat în Teheran cu treburile cotidiene, în timp ce capitala Iranului continua să fie zguduită de atacurile aeriene americane și israeliene, informează The Guardian într-un articol care coboară în stradă printre ruine, lacrimi și speranță.
Acum 4 ore
04:30
Europa „se află în război cu Iranul”, susține ambasadorul Israelului la UE: „Nu este nevoie să fii atacat cu rachete” # Digi24.ro
Țările europene se află deja în vizorul agresiunii Iranului și ar trebui să renunțe la insistența lor de a găsi soluții diplomatice la criză, a declarat înaltul reprezentant al Israelului la UE. Continentul „se află în război cu Iranul” și asta de mult timp, a declarat Avi Nir-Feldklein, într-un interviu acordat Politico, îndemnând Europa să susțină fără echivoc eforturile militare de a răsturna regimul.
04:10
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va începe să escorteze tancurile petroliere” # Digi24.ro
După ce Iranul a amenințat că va „arde” toate navele străine care vor încerca să traverseze Ormuz, Donald Trump a anunțat că, în cazul în care va fi necesar, Marina SUA „va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil”.
Acum 8 ore
00:10
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și plasat sub sancțiunile SUA # Digi24.ro
După ce Iranul a rămas fără ayatollah, după uciderea lui Ali Khamenei în timpul războiului din Orientul Mijlociu, Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia și a afirmat că votul a avut loc sub presiunea Gărzii Revoluționare Islamice, relatează Ynet News.
00:00
Armata israeliană a declarat marţi că a lovit un complex subteran „secret” pe care, potrivit afirmaţiilor sale, oamenii de ştiinţă iranieni îl foloseau pentru a dezvolta „capacităţile necesare” pentru arme nucleare.
00:00
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical # Digi24.ro
Procurorii din orașul italian Forlì anchetează un șofer de ambulanță în vârstă de 27 de ani, suspectat că ar fi provocat moartea a cinci pacienți vârstnici în timpul unor transporturi medicale între spitale și centre de îngrijire din regiunea Emilia-Romagna. Autoritățile iau în calcul ipoteza că bărbatul, suspendat între timp din cadrul Crucii Roșii Italiene, ar fi administrat substanțe nocive victimelor, iar anchetatorii analizează și alte cazuri, pe fondul temerilor că numărul posibil al victimelor ar putea crește.
Acum 12 ore
23:50
Tanczos Barna: Foarte greu să ajungem la deficit de 6,2 recomandat de Comisie. În criză economică, cu războaie nu poți să fii rigid # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna este de părere că pentru România va fi „foarte greu” să se încadreze în ţinta de deficit bugetar de 6,2% pe care şi-a asumat-o în faţa Comisiei Europene, având în vedere evoluţiile la nivel mondial care indică potenţiale crize economice şi militare, relatează News.ro.
23:40
Un petrolier rusesc sancționat de Occident a explodat în Marea Mediterană. Ce se știe despre soarta echipajului # Digi24.ro
Nava petrolieră Arctic Metagaz, care transporta gaze naturale lichefiate și care arborează pavilion rusesc, este în flăcări în Marea Mediterană, echipajul său fiind salvat de autoritățile malteze, au declarat, marți, surse din domeniul transporturilor maritime și al securității maritime, potrivit Reuters.
23:40
Vicepremierul Tanczos Barna, despre propunerea Franței de descurajare nucleară: Ajunge prima dată la președintele țării # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit, marți seară, la TVR Info, despre anunțul președintelui Emmanuel Macron că Franța va crește numărul focoaselor nucleare, în contextul în care statele europene, inclusiv România, au fost invitate să participe la „descurajarea avansată”. El afirmă că este necesară o analiză la nivelul autorităților decidente din România, adică președintele țării, ministrul de Externe și premier.
22:50
Cercetători din domeniul autismului, replică la comitetul înființat de RFK Jr pentru această boală: O alternativă pe baze științifice # Digi24.ro
Cercetătorii din domeniul autismului şi lideri ai mişcării de susţinere a persoanelor cu autism au anunţat marţi că vor înfiinţa un nou comitet independent care să contribuie la stabilirea priorităţilor în cercetările ce vizează autismul, oferind astfel o alternativă bazată pe date ştiinţifice la informările oficiale transmise de administraţia din Statele Unite în legătură cu această afecţiune, informează Reuters, potrivit Agerpres.
22:40
Carburanții ar putea ajunge la 10 lei pe litru, recunoaște ministrul Energiei. „Nu putem controla situația din Orientul Mijlociu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-un interviu acordat în exlusivitate la Digi24, la mai puțin de o zi după ce contrazicea vehement scenariul scumpirii carburanților la 10 lei pe litru, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că majorările ar putea fi mult mai mari decât câțiva bani. Bogdan Ivan a declarat că, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari pe baril, acest lucru se va reflecta și în prețul benzinei și al motorinei.
22:40
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur dacă voi candida # Digi24.ro
Președintele Ucrainei a declarat că nu este sigur dacă va candida din nou la funcția de președinte, dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului.
22:40
Israelul anunță că va redeschide „treptat” spațiul aerian național. Când se vor relua zborurile civile și cu ce frecvență # Digi24.ro
Ministrul israelian al transporturilor, Miri Regev, a anunţat marţi redeschiderea „treptată” a spaţiului aerian israelian începând din noaptea de miercuri spre joi, după închiderea acestuia pe 28 februarie, în prima zi a războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP.
22:30
Însărcinatul cu afaceri al Iranului, convocat la MAE. România protestează ferm faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran # Digi24.ro
Însărcinatul cu afaceri a.i. al Iranului la Bucureşti, Javad Karimi, a fost convocat, marţi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), „pentru a i se prezenta îngrijorările profunde ale României în legătură cu conduita Republicii Islamice Iran în contextul actualei crize din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu”. Totodată, acestuia i s-a transmis „protestul ferm” al României faţă de atacurile militare ale regimului de la Teheran asupra statelor din Orientul Mijlociu, precum şi faţă de evoluţiile recente din Cipru.
22:30
Europa „se află în război cu Iranul”, susține ambasadorul Israelului la UE: „Nu este nevoie să fii atacat cu rachete” # Digi24.ro
Țările europene se află deja în vizorul agresiunii Iranului și ar trebui să renunțe la insistența lor de a găsi soluții diplomatice la criză, a declarat înaltul reprezentant al Israelului la UE. Continentul „se află în război cu Iranul” și asta de mult timp, a declarat Avi Nir-Feldklein, într-un interviu acordat Politico, îndemnând Europa să susțină fără echivoc eforturile militare de a răsturna regimul.
22:20
Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că doreşte să formeze o coaliţie pentru a reuni mijloace, „inclusiv militare”, cu scopul de a securiza „căile maritime esenţiale pentru economia mondială”. Astfel, el a anunțat că a ordonat portavionului Charles de Gaulle să se îndrepte spre Marea Mediterană, și, de asemenea, au fost desfășurate radare și avioane de vânătoare Rafale în zona Orientului Mijlociu.
22:20
Noi acuzații pentru fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, judecat pentru viol. Marius Borg Hoiby riscă până la 10 ani de închisoare # Digi24.ro
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost pus sub noi capete de acuzare de procurorii norvegieni, fiind acuzat de comportament imprudent și de încălcarea unui ordin de restricție, în timp ce este deja judecat pentru viol și zeci de alte infracțiuni. Bărbatul în vârstă de 29 de ani, care a crescut în familia regală, dar nu este membru al Casei Regale a Norvegiei, se confruntă în total cu 40 de acuzații și respinge cele mai grave dintre ele, inclusiv patru capete de acuzare pentru viol.
22:10
Spania, Polonia și Marea Britanie organizează zboruri pentru evacuarea cetățenilor lor din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mai multe ţări europene organizează primele zboruri de evacuare pentru cetăţenii lor din Orientul Mijlociu, în urma escaladării regionale a conflictului din Iran, anunță dpa, potrivit Agerpres.
22:00
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va începe să escorteze tancurile petroliere” # Digi24.ro
După ce Iranul a amenințat că va „arde” toate navele străine care vor încerca să traverseze Ormuz, Donald Trump a anunțat că, în cazul în care va fi necesar, Marina SUA „va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil”.
21:50
O jandarmeriţă din Vâlcea a devenit exemplu pentru colegii ei după ce, în urmă cu două zile, a oprit un bărbat din Iaşi să fugă cu banii sustraşi din cutia milei de la un aşezământ monahal din judeţ.
21:40
De ce uciderea lui Khamenei i-a adâncit paranoia lui Putin și l-a atins acolo unde îl doare mai tare # Digi24.ro
Atacurile americane și israeliene asupra Iranului au adâncit paranoia președintelui rus și dorința sa de a câștiga în Ucraina. Ultima dată când Statele Unite și Israelul au bombardat Iranul, un reporter l-a întrebat pe Vladimir Putin cum ar fi reacționat dacă liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atac. „Nici măcar nu vreau să discut despre asta”, a răspuns atunci președintele rus, relatează POLITICO.
21:40
Comisia Europeană ajută la evacuarea cetățenilor din țările membre blocați în Orientul Mijlociu. Care e mecanismul și cât plătește UE # Digi24.ro
Uniunea Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului, a anunţat marţi comisarul european pentru pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză Hadja Lahbib, potrivit AFP.
21:30
Emmanuel Macron, despre războiul împotriva Iranului: Republica Islamică poartă principala responsabilitate. Avertismentul pentru Israel # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a ținut, marți, un discurs adresat națiunii despre războiul din Iran și consecințele sale, după ce Franța s-a angajat să-și protejeze cetățenii și bazele din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.
21:30
„Acum înțelegem”. Atacul lui Trump asupra Iranului, văzut ca o amenințare pentru Rusia de susținătorii liniei dure de la Moscova # Digi24.ro
Când Donald Trump s-a întors la Casa Albă anul trecut, unii susținători ai liniei dure din Rusia erau prudenți în optimismul lor, sperând că imprevizibilitatea și natura tranzacțională a acestuia ar putea fi în beneficiul Moscovei în ceea ce privește Ucraina. Însă atacul său asupra Iranului a făcut ca mulți să îl considere acum o amenințare crescândă pentru Rusia însăși și să se întrebe dacă liderul american este într-adevăr omul pragmatic, potențial pro-Moscova, gata să facă afaceri în realpolitik, așa cum credeau ei, notează Reuters.
21:30
Aviația civilă, afectată de războiul din Iran. Explicațiile unui pilot despre situațiile cu care se confruntă companiile aeriene # Digi24.ro
Mii de români așteaptă să se întoarcă acasă, însă zborurile din zona Orientului Mijlociu ridică în continuare probleme serioase de siguranță. Isabella Neagu a stat de vorbă cu un pilot de linie despre spații aeriene închise, rute ocolitoare, culoare aeriene securizate și regulile de zbor într-o regiune afectată de război.
21:30
Ministrul de Externe Oana Țoiu, discuții cu omologul său în Polonia: Planul de Acțiune bilateral urmează să fie semnat în acest an # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a mers în vizită oficială în Polonia, unde a discutat cu omologul său Radosław Sikorski despre evoluțiile din Orientul Mijlociu și modalitățile de a proteja cetățenii celor două țări care vor să se repatrieze. De asemenea, dialogul a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state. „Am agreat inițierea negocierilor pentru un nou Plan de Acțiune bilateral (2027-2031), care urmează să fie semnat cu ocazia viitoarei ședințe comune de guvern care va avea loc la Varșovia, în acest an”, arată ministrul Țoiu pe Facebook.
20:50
Un jucător de la Rapid e acuzat că a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului # Digi24.ro
Un mijlocaș al echipei de fotbal Rapid București, Kader Keita (25 de ani), ar fi fost implicat într-un accident rutier marți, 3 martie, informează DigiSport.
20:30
Ambasadorul SUA în România, întâlnire cu ministrul Oana Ţoiu. Administraţia Trump, angajată în securitatea Mării Negre # Digi24.ro
Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit cu ministrul de externe, Oana Ţoiu, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic dintre SUA şi România. În cadrul discuţiilor, ambasadorul a apreciat rolul de lider al României în domeniul investiţiilor în apărare şi a subliniat angajamentul administraţiei Trump faţă de securitatea regională din zona Mării Negre.
20:30
Servicii bancare şi de plăţi, paralizate după ce centrele de date Amazon din Emirate au fost lovite în atacuri cu drone # Digi24.ro
Aplicaţii şi servicii digitale din Emiratele Arabe Unite au raportat întreruperi majore după ce centre de date ale platformei Amazon Web Services au fost lovite în atacuri cu drone, relatează CNBC.
20:20
„Când aud sirenele, se sperie”. Cel mai sângeros atac asupra Israelului de la începutul războiului în Orientul Mijlociu: nouă morți # Digi24.ro
Duminică după-amiază, cu 30 de persoane în adăpostul antiaerian din cartier și sirenele răsunând afară, Oren Katz s-a dus să închidă ușa blindată. A fost un gest de generozitate specific tatălui a patru copii, care l-a costat viața. În momentul în care a ajuns la intrare, adăpostul a fost lovit în plin de o rachetă iraniană, relatează The Guardian.
20:20
Tensiuni între SUA și Europa: Trump critică Marea Britanie și amenință Spania cu embargo: „Nu vrem să avem de-a face cu ei” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va opri relațiile comerciale cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită folosirea bazelor pentru loviturile americane asupra Iranului. „Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a declarat Trump la Casa Albă, unde a criticat și Marea Britanie pentru că nu a autorizat utilizarea unei baze în același scop.
20:10
De ce uciderea lui Khamenei i-a adâncit paranoia lui Putin și l-a atins acolo îl unde doare mai tare # Digi24.ro
Atacurile americane și israeliene asupra Iranului au adâncit paranoia președintelui rus și dorința sa de a câștiga în Ucraina. Ultima dată când Statele Unite și Israelul au bombardat Iranul, un reporter l-a întrebat pe Vladimir Putin cum ar fi reacționat dacă liderul suprem al Iranului ar fi fost ucis în atac. „Nici măcar nu vreau să discut despre asta”, a răspuns atunci președintele rus, relatează POLITICO.
19:50
Comisie de control de la Ministerul Culturii la Muzeul Național „George Enescu” din Capitală: care sunt problemele # Digi24.ro
Ministrul Culturii, András István Demeter, a dispus constituirea unei comisii de control la Muzeul Naţional „George Enescu” din Bucureşti, în urma semnalărilor privind modul în care sunt păstrate manuscrisele lui Enescu, bunuri clasate în categoria Tezaur, precum şi alte obiecte de patrimoniu, în peroada efectuării lucrărilor de renovare a clădirii.
19:30
Compozitorul Jolt Kerestely a murit marţi, la vârsta de 91 de ani, a anunţat Teatrul de Revistă Constantin Tănase.
19:10
Rapper britanic celebru, condamnat la 12 ani de închisoare după ce a ucis un student într-un accident și a fugit de la fața locului # Digi24.ro
Rapperul britanic Ghetts, pe numele său real Justin Clarke-Samuel, a fost condamnat la 12 ani de închisoare după ce a ucis un student de 20 de ani într-un accident rutier produs în nord-estul Londrei, pe care l-a provocat în timp ce conducea cu viteză excesivă și sub influența alcoolului. Instanța a stabilit că artistul circula cu peste 60 de mile pe oră într-o zonă cu limită de 30, a trecut pe roșu la mai multe semafoare și nu a oprit după impactul în urma căruia tânărul a suferit leziuni fatale. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, tribunalul i-a interzis dreptul de a conduce pentru 17 ani.
19:00
Țoiu: Orice escaladare a conflictului din Iran distrage atenția și resursele de la Ucraina. Solicitare de încetare temporară a focului # Digi24.ro
Aflată în vizită în Polonia, ministrul deExterne al României a afirmat că diplomația europeană ar trebui să insiste pentru „un armistițiu temporar negociat” în Orientul Mijlociu, avertizând că orice escaladare riscă să distragă atenția și resursele de la Ucraina, informează site-ul polonez TVR World.
19:00
Doi cetăţeni bulgari, reţinuţi de DIICOT după ce au clonat carduri folosite la staţii de carburant şi au alimentat camioane # Digi24.ro
Doi cetăţeni bulgari, unul dintre ei un om de afaceri care deţine camioane, au fost reţinuţi de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infracţional organizat, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, accesul ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Cei doi sunt suspectaţi că au clonat carduri folosite de diverse societăţi comerciale pentru a plăti alimentarea la staţii de carburant şi au alimentat camioanele firmei din Bulgaria, urmând ca societăţile ale căror carduri au fost clonate să plătească.
Acum 24 ore
18:50
Norvegia este pregătită să înceapă discuțiile cu Franța privind armele nucleare: „Face parte din strategia noastră de acoperire” # Digi24.ro
Norvegia este dispusă să înceapă discuții cu Parisul privind modul în care armele nucleare franceze pot contribui la securitatea continentului, a declarat marți ministrul de Externe Espen Barth Eide, conform Politico.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.