Cea mai amplă infrastructură digitală dezvoltată în România – Cloudul Privat Guvernamental – intră în etapa operațională
4 martie 2026

Turiști români blocați în Dubai: „De la consulat spun că pot să ne ajute doar cu terapii. Nu avem nevoie de terapie acum” # Digi24.ro
Peste 3.000 de români au cerut ajutor autorităților pentru a se întoarce în țară, de la începutul războiului din Iran. Cei mai mulți dintre aceștia sunt turiști. Câțiva dintre aceștia, blocați într-un hotel din Dubai, se plâng că sunt „lăsați de izbeliște” atât de agenția de turism prin care au făcut excursia, cât și de reprezentanții Consulatului din Dubai. „Nu ne bagă nimeni în seamă”, a spus la Digi24 Cosmina Andreea Marin, o turistă care trebuia să revină în țară încă de sâmbătă.
La vârstnici, o cădere aparent banală poate avea consecințe majore, iar fracturile din zona șoldului sunt printre cele mai severe prin impactul asupra mobilității. Tratamentul rapid și recuperarea bine condusă pot face diferența între reluarea mersului și pierderea independenței.
Camera Deputaților a adoptat legea care definește oficial „resortul turistic”. Ce înseamnă și ce condiții trebuie să îndeplinească # Digi24.ro
Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege care introduce pentru prima dată în legislația din România o definiție clară pentru „resortul turistic”. Până acum, termenul era folosit frecvent în industria turismului, însă nu exista o definiție distinctă în lege, diferită de cea a hotelului.
Cea mai amplă infrastructură digitală dezvoltată în România – Cloudul Privat Guvernamental – intră în etapa operațională # Digi24.ro
Cine sunt primii soldați americani care au murit în războiul cu Iranul. Armata SUA a identificat patru din șase militari morți # Digi24.ro
Peste 100 de oameni sunt dați dispăruți după ce o navă iraniană a fost atacată de un submarin lângă Sri Lanka # Digi24.ro
Cel puțin 101 de persoane sunt date dispărute și 78au fost rănite, în urma unui atac efectuat de un submarin asupra unei nave iraniene în largul coastelor Sri Lankăi, au declarat surse pentru Reuters.
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan care obligă cluburile să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă # Digi24.ro
Curtea Constituţională a amânat, pentru 25 martie, discuţiile pe sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competiţiile naţionale oficiale, să fie români.
CCR a amânat sesizările lui Nicușor Dan privind plajele de la Marea Neagră și legea prosumatorilor. Când vor fi discutate # Digi24.ro
Curtea Constituțională a amânat, miercuri, pentru data de 25 martie, pronunțarea pe două sesizări formulate de președintele Nicușor Dan, care vizează modificări legislative privind utilizarea plajelor de la Marea Neagră și legea energiei electrice și a gazelor naturale. La aceeași dată, CCR va discuta și sesizarea Avocatului Poporului privind modificarea Codului de procedură civilă care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești în materie civilă.
China a respins miercuri ideea utilizării comerţului ca instrument de presiune politică, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va întrerupe relaţiile comerciale cu Spania din cauza poziţiei Madridului faţă de războiul din Iran, informează Xinhua şi EFE.
Stare de alertă în sectorul energetic din Republica Moldova din cauza războiului din Orientul Mijlociu, anunță Chișinăul # Digi24.ro
Cabinetul de miniștri de la Chișinău a aprobat miercuri, 4 martie, instituirea stării de alertă în sectorul energetic, pe o perioadă de 60 de zile. Starea de alertă introduce măsuri preventive dedicate instituțiilor de stat, „ca să se pregătească proporțional aliniat la contextul global actual și să continue să asigure cetățenilor un trai sigur și liniștit”, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) din Rpublica Moldova.
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta # Digi24.ro
Partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria devansează partidul Fidesz al premierului Viktor Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, în timp ce partidul de extremă dreapta Our Homeland câștigă teren, potrivit două sondaje de opinie publicate miercuri.
Gazele continuă să se scumpească în Europa, deși Trump a anunțat un plan privind Strâmtoarea Ormuz # Digi24.ro
Preţurile de referinţă la gaze în Europa şi-au continuat creşterea miercuri dimineaţa, după ce marţi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani din cauza războiului din Orientul Mijociu, ceea ce eclipsează un plan american destinat protejării transporturile maritime în zona crucială a Strâmtorii Ormuz, transmite Bloomberg.
Ungaria organizează primul zbor de repatriere din Iordania: 87 de persoane, inclusiv doi români, vor reveni acasă # Digi24.ro
Primul zbor de repatriere care va aduce acasă cetăţeni ungari blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului a plecat spre Iordania, a anunţat miercuri ministerul de externe ungar, Peter Szijjarto, într-un mesaj video postat pe Facebook.
Premieră: Kim Jong Un și-a făcut statuie la Phenian. Doar liderii morți primeau până acum această onoare # Digi24.ro
Coreea de Nord a prezentat recent o statuie a liderului său, Kim Jong Un, a anunţat miercuri Ministerul Unificării din Coreea de Sud, o onoare rezervată de obicei membrilor decedaţi ai dinastiei.
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale # Digi24.ro
Spania va face față consecințelor unui eventual blocaj comercial din partea SUA, a cărui introducere a fost admisă anterior de președintele Donald Trump, a declarat guvernul spaniol.
Chiar dacă un zbor e programat, nu există certitudinea că va fi realizat. Avertisment MAE pentru românii blocați în Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Mii de români, blocați în țările din Orientul Mijlociu, au cerut ajutor pentru revenirea în țară. În total, în zona de conflict se află 16.000 de români, mare parte dintre ei rezidenți în Emiratele Arabe. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a transmis, la Digi24, un mesaj pentru românii blocați în zonele afectate și avertizează că, chiar dacă un zbor este programat, nu există certitudinea că acel zbor va fi realizat.
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35 # Digi24.ro
Armata israeliană a anunțat miercuri că a doborât un avion de vânătoare iranian folosind un aparat F-35 de fabricație americană și că este „prima dată în istorie” când se înregistrează un astfel de eveniment.
Cutremur în Sicilia, pe versantul sudic al vulcanului Etna: Școlile din Catania au fost închise # Digi24.ro
Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs miercuri pe versantul vulcanului Etna, în provincia Catania din Sicilia, determinând autorităţile locale să închidă preventiv şcolile pentru verificarea clădirilor. Nu au fost raportate victime sau pagube.
Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că au ordonat personalului neesenţial al consulatelor din Lahore şi Karachi, precum şi membrilor de familie să „părăsească Pakistanul din motive de securitate”.
Zaharova, reacție la planul privind descurajarea nucleară anunțat de Macron: Inițiativa trebuie să fie acceptabilă pentru țările vecine # Digi24.ro
Purtătrarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat iniţiativa preşedintelui Franţei Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securităţii nucleare, afirmând că price iniţiativă trebuie să fie acceptabilă pentru ţările vecine, care nu ar trebui să se simtă ameninţate de eventualii noi participanţi.
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar pentru vânzarea online de parfumuri contrafăcute de peste 400.000 de euro # Digi24.ro
Patru persoane sunt cercetate sub control judiciar de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub acuzaţia că au vândut pe platforme online parfumuri contrafăcute în valoare totală de peste 400.000 de euro.
Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală, prin parteneriatul între Haleon România & Salvați Copiii # Digi24.ro
Mii de copii din comunități vulnerabile vor primi produse de igienă orală, prin parteneriatul între Haleon România & Salvați Copiii
Japonia dizolvă „secta Moon”, controversata Biserică a Unificării acuzată că și-a ruinat adepții # Digi24.ro
Curtea Supremă din Japonia a ratificat miercuri ordinul de dizolvare a Bisericii Unificării, cunoscută peiorativ drept „secta Moon”, acuzată că şi-a ruinat adepţii prin donaţii abuzive şi practici comerciale controversate.
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere” # Digi24.ro
Cele trei avioane F-15 americane care s-au prăbușit duminică în Kuweit au fost doborâte de un avion de vânătoare kuweitian, în urma unui incident de foc fratricid (friendly fire) între aliați, scrie Wall Street Journal, citând surse familiarizate cu rapoartele inițiale ale incidentului.
Raport: Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040. E nevoie de „măsuri drastice” # Digi24.ro
Peste 220 de milioane de copii ar putea suferi de obezitate până în 2040, în absenţa unor măsuri drastice, avertizează un raport internaţional. La nivel global, în 2025 aproximativ 180 de milioane de copii erau obezi.
Un fost director în Primăria Capitalei şi un primar din Dâmboviţa au fost condamnaţi la închisoare pentru angajări nelegale # Digi24.ro
Victor Emanuel Picu, fost director al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică şi Monumente de For Public (DGAPMFP) din cadrul Primăriei Capitalei, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 3 ani şi 2 luni de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu şi fals intelectual, într-un dosar legat de angajarea nelegală a soţiei unui coleg de partid. În acelaşi dosar, Matei Gheorghiţă, primar al comunei Şelaru, judeţul Dâmboviţa, a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare.
Prima scumpire la pompă în România, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Cât costă un litru de benzină și de motorină # Digi24.ro
Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, marcând prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, relatează Profit.ro.
Un pensionar din Franța primea câte 40 de amenzi de parcare pe zi, pentru 3.000 de mașini pe care nu le-a cumpărat # Digi24.ro
Un pensionar francez în vârstă de 75 de ani primea între 25 și 40 de amenzi de parcare în fiecare zi, pentru 3.000 de mașini care erau pe numele lui, dar pe care nu le-a cumpărat niciodată. Bărbatul a ajuns în această situație după ce a devenit victima unui furt de identitate, relatează presa franceză citată de Bild.
Bărbatul care a a agresat sexual o elevă de 14 ani pe care o medita la matematică, reținut # Digi24.ro
Bărbatul care a agresat sexual o elevă de 14 ani cu care făcea pregătire la matematică, într-o locuinţă din Sectorul 3 al Capitalei, a fost reţinut pentru 24 de ore.
Ministrul israelian al Apărării promite să „elimine” orice lider suprem ales să îi succeadă lui Ali Khamenei # Digi24.ro
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, afirmă că armata israeliană va încerca să ucidă orice lider suprem iranian numit să-i succeadă lui Ali Khamenei, relatează Al Jazeera.
Ultimele negocieri privind bugetul. Coaliția discută din nou împărțirea banilor, după ce PSD a amenințat cu blocaj politic # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare se întâlnesc din nou pentru a discuta împărțirea banilor între instituții, în contextul în care liberalii ar vrea să aibă gata proiectul până la finalul acestei săptămâni. Cu o zi în urmă, social-democrații au transmis că se va ajunge la blocaj politic dacă în buget nu se regăsesc și ajutoarele pentru persoane vulnerabile propuse de PSD.
Comisia Europeană lansează „Made in Europe”: plan pentru reindustrializare şi limitarea concurenţei chineze # Digi24.ro
Comisia Europeană prezintă, miercuri, propunerile sale privind reindustrializarea continentului şi combaterea concurenţei chineze, regrupate în strategia „Made in Europe” („Fabricat în Europa”-n.r.).
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc miercuri dimineaţa, la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Accident în lanţ pe DN 3 la ieşirea din Constanţa. Mai multe ambulanțe au fost mobilizate la fața locului # Digi24.ro
Un accident rutier în lanţ a avut loc miercuri, pe DN 3, între municipiul Constanţa şi Valu lui Traian, în apropierea accesului pe autostrada A4, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".
Un oficial al Pentagonului spune că Israelul l-a ucis pe ayatollahul Khamenei, nu Statele Unite # Digi24.ro
Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit „operaţiunilor israeliene” eliminarea ayatollahului Ali Khamenei și a reiterat că obiectivul „primar” al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene.
Încă 29 de zboruri din sau spre București au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce destinații sunt vizate # Digi24.ro
Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
Sam Altman recunoaşte că OpenAI s-a grăbit să anunțe acordul cu Pentagonul: „A părut oportunist şi neglijent” # Digi24.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a admis că „nu ar fi trebuit să se grăbească” cu anunţul privind acordul recent cu Pentagonul şi a anunţat revizuirea contractului, pe fondul reacţiilor dure din mediul public şi tehnologic, transmite CNBC.
Tragedie în nordul Spaniei. Cinci studenți au murit după ce o pasarelă s-a prăbușit pe o plajă din Santander # Digi24.ro
Cinci persoane au murit şi alta este dispărută după ce o pasarelă s-a prăbuşit marţi pe o plajă din Santander, în nordul Spaniei, au indicat autorităţile locale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
Bill Clinton, audiat în cazul Epstein, a dat explicaţii cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, alături de o femeie # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Bill Clinton a dat explicaţii în faţa unei comisii a Congresului cu privire la o fotografie în care apare într-un jacuzzi, publicată printre documentele din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein şi care a devenit virală, relatează AFP.
Începe marea reuniune politică anuală în China. Xi Jinping va anunța bugetul armatei și planul cincinal pentru economie # Digi24.ro
China deschide miercuri marele eveniment politic anual numit Două Sesiuni, în cadrul căruia va dezvălui obiectivele de creştere pentru a doua cea mai mare economie a lumii şi bugetul său militar, într-un context intern şi internaţional delicat.
Alertă în Slatina, zeci de oameni au fost evacuați după o alunecare de teren. Două case afectate, alte cinci sunt în pericol # Digi24.ro
Zeci de oameni, printre care și copii, au fost evacuați în Slatina, din cauza unei alunecări de teren care le pune locuințele în pericol. Două case au fost deja afectate, alte cinci sunt amenințate.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 martie
Forțele militare din Ecuador și SUA au lansat operațiuni împotriva organizațiilor teroriste desemnate din Ecuador, în scopul combaterii flagelului narcoterorismului, anunță Comandamentul American de Sud.
Kurzii din Iran s-au consultat cu SUA privind o posibilă operaţiune militară împotriva regimului # Digi24.ro
Miliţiile kurde iraniene s-au consultat cu Statele Unite în ultimele zile pentru a afla dacă ar trebui să atace forţele de securitate iraniene din vestul ţării şi cum să o facă, susţin trei surse apropiate dosarului, citate de Le Figaro.
Cancelarul german i-a cerut lui Donald Trump să introducă Europa în negocierile privind Ucraina. „Știe foarte bine acest lucru” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat marţi pe preşedintele american Donald Trump să exercite mai multă presiune asupra Moscovei şi a cerut ca Europa să fie inclusă în negocierile pentru o soluţie de pace în Ucraina, scrie dpa, preluată de Agerpres.
Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar # Digi24.ro
Numărul oamenilor care și-au pierdut viața în conflictul care a cuprins Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie nu este stabilit cu precizie, însă - potrivit rapoartelor preliminare - a depășit pragul de 1.000 de victime. Cele mai multe morți s-au înregistrat în Iran, însă și alte state din regiune, inclusiv Israelul, au suferit pierderi umane în urma bombardamentelor.
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru comerțul mondial # Digi24.ro
Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au afirmat acestea într-un comunicat publicat miercuri, informează News.ro.
Războiul cu Iran complică pacea din Ucraina. Care este marea teamă a Europei în privința lui Trump # Digi24.ro
Europenii se tem că o Americă distrasă își va pierde interesul de a-l împinge pe Vladimir Putin către pace, în timp ce SUA își consumă stocurile de rachete de care Kievul are disperată nevoie. Europenii care se străduiesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump ar putea fi pe cale să descopere că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico.
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China să profite de haosul creat de Trump # Digi24.ro
După ce SUA și Israel au deschis un nou capitol al haosului în Orientul Mijlociu, China poate acum profita de faptul că America nu pare să aibă resursele politice sau militare necesare pentru a se concentra asupra problemelor din Asia. Beijingul se poate folosi din nou de poziția sa dominantă față de Washington în privința mineralelor critice pentru industria de apărare din SUA, în timp ce Taiwanul coboară tot mai jos pe lista priorităților Casei Albe, se arată într-o analiză The Guardian.
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în conflictele din Orientul Mijlociu # Digi24.ro
Iranul a construit o rețea extinsă de miliții aliate și mișcări politic, din Liban și Gaza până în Irak și Yemen. Cunoscute ca parte a unei „Axe a Rezistenței”, milițiile au jucat roluri centrale în atacurile asupra unor ținte occidentale și israeliene. Președintele american Donald Trump a menționat și acești aliați ai Teheranului atunci când a anunțat atacul comun SUA-Israel asupra Iranului.
