Prețurile motorinei cresc rapid în toată lumea, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu

20:40

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că "va întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania" din cauza poziţiei acesteia faţă de ofensiva împotriva Iranului şi a afirmat că "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce Guvernul spaniol a refuzat să autorizeze utilizarea de către Washington a bazelor militare de pe teritoriul spaniol în operaţiunile militare împotriva Teheranului, transmite EFE, relatează Agerpres.