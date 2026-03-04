Anunț de la Auchan. Economii uriașe pentru clienții din România
Economica.net, 4 martie 2026 13:50
Peste 60% din cumpărăturile din hypermarketurile Auchan sunt realizate cu cardul de fidelitate care are 2 milioane de membri activi. În cinci ani de la lansarea serviciului, clienții au economisit, în total, 500 de milioane de lei.
Prețurile motorinei cresc rapid în toată lumea, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Prețurile globale ale motorinei au urcat la maxime ale ultimilor ani, pe fondul extinderii conflictului cu Iranul în Orientul Mijlociu, ceea ce pune presiune pe piețele deja afectate de niveluri scăzute ale stocurilor și crește povara asupra consumatorilor, scrie Bloomberg, citată de presa de energie din Ucraina.
Criză planetară – Prelungirea războiului din Orientul Mijlociu poate însemna un impact mai sever în Europa (CFA România) # Economica.net
Conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja bursele şi dobânzile, iar impactul ar putea deveni mai sever dacă situaţia se prelungeşte, a explicat miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România.
Criză carburanţi – Preţul la motorină a spart pragul de doi euro pe litru, în Germania. Ce se întâmplă în România # Economica.net
Criză carburanţi - Preţul motorinei în Germania a trecut miercuri peste pragul de doi euro per litru, ca urmare a războiului din Iran, a anunţat Automobil clubul german (ADAC), transmite DPA. Carburanții auto s-au scumpit azi, cu 15 bani pe litru, în stațiile liderului pieței din România, ca urmare a efectelor războiului din Orientul Mijlociu. Este posibil să fie doar începutul unei perioade de scumpiri.
Republica Moldova a instituit stare de alertă în sistemul energetic, exporturile se limitează # Economica.net
Guvernul a instituit astăzi stare de alertă în domeniul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile, în legătură cu situația externă și riscurile regionale, arată un comnunicat de presă al Executivului de la Chișinău.
Nouă conducere la Salt Bank: Robert Anghel devine CEO, Gabriela Nistor rămâne membru al Consiliului de Administrație # Economica.net
Robert Anghel preia conducerea Salt Bank într-un proces pregătit din timp, care reflectă continuitatea unui proiect construit cu sens. Gabriela Nistor rămâne aproape de Salt, din poziția de membru al Consiliului de Administrație, contribuind în continuare la direcția strategică și la următoarele etape de creștere ale băncii, arată un comunicat de presă al băncii,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va avea un departament propriu de farmacoeconomie, a anunţat, marţi, preşedintele instituţiei, dr. Horaţiu Moldovan.
Accenture va achiziționa Ookla, lider mondial în domeniul informațiilor de rețea, benchmarking și analize de conectivitate, de la Ziff Davis, într-o tranzacție în valoare de 1,2 miliarde de dolari.
Societatea de Reparații Locomotive SCRL Brașov anunță miercuri finalizarea lucrărilor de convertire la cea de-a opta locomotivă pe baterii din cadrul proiectului cu CFR Călători, pentru 20 de locomotive de manevră, finanțat prin PNRR.
O companie românească anunță lansarea unui sistem autonom de contracarare a dronelor. „Obiectivul nostru este să oferim forțelor de apărare un instrument eficient” # Economica.net
Qognifly, companie românească de deep-tech specializată în sisteme autonome de contracarare a dronelor (C-UAS), își anunță lansarea publică și intrarea într-o nouă etapă de consolidare pentru Drone Wall, o arhitectură integrată de detecție, urmărire și interceptare, dezvoltată de ingineri români și validată în condiții operaționale în Ucraina.
Proiectul gigant al statului român, Cloudul Guvernamental, a intrat în etapa operaţională, la nivel naţional # Economica.net
Peste o mie de echipamente şi patru centre regionale de date au fost implementate în Cloudul Privat Guvernamental, proiect coordonat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).
FOTO Începe construcției bateriei de 120 MWh pe care danezii de la Eurowind o pun la Teiuș # Economica.net
Eurowind Energy România, prin compania afiliată Teiuș Solar S.R.L., anunță că echipamentele principale pentru sistemul de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) de la Teiuș au ajuns pe șantier, iar proiectul intră în faza de instalare și integrare, potrivit unui comunicat al companiei.
We As Web din Cluj-Napoca a încheiat anul 2025 cu venituri de peste 66 de milioane de euro, o creștere de peste 6 ori față de 2022 # Economica.net
Compania românească de dezvoltare software We As Web a încheiat anul 2025 cu venituri consolidate de peste 66 de milioane de euro, o creștere accelerată de peste 6 ori față de 2022 și EBITDA estimată la aproximativ 10 milioane de euro.
Metrorex anunță miercuri că scutul de forare „Sfânta Ana” a străpuns peretele viitoarei stații de metrou Gara Băneasa, marcând un nou moment important în realizarea Magistrala 6.
Damen Shipyards Mangalia, scos la vânzare. MSC și Rheinmetall vizitează astăzi cel mai mare șantier naval din România # Economica.net
Damen Shipyards Mangalia urmează să fie vândut, a anunțat CITR, administratorul judiciar al companiei care a depus planul de reorganizare, potrivit unui comunicat de presă.
Criza din Strâmtoarea Ormuz provocată de războiul din Iran ar putea accelera tranziţia energetică a Chinei – analiză # Economica.net
Creşterea tensiunilor în Orientul Mijlociu şi ameninţările asupra Strâmtorii Ormuz riscă să afecteze aprovizionarea globală cu ţiţei, un scenariu care, conform experţilor, ar putea accelera tranziţia către energiile regenerabile în China şi ar consolida abordarea sa asupra securităţii energetice, relatează miercuri EFE.
FIFA a dezvăluit marţi afişul oficial al Cupei Mondiale de fotbal 2026, marcând intrarea în ultimele 100 de zile rămase până la startul turneului, informează EFE.
Avantajele României în această perioadă de debut de criză energetică, generată de războiul din Orientul Mijlociu # Economica.net
Situația României face ca acum, în acest debut al unei posibile crize energetice, lucurile să fie ceva mai liniștite la noi decât pe unele piețe occidentale.
Fabricat în Europa – Comisia Europeană prezintă marele plan de reindustrializare şi „contraatacul” la ofeinsiva Chinei. Ce înseamnă Made in Europe # Economica.net
Comisia Europeană va prezenta miercuri propunerile sale privind reindustrializarea continentului şi combaterea concurenţei chineze, regrupate în strategia 'Made in Europe' (-"Fabricat în Europa"-n.r.), informează AFP.
„România trebuie să evite o criză economică. Reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină” – Cererea COTAR pentru guvernul Bolojan # Economica.net
Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) solicită Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină pentru a susţine transporturile, industria şi consumul de alimente, în vederea evitării unei crize economice, în contextul ameninţării de pe piaţa internaţională a carburanţilor.
Equans, companie a Grupului Bouygues, cu 83.000 de angajați și care operează în 20 de țări, anunță deschiderea noului său IT Hub în România, pentru a susține activitățile Equans, potrivit unui comunicat de presă remis Economica.net.
Ministrul israelian al apărării Israel Katz a declarat miercuri că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi "o ţintă" destinată asasinării, potrivit unui comunicat al biroului său, informează AFP.
Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban şi Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.
Renault dezvăluie numele unui nou show-car: Bridger Concept este precursorul unui viitor SUV compact # Economica.net
Ca prim pas în noua sa ofensivă internațională, marca Renault a dezvăluit astăzi numele unui nou show-car, precursor al unui vehicul de serie care va fi proiectat în India: Bridger Concept.
Dincolo de ecrane și cifre: De ce liderii din business investesc în antrenamentul deciziei sub presiune # Economica.net
În ultimii ani, în mediul executiv din România se observă o schimbare subtilă, dar relevantă: liderii nu mai caută doar relaxare în weekend, ci medii controlate în care își pot testa capacitatea de decizie sub presiune. Dacă în trecut networking-ul se făcea la masă sau pe terenul de golf, astăzi apare o migrare către discipline care combină reacția rapidă, coordonarea și gestionarea riscului în timp real.
Secretarul american pentru Comerţ, Howard Lutnick, a acceptat să depună mărturie în faţa comisiei parlamentare despre legăturile sale din trecut cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunţat marţi preşedintele acesteia, republicanul James Comer, notează AFP.
Armata israeliană a anunţat miercuri că a atacat zeci de ţinte în Iran, inclusiv centre de comandă din Teheran, conform unui comunicat, citat de AFP.
China – Începe marea reuniune politică anuală. Ce plan cincinal are „marele popor chinez” şi ce pregăteşte în relaţia cu Europa şi SUA # Economica.net
China deschide miercuri marele eveniment politic anual numit Două Sesiuni, în cadrul căruia va dezvălui obiectivele de creştere pentru a doua cea mai mare economie a lumii şi bugetul său militar, într-un context intern şi internaţional delicat, comentează AFP.
Legea pentru utilizarea plajei Mării Negre – CCR dezbate sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) ia în discuţie, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan asupra legii privind utilizarea plajei Mării Negre.
Statele Unite au lovit aproape 2.000 de ţinte de la începutul războiului cu Iranul, a indicat marţi un responsabil al armatei americane, asigurând că loviturile din primele 24 de ore au fost "de două ori" mai importante decât cele efectuate la începutul invaziei Irakului în 2003, notează AFP.
Benzina și motorina s-au scumpit masiv azi la benzinăriile din România. Cât costă carburanții azi, 4 martie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit azi, cu 15 bani pe litru, în stațiile liderului pieței din România, ca urmare a efectelor războiului din Orientul Mijlociu.
Băncile devin cele mai profitabile afaceri din România. Cele mari lasă în urmă și giganții din energie. Banca Transilvania face istorie # Economica.net
Profitul Băncii Transilvania a răsturnat toate podiumurile, surclasând chiar Romgaz sau OMV Petrom. Totuși, în ciuda profiturilor record din sistemul bancar românesc, rentabilitatea capitalurilor proprii( Return on Equity sau ROE) pe 2025, de 17,63%, rămâne în urma celei din sectorul energetic, care este de 22,6%.
La doar câteva săptămâni după ce a implementat cu succes un prim proiect-pilot cu roboți umanoizi la uzina sa din Spartanburg (SUA), grupul german BMW anunță un test similar la uzina europeană din Leipzig.
Penuria de kerosen pe aeroporturile din Cuba va continua cel puţin până în aprilie, potrivit unei notificări a autorităţilor aeroportuare transmise marţi companiilor aeriene, în plină blocadă energetică impusă de Washington insulei comuniste, notează AFP.
Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan privind completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale, la CCR # Economica.net
Curtea Constituţională a României (CCR) urmează să dezbată, miercuri, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale.
La nivel global, segmentul produselor cu potențial de risc redus (Reduced-Risk Products – RRP) a devenit, în mai puțin de un deceniu, principala direcție de dezvoltare a pieței de tutun, așa cum dictează preferințele utilizatorilor adulți de astfel de produse cu nicotină, fapt subliniat și de rapoartele grupului JT și de perspectivele formulate pentru următorii ani. Pentru grupul din care face parte și JTI România, miza este clară: stabilitatea companiei depinde de felul în care va reuși să transforme această tendință într-un model de business de succes, ce răspunde noilor cerințe.
Furnizorii de energie electrică ar urma să fie incluși într-un clasament, defalcați pe culori, în funcție de nivelul de insatisfacție față de serviciile prestate reclamat de clienți la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), scrie Economedia.
Administraţia Trump ia în considerare acordarea de protecţie militară petrolierelor şi vaselor pentru gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a calma preţurile la energie, care au crescut de când Iranul a avertizat că va ataca navele ce trec prin acest punct strategic, au declarat marţi pentru Politico.com două surse, scrie agenția de presă News.ro.
Volker Raffel, E.On: Impactul asupra preţului la gaze depinde de perioada în care exporturile din Qatar rămân blocate # Economica.net
Impactul asupra preţului gazelor va depinde de perioada în care exporturile din Qatar către restul lumii rămân blocate, a afirmat, marţi, Volker Raffel, preşedinte AHK România şi CEO al E.ON România, subliniind că, dacă situaţia se prelungeşte, efectele se vor resimţi la nivel global.
Cum stă Romgaz cu proiectul furnizării de gaze mai ieftine pentru populație: “Suntem pregătiți tehnic, dar nu putem angaja oameni și nu știm câte gaze vom avea” # Economica.net
Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, controlat de stat, este tehnic pregătit să înceapă furnizarea de gaze la casnic, dar afacarea este pusă sub semnul întrebării. Atât de viitoarea ordonanță a Guvernului de reglementare a prețului, care obligă compania să vândă gaze la preț fix, sub cel de piață, celorlalți furnizori ai populației și CET-urilor, cât și de programul de austeritate al Guvernului, care nu-i permite să facă angajări.
EXCLUSIV Firma care vinde cel mai ieftin RCA din România aduce noi produse, inclusiv în rate fără dobândă. Hellas Direct dă drumul la CASCO și asigurări de locuințe # Economica.net
Hellas Direct (HD), firma supravegheată din Cipru care vinde RCA la cea mai mică primă medie de pe piață, își dezvoltă portofoliul pe piața din România. Deocamdată, a lansat Flexipay, sistem care permite achitarea RCA în până la 12 rate. Urmează inclusiv intrarea pe noi linii de asigurare, mai precis CASCO și asigurări de proprietate. Hellas a fost fondat și este controlat de doi finanțiști greci, Alexis Pantazis (foro stânga) și Emilios Markou.
Preşedintele american Donald Trump a justificat marţi lansarea operaţiunii militare comune cu Israelul împotriva Iranului ca fiind o acţiune "preventivă", susţinând că altfel Teheranul "urma să atace primul", transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
Spectral Mobilă a înregistrat o cifră de afaceri de 37,6 milioane de lei în 2025, în creștere cu 2% # Economica.net
Producătorul de mobilă Spectral Mobila S.A., care deține o fabrică în județul Vaslui, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de 37,6 milioane de lei, în creștere cu 2% față de cea din 2024. Conform estimărilor din industrie făcute prin APMR (Asociația Producătorilor de Mobilă din România) producția și vânzările de mobilă în România s-au redus cu 16% în ultimii doi ani (2024 – 2025).
Investitorii de la BVB au preferat stabilitatea în 2025. Au fost orientați către companiile solide de pe Piața Principală, cu dividende ridicate – studiu # Economica.net
Cornerstone Communications, firmă de consultanță locală specializată în relația cu investitorii și piața de capital, împreună cu MIA Marketing, companie românească de cercetare a pieței, și în colaborare cu BT Capital Partners, au finalizat ediția din 2025 a studiului Market Pulse, dedicat pieței de capital și comportamentului investitorilor de retail din România.
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis şedinţa de tranzacţionare de marţi în scădere, majoritatea indicilor înregistrând pierderi de peste 3%, în linie cu evoluţiile negative de pe pieţele bursiere externe, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, transmite Agerpres.
Comisia Europeană se implică în evacuarea cetățenilor din statele UE blocați în Orientul Mijlociu de începerea războiului. Italia, Slovacia și Austria au cerut până acum sprijin # Economica.net
Comisia Europeană a început să ajute mai multe state membre la evacuarea unora dintre cetăţenii proprii, blocaţi în Orientul Mijlociu din cauza războiului declanşat de atacurile americano-israeliene contra Iranului, a anunţat marţi comisarul european pentru Pregătirea şi Gestionarea Situaţiilor de Criză Hadja Lahbib, transmite AFP, citată de Agerpres.
Trump anunță că SUA vor întrerupe relațiile comerciale cu Spania, după ce Madridul a refuzat să permită folosirea bazelor sale pentru atacuri împotriva Iranului # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că "va întrerupe toate relaţiile comerciale cu Spania" din cauza poziţiei acesteia faţă de ofensiva împotriva Iranului şi a afirmat că "nu vrea să aibă nimic de-a face" cu această ţară, după ce Guvernul spaniol a refuzat să autorizeze utilizarea de către Washington a bazelor militare de pe teritoriul spaniol în operaţiunile militare împotriva Teheranului, transmite EFE, relatează Agerpres.
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. informează acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că în dată de 02.03.2026, ca urmare a actualizării criteriilor de evaluare a companiilor, Agenția Fitch a confirmat ratingul „BBB-” cu perspectiva pozitivă acordat societății.
BEI va consilia BID pentru investițiile în modernizarea și extinderea rețelelor de apă din România # Economica.net
Banca Europeană de Investiții (BEI) anunță că va oferi consultanță Băncii de Investiții și Dezvoltare din România (BID) pentru consolidarea rețelelor de apă din întreaga țară. În baza unui nou acord de servicii de consultanță, BEI va furniza sprijin consultativ și activități de consolidare a capacității instituționale pentru Banca de Investiții și Dezvoltare, în vederea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată reziliente la schimbările climatice în România.
MAE anunță că un zbor de repatriere a românilor aflați în Emiratele Arabe Unite cu Fly Dubai este programat pentru acestă noapte # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat astăzi că transportatorul aerian Fly Dubai a informat Ambasada României la Abu Dhabi că a solicitat autorităților emirateze să opereze un zbor spre România, cu plecare din Dubai, în noaptea aceasta, la 4 martie, ora 03:00
