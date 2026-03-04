Bogdan Ivan admite că benzina ar putea ajunge 10 le/l în România. Un petrolier rus, bombardat în Mediterana. China a făcut stocuri de petrol în 2025, Europa vulnerabilă
QMagazine.ro, 4 martie 2026 13:50
În timp ce lumea are ochii ațintiți asupra Strâmtorii Hormuz, cineva distruge sistematic flota energetică a Rusiei în Marea Mediterană. Și nimeni nu face legătura între cele două războaie care se desfășoară în același ocean, arată analistul Shanaka Anslem Perera. Marți, 3 martie, la aproximativ ora 4:00 dimineața, ora locală, petrolierul rus Arctic Metagaz a […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum 30 minute
13:50
UPDATE Ceremonia de comemorare a regretatului lider suprem al Iranului la Teheran, programată inițial să înceapă astăzi, a fost amânată, potrivit agenției de știri iraniene Tasnim. Oficialii din Iran au confirmat că ceremonia nu va avea loc conform planului, invocând „considerații serioase de securitate” și „circumstanțe neprevăzute”. Nu au fost furnizate alte detalii și nic […]
13:50
Bogdan Ivan admite că benzina ar putea ajunge 10 le/l în România. Un petrolier rus, bombardat în Mediterana. China a făcut stocuri de petrol în 2025, Europa vulnerabilă # QMagazine.ro
În timp ce lumea are ochii ațintiți asupra Strâmtorii Hormuz, cineva distruge sistematic flota energetică a Rusiei în Marea Mediterană. Și nimeni nu face legătura între cele două războaie care se desfășoară în același ocean, arată analistul Shanaka Anslem Perera. Marți, 3 martie, la aproximativ ora 4:00 dimineața, ora locală, petrolierul rus Arctic Metagaz a […]
Acum 2 ore
12:20
Consulatul SUA din Dubai, vizat de o dronă iraniană. Un incendiu a izbucnit în apropiere # QMagazine.ro
Consulatul SUA din Dubai a fost lovit cu o dronă iraniană. Din imagini se pot vedea flăcări uriașe și o coloană de fum. Autoritățile din Dubai au confirmat că incendiul provocat de un incident legat de o dronă în apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de urgență au intervenit imediat. Nu au fost raportate […]
12:20
Trupul Ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem ucis al Iranului, va fi expus începând de astăzi, marcând începerea procesului funerar. Hojjatoleslam Mahmoudi, șeful Consiliului de Propagare Islamică din Iran, a declarat că ceremonia de rămas bun va începe miercuri la ora 22:00 (18:30 GMT) la Sala de Rugăciune Imam Khomeini din Teheran și va continua timp […]
Acum 4 ore
12:00
Cîțu: Nu mai vorbim despre strategie economică, ci despre improvizații menite să țină coaliția în viață # QMagazine.ro
În opinia fostului premier Florin Cîțu, cel mai mare pericol pentru România este „obsesia guvernului de a accepta orice compromis doar pentru a rămâne la putere”, subliniind că stabilitatea nu înseamnă stabilitate, ci haos economic. Într-o postare pe pagina sa de Facebook că, din 2022, economia s-a atrofiat, investițiile au fost descurajate, „improvizații” economice menite […]
10:50
Coaliția de guvernare s-a reunit în ședință pentru o nouă rundă de discuții privind finalizarea proiectului Legii bugetului de stat. Luni, într-o primă ședință a săptămânii, coaliția de guvernare a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată de […]
Acum 12 ore
04:00
Почему стоит играть в казино Мостбет: его игры В мире онлайн-гемблинга казино Мостбет занимает особое место благодаря своему разнообразию игр и высокому качеству обслуживания. Это заведение стало популярным среди игроков благодаря не только широкому ассортименту игровых автоматов, но и другим азартным развлечениям. В данной статье мы обсудим ключевые аспекты, которые делают казино Мостбет привлекательным для […]
Acum 24 ore
00:30
Часто задаваемые вопросы о ставках на спорт 1xbet Ставки на спорт становятся все более популярными, и одним из ведущих букмекеров в этой области является 1xbet. В данной статье мы рассмотрим часто задаваемые вопросы (FAQ) о ставках на спорт на этой платформе, чтобы помочь вам лучше понять, как работает букмекерская контора 1xbet, какие есть преимущества и […]
00:20
“Kann Mir Man In Online-casinos Mehr Gewinnen, Indem Man Plinko Spielt? Content Bitcoin Casino Zuversichtlichkeit – Ist Sera Sicher, Mit Bitcoin Einzuzahlen? Plinko Und Online-casinos: Auf Welche Art Man Mehr Cash Gewinnt Strategien Zur Verbesserung Ihrer Gewinnchancen Papaplatte Schafft Für Sauercrowd Das, Was Viele Für Unmöglich Gehalten Haben, Braucht Dafür Keine Fifty Stunden Betibet — […]
3 martie 2026
22:30
Consulatul SUA din Dubai a fost lovit cu o dronă iraniană. Din imagini se pot vedea flăcări uriașe și o coloană de fum. Autoritățile din Dubai au confirmat că incendiul provocat de un incident legat de o dronă în apropierea consulatului SUA a fost stins cu succes. Echipele de urgență au intervenit imediat. Nu au fost raportate […]
20:10
Scrisoare deschisă adresată Ursulei von der Leyen pe tema dezinformării privind riscurile produselor fără fum # QMagazine.ro
Un grup de 23 de experți europeni în știința și reglementarea tutunului și nicotinei a transmis la finalul lunii februarie o scrisoare deschisă adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care acuză existența unor declarații oficiale „false și înșelătoare” referitoare la riscurile produselor fără fum. Scrisoarea, publicată pe site-ul lui Clive Bates, expert britanic […]
20:00
Conducerea Rosatom anunță că a pierdut orice legătură cu oficialii industriei nucleare iraniene. Aeroportul din Teheran este în flăcări. Iranienii fac conferințe de presă în școli, expunând copiii # QMagazine.ro
Mai multe imagini provenite din Iran arată personalul Gărzilor Revoluționare care ține ședințe în școlile iraniene, utilizate ca scuturi împotriva bombardamentelor efectuate de armatele americane și israeliene. Însuși purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului a susținut marți,3 martie, o conferință de presă televizată dintr-o sală de clasă din Teheran care, potrivit mass-media […]
19:20
După ce USR l-a categorisit „mitoman” pe Victor Ponta, după ce s-a strigat pe toate canalele că informația potrivit căreia Radu Miruță ar fi fost membru PSD este un fake news, iată că publicația Gândul vine să contrazică poziția oficială a USR, publicând în exclusivitate adeziunea ministrului Apărării la PSD. În documentul intrat în posesia […]
17:40
SUA au oficial, de azi, un nou ambasador la București. El s-a angajat în fața Congresului să promoveze agenda „America înainte de toate!” a președintelui Trump # QMagazine.ro
Noul ambasador al Statele Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, a prezentat marți scrisorile de acreditare președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. După ceremonia oficială, ambasadorul, alături de soția sa și oficiali ai misiunii diplomatice a SUA la București, a avut o discuție cu președintele. La […]
15:00
China presează Iranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz. Doar că e o problemă: Nu Iranul a închis-o! # QMagazine.ro
China cumpără 80% din petrolul transportat din Iran. Beijingul are un acord de cooperare în valoare de 400 de miliarde de dolari, pe o perioadă de 25 de ani, cu Teheranul. China este salvarea economică a Iranului. Dacă există vreo țară pe pământ care are influență asupra Iranului, aceea este China. Iar China folosește acum […]
14:20
Raport privind libertatea presei în Europa: jurnaliștii sunt spionați prin programe digitale # QMagazine.ro
Libertatea presei a continuat să se confrunte cu o presiune constantă în Europa în 2025, din cauza amenințărilor juridice, a atacurilor fizice și a intimidărilor, a tentativelor de preluare a controlului asupra mass-media și a represiunii transnaționale, conform raportului anual al organizațiilor partenere ale Platformei Consiliului Europei de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței […]
Ieri
12:50
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării, anunță Administrația Prezidențială. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc astăzi, ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Numirea vine la mai bine de două luni de când Daniel David, […]
12:00
Agenția Internațională pentru Energie Atomică confirmă „unele daune” aduse uzinei nucleare de la Natanz # QMagazine.ro
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a declarat că poate confirma, pe baza celor mai recente imagini din satelit disponibile, „unele daune recente aduse clădirilor de intrare” ale Uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului Natanz (FEP) din Iran. „Nu se așteaptă nicio consecință radiologică și niciun impact suplimentar nu a fost detectat chiar la FEP, care […]
11:20
Europenii, care abia reușesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump, s-ar putea să descopere în curând că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico. Pe măsură ce operațiunea în desfășurare a lui Trump împotriva Iranului devine prioritară pentru planificatorii de la Pentagon și […]
10:00
Un general iranian amenință: Vom ataca oleoducte și nu vom lăsa nicio picătură de petrol să părăsească regiunea # QMagazine.ro
Un general al Corpului Gardienilor Revoluției din Iran a amenințat luni cu „incendierea oricărei nave care va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz” – ruta strategică pentru comerțul global cu petrol – și cu blocarea tuturor exporturilor de petrol din Golf, informează Agerpres. „Vom ataca oleoducte și nu vom lăsa nicio picătură de petrol să părăsească […]
00:20
Пин-Ап: играйте на официальной платформе для онлайн развлечений Платформа Пин-Ап представляет собой уникальный сервис для онлайн развлечений, который предлагает игрокам широкую гамму игровых автоматов, ставок на спорт и другие азартные игры. Данный проект качественно отличается от других благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу, высокому уровню безопасности и непревзойденным бонусам. Играя на Пин-Ап, каждый пользователь вправе рассчитывать […]
00:20
Как приложение казино влияет на азартные привычки? Сегодня приложения казино стали основным источником развлечений для многих игроков. Они предоставляют удобный доступ к азартным играм и могут значительно изменить привычки и поведение пользователей. В данной статье мы подробно рассмотрим, как именно приложения казино оказывают влияние на азартные привычки, а также обсудим, какие факторы могут способствовать формированию […]
00:10
Peşəkarların Strategiyaları: Mostbet Aviator Müşcələtləri Mostbet Aviator oyunu, qumar aləmində son dövrlərin ən çox maraq doğuran oyunlarından biridir. Bu oyunda uğur qazanmaq xəyalı ilə bir çox oyunçu peşəkarların strategiyalarını öyrənərək daha çox qazanc əldə etməyə çalışır. Bu məqalədə, adept oyunçuların real müştqəqələrinə və onların paylaşdığı strategiyalara nəzər salacağıq. Uğurlarına baxmayaraq, hər biri özünəməxsus yanaşmalarla bu […]
2 martie 2026
21:40
În contextul operațiunii „Epic Fury” lansată de SUA și Israel împotriva Iranului – care a inclus lovituri masive asupra instalațiilor nucleare (Natanz, Fordow), comandamentelor Gărzii Revoluționare și eliminarea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, Teheranul a răspuns cu zeci/sute de rachete balistice și drone Shahed. Surprinzător, țintele principale nu au fost doar Israelul sau navele americane […]
18:50
Procurorul Bogdan Pîrlog de la Parchetul Militar București are calitatea de suspect într-un dosar de abuz în serviciu, fals intelectual și uz de fals, toate în formă continuată, instrumentat de Parchetul Curții de Apel București, potrivit Lumea Justiției. Bogdan Pîrlog, înscris în cursa pentru postul de Procuror General, este urmărit penal penal pentru abuz în serviciu, fals […]
17:40
Ministrul Justiției anunță propunerile pentru conducerea DNA, DIICOT și a Parchetului General # QMagazine.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, că i-a propus pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general, pe Viorel Cerbu – șef al Direcției Naționale Anticorupție și pe Codrin Miron – șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Propunerile vor fi comunicate CSM pentru avizul consultativ urmând că […]
17:30
Primăria Sectorului 1 a actualizat aplicația parcari.primariasector1.ro, prin care înscrierea pentru parcările de reședință se face online, printr-o secțiune pe această temă. Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis luni, funcția de înscriere pentru obținerea unui loc de parcare devine activă prin secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”. Întregul proces se desfășoară digital și […]
16:40
Guvernul libanez interzice activitățile militare ale Hezbollah, considerându-le ilegale, și solicită grupării teroriste, susținute de Iran, să predea armele # QMagazine.ro
Anunțul, care vine la o zi după ce Hezbollah a lansat un atac asupra Israelului, reprezintă o schimbare dramatică în politica statului. Prezența Hezbollah ca grupare militară face parte din peisajul Libanului de mai bine de 40 de ani. Cu câteva ore înainte de anunțul premierului libanez, Nawaf Salam, armata israeliană a comunicat oficial că […]
15:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat sâmbătă că, în timpul în care „unii” se tăvălesc pe jos prin Parlament, ministerul pe care îl conduce construieşte pentru prima dată în ultimii 36 de ani 22 de spitale noi în România, adăugând că reforma nu înseamnă tăierea salariilor doctorilor. „Sistemul de sănătate din România este astăzi într-o transformare […]
15:30
Deja slăbită de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de gestionarea relației cu președintele american Donald Trump, Uniunea Europeană încearcă acum să reacționeze la un conflict în care dispune de și mai puțină influență, scrie Politico. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezidează o reuniune de urgență a comisarilor europeni, pe fondul adâncirii conflictului cu […]
15:10
Oana Țoiu: Am creat un canal de Whats app pentru românii blocați în Orientul Mijlociu # QMagazine.ro
În prezent sunt 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite, dar există un număr minim de cazuri de urgență extremă, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Ministerul Afacerilor Externe a lansat un canal de Whatsapp pentru românii blocați în Orientul Mijlociu. „Estimarea autorităților este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află […]
14:10
Israelul va redeschide spațiul aerian în mod „controlat” în această seară, în timp ce companiile aeriene au în vedere zboruri de repatriere. SUA confirmă că trei avioane de vânătoare au fost doborâte de Kuweit într-un incident de „foc prietenos” # QMagazine.ro
Armata americană confirmă că trei avioane de vânătoare F-15 ale SUA au fost doborâte din greșeală de Kuweit în această dimineață, într-un incident de așa-numit „foc prietenos”. „Trei avioane F-15E Strike Eagles ale SUA, care zburau în sprijinul operațiunii Epic Fury, s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui aparent incident de foc prietenos”, a declarat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Bogdan Ivan, despre posibila creștere a costului benzinei: Niște minciuni sfruntate! O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată # QMagazine.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a asigurat că speculațiile potrivit cărora motorina sau benzina ar putea ajunge să coste 10 lei litrul sunt niște „minciuni sfruntate”. „În momentul de față, suntem preocupați, în primul rând, de modul în care arată potențialele perturbații pe piața de aprovizionare cu produse petroliere, de asigurarea faptului că nu vor crește […]
12:50
Ședință de guvern pe tema situației românilor blocați în Orientul Mijlociu. Update: „Autoritățile pregătesc repatrierea cetățenilor români aflați în alte state din Orientul Mijlociu afectate de război. Prioritate vor avea copiii și cazurile medicale” # QMagazine.ro
Update luni, 12.45. Guvernul României a comunicat că „autoritățile române își vor concentra eforturile pentru aducerea în țară în siguranță, cu prioritate, a cetățenilor români aflați în zona de risc.” „Astfel, în această seară, vor ajunge la București cetățeni români din Statul Israel, la bordul a două aeronave care vin din Egipt, țară care are […]
12:40
După atacurile coordonate ale Statelor Unite și Israelului, în urma cărora au fost uciși ayatollahul Ali Khamenei și mai mulți oficiali iranieni, Teheranul a trecut rapid la represalii. Conducerea iraniană a anunțat că loviturile sale au vizat atât Israelul, cât și obiective militare asociate prezenței americane în regiune, inclusiv în statele din Golf care găzduiesc […]
12:30
O incursiune în viața și creația a două personalități esențiale ale culturii române, construită în jurul unei donații către Muzeul Municipiului București, propune expoziția „Infinitatea cuvintelor. Ileana și Romulus Vulpescu”. Expoziția, care invită publicul să pășească în lumea soților Ileana și Romulus Vulpescu, un univers marcat de erudiție, pasiune pentru cuvânt și o eleganță intelectuală […]
11:50
În această dimineață, conflictul din Orientul Mijlociu a continuat cu aceeași intensitate ca zilele trecute. Vă prezentăm succint evenimentele care au marcat ziua de astăzi, până la această oră. Cel puțin 555 de persoane au fost ucise în Iran în urma atacurilor comune ale SUA și Israelului asupra a 131 de localități până în prezent, […]
09:30
Premierul Ilie Bolojan a convocat la Palatul Victoria o ședință pe tema situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit programului anunțat de Biroul de presă al Guvernului, întâlnirea are loc de la ora 9:30. La ședința convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor Afacerilor […]
00:20
Mostbet Girişi: Tez-tez Verilən Suallar Mostbet, onlayn mərc dünyasının populyar platformalarından biridir. Bu məqalədə, Mostbet giriş prosesi ilə bağlı ən çox verilən sualları cavablandıracağıq. İstifadəçilərin qeydiyyat, giriş, və hesab təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün burada bütün lazımi məlumatları təqdim edəcəyik. Əgər siz Mostbet istifadəçisinizsə və ya bu platformaya qoşulmaq istəyirsinizsə, bu yazı sizə […]
00:20
На сайте Pin Up каждый игрок сможет наслаждаться уникальными развлечениями Сайт Pin Up предлагает своим пользователям ряд уникальных развлечений, которые способны удовлетворить потребности самого взыскательного игрока. Здесь вы найдете не только разнообразие игровых слотов, но и возможности для азартных игр с живыми дилерами. Этот ресурс стал популярным благодаря своему интуитивно понятному интерфейсу и высоким стандартам […]
00:10
Pin Up platformasında limitlərin idarə olunması: Effektiv strategiyalar və üsullar Pin Up platformasında limitlərin idarə olunması, onlayn oyun və qumar dünyasında uğurlu bir təcrübə üçün vacibdir. Bu məqalədə, limitlərin idarə olunması üçün effektiv strategiyalar və üsulları müzakirə edəcəyik. Bu yanaşmalar istifadəçilərin daha uzun müddət ərzində əylənmələrini təmin etməklə yanaşı, həmçinin onların maliyyə xərclərini də nizamlayaraq, […]
1 martie 2026
19:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că noua conducere a Iranului dorește să discute cu administrația sa și a subliniat că el a fost de acord. „Ei vor să discute și eu am fost de acord să discut, așa că voi discuta cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme. Ar fi trebuit […]
17:30
40 de lideri iranieni uciși. Între ei și fostul președinte Mahmoud Ahmadinejad care cerea în 2005 „ștergerea Israelului de pe hartă” # QMagazine.ro
Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA. În vârstă de 69 de ani, Ahmadinejad a fost ucis în locuința sa din estul Teheranului, împreună cu garda lui de corp. În timpul său mandatului său de opt ani […]
17:20
Opt persoane au fost ucise duminică în centrul Israelului din cauza prăbușirii unei clădiri „lovite direct” de o rachetă iraniană, informează Agerpres. „În sectorul Beit Shemesh, echipele de salvare și ambulanțierii au constatat decesul a opt persoane”, a anunțat Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, într-un comunicat. De asemenea, au fost evacuate 28 […]
17:00
Nimic nu mai e secret în război. O companie chineză privată a publicat imaginea cu toate avioanele americane din baza militară de la Riad pe care a vizat-o Iranul # QMagazine.ro
„Priviți cu atenție această imagine. Vedeți o fotografie comercială chineză din satelit a bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită. Fiecare casetă roșie reprezintă un model de inteligență artificială care identifică un avion militar american după tip. Fiecare etichetă este în mandarină. Iar baza pe care o vedeți este cea asupra căreia Iranul a lansat […]
16:30
După mai bine de 24 de ore de la începerea ostilităților din Orientul Mijlociu, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe Facebook prin care îi asigură pe cetățeni că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”. În postarea de pe Facebook, Dan afirmă că prioritară este […]
16:20
Emiratele Arabe suportă toate costurile de găzduire și cazare pentru pasagerii afectați și blocați de conflictul din Iran # QMagazine.ro
Autoritatea Generală a Aviației Civile (GCAA) din Emiratele Arabe Unite a anunțat activarea planurilor operaționale pentru a limita repercusiunile evoluțiilor care au loc în regiune, afirmând că sectorul aviatic al Emiratelor Arabe Unite continuă să gestioneze traficul de pasageri într-un mod organizat și flexibil pentru a atenua impactul modificărilor succesive ale orarelor de zbor, limitând […]
15:00
Îngroziți de trădări, iranienii îi legau la ochi pe cei care se întâlneau cu Khamenei. N-au putut lega la ochi și aviația israeliană # QMagazine.ro
Ofițerii iranieni însărcinați cu protecția și securitatea, îi legau la ochi pe proprii oficiali înainte de a-i însoți la întâlnirile cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ca măsură de protecție. Nu a fost suficient. „În ultimele săptămâni din viața ayatollahului Ali Khamenei, protocoalele de securitate iraniene au atins un nivel de paranoia fără precedent în […]
15:00
Peste 1.000 de demonstranți au mărșăluit către ambasadele SUA și Israelului din Atena pentru a protesta împotriva atacurilor din Iran. Manifestanții, afiliați în principal Partidului Comunist Grec, au purtat bannere și pancarte cu mesajele „Nu vă atingeți de Iran” și „Închideți baza Souda”. Sâmbătă, Grecia a întărit securitatea în baza navală Souda de pe insula […]
14:50
Îngroziți de trădări, iranienii îi legau la ochi pe cei care se întâlneau cu Khameni. N-au putut lega la ochi și aviația israeliană # QMagazine.ro
Ofițerii iranieni însărcinați cu protecția și securitatea, îi legau la ochi pe proprii oficiali înainte de a-i însoți la întâlnirile cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ca măsură de protecție. Nu a fost suficient. „În ultimele săptămâni din viața ayatollahului Ali Khamenei, protocoalele de securitate iraniene au atins un nivel de paranoia fără precedent în […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.