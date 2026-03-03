Analiză POLITICO. Ce înseamnă războiul din Iran pentru Ucraina

19:30

„Iranul tocmai a anunțat închiderea Strâmtorii Hormuz. Recitiți asta! Douăzeci de milioane de barili de petrol trec prin acea strâmtoare în fiecare zi. 15% din tot gazul natural lichefiat de pe pământ tranzitează acel punct de blocadă. O cincime din oferta globală de petrol se deplasează printr-un canal lat de 21 de mile în cel […]