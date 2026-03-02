Пин-Ап: играйте на официальной платформе для онлайн развлечений

19:10

„USS Gerald R. Ford, 100.000 de tone de suveranitate plutitoare cu propulsie nucleară, care transportă peste 75 de aeronave și un echipaj de 4.500 de oameni, și-a oprit transponderul și a dispărut din toate sistemele publice de urmărire de pe pământ. Cel mai avansat portavion din istoria umanității se află undeva în estul Mediteranei, iar […]