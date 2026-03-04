Lovitură pentru Galatasaray înainte de “dubla” cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield

19:30

Constantin Budescu (37 de ani) a fost întrebat dacă s-ar fi întors la FCSB dacă era în locul fostului său coleg, Denis Alibec (35 de ani). Budescu a început să râdă, punctând că acolo trebuie să joci bine din primul meci. Budescu şi-a amintit că, atunci când a semnat cu FCSB, a avut noroc să […]